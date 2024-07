Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 6,7 iulie 2024. Tinerețe fără bâtrânețe







6,7 iulie

Horoscop Pe 6 iulie s-au născut Dalai Lama, Frieda Kahlo, Sylvester Stallone, împăratul Maximilian I, Conrad Hilton, Doru Davidovici. Pe 7 iulie s-au născut Gustav Mahler, ţarul Nicolae I, Marc Chagall, Pierre Cardin, Robert A. Heinlein, Ringo Starr, Vitorio de Sica, George Cukor, Joe Zawinul, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Liviu Ciulei, Constantin Lucaci, Voicu Bugariu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox pe 6 iulie sunt Sfinţii: Sisoe cel Mare, Lucia fecioara, Rix, Apolonie, Alexandrion, Epimah, Onisim, Asterius, Marta, Marin, Audifax, Habakkuk, Cyrenus, Valentin Preotul şi mulţi alţii împreună cu ei din Roma, iar pe 7 iulie, sunt Sfinții Chiriachi, Toma din Maleon și Acachie. Aşa cel puţin este în Sinaxar, în “Vieţile Sfinţilor”. Calendarul cel ieftin l-am rătăcit, dar o să-l găsesc, pentru că aşa scrie la Scriptură!

În ”Kalendar”, tradițional, pe 6 iulie Sf. Sisoe, patronul vindecării copiilor. Se ține, mai ales de părinții copiilor bolnavi sau accidentați, spre lesnicioasă vindecare a celor mici.

Sfinţenia Sa, al 14-lea Dalai Lama, pe numele său de naştere Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, adică Lhamo Dondrub, împlineşte pe 6 iulie 2024, 89 de ani! Este cel mai longeviv Dalai Lama din istoria cunoscută şi, deja, în jurul operei, vieţii şi înţelepciunii lui se ţese o legendă. Poate o să am ocazia să v-o povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aşa cum v-am povestit multe. Căldura verii capricioase și o anumită amenințare nedefinită, poate fi doar presiunea timpului, mă face să-mi amintesc de anii în care călătoream și trăiam periculos, prin câte aventuri nu am trecut! Doar am fost oaspetele Tibetului lui preaiubit timp de 18 luni! Să-i spunem ”La Mulţi Ani!” Probabil că nu ştie limba română, dar o să înţeleagă, pentru că, se pare că nimeni ca el, în prezent, nu înţelege mai bine sufletul uman!

Vorbind despr un aproape nonogenar am ales, în continuare, un subiect gen “tinerețe făr’ de bătrânețe”.

Pastilele anti-îmbătrânire sunt reale, iar unii dintre noi le iau fără să știe

Tinerețea veșnică este problemă a religiei și mitologiei, dar dacă am putea avea puțin mai mult din ea? Dacă ar exista o pastilă care ar putea încetini ravagiile timpului, astfel încât să te poți simți mai tânăr pentru mai mult timp. Sună ca ”elixirul tinereții”, dar există un număr tot mai mare de cercetări care pariază pe transformarea acestuia în realitate.

Imaginează-ți scena. După un test de sânge de rutină, vizitați medicul de familie pentru rezultate. „Totul este bine”, spune medicul liniştitor. „Singura problemă este că îmbătrânești.” Apoi, medicul adaugă: „Dar eu te pot ajuta cu asta. Luați aceste tablete. Acestea vor încetini procesul de îmbătrânire și vă vor ajuta să rămâneți sănătoși. Oh, și s-ar putea să te facă să trăiești mai mult.

Un medicament care îți prelungește viața, încetinește îmbătrânirea și previne ravagiile bătrâneții, inclusiv fragilitatea și bolile? Sună prea frumos pentru a fi adevărat și, totuși, s-au strâns din ce în ce mai multe dovezi, care sugerează nu doar că aceste medicamente sunt la îndemână, ci și că ele ar putea fi deja folosite.

Unele pot fi găsite pe rafturile farmaciei din colț, în timp ce altele sunt medicamente pentru afecțiuni precum diabetul și cancerul, care sunt des utilizate. Studiile pe animale și-au demonstrat potențialul, iar acum studiile clinice încep să evalueze dacă promisiunea lor este adevărată și la om. Dacă se întâmplă, cei de vârstă mijlocie, acum, ar putea deveni prima generație care beneficiază de utilizarea lor. Imaginați-vă un bătrân de 80 de ani cu biologia și cu analizele cuiva cu 30 de ani mai tânăr. Cât de bucuros ar trebui să fie!

Trăiește mai bine pentru mai mult timp

În ultimele două decenii, știința anti-îmbătrânire a trecut de la science-fiction la știință riguroasă din punct de vedere academic, bazată pe dovezi și riguros evaluată. Nu este vorba despre atingerea nemuririi, să vă păstrați creierul criogenic sau despre oricare dintre celelalte propuneri ciudate care au fost discutate.

„Există o mulțime de oameni care îți vând ”elixirul tinereții” și îți spun că vei trăi pentru totdeauna, iar atunci când vei muri, nimeni nu-i dă în judecată”, spune Dr. Nir Barzilai , directorul Institutului pentru Îmbătrânire de la Albert Einstein, Facultatea de Medicină din New York. În schimb, este vorba despre îmbunătățirea a ceea ce oamenii de știință numesc „durata de sănătate”, sau numărul de ani în care oamenii pot trăi bine fără boală. Prelungirea duratei de viață ar putea fi un efect secundar fortuit, la fel ca și ramificațiile pentru economie.

În prezent, 80% dintre adulții din lume în vârstă de 65 de ani sau peste au cel puțin o boală cronică , în timp ce 68% au două sau mai multe. Suferința umană este uriașă, iar în următorii 30 de ani, se estimează că numărul persoanelor de peste 65 de ani se va dubla la 1,5 miliarde . Acest lucru va fi dureros, inutil și costisitor.

„Dacă am avea un medicament care adaugă chiar și unul sau doi ani sănătoși pe durata vieții, ar avea un efect de trilioane de dolari asupra economiei mondiale, pentru că oamenii ar fi productivi mai mult timp și nu ar avea toate aceste morbidități care costă sistemele de sănătate atât de mult”, spune Jim Mellon , președintele companiei de longevitate Juvenescence.

Nu este o coincidență că vârsta este cel mai mare factor de risc pentru boli precum cancerul , bolile cardiovasculare și neurodegenerarea. Procesul de îmbătrânire implică o serie întreagă de schimbări biologice care conduc la dezvoltarea lor. Oamenii de știință numesc aceste schimbări „ semne distinctive ” și au fost identificate aproximativ nouă, inclusiv acumularea de mutații genetice, destrămarea cromozomilor și capacitatea redusă de funcționare a pachetelor de putere celulare minuscule, numite mitocondrii.

Conform teoriei, dacă poți corecta aceste probleme, nu vei încetini doar îmbătrânirea, ci vei preveni sau amâna și multe dintre bolile asociate bătrâneții.

În decembrie 2021, cercetătorii de la Universitatea Chineză de Științe din Shanghai au dezvăluit că un compus natural găsit în semințele de struguri ar putea prelungi durata de viață a șoarecilor bătrâni cu 9% și îi poate face și mai apți fizic. Compusul, numit procianidină C1, funcționează țintind un alt semn distinctiv al îmbătrânirii: acumularea de celule obosite, uzate, care sunt descrise ca „senescente”.

În anii noștri mai tineri, sistemul imunitar curăță celulele senescente din organism înainte ca acestea să poată provoca o problemă, dar pe măsură ce îmbătrânim și sistemul nostru imunitar se clatină, celulele ajung să stea, secretând molecule inflamatorii care rănesc țesutul din jur.

„Este ca un foc care se răspândește”, spune Ming Xu , care studiază senescența la Centrul de îmbătrânire al Universității din Connecticut. „Este o populație foarte mică de celule, dar au un efect foarte mare și foarte dăunător.” Medicamentele care caută și ucid aceste celule senescente, cunoscute sub numele de senolitice, sunt printre cele mai promițătoare terapii anti-îmbătrânire.

Xu și colegii săi au arătat că atunci când un număr mic de celule senescente sunt transplantate la șoareci, le îmbătrânește . Apoi, atunci când aceiași șoareci sunt tratați, nu cu procianidină C1, ci cu un cocktail de două medicamente senolitice diferite, celulele nedorite sunt distruse și șoarecii devin mai robusti. Ei dezvoltă mușchi mai puternici, devin mai activi și trăiesc mai mult. Aceleași rezultate se observă la șoarecii care au îmbătrânit în mod natural.

Este cu atât mai impresionant cu cât șoarecii au primit medicamentele foarte târziu în viață, când aveau deja doi ani. „Este echivalentul unei persoane care începe tratamentul când are 70 sau 80 de ani și apoi își va prelungi durata de viață sănătoasă cu cinci până la șase ani”, spune Xu.

De asemenea, încurajator este faptul că aceste medicamente sunt deja cunoscute ca fiind sigure pentru uz uman. Quercetina, care este un pigment vegetal care se găsește în multe fructe și legume, este vândut ca supliment alimentar, în timp ce Dasatinib este aprobat pentru utilizare ca medicament împotriva cancerului de sânge.

Alte studii pe animale au arătat că medicamentele senolitice pot întârzia, preveni sau ușura mai mult de 40 de boli, inclusiv cancere și diferite afecțiuni ale inimii, ficatului, rinichilor, plămânilor, ochilor și creierului. Studiile preliminare la oameni arată că acestea reduc numărul de celule senescente, reduc inflamația și atenuează fragilitatea, iar acum sunt în curs de desfășurare zeci de studii clinice pentru a evalua impactul lor asupra diferitelor afecțiuni, inclusiv diabetul, artrita și boala Alzheimer.

Toate aceste studii vor oferi informații vitale, dar dacă un senolitic sau orice alt medicament va fi folosit vreodată ca o terapie anti-îmbătrânire autentică, va trebui să treacă la echivalentul uman al studiului lui Xu pe șoarece. Pe lângă testarea acestor medicamente la persoanele care suferă deja de boală – așa cum se întâmplă în studiile clinice actuale – trebuie să fie testate riguros și la persoane sănătoase care îmbătrânesc în mod natural.

Este o idee conceptuală și ar trebui să fie simplă, cu excepția câteva probleme. Primul este că oamenilor le ia zeci de ani pentru a îmbătrâni, o situație dificilă care face ca încercările necesare să fie atât lungi, cât și costisitoare.

O soluție potențială la această problemă, aflată în prezent în investigație, este utilizarea proxy moleculare sau „biomarkeri” ai procesului de îmbătrânire. Acestea sunt schimbări subtile, cum ar fi adăugarea anumitor grupări chimice la ADN, care au loc în intervale de timp mai mici și sunt considerate a fi indicative pentru imaginea mai largă a îmbătrânirii.

O altă opțiune este să apelezi la cel mai bun prieten al omului. Cățeii îmbătrânesc de aproximativ șapte ori mai repede decât oamenii și se confruntă cu multe dintre aceleași boli și declinuri legate de vârstă . De asemenea, ne împărtășesc casele și multe dintre aceleași influențe ale mediului care contribuie la îmbătrânire. Pe scurt, sunt un model excelent al procesului de îmbătrânire și sunt dispuși să ajute în schimbul unor mâncăruri și scărpinări pe burtică.

Ca parte a Proiectului de îmbătrânire a câinilor din SUA, 500 de canini ajută la evaluarea valorii unui alt tratament anti-îmbătrânire presupus, numit Rapamicin. Rapamicina vizează , de asemenea , celulele senescente , precum și câteva dintre celelalte semne distinctive ale îmbătrânirii .

Pacienții cu transplant sunt administrați în doze relativ mari pentru a ajuta la prevenirea respingerii organelor, dar în doze mici s-a demonstrat că prelungește viața la drojdii, viermi, muște și șoareci . Câinii vor fi urmăriți până la un deceniu și, dacă promisiunea rapamicinei este adevărată, celor care primesc terapia le-ar putea prelungi viața cu până la patru ani umani (sau 28 de ani cățelești ).

A doua problemă cu aranjarea studiilor umane necesare este mai puțin practică și mai grea. Conform paradigmei medicale actuale, îmbătrânirea nu este ceva care trebuie tratat. Împreună cu mahmureala și apelurile telefonice neplăcute, îmbătrânirea este privită ca o inevitabilitate sumbră a vieții.

Dacă Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) și alte autorități de reglementare medicale vor aproba vreodată un medicament contra îmbătrânirii, ar trebui mai întâi să recunoască faptul că îmbătrânirea este o afecțiune care poate fi prevenită care poate fi vizată terapeutic. În prezent îmbătrânirea este considerată o stare naturală. „Nu vrem să numim îmbătrânirea o boală”, spune Barzilai. „Oamenii pe care vrem să-i ajutăm nu vor să-i numim bolnavi, dar îmbătrânirea trebuie să fie recunoscută oficial ca o „afecțiune” care poate fi tratată.”

Așa că Barzilai a găsit o cale de a ocoli enigma. Se concentrează pe un alt potențial medicament anti-îmbătrânire, numit metformină. Metformina este un medicament ieftin și de succes. În fiecare zi, milioane de oameni îl iau pentru a-și controla diabetul de tip 2, dar în anul 2016, Barzilai a sugerat că ar putea fi folosit pentru a încetini îmbătrânirea .

Cheia argumentului său este un studiu clinic din Marea Britanie din 2014, care a implicat peste 150.000 de persoane, care a arătat că diabeticii care iau metformină trăiesc mai mult decât nediabeticii care nu o fac și un număr tot mai mare de studii separate care demonstrează capacitatea metforminei de a preveni anumite tulburări legate de vârstă. Luate împreună, aceste studii sugerează că metformina poate fi capabilă să îmbunătățească durata de sănătate, dar nu se știe de ce. Ceea ce este necesar este un studiu clinic care să leage toate aceste capete libere împreună într-un singur studiu bine conceput. , studiul „ Targeting Aging with Metformin ” (TAME).

În prezent, Barzilai și colegii săi recrutează 3.000 de adulți, cu vârsta cuprinsă între 65 și 80 de ani, care nu au diabet, pentru a primi fie metformină, fie un placebo pe o perioadă de patru ani. În acest timp, echipa va monitoriza biomarkerii legați de vârstă și timpul necesar fiecăruia dintre pacienți pentru a dezvolta o boală majoră legată de vârstă, cum ar fi demența sau accidentul vascular cerebral.

În loc să se uite la capacitatea metforminei de a întârzia o singură boală legată de vârstă, așa cum au făcut-o și celelalte studii, acest studiu va evalua capacitatea medicamentului de a întârzia debutul bolilor legate de vârstă în general. Va arăta dacă metformina poate crește durata de sănătate.

Dacă procesul reușește, efectele sale ar putea fi de amploare. TAME are puterea de a dovedi că îmbătrânirea este într-adevăr ceva care poate fi vizat și tratat cu medicamente. Aceasta, în sine, va fi o schimbare majoră de paradigmă. „Sperăm că va inspira FDA să facă din îmbătrânire o indicație și să ofere un șablon pentru alte companii de biotehnologie pentru a face studii similare”, spune Barzilai.

În timp ce alți oameni de știință urmăresc diferite strategii anti-îmbătrânire, cum ar fi terapia genică sau transplanturile de țesuturi, administrarea de tablete este mult mai simplă. Metformina ar putea deveni primul medicament anti-îmbătrânire autorizat cu capacitatea nu doar de a prelungi viața, ci și de a prelungi o viață sănătoasă. Apoi, după metformină, ar putea urma și alte medicamente anti-îmbătrânire. În loc să tratăm separat fiecare afecțiune medicală legată de vârstă, așa cum se întâmplă în prezent, este posibil să ne imaginăm un viitor în care aceste afecțiuni să fie „tratate” împreună, țintind mai multe semne distinctive ale îmbătrânirii.

Așa cum statinele sunt distribuite astăzi pentru a scădea colesterolul și pentru a preveni accidentele vasculare cerebrale și bolile de inimă, la fel și medicamentele anti-îmbătrânire sau „geroterapeutice” ar putea fi prescrise pentru a preveni bolile bătrâneții. Pe baza rezultatelor unui test de sânge, care ar putea indica cât de repede îmbătrâniți și la ce boli sunteți predispus, un clinician vă poate prescrie unul sau mai multe medicamente anti-îmbătrânire.

Metformina, Rapamicina, Quercetina, Dasatinib și alte medicamente anti-îmbătrânire încă neidentificate ar putea face parte din imagine. Ar marca o schimbare de la modelul medical predominant, în care bolile sunt tratate reactiv după ce au apărut simptomele și s-a instalat suferința, către un model de îngrijire preventivă, în care pacienții sunt monitorizați proactiv și bolile viitoare sunt evitate.

Cu o mână de medicamente anti-îmbătrânire promițătoare care există deja, îmbătrânirea nu a arătat niciodată atât de „tratabilă” și, totuși, există doar o ultimă problemă. Studiile clinice nu sunt ieftine, așa că întrebarea este: cine plătește?

Agențiile de finanțare guvernamentale se pare că nu sunt dornice să investească în zona anti-îmbătrânire. Autoritățile de reglementare nu au tendința de a finanța studii despre medicamentele care sunt deja pe piață, iar industria farmaceutică nu va face față încercărilor de medicamente care sunt generice, ieftine, sau fără brevet, fără marjă de profit.

Cele aproximativ 30 de companii anti-îmbătrânire care există sunt mai interesate să-și dezvolte propriile terapii brevetate, foarte scumpe, decât medicamentele ușor accesibile și ieftine, cum ar fi metformina sau quercetina. Până când se vor găsi fonduri suplimentare, aceasta înseamnă că medicamentele sigure, accesibile, cu potențialul de a încetini îmbătrânirea și de a extinde durata sănătății, nu sunt explorate în mod corespunzător. Între timp, oamenii care au cea mai mare nevoie de ele, îmbătrânesc așteptând.

Personal, având diabet de tip doi, iau metaformină (Siofor) două grame și jumătate pe zi, de circa douăzeci de ani. De asemenea iau Quercitină, vitamine, minerale, metale, antioxidante și alte suplimente. Așa pot să rezist efortului de a scrie câte un articol, în fiecare zi, în fiecare zi, de peste 12 ani. Nu știu dacă am amânat data morții. Nu aș fi prea fericit, uitându-mă la lumea din jur.

Evident și fără urmă de eroare România va fi împinsă în război. Nu se pune problema ”dacă” ci ”când”. Ultima mitocănie diplomatică pe care conducătorii României au făcut-o, la OSCE, este bomboana pe colivă. Nu au invitat Federația Rusă, la posibile tratative de pace. Stăpânii occidentali ai României nu vor pace. Teritoriile românești ocupate se află la Ucraina, nu la Rusia. Când dronele o să vă prăbușească casele în cap și copiii voștri o să moară cu sutele de mii pe front, amintiți-vă ce spunea mereu un amărât de pustnic în rodaj: Ne aflăm în tabăra greșită. Iar o să întoarcem armele, suntem specialiști. Nu tratați Rusia ca pe Timorul de Est. Recunosc viitorul, când îl văd, mai ales când se repetă o filă de istorie.

Înţeleg multe, interesele fiecăruia, dar nu mă supăr, horoscopul meu trebuie să-l citiţi, pentru că avem mereu speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 6,7 iulie 2024

BERBEC Eşti inspirat să găseşti soluţii, idei noi, pentru rezolvarea problemelor tale de weekend. Astăzi nu ai dificultăţi majore, te descurci cu succes, onorabil. Poţi să-ţi oferi o seară plăcută! Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal! Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profită ca să obţii ceva favoruri sau să rezolvi unele situaţii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat.

TAUR În weekend trebuie să te ocupi de problemele celor din jur. Nu acţiona după prima veste pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi nu lua de bun pe primul venit, nu lua decizii importante. Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poţi să speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, cu ceva surprize plăcute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parinţilor şi a rudelor.

GEMENI Sâmbătă e o zi în care ai multă intuiţie. Pragul pe care trebuie să-l treci te face mai tare, îţi concentrezi forţele! Duminică realizezi că efortul şi relaxarea trebuie bine echilibrate. Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna, bine aspectată pentru tine, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amânarea lor. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Aşa trece ziua mai repede şi afli ce idei au şi prietenii sau membrii familiei tale.

RAC Te apropii de scopurile tale, astăzi faci un pas important. În weekend poţi găsi o soluţie originală, dar simplă, la una dintre problemele tale din domeniul sentimental. Simplu, dar eficient! Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată in special sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate. Duminică, acasă, sau pe plajă, te intâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle şi actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat. O seară de duminică placuta, chiar daca este la fel cu celelalte, sau tocmai de aceea.

LEU Sâmbăta se anunţă bună, chiar tot weekend-ul. Asta dacă nu uiţi ceva! Treci printr-o perioadă în care eşti mai distrat, cu gândul la vacanţă şi la problemele tale. Nu împrumuta bani sau obiecte! Sâmbătă, nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile, chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului. Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar şi net, astăzi trebuie sa dai dovada de multă abilitate, diplomatie şi poate puţina ipocrizie. Duminică, să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut!” Se ştie că eşti generos şi „mama răniţilor”, aşa că duminică o să primeşti numai laude.

FECIOARĂ În weekend ceva te nelinişteşte, chiar te sperie. Poate fi paranoia noastră cea de toate zilele, amplificată de „sistemul ticăloşit”! Relaxează-te, este doar un coşmar, nimic nu e adevărat! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă. Zodia îţi indica o zi cam monotona. Insa o seara placuta si relaxanta, cu cei dragi. Duminică, trebuie sa foloseşti una dintre reţetele verificate ale reusitei in viaţă: sa te comporţi ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informaţie, despre un loc drăguţ şi ieftin, unde se mănâncă bine şi se şi dansează. Ce mai aştepţi, tinereţea trece, viaţa trece şi părerile de rău rămân! Aşa zice Dalai Lama!

BALANŢĂ Nu prea te-ai menajat în ultimele două săptămâni şi acum oboseala îşi cere preţul. Amintirile mai vechi sau mai noi te îndeamnă să lămureşti poziţia ta, cam echivocă, faţă de unele persoane! Se pare ca o parte dintre Balanţe au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează, sau o întâlnire neaşteptată, care îţi face multă plăcere. Duminică ai ceva de facut şi nu ai nici chef nici ceea ce iţi trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale. Duminică seara ai ceva probleme cu planetele colective în aspecte nefavorabile. Asta inseamnă o posibilă lipsă de interes a anturajului faţă de tine...

SCORPION Ai un weekend bun, profită! Lasă curăţenia şi gătitul, sau statul la tv şi du-te cu prietenii la un pic-nic, în excursie, dar nu foarte departe de casă. Drumurile lungi nu sunt favorabile! Sâmbătă ai tendinţă să te laşi cuprins de comoditate şi să renunţi la un proiect. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. O veste bună. Duminică este o zi plină de hotarari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Foarte bine! În altă ordine de idei, şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti.

SĂGETĂTOR Te gândeşti că ai uitat ceva, ai rata un prilej. Neplăcută senzaţie! Lasă obsesiile de „loser”, în acest weekend şi îndrăzneşte, fii un învingător! În primul rând în domeniul sentimental... Sâmbătă, singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator. Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc să leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută. Trebuie sa accepţi faptul că viaţa este în continua schimbare şi că trebuie să faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes! Sfaturile acestea generale au o particularizare pentru ziua de duminică, când trebuie să schimbi ceva, material sau spiritual!

CAPRICORN În weekend cauţi mai multă siguranţă printr-un sistem de parteneriat şi alianţe. Este momentul să acorzi mai mult timp familiei, să te protejezi cu aripa ocrotitoare a celor dragi. Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la îndemană, adică stai acasa, nu ieşi în lume. Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul cald. Sfatul meu, dintotdeauna: in şi eternul bumbac! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a posibilei tale vacanţe...

VĂRSĂTOR Relaţiile cu cei apropiaţi devin, în acest weekend, mai cordiale, mai strânse. Ei te apreciază pentru iscusinţa şi de care dai dovadă în trecerea unor probe, obstacole, examene. Sâmbătă nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte! Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. Ba te şi intristează! Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila, dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, rude, familie, mai ales că veselia si energia de care dai dovadă, te fac un companion foarte placut.

PEŞTI Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi acest weekend e nimerit ca să-ţi clarifici unele lucruri. Eşti obosit dar, continuă cu dinamism, dispui de o rezervă de „încăpăţânare”! Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme! Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de… peşte, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte din bancul de peşti. Profită cu entuziasm şi vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp.