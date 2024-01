Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4 ianuarie 2024.  Folclorul este o componentă a patriotismului

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4 ianuarie

Trăim într-o societate secularizată şi ne este greu să înţelegem că în acele timpuri religia era politică şi politica era religie. De exemplu, în acele timpuri, împăratul roman era şi preotul suprem. Este deci, foarte posibil, ca simulacrul de proces intentat lui Iisus să fi fost unul politic, cu sentinţa scrisă dinainte.

Pe 4 ianuarie s-au născut Sir Isaac Newton, Jacob Grimm, Louis Braille, G.B. Pergolesi, William E. Colby, Irakli Guduşauri-Şiolaşvili Catolicosul Georgiei sub numele de Ilia al II-lea, Sextil Puşcariu, Petru Poni, Mihai Constantinescu.

Pe 4 ianuarie, în calendarul creștin-ortodox este Pomenirea Soborului Sfinţilor Măriţilor Apostoli, cei Şaptezeci la număr, Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei și Apolinaria. Nimic în ”Kalendar”.

Ce era cu cei 70, o să mă întrebați. Filmele hollywoodiene au format o imagine a Mântuitorului tragică – un neînţels al vremii sale, fără mulţi admiratori şi doar cu câţiva prieteni, care nu erau prea convinşi şi tot cereau minuni şi confirmări.

Adevărul şi istoria spun cu totul altceva. De exemplu, un omilar copt conţine următoarele: “Dar ce cântec minunat se aude? Este oraşul în marş (în mers) a lui Yessus (Iisus) care vine, se apropie. Iată-i pe cei cinci mii, iată-i şi pe cei şaptezeci, iată-i şi pe cei doisprezece şi iată-L pe El, pe Fiul Domnului, zâmbitor şi luminos!”

Învăţătura adusă de Iisus a fost repede răspândită şi mulţi au urmat-o. Era o mişcare revoluţionară, de tineret, optimistă şi totul se făcea repede şi cu mult entuziasm. Cetatea Lui Dumnezeu, cetatea iubirii, ce poate fi mai frumos! Existau şi oameni şi se găseau şi mijloace şi bani. Mulți evrei bogați și importanți sprijineau cu bani, din umbră, mișcarea lui Iisus. De la început Iisus a avut o foarte largă susţinere, ceea ce a provocat reacţia asasină a Sanhedrinului.

Sanhedrinul exilează trei mii dintre partizanii lui Iisus, după tulburările provocate de asasinarea diaconului Ştefan, probabil în jurul anului 30, în orice caz înainte de Crucificare. Unii istorici susțin cu documente că așa a fost. Biseica spune altfel, cum îi este interesul. Ei emigrează în nord şi se stabilesc în marele şi importantul oraş Antiochia. Cinci dintre “cei şaptezeci” sunt cu ei, îi conduc şi îi organizează. Acolo ei ocupă sinagogile şi pun bazele primei Biserici a lui Iisus.

Dragi lupi, padwani și hobbiți ieri, la ora 21:00, am băut un pahar de vin bun, un Purcari 1827, Rara Neagră, pentru J.R.R. Tolkien, așa cum este ritualul, la cei 132 de ani de la nașterea profesorului. Spre dezamăgirea mea NU am primit nicio epistolă despre Tolkien. Doar felicitări și cereri de horoscoape. Nu, nu fac horoscoape! Dar, tare mă tem că lumea este prea colapsată în ea însăși, într-o insensibilitate care o apără de decepții, o nesimțire de yoga, o nirvana mic burgheză, nu o interesează nimic și totul, dar nimic valoros, pentru că valoarea te pune la încercare.

Este greu să te pui cu John Ronald Reuel Tolkien! Acum trebuie să vă spun un secret! Doar varianta în limba engleză și poate, cea în franceză, aduc ceva din măreția operei lui Tolkien. Cu tot respectul, dar traducerile în limba română sunt foarte bune, dar nu cântă, nu vibrează, sunt foarte departe de original, nu sunt adaptate, numele sună urât, traducătorii sunt maeștrii în limba engleză și română, nu în opera lui Tolkien! Dar, nu despre profesorul Tolkien vreau să vă povestesc, cu toate că aș putea să vă țin interesați o săptămână întreagă.

Dar, ca întotdeauna despre altceva doream să vă informez.

Unul dintre componentele patriotismului este folclorul. Ziarele din Occident sunt pline de “obiceiuri” până și americanii cei cu istoria scurtă au adaptat și adoptat folclorul popoarelor componente, colo o marmotă, dincolo o păsărică…

Ca exemplu vă dau un obicei din Groenlanda, Țara Verde, acum cuprinsă de ghețuri. Când au ajuns vikingii acolo era verde…

Imagina-ți-vă… afară este un întuneric plin de amenințări, genul de întuneric absolut care vine odată cu iarna în nordul îndepărtat. Te plimbi cu prietenii prin oraș când auzi un zgomot, urmat de niște respirații grele în apropiere. Două siluete mari ies de după colț, una purtând un harpon, cealaltă purtând piei de focă și ținând o pușcă. Ambele au fețele mânjite cu funingine și distorsionate de șiruri de mărgele înfășurate strâns peste nas. Începi să cauți o ieșire, dar încă două figuri cu măști apar la doar câțiva pași, și se apropie rapid. Ei flutură bețe mari, până când grupul tău începe să alerge, să se pună la adăpost.

Desigur, nu ești în pericol real. Aceasta este doar o altă noapte în prima săptămână a lunii ianuarie în Ilulissat, Groenlanda. Tradiția anuală Mitaarfik este în plină desfășurare.

Marcând sfârșitul sărbătorii de Crăciun și culminând pe 6 ianuarie, această tradiție străveche amestecă frica și distracția, costumele și bomboanele și credințele inuite cu adăugiri moderne.

Iarna pe cea mai mare insulă din lume este lungă și foarte întunecată. Este un moment pentru sărbătoare și angajament social, când mulți trec serile nesfârșite cu spectacole, jocuri și dansuri tradiționale.

6 ianuarie marchează Bobotează ( Kungit Pingasut Ulluat în groenlandeză), o sărbătoare creștină care aduce un omagiu botezului lui Isus – iar în Groenlanda, este, de asemenea, ziua principală a Mitaarfik, care începe de obicei în seara dinainte. Această tradiție veche de secole are la bază atât cultura inuită, cât și cea scandinavă și a fost sărbătorită de-a lungul multor generații pentru a marca Anul Nou.

Mitaarfik implică în mare parte spectacole tăcute, conduse de un grup de personaje numite mitaartut (iar un mitaartoq este o persoană singură) care poartă măști și sperie sau tachinează trecătorii. Miezul cuvântului provine de la mitaarneq , care înseamnă „tăierea fețelor”, „denaturarea feței” sau „a face strâmbături”. Nu au voie să vorbească, iar scopul lor este să rămână anonimi. Dar cât de înfricoșător sau amuzant este, depinde de locul în care te afli în Groenlanda.

În Nuuk, spre sudul Groenlandei, tradiția este sănătoasă. Personajele mascate bat la ușile caselor locale și intră pe hol. Apoi sunt încurajați să danseze, uneori însoțiți de muzică. În aceste versiuni, copiii participă adesea cu glume și dans improvizat. Dacă rezidenții nu pot ghici cine se află sub mască, mitaartoq-ul este răsplătit cu un deliciu, cum ar fi bomboane sau prăjituri, deși uneori dulciurile sunt o modalitate de a scăpa de ei. „Uneori afli cine a fost mitaartut, alteori nu afli niciodată”, spune localnicul Arnánguak Skifte Lynge.

În timp ce în locuri precum Ilulissat spre Nord, tradiția este puțin mai sinistră. „Aici, este vorba despre a fi înfricoșător, cu adevărat înfricoșător”, spune Lynge. Acești mitaartut tind să fie mai în vârstă și coboară când se lasă noaptea. Ei poartă arme precum harpoane, bice sau lanțuri și, uneori, urmăresc oameni. „Este ușor să te sperii isteric în mulțime când un mitaartoq mare vine brusc în alergare după colț sau când ești înconjurat de mai mulți mitaartut”, adaugă Lynge. „Este cu adevărat înfricoșător, dar distractiv.”

Din punct de vedere istoric, unii au folosit măști din piele sau carton, purtau haine zdrențuite, care erau umplute pentru a părea mai mari și, uneori, purtau aripi de pasăre acoperită cu funingine.

„Copiii țipă când sunt capturați”, spune Birgitte Sonne, cercetător și profesor asociat la Departamentul de Eschimologie de la Universitatea din Copenhaga. „[Ei] strigă când sunt răsturnați și aruncați în zăpadă.” Este un amestec de groază și umor.

„Mitaarneq a fost răspândit mai recent în Groenlanda de Est”, spune Sonne, „făcând ca unele dintre vechile obiceiuri Uaajeerneq să fie reînviate, unde indivizii dansau în reprezentarea diferitelor figuri și animale mitice”. Uaajeerneq este o tradiție străveche a dansului pe tobe și a spectacolului dramatic care a fost sărbătorită iarna dar și vara, mai populară în Groenlanda de Est. Frica și umorul au fost întotdeauna temele principale, interpretate de obicei pentru divertisment, dar și ca instrument de predare pentru copii despre cum să facă față greutăților și să transmită mai departe folclorul.

Originea completă a lui Mitaarfik este confuză, dar provine dintr-o combinație orală, literatură veche și legende. „Cea mai veche sursă de mascați deghizați de Crăciun datează din anii 1820 și s-ar putea să fi fost numiți, sau nu, mitaartut”, spune Sonne.

„Groenlandezii în general au un interes puternic pentru misterios.”

Literatura timpurie leagă tradiția anuală Mitaarfik de Sassuma Arnaa sau „Femeia din mare”. În această credință inuită, un ritual șamanic este menit să mulțumească zeității, astfel încât ea să elibereze focile pentru vânătoare și să distrugă ghinionul vremii groaznice. „Deși ritualul femeii din mare a fost un eveniment anual aparent în sud, a fost prilejuit de o criză – furtuni sălbatice care au spart din nou gheața nou formată, împiedicând oamenii să iasă pe gheață pentru a vâna la copcă.” explică Sonne.

Au fost și sărbători inuite pline de măști și spectacole. „Jocurile de costume și dansurile care fie înfățișează scene din viața reală, fie sunt pur creaturi ale imaginației sunt destul de comune în rândul inuiților, fie ca elemente în sărbătorile cu caracter cultic, fie ca divertisment pur și simplu, când timpul trece încet”, scrie Inge Kleivan. autor al lui Mitârtut: Vestiges Of The Eskimo Sea-Woman Cult In West Greenland .

„Tradiția Inuit mitaartut își are rădăcinile într-un ritual antic de fertilitate inuit și este strâns asociată cu mitul femeii din mare”, este de acord Randi Sørensen Johansen, curator la Muzeul Național Groenlanda. Odată un ritual de fertilitate, astăzi „Valoarea simbolică contemporană a tradiției se înclină mai mult spre aspectele confortabile și distractive.” El continuă să adauge: „Motivul supraviețuirii tradiției mitaartut se poate datora parțial confortului pe care îl aduce și, de asemenea, pentru că groenlandezii, în general, au un interes puternic pentru misterios și se bucură să audă și să împărtășească povești despre inexplicabil”.

De-a lungul anilor, se crede că Mitaarfik a fost influențat de creștinism (adus în Groenlanda în 1721), cum ar fi spectacolele mute implicate în reprezentarea scandinavă a Celor trei Crai de la Răsărit. În tradiția religioasă a Danemarcei, „alergătorii” deghizați și mascați merg din casă în casă, bat, intră și nu scot un cuvânt, iau prăjituri și dulciuri și ies la fel de tăcuți, în timp ce gazdele încearcă să ghicească cine sunt”, potrivit Sonne. „Este clar, odată cu cererea de tăcere și mascare pentru a [deveni de nerecunoscut], că s-a îndepărtat de Mitaarfik.”

Unele aspecte ale sărbătorii Mitaarfik au fost considerate ilegale de-a lungul anilor, afectând în cele din urmă obiceiurile mai riscante. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că tradițiile s-au oprit complet, mai ales în unele dintre așezările mai îndepărtate.

Fie că ești urmărit de o figură uriașă, mascată care ține arme, sau că ești sunat de un copil care speră să primească răsfăț și bomboane, tradiția își continuă dualitatea. De asemenea, se pare că preferă să-și păstreze istoria pe partea mai obscură. Originea complicată a tradiției pare să imite mitaartoq-ul mascat: învăluit în mister și nedorit să se dezvăluie. Aceasta este o festivitate care răsplătește necunoscutul. Indiferent cum a apărut sau dacă participanții aleg frica sau distracția, este o modalitate misterioasă de a începe noul an, plin de lucruri necunoscute care vor veni.

Este interesant cum folclorul din Groenlanda amintește de Masacați și de Muți din folclorul românesc, tot în această perioadă. Dar amintește și de Mutul din Călușari, unul dintre monumentele imateriale românești înscrise la UNESCO. Leagea Strămoșească…

Mai am timp de un film, poate revăd ceva românesc de valoare, cred că o să caut un film regizat de Liviu Ciulei, apoi o s-o visez pe frumoasa Vineri, că nu am mai visat-o anul acesta, dar în definitiv, nimic nu este pierdut, doar mâine este o nouă zi!

BERBEC Când treci printr-o experiență grea și un prieten bine intenționat sau un membru al familiei îți spune „Ar putea fi mai rău”, asta poate fi iritant. Deși poate fi adevărat, faptul că ar putea fi subliniat mai rău te-ar putea face să simți că preocuparea ta actuală este banalizată. Sau s-ar putea chiar să te facă să te îngrijorezi că se întâmplă ceva mai rău. Dar în esența acestei fraze este ideea că trebuie să fii recunoscător pentru binele pe care îl ai în viața ta. Este un moment bun pentru a-ți număra binecuvântările. Norocul vă va face în curând o vizită, iar a avea lucrurile în perspectivă se va adăuga la asta. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare.

TAUR Nu te înşela singur, nu-ţi face proiecte grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate. Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi fii mai modest, mai practic. Astăzi poţi să ceri o favoare sau o înlesnire de la anturaj, adică de la prieteni, sau de la familie, sau chiar de la serviciu dacă eşti bugetar! Ai un program aglomerat, dar astăzi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. Luptă pentru asta!

GEMENI A vorbi din inimă poate deveni ciudat în unele situații și s-ar putea să nu-ți ofere întotdeauna cea mai mare pârghie într-o relație sau o situație – dar nu poți greși atunci când ești sincer cu tine însuți. Aceasta poate fi o dilemă cu care te confrunți acum. Chiar ai nevoie să spui ceea ce simți și probabil că ar trebui. S-ar putea să nu câștigi într-o negociere, dar cei din prezența ta vor ști unde stai și dacă este ceva pozitiv de spus sau nu. Și în cele din urmă, vei ieși înainte. Nu te enerva dacă oamenii şi lucrurile, astăzi, întârzie! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora.

RAC Astăzi nu trebuie să te grăbeşti, mai ales în judecarea şi catalogarea prietenilor şi rudelor. Ai răbdare, ia mai multe informaţii, fiecare are o motivaţie. Poate este nevoie de ajutorul tău! Nu judeca performanţele membrilor familiei tale, sau ale prietenilor. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani! Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi, mai ales pe seară. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de distracţie, nu de afaceri. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Totuşi, o informaţie de ultimă oră se pare că te avantajează. Verifică cu prietenii apropiaţi şi de încredere.

LEU Ceva te nemulţumeşte, sau cineva nu-ţi place. Sau, amândouă cazurile. Nu te repezi, pândeşte-l pe îndelete pe renegat! Până când găseşti momentul favorabil, zâmbeşte, dar cu toţi colţii! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te organizezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Eşti supus la două influenţe relativ puternice, dar opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă!

FECIOARĂ Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de hărnicia şi naivitatea ta. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc doar să se folosească de tine. Hărnicia, curăţenia şi geniul detaliului sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Sau cu orice altă fiară din zodiac, dar mare atenţie să nu fi devorat în derularea procesului. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi.

BALANŢĂ Începi 2024 pe tonul pe care ai vrea să-l experimentezi pentru restul anului? Sau, Balanță, începi cu o notă acră? Mulți oameni ajung într-o dispoziție morocănosă la începutul anului, cu toate presiunile și tensiunile financiare care vin odată cu sezonul. Și uneori acea dispoziție morocănosă începe în noul an. Nu lăsa să ți se întâmple asta. Prin stabilirea unui precedent pentru a te simți plin de speranță și fericit, poți crea viața pe care vrei să o trăiești în anul următor. Începeți să vă deschideți calea către viitor. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie în faptul că ajuţi prin casă, sau un prieten. Poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecutul recent. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică şi pe plan social.

SCORPION O dimineaţă care seamănă cu altă dimineaţă în care rutina discuţiilor obişnuite de acasă sau de la serviciu pare automată şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste bună! Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş.

SĂGETĂTOR Astăzi eşti foarte energic, chiar dacă mai eşti în vacanţă. Sporturile de iarnă, dar şi treaba din casă te aşteaptă ca să-ţi desfăşori energia şi spiritul de “cel ce gândeşte singur”. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când Soarele zâmbeşte cu dinţi! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, este joi când sunt oferte dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi. Adică, mai practic, fă o listă de cumpărături!

CAPRICORN Te gândeşti la planuri de perspectivă pentru 2024. Foarte bine, dar nu pierde din vedere problemele urgente de azi care solicită intervenţia ta imediată. Renunţă la ideea generoasă că “ai timp”. Nu ai! Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Fii evaziv, vorba bancului! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame după toana stelelor. Atenţie la o veche, sau mai nouă durere, probabil la genuchi, articulaţie aflată sub semnul Capricornului. Concentrează-ţi atenţia asupra surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Apoi apucă-te şi de muncă, dacă mai ai timp. Glumind serios: poate este vremea să-ţi diversifici activitatea, să găseşti o sursă suplimentară de venituri. Sunt o mulţime de job-uri care se potrivesc profilului tău psiho-somatic, din cele care folosesc cunoştiinţele tale solide şi serioase. Ai speculat la bursă?

VĂRSĂTOR Dacă ai hotărât ceva, nu te lăsa abătut. Astăzi eşti uşor confuz, aşa că trebuie să ai voinţă şi tenacitate. Evită, însă deciziile şi întâlnirile importante, amână-le pentru o zi mai bună. Conjunctura astrologică pare nefavorabilă, dar tu nu trebuie să te şifonezi pentru atâta lucru! Ai întotdeaun de partea ta Liberul Arbitru, decizia proprie, şi un sfătuitor bun. Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni.

PEŞTI Poți fi foarte generos, dar s-ar putea să fi exagerat recent. Poate ai cheltuit prea mult financiar sau ai dat prea mult într-un alt mod cuiva care fie nu a meritat, fie nu l-a apreciat. Acum este posibil să vă simțiți epuizat. Dar generozitatea nu este niciodată un lucru rău, chiar și atunci când este greșit programată. Îți permite să trimiți dragoste în lume și asta ar trebui să te facă să te simți bine. În curând vei vedea că ceea ce ai dat, indiferent de rezultat, se întoarce la tine. Fii conștient de acest lucru și recunoașteți-l. Ai o oportunitate, poate o perfecţionare, o propunere, poate o călătorie, ceva care cu siguranţă te scoate din monotonia activităţii.