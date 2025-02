Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7 februarie 2025. Ce s-a întâmplat cu steagurile lăsate de astronauții Apollo pe Lună? Bună întrebare !







7 februarie

Pe 7 februarie s-au născut Charles Dickens, Thomas More, Juliette Greco, Dieter Bohlen, Dan Hăulică, Dinicu Golescu, Ion Acsan, Teoctist.

Pe 7 februarie sunt Sfinţii Partenie din Lampasc şi Luca din Elada. Din nou o zi de muncă în calendarul poporului român.

Hai să vedem unele informații despre Lună, despre misiunile de revenire pe Lună.

NASA tocmai le-a dat acestor 9 companii 24 de milioane de dolari pentru a crea tehnologia misiunii Artemis pe Lună

O mulțime de companii spațiale va da o mână de ajutor obiectivelor lunare ale NASA în cadrul unor noi contracte centrate pe viitoarele misiuni Artemis ale agenției. Nouă companii din șapte state sunt acum angajate, în cadrul contractelor din Anexa R Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP).

„Aceste contracte de atribuire sunt catalizatorul dezvoltării capacităților critice pentru misiunile Artemis și nevoile zilnice ale astronauților de explorare pe termen lung pe suprafața lunară”, a declarat Nujoud Merancy, administrator asociat adjunct, Biroul de strategie și arhitectură de la sediul NASA din Washington.

Conform noilor contracte, companiile vor lucra la o serie de sarcini pentru a aborda provocările care apar în mediul Lunii , așa cum sunt identificate în Moon to Mars Architecture a NASA – un plan global care își propune să abordeze „elementele necesare pentru descoperirea științifică pe termen lung, condusă de oameni în spațiul profund”, potrivit site-ului web al agenției.

„Răspunsul puternic la cererea noastră de propuneri este o dovadă a interesului pentru explorarea umană și pentru economia în creștere a spațiului adânc”, a spus Merancy. „Acesta este un pas important către o întoarcere durabilă pe Lună care, împreună cu partenerii noștri comerciali, va duce la inovare și ne va extinde cunoștințele pentru viitoarele misiuni lunare, cu privirea către Marte .”

Propunerile valorează în total 24 de milioane de dolari, fiecare companie primind o parte din finanțare pentru munca sa. Companiile numite în anunț sunt:

Blue Origin (Florida)

Leidos (Virginia)

Moonprint (Delaware)

Pratt Miller Defense (Michigan)

Servicii aerospațiale speciale (Alabama)

Mașini intuitive (Texas)

MDA Space (Texas)

Lockheed Martin (Colorado)

Sierra Space (Colorado)

Cele mai multe dintre contracte implică logistică și strategii pentru gestionarea mărfurilor de suprafață lunară, cum ar fi mutarea, punerea în scenă, depozitarea, urmărirea și transferul echipamentului - precum și gestionarea gunoiului.

Programul Artemis reprezintă revenirea mult așteptată a NASA la misiunile lunare cu echipaj. După întârzieri, prima pereche de misiuni lunare cu echipaj Artemis sunt acum programate pentru 2026 și 2027.

Artemis 2 va trimite patru astronauți - trei americani și un canadian - în jurul Lunii. Lansarea este programată în aprilie 2026. Artemis 3 va așeza oamenii pe suprafața Lunii pentru prima dată de la Apollo 17 în 1972. Acum este programat pentru mijlocul anului 2027.

Ziariștii au observat că din listă lipsește un nume, SpaceX. De fapt ar fi putut să fie numai SpaceX. Este evident că noua poziție politică a lui Elon Musk, face parte din guvernul lui Donald Trump, îl face să nu poată primi comenzi de la stat, ar fi un conflict de interese.

Ce s-a întâmplat cu steagurile lăsate de astronauții Apollo pe Lună?

Chiar dacă steagurile au rămas în picioare atunci când echipajele au coborât de pe Lună, este aproape sigur că nu sunt în aceeași stare ca atunci când au fost instalate pentru prima dată pe suprafața lunară.

Ridicarea drapelului Apollo 11 pe suprafața lunară a durat 10 minute în timpul aventurii de două ore și jumătate a lui Neil Armstrong și Buzz Aldrin, în iulie 1969.

Dar acel eveniment fundamental din istoria vexilologică nu a fost lipsit de multe dezbateri, discuții și griji timpurii care au fost conduse de stâlpul politicii despre „cui deține luna?” (Vexilologia este studiul istoriei, simbolismului și utilizării steagurilor.)

Matthew Ward este lector superior de istorie la Universitatea Dundee din Scoția. El observă că steagul american este un simbol deosebit de puternic și pare să fie prezent în imaginile aproape tuturor evenimentelor cheie din istoria americană, de la misiunile pe luna Apollo până la pompierii care au ridicat drapelul peste ruinele World Trade Center pe 11 septembrie 2001. „Este greu să ne gândim la vreun alt steag atât de puternic investit în semnificație și identitate”.

Activitate simbolică

La începutul anilor 1990, Anne Platoff, care lucra pe atunci cu Hernandez Engineering Inc. în Houston, Texas, a elaborat un raport al contractorului NASA intitulat „ Unde nu a trecut niciun drapel înainte: aspecte politice și tehnice ale plasării unui steag pe Lună ”.

Platoff explică că ridicarea drapelului Apollo 11 pe Lună a fost strict o activitate simbolică. Având în vedere că Statele Unite au fost semnatare ale Tratatului Națiunilor Unite privind spațiul cosmic, națiunea a renunțat la orice pretenție teritorială asupra Lunii.

„Cu toate acestea, au existat dezbateri interne și internaționale cu privire la oportunitatea evenimentului”, explică Platoff. Congresul a modificat proiectul de lege al NASA pentru a împiedica agenția spațială să dezvolte steaguri ale altor națiuni sau ale asociațiilor internaționale pe Lună în timpul misiunilor finanțate exclusiv de Statele Unite.

Platoff notează în raportul său că statutul legal al Lunii în mod clar nu ar fi afectat de prezența unui steag american pe suprafața lunii, „dar NASA era conștientă de controversa internațională care ar putea apărea ca urmare”.

Design catarg

În raportul lui Platoff, ea subliniază că inginerii NASA au fost provocați de perspectiva ca astronauții Apollo să ridice un steag pe Lună.

„Ei au proiectat un catarg cu o bară orizontală care permite steagului să „zboare” fără beneficiul vântului pentru a depăși efectele lipsei de atmosferă a Lunii. Alți factori luați în considerare în design au fost greutatea, rezistența la căldură și ușurința de asamblare de către astronauți ale căror costume spațiale le limitau aria de mișcare și capacitatea de a prinde obiecte”, explică Platoff.

Ulterior, Buzz Aldrin, moonwalker-ul Apollo 11, a povestit într-un articol scris pentru revista „Life” că, în timp ce se uita la steag, a simțit o „unificare aproape mistică a tuturor oamenilor din lume în acel moment”.

Aldrin a descris, de asemenea, cum a fost când el și Armstrong au reușit să pună steagul, un fanion care a fost achiziționat local din Houston pentru 5,50 dolari.

„Chiar sub suprafața prăfoasă, subsolul era foarte dens”, și-a amintit Aldrin. "Am reușit să împingem catargul steagului în doar câțiva centimetri de sol. Nu părea foarte robust."

În efectuarea cercetărilor sale, Platoff a descoperit că cele șase steaguri plasate pe Lună de către moonwalkers Apollo aveau dimensiuni diferite.

Mai mult, steagul Apollo 17 plantat în decembrie 1972, ultima misiune lunară a programului, a fost unic de remarcat; acel steag a fost afișat în Camera de control al operațiunilor misiunii în timpul celorlalte misiuni Apollo și apoi așezat pe Lună de către ultimul echipaj de pe lună, Eugene Cernan și Jack Schmitt.

Ceea ce nu se știe este starea acelor steaguri astăzi. Chiar dacă steagurile au rămas în picioare atunci când echipajele au coborât de pe Lună, este aproape sigur că nu sunt în aceeași stare ca atunci când au fost instalate pentru prima dată pe suprafața lunară. „Cel mai probabil, nailonul steagului s-a degradat ca urmare a expunerii prelungite la lumina soarelui”, simte Platoff, un rezultat distructiv care este etichetat „putregaiul soarelui”.

Este posibil ca steagurile lunare să fi devenit casante și să se fi dezintegrat în timp. Posibilele impacturi meteorice ar putea reprezenta, de asemenea, o amenințare la adresa steagurilor, conchide Platoff.

Platoff este acum bibliotecar, istoric și vexilolog (specialist în steaguri) la Universitatea din California, Santa Barbara.

„Un lucru pe care îl văd în continuare în articole este că steagurile ar fi decolorate spre alb de la expunerea la lumina soarelui. Deși acest lucru se întâmplă cu unele steaguri de pe Pământ, nu sunt sigur de procesul chimic implicat și dacă acest lucru s-ar întâmpla într-un mediu lunar”, spune Platoff pentru Space.com.

Se caută: gândire critică

După cum scrie Platoff în lucrarea sa de cercetare din 2011, „ Six Flags over Luna: The Role of Flags in Moon Landing Conspiracy Theories ”, indiferent dacă steagurile au rămas în picioare sau au suportat decenii de expunere la mediu lunar dur, „moștenirea lor ca simbol al explorării umane a spațiului rămâne intactă”.

Semnificația acestor imagini „va rezista mult după moartea celor care au participat la această întreprindere istorică”, a spus Platoff.

În ceea ce privește cei care susțin falsificarea conspirativă a aterizării pe Lună Apollo, Platoff este neclintit în privința chestiunii.

„A respinge conspirațiile farsei de aterizare pe Lună nu este greu de făcut”, a explicat Platoff pentru Space.com. „Există o mulțime de dovezi care dovedesc că misiunile Apollo au fost reale și că ființele umane au pășit pe suprafața Lunii.”

Adevărata problemă, adaugă Platoff, este deficitul de gândire critică.

„Chiar crezi că ar fi posibil să se mențină nivelul de cooperare din partea tuturor celor implicați în Programul Apollo pentru a menține farsa timp de cincizeci și cinci de ani? Sau este mai plauzibil ca oamenii care lucrează împreună să fi putut valorifica puterea științei și tehnologiei pentru a atinge obiectivul de a pune astronauții pe Lună și de a-i aduce acasă în siguranță?”

Oamenii care neagă că au avut loc aterizările Apollo pe Lună, conchide Platoff, „sunt liberi să creadă ce vor, dar asta nu le dă dreptate”.

Să lăsăm Luna și să revenim pe Pământ, chiar dacă aici sunt probleme până la Lună, avem mereu speranța rezolvării lor favorabile, doar mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7 februarie 2025

BERBEC Aspectele planetare favorizează cumpărăturile săptămânale, este doar vineri! Evită halele pline de mărfuri dubioase şi de mâncare fără gust şi caută magazinele producătorilor români. Familia şi prietenii te sfătuiesc, ascultă şi foloseşte cu inteligenţă informaţiile date. Cine se trezeşte de dimineaţă aceluia îi este foarte somn. Asta este toata filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele începand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie.

TAUR Astăzi ai o zi creativă, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează ideile, perfecţionează-le şi pune-le în aplicare după program, dacă este vorba despre distracţii! Partenerul tau se întoarce sau pleacă, nici el nu ştie. Atenţie, mare atenţie! Fii conservator şi precaut. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici, să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi nesiguranţa dată de un efort îndelungat. Evită să mai aprinzi ţigaretă, după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă.

GEMENI În această zi de vineri nu te pierde în amănunte şi nu fugi după doi iepuri deodată! Eşti uşor de ofensat şi vulnerabil la ironii, altele decât ale tale! Nu pleca la drum lung, odihneşte-te! Nu promite nimic, nu poţi să ajungi în două locuri în acelaşi timp. Trebuie să te zoreşti ca să recuperezi timpul pierdut. Trebuie, de asemenea, neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare.

RAC Nu e uşor să iei decizii în acestă ultimă zi de lucru a săptămânii. Mai ales când orice hotărâre ai lua, nu schimbă problema. Eşti într-un cerc vicios! Nu forţa, aşteaptă să treacă timpul. Timpul rezolvă totul! Nu trebuie să exagerezi, dar nici să treci cu vederea. În general, continuă perseverent pe drumul actual! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Raci este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă.

LEU Mizezi pe fantezie şi imaginaţie, ceea ce aduce o nuanţă tinerească. Cei din jur sunt surprinşi, dar apreciază schimbarea! Profită şi fă-le program de vineri seara. Programul tău! O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

FECIOARĂ Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă ziua. Evident, exagerezi, ei ştiu foarte bine să se ocupe de interesele lor. Oferă ajutor numai dacă este cerut, fii cumpătat! O zi cam nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. În astfel de ocazii lumea zice prostii considerate mai târziu fraze celebre de către posteritate. Marile personalităţi s-au ilustrat cu fraze scurte devenite celebre. „Vechea Gardă moare, dar nu se predă!”. Ba bine că nu, s-a predat! Aşa că o să găseşti şi tu ceva de zis ca şi căpitanul Titanicului. Ce a zis nu se ştie, că nimeni din jurul lui nu a supravieţuit. Bun căpitan!

BALANŢĂ Conjunctura stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Un Leu sau o Leoiacă te poate ajuta foarte mult. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

SCORPION În această zi de vineri fugi de rutină, de programul obişnuit, de locurile comune. Conjunctura arată că ai nevoie de noutăţi, de lucruri noi, de surprize plăcute, de emoţii noi - de o schimbare! În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata ta rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes, sau din prostie. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, nu primi nicio provocare, mai bine relaxează-te, odihneşte-te. Ai mare nevoie de somn.

SĂGETĂTOR În mintea ta totul pare clar! Dar, când este vorba să transformi gândurile în vorbe... ai o problemă! Astăzi eşti ceva mai rapid decât cei din jur, trebuie doar să comunici! O bagatelă! Fii pragmatic, cu picioarele pe pământ. Astăzi, se pare că ai de suferit din cauza timpului care trece prea repede, dar şi din cauza unor situaţii obiective. Luna declanşează unele situaţii la care te aşteptai mai puţin. În faţa prostiei şi a lăcomiei nu prea ai ce să negociezi, dar măcar nu ţi-ai încărcat sufletul cu o nedreptate. În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere.

CAPRICORN Problema ta este timpul! Dă curs impulsului sufletului. Uneori, astăzi, de exemplu, este mai important să stai cu cei dragi, decât să te uiţi, pierzând timpul, la tv. Fără supărare! Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. O zi obositoare, dar până la urmă chiar plăcută. Seară de cumpărături mici, poate în oraş, în compania celor dragi, doar este vineri. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi îţi va face mare placere şi de asemenea celor dragi.

VĂRSĂTOR Nimic nefavorabil, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Ai posibilitatea să clarifici lucrurile cu cei dragi, cu un prieten, sau un membru al familiei. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor. Ai o tendinţă către depresie şi tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Atenţie la anturajul de sex feminin. Eşti în contradicţie şi pe curs de coliziune! Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale. Vorbeşte, dacă aşa eşti fericit!

PEŞTI Astăzi cei din jur cred că eşti confuz şi dezorientat, dar tu ştii foarte bine ce cauţi! Evită locurile reci şi umede sau foarte aglomerate, eşti sensibil la răceală, la viroze. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Şi nu uita vorba veche: „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!”