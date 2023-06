HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 5 iunie 2023. Alte amintiri

5 iunie

Pe 5 iunie s-au născut Federico Garcia Lorca, Francisco „Pancho” Villa, Regiomontanus Johann Muller, John Maynard Keynes, Cornelius Ryan, Constantin Nottara, Alexandru Mirodan.

În calendarul creștin-ortodox fix, pe 5 iunie, sunt Sfinții Dorotei, episcopul Tirului, Marchian, Apolo, Licandru și Leonid. În calendarul mobil, cel care urmează reperul Sf. Paști este Sf. Treime. Zi legiută să fie liberă, dar comerțul probabil că lucrează, pentru că dacă nu ai taraba deschiă, iok ban!

Fiind o mică vacanță, o parte dintre cititorii mei au ceva mai bun de făcut decât să-mi citească horoscopul la serviciu.

Hai să vorbim despre… altceva! Despre observarea cerului, de exemplu !

Acest lucru, observarea cerului, îmi amintește de luneta albă, care era, vara, seară de seară în fața Cercului Militar, pe Calea Victoriei. Cred că avea un tracking system primitiv, probabil mecanic, care îi permitea să urmărescă Luna, spre Lună era îndreptat refractorul. Adolescent fiind, prin anii 60 am dat și eu un leu ca să mă uit un minut prin luneta fermecată. Nu am văzut mare lucru, nu știam să mă uit! Apoi, prin anii 70 parcă a fost, tot acolo, o lunetă automată, puneai o monedă și te uitai.

”La lunetă” era locul meu de întâlnire cu prietenii, sau cu fetele. De acolo puteam să mergem pe 6 Martie, așa i se spunea atunci, unde erau patru-cinci cinematografe și vara, o grădină, parcă două. Nu, la ”Lumina” se desfăcea plafonul, atât. Treceam pe lângă basorelieful cu Războiul de Independență de pe zidul Cercului Militar și întotdeauna vedeam un muștiuc de țigare îm gura turcului căzut la pământ. Mai târziu, tânăr fiind, aveam același drum, dar vizitam și autoritatea de mare cultură, ”Gambrinus” pe timpul acela mai mirosea a Caragiale, chiar dacă clădirea nu era aceiași.

Dar premierele filmelor le vedeam la ARO, adică Patria, sau la Scala, adică Republica, unde era director un bun prieten al lui tata, Victor Sandu. Câte filme nu am văzut stând pe strapontină, la balcon, în loja ”B”! Au fost multe filme bune în anii 60 și 70, aduse destul de repede în România. ”Cleopatra” în două serii, cu superba Liz Taylor. ”Cartagina în flăcări” cred că a fost italian, o să-l revăd în seara asta. Superproducții americane, mai ales după ce ecranul de la ARO a fost făcut panoramic, acoperind cele două basoreliefuri făcute de Baraschi. ”Vikingii”, ”Căderea Romei”, ”Aida” etc etc. Vă mai amintiți, cei care au apucat vremurile acelea, care mi se par acum că erau de pace și prosperitate, față de ceea ce este în prezent. Nu mai îmi aduc aminte, am văzut mai întâi ”Cleopatra”, sau ”Cartagina…”?

Apoi comediile franțuzești cu Fernandel, Bourvil și Louis de Funes. Râdea lumea, râdea în hohote, săli întregi. Oameni cinstiți, cumsecade, muncitori – cum să nu râdă! Sau filmele cu Jean Gabin și Alain Delon, la care plângeau femeile de se rupeau, când se făcea lumină toate aveau rimelul scurs pe obraz, Alain Delon murea artistic mai mereu, de exemplu în ”Clanul Sicilienilor”, ”Aventurierii”, ”Samuraiul” sau ”A fost cândva cândva hoț”.

Apoi filmele sovietice. Papașa, niemțâ pa ulița! Davai avtomatâ! Pac-pac-pac! Koneț filma! Cele mai bune cred că au fost ”Balada Soldatului” și seria ”Eliberarea” în care a jucat și eternul Florin Piersic. Dar au fost și filme care s-au numit ”Călăuza”, ”Siberiada”, ”Andrei Rubliov”, ”Călina roșie”, ”Solaris” și poate îmi scrieți voi și alte titluri. Apoi filmele nemțești, musicaluri cu Caterina Valente sau comedii cu Liselotte Pulver. Parcă aș revedea seria ”Fantomelor din Spessart” sau altă comedie amară, ”Omul care trece prin zid”. Filmele românești au fost și ele la înălțime. Produceam cel puțin un film pe lună. Nu știu de ce, dar m-am atașat cel mai mult de ”Concurs”, dar nici filmele lui Sergiu Nicolaescu nu le ocolesc.

Nu era o problemă pentru un tânăr muncitor ca mine să invit o fată la un restaurant. Două fripturi mari, de abia încăpeau pe farfurie, cu garnitură separată de cartofi prăjiți și castarveciori murați, plus două beri reci-reci și cu guler, costau la ”Bordei”, de exemplu, 37 de lei și 50 de bani. Lăsam 40 de lei și chelnărul mă saluta ca pe un boier.

Întreținerea apartamentului cu două camere, chiria, taxa radio și tv, abonamentul la ”Scânteia”, ”Programul Radio-TV” și ”Informația Bucureștiului” și celelalte taxe și impozite, nu depășeau 8% din salariul meu. Eu aveam 1.750 de lei pe lună, m-am uitat în cartea de muncă și o duceam boierește, la începutul anilor 70. Biletele la cinema erau 2,50 lei iar la teatru 15 lei. Taxiul, cam 10 lei, pe drumurile mele. Benzina era 1,75 lei litrul și se găsea, că erau mașini puține, anii 60. Nimeni nu punea motorină de la pompă, doar erau suficiente basculante și tractoare! Tata avea un Wartburg Lux, în doi timpi, o minune. O conduceam și eu, fără carnet, carnetul l-am luat abia în 1968, nimeni nu se supăra, mașini și oameni erau puțini, milițenii de circulație și mai puțini.

Mâncarea era ieftină și avea gust. Nu erau multe sortimente în cartoane vopsite țipător, ca acum, dar calitatea alimentelor era, pe atunci, foarte bună. Roșia avea gust de roșie, brânza de capră, gust de brânză de capră, iaurtul se tăia cu cuțitul de lemn. Laptele și iaurtul era aduse în fața ușii apartamentului. Lăsai sticla și borcănelele de iaurt în fața ușii, lăptarul venea dimineața pe la ora 5-6 și le schimba cu unele pline și odată pe săptămână se făcea plata, lăsam banii în unul dintre borcănele. Și mai era marmelada – ce gust bun, de fructe, avea marmelada adolescenței mele, din anii 60! Nu mai vorbesc de unt, sau de salamul de Sibiu, ca și de pâinea cu chimen ”Turist”. Bune și gustoase! Am avut o țară care avea gust!

În noaptea asta se termină simpozionul la care am asistat online, cred că apoi o să dorm două zile neîntors. Mi-am amintit de copilărie și de adolescență, de lucrurile bune de atunci, ca reacție de apărare la ceea ce am auzit și văzut în aceste zile la simpozion. Nu-i e bine vacii noastre, dragii mei!

Dar până să vedem pielea săracii noastre văcuțe pe băț, haide să sperăm că mâine este o zi bună, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 5 iunie 2023

BERBEC Ziua aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: poate o excursie sau o călătorie neaşteptată, dar plăcută. Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi. Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Călătoriile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten. O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil prin grijă şi atenţie, evident şi normal! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rău. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână.

TAUR Aspecte favorabile atît sub aspect economic cât şi sentimental. Este bine să nu pleci în nicio călătorie, excursie, expediţie etc. Nu astăzi – te expui la pericole gratuite. Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietenă la plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum totul se află aşa că mai bine mergi să te confesezi la un radio local.

GEMENI Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, arătă că ai şi limite. In prima parte a zilei poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearcă să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi braţele care în mod tradiţional sunt de natura zodiei Gemenilor.

RAC Astăzi sunt posibile, din nou, probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri negative pentru orice amănunt. Nu eşti singurul care ai acest tip de probleme. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ – e zi liberă, sau poate unde banii sunt din ce în ce mai rari şi preţurile cresc. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale, trebuie să ai răbdare.

LEU Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Fie ai sesiune de examene, fie că ai un prag în viaţă, sfatul meu este să te grăbeşti încet. Altfel pierzi din vedere amănunte importante. In perioada acestei zile trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, în general. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea prelungită la soare şi variaţia inutilă de temperatură şi umiditate. Banii sunt bine aspectaţi – poţi valorifica obiectele inutile din caminul tau, obiecte care nu îţi mai sunt folositoare.

FECIOARĂ Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică. Drumurile scurte, loco, sunt bine aspectate, de asemenea, micile schimbări, îmbunătăţirea, în inventarul obiectelor de la serviciu sau de acasă. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de colegi daca eşti la serviciu, sau faţă de familie dacă stai acasă. Adica nu te încrunta şi nu strâmba din nas cand îi vezi pe cei care îţi displac. Zâmbeşte cu subânţeles, asta da – este mai bine! De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat si mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături. Nu lăsa nici o schimbare majoră să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atenţie însa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Atenţie la ce şi cum mănânci dacă iei masa în oraş, ai stomacul sensibil.

BALANŢĂ Ai mare nevoie să-ţi “încarci bateriile”. Un tip de energie se obţine pe seama altui tip de energie. Relaxează-te, stai cu precauţie la soare, fă mişcare moderată în aer curat, respiră! Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar o sa te inveseleşti! Balanţele implicate în afaceri trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Balanţei care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa la sistemul digestiv, nu mânca multă îngheţată!

SCORPION Atenţe la alergii. Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Se apropie vacanţa, concediul, şi se pare că nu ai strâns suficienţi bani. Călătoriile sunt bine aspectate. Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Scorpionului să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare sentimentală, fii atent cum, când și cât!

SĂGETĂTOR Astăzi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare – gen cum zugrăvim casa şi când punem parchet nou. Atenţie să nu ratăceşti un obiect. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie sa-ti atingi scopul cu orice preţ atunci eşti înca unul din turmă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen lung.

CAPRICORN Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie în faptul că ajuţi un prieten, sau un coleg. Poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut. Ziua este favorabilă iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Capricorn cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe, chiar dacă este vorba de distracție sau de un banal joc de societate Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

VĂRSĂTOR Ai ideile foarte clare, dar încă nu găseşti modalitatea, tehnologia, ca să le aplici, atât în domeniul economic cât şi în cel sentimental. Foloseşte metoda “ajustărilor succesive”! Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică nici un eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Vărsător trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct. Trebuie să fii diplomat şi să oferi tu sprijin.

PEŞTI Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că nu ai făcut mai mult: “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici azi în orice activitate legată de autorităţi. Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se rezolvă de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente, distracțiile de zi liberă, şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea ciudată, când cald când rece şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusa, sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Dar, prin conflict se naşte progresul, vorba lui Hegel!