HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  4 iulie 2023. Povestea lui Victor

4 iulie

Pe 4 iulie s-au născut Giuseppe Garibaldi, Nathaniel Hawthorne, Gina Lollobrigida, Thomas Barnado, Di Stefano, Alice Călugăru, Haralamb Zincă, Traian Brădean.

Pe 4 iulie sunt Sfinţii Andrei din Creta şi Marta.

Nimic, iar nimic în “kalendar”. Se muncea mult pe vremuri, nu era “weekend” mereu. O să revin altă dată la ideea că în prezent cel mai mare zeu este… calendarul! Toată lumea trăieşte, munceşte, se distrează, după calendar. Nu era mai bine în vechime, când calendarul era făcut după ritmul natural al activităţii, iar zilele libere erau trei, timp suficient de recuperare?

Dar este “Independence Day”. Ziua Naţionala a Statelor Unite ale Americii!

În astrologia globală se dă personalitatea astrologică, zodia statelor, după “ziua naşterii”, sărbătoarea naţională. Dar, există destule excepţii.

De exemplu, Statele Unite, cu toate că Independence Day, Ziua Naţională este pe 4 iulie, în zodia Racului, se consideră că semnul zodiacal al SUA este Gemenii, care se pare că se potriveşte mai bine – ceea ce duce la speculaţii interesante.

Bun, nu-mi fac eu griji pentru SUA, cum nici Statele nu-și fac griji pentru mine! O să trimit mesajele obișnuite de felicitare la familie și la cei pe care îi cunosc, odată au fost mari și tari, ce bine că este un decalaj de șapte ore între ora Bucureștilor și cea a Washingtonului!

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, o să vă spun o poveste, o poveste adevărată. Poate povestea multor români. Cum s-au făcut românii milionari cu ”metoda americană”, că tot este Independence Day.

Știu povestea de la un șofer de taxi. De fapt, proprietarul multor taxiuri. Trebuie să vă mărturisesc că, rareori, foarte rar, poate la un an odată, sunt obligat de viață să părăsesc Prahova submontană și să petrec câteva ore la București. Analize medicale, de obicei, sau vreo hârtie de semnat. Vin până în Băneasa, las vechea mea mașină, la anul devine ”de colecție”, în parcare și chem un taxi Uber. Am înțeles că, în viitor, poate o să pot să iau și metroul. De câtva timp las mașina în curtea unui prieten. Îl sun când ajung în Otopeni, el îmi cheamă un taxi și când ajung la el, în Băneasa, schimb mașina. Câștig timp pentru că trebuie să mă întorc repede acasă, las cele șase cățelușe închise în camera mea de lucru – vă dați seama ce prostii fac!

Așa s-a întâmplat și acum, cam cu o lună-două în urmă. La Doru, în fața proprietății lui frumoase mă aștepta un Mercedes. Taxiul comandat. Cu un șofer foarte îngrijit, nu foarte înalt, dar bine făcut pe la vreo cincizeci de ani și ce îți mai pasă. Îl întreb cât costă, opulența mașinii m-a făcut suspicios. ”Nu aveți grijă, dom’ profesor, am vrut să vă cunosc, sunt prieten cu Doru, stau puțin mai încolo și mereu îmi povestește ce ați scris, sau ce ați făcut.” Nu știu de ce, dar când fac cunoștiiță cu cineva, acela se consideră dator să-mi povestească viața lui. Probabil pentru că am ”baraka”. Este o reacție de genul: dom’ profesor cam știm cine sunteți și cam ce ați făcut, dar nici noi nu suntem de lepădat, iată… Așa că bunul șofer, pardon, proprietar de taxiuri, mi-a povestit viața lui. La sfârșit l-am întrebat dacă pot să o scriu la jurnal. Sigur că da, dar să schimbați numele. Am destui dușmani din invidie, mi-a spus, hai să zicem, Victor.

Victor este dintr-o familie de ardeleni de pe lângă Sibiu. În 89 Victor avea 19 ani și nu prea știa ce să facă cu viața lui. Dar în 90 se săvârșește din această viață bunicul lui, lăsând moștenire o casă așezată cu vreo 15 camere și două hectare de pădure, lângă Sibiu, cum spuneam. Tatăl lui Victor îi spune că este moștenirea lui, altceva nu poate să-i dea. Victor vinde superba proprietate din Ardeal pentru numai 15.000$. Cu o mică parte din bani plătește cursurile școlii de șoferi pentru profesioniști. Ia carnetul cu toate categoriile, se dovedește foarte talentat. La școală face cunoștiință cu un coleg care avea rude în State. I se aranjează și lui o chemare, o viză de șase luni. Așa, în anul 1991, Victor ajunge în State, țara tuturor posibilităților. Se angajează la un american de origine română, care avea o mică firmă de transport coast-to-coast. Este angajat ajutor de șofer în pregătire, conform reglementărilor legale. Fără salariu, doar masă și casă. Banii urmau să-i obțină din comisioanele celor care aveau de expediat ceva rapid pe coasta de Vest, fără multe întrebări și verificări. Nici nu știți cât de multă lume folosește acest sistem al tiriștilor care pleacă de pe coasta de Est, către coasta de Vest, sau invers. A fost chiar și un fel de bursă, acum am înțelesc că este o aplicație pe mobil. Bun, în anul 1991, Victor face în șase luni 11.000 de dolari. După șase luni, când i-a expirat viza, s-a urcat în avion și a venit acasă. Îmi explică că avea un capital de 20.000 de dolari. S-a dus în Germania și a cumpărat zece mașini, aceiași marcă, nu o s-o pomenesc, că nu fac reclamă, second hand. Cu încă nouă prieteni fac o primă firmă de taxi. Când o mașină se defecta era canibalizată – ca să țină în funcțiune pe celelate, de aceea a cumpărat același model. În trei ani, cu sistemul 50% ia el, 50% ceilalți, a strâns bani ca să cumpere încă 20 de taxiuri. Cam tot atunci s-a însurat, au apărut alte cheltuieli. Succesul lui de până atunci se baza pe faptul că aplica ”sistemul american” cum văzuse în State, reinvestea în afacere aproape tot profitul. Victor îmi mărturisea că până s-a însurat s-a învelit cu aceiași pătură de lână pe care o avea din copilărie, de la bunici. Dar, noua lui calitate de om însurat l-a obligat la cheltuieli. Casă, mobilă, grădină, spectacole, călătorii în străinătate, haine de firmă etc etc. Aceste cheltuieli i-au anulat dezvoltarea. Au trecut zece ani și el făcea cam același lucru, muncea din greu pentru asta, conducea cot la cot cu angajații lui, majoritatea moldoveni, din republică. Mai mult, au apărut și trei copii, unul mai frumos ca altul.

Așa că Victor a trebuit să ia o hotărâre. A vândut o parte din afacerea lui cu taxiuri, la concurență, și a cumpărat 20 de automate de cafea, pe care, prin cunoștiințe și ungând balamalele, le-a plasat foarte bine. Soția lui și mama ei urmau să se ocupe de acestă afacere, iar profitul să fie cheltuielile casei. Zis și făcut, nu le lipsește nimic acasă, afacerea cu cafeaua merge foarte bine! Victor a continuat ”sistemul american” cu reinvestirea totală a profitului și a ajuns la 50 de taxiuri. Acum le-a trecut pe toate pe Uber. Dar șoferi se găsesc, slavă Domnului, e coadă!

Victor se uită cu luare aminte la mine. Acum știu că vine întrebarea. Dom profesor, am 2 milioane de euroi. O să cumpăr înapoi casa lui bunicu, dar mai pot să cumpăr multe TIR-uri și să fac cărăușie, sau cisterne și să aduc benzină ieftină din Iran. Ce ziceți?

I-am explicat ce și cum. M-a așteptat în fața Spitalului Militar, m-a adus înapoi la Doru, unde îmi era mașina. Nu mi-a luat un ban, dar când am vrut să cobor se uita la mine ca unul dintre cățeii mei, când vrea ceva. Hai, spune, l-am îmbiat. Dom’ profesor, de ce v-ați pustnicit? În acel moment, pe lângă noi, a trecut o mașină luxoasă, în mare viteză, împroșcând cu pietricele și praf de pe alee. La volan era un nesimțit pe care-l vedeți adesea pe ecranele televizoarelor. Vezi, de aceea, i-am răspuns. Victor s-a dat jos din mașină și a dat mâna cu mine prelung și trist, cum îți iei adio de la o rudă bună.

Așa cum îmi iau și eu la revedere de la domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4 iulie 2023

BERBEC Conjunctura te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Rapiditatea ta şi încăpăţânarea, transformată în tenacitatea, sunt principalele surse de posibile satisfacţii. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Toată lumea se grăbeşte! Tu ia-ţi un moment de respiro, fă o pauză şi vezi în ce parte vrei să meargă barca vieţii tale, ce arată „busola de aur”. Este momentul să te gândeşti la o nou modul, la o nouă perioadă, la un curs nou în viaţa ta…

TAUR Eşti mai receptiv la dorinţele celor din jurul tău şi ai mai multă încredere în tine. La serviciu este esenţial să te documentezi bine, să iei informații. Diplomaţia este absolut necesară. O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanţă şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu şi de acasă. Sau, mai bine taci cu superioritate şi zâmbeşte: nu uita că tăcerea (ta) este de aur!

GEMENI Nu trebuie să ieşi în evidenţă astăzi, stai liniştit şi aşteaptă ziua să treacă. Nu răspunde la provocări, dar ţine minte. Îţi vine şi ţie rândul, morile zeilor macină rar… dar foarte fin! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ţi schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grijă intenţiile şi păstrează secretele personale. Adevaraţii învingatori au fost, întotdeauna, discreţi şi precauţi. Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau, pe seară, într-o comunitate de oameni, un eveniment social, spectacol, poate.

RAC Sunt unele momente în viaţă pe care nu trebuie să le pierzi, şi astăzi e o asemena zi. Ca să nu ratezi ocazia, să nu întârzii, este necesar să ai mereu un plan “B”, o soluţie de rezervă. Faci mari eforturi să rămâi in termeni buni cu toată lumea, acasă sau la serviciu. Eşti emoţionat şi lucrul acesta te tensioneză. Poate că şi tu ai un examen de dat astăzi, ce este viaţa altceva decât un permanent examen în faţa lui Dumnezeu? Totuşi, astăzi ai noroc în relaţiile umane, în domeniul sentimental dar şi la… examene!

LEU Se anunţă o zi în care ai emoţii pentru alţii. Dacă ai tu un obstacol de trecut, concentrează-te, stelele îşi fac partea lor, te favorizează cât pot ele. Ai noroc, statistic vorbind! Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te închizi în tine! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele, nici la teste, examene, interviuri!

FECIOARĂ Ești în formă bună şi ai mare încredere în forţele tale. Doar vremea proastă și veștile rele te indispun puțin. Pentru un procent din zodie mai sunt, astăzi, nişte obstacole de trecut! Eşti prea direct şi prea naiv, păcate, dar şi calităţi ale zodiei. Astăzi nu specula nimic, sentimental sau financiar. Dar, nişte mici ambiţii personale, mai curând nişte achiziţii, mici cumpărături de obiecte, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulată.

BALANŢĂ Evită pe cei care “îţi vor binele”, cu orice preț, pe cei care, te fapt, vor să te controleze, să-ţi facă program. Poţi să le dejoci planurile cu mult umor şi chiar să tragi unele foloase. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Călătoriile scurte sunt bine aspectate, eventual delegaţii sau mici călătorii de afaceri, de asemenea, micile schimbări in ergonomia, în aşezarea, unor obiecte la birou, sau acasă.

SCORPION Reuşeşti să te strecori printre multele obstacole cotidiene, cu zâmbetul pe buze. Ai dori să evadezi, să pleci unde vezi cu ochii, să schimbi convenționalul derizoriu! Astăzi chiar ai umor. O zi neaşteptat de simpatică, de plăcută, în care toata lumea cu care te întâlneşti te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Mai pe seară încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia kung-fu, puţin recomandata la albi, creştini, europeni: „totul, sau nimic”!

SĂGETĂTOR Fii atent la probleme, la complexitatea lor, să nu scapi amănunte importante. Nu amesteca plăcutul cu utilul, datoria cu distracţiile! Canalizează energia ta către partea pozitivă a Forței! Primeşti unele veşti, mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. De fapt decepţiile ţi le-ai provocat singur prin faptul că nu ai apreciat corect abilităţile şi posibilităţile persoanelor în cauză.

CAPRICORN Posibilităţile tale, limitele, sunt puse la încercare. Ai mult de lucru, probleme şi un obstacol de trecut. Unele lucruri nu merg cum vrei tu. Ai răbdare şi foloseşte toate resursele tale! Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi încearca să te gândeşti la lucruri placute şi vesele. Că timp de distracţie nu prea ai! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, eşti prea obosit şi trebuie să stai în defensivă.

VĂRSĂTOR Cu prudenţă şi iscusinţă, astăzi poţi să tragi unele foloase. În jurul tău se discută, sunt polemici şi dispute! Nu te băga, interesul tău este să rămâi arbitru neutru, nu să devii jucător. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Dar, nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Se păstrează aspectele negative cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsă de interes a anturajului faţă de tine. Aşa că nu-i deranja, că nu au timp de tine! Poate pe seară, la un suc, poţi să-i faci să-ţi povestească ce au mai păţit în ultimul timp.

PEŞTI Astăzi ești plin de intenţii bune. Faci modificări în bugetul financiar, ca să ajuţi, poate să dotezi, un membru mai tânăr al familiei, sau pur şi simplu, să faci economii pentru vacanţă. Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectivă, ca sa ai timp sa te informezi şi să te documentezi în mod corespunzator. Nimeni din lume nu te poate grabi ca sa iei o hotărâre greşită, împotriva propriilor interese! Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.