HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 31 august 2021. Ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită

BERBEC Este cazul să te gândeşti dacă e absolut necesar să continui compromisurile care nu te avantajează. Traversezi o perioadă de conflicte îngheţate şi trebuie să faci mici favoruri „de joc”. Ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună, dacă gândeşti corect şi nu te repezi. O veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, si astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte in analiza atentă a descrierii faptelor, asa ca analizeaza situatia cu multa atentie.

TAUR O zi în care eşti în centrul interesului, ești popular printre cei din jur. Mulţi dintre colegi, sau prieteni, vor să discute cu tine, pentru că reuşeşti să-i faci să se simtă confortabil. Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! O zi bunicică. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul poate fi bine!

GEMENI Eşti cam moale, nehotărît, confuz şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Și stelele spun că trebuie să te mai gândeşti, nu te grăbi, ca să nu regreți! Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, in coada de pește de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Astăzi eşti pulbere, într-adevăr, dar concentrează-te și arată cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate sală, poate sauna.

RAC Dimineață densă, în care ai multe de făcut! Domeniile favorizate de conjunctură sunt cele ale familiei, relaţiilor sociale şi de prietenie. Găseşti nota potrivită și în gama sentimentală. O zi bună. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri, poate în weekend. Aspectele benefice sunt in cumpănă astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles, este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să fii puţin comunicativ şi doar să asculţi. Poți afla o mulţime de noutaţi care iţi pot fi de folos.

LEU Astăzi vorbeşti tot timpul de bani. Dacă eşti acasă, în familie, provoci chiar un uşor dezacord. La servicu eşti prudent ca o pisică într-o casă nouă, simţi că cineva vrea să te înşele! Primeşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperă facturile. O zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După amiaza asta o poţi petrece făcând ceva mișcare, ca să te relaxezi, scoţi toxinele si să mai dai din kilograme. O zi plăcută în care totul pare în echilibru. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul, ba mai eşti şi generos!

FECIOARĂ Nu ai încredere în nimeni şi refuzi să dai curs invitaţiilor, propunerilor. Îţi păstrezi judecata rece şi îţi vezi, în tihnă şi cum vrei, de interesele tale, de programul tău strategic! Ai o singură oportunitate de făcut bani, serviciul tău, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare îţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, zi de cumpărături. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile.

BALANŢĂ Ai conversaţii calme şi interesante cu anturajul, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. Încerci să-i tragi de limbă, ceva s-a încurcat în activitate și soluția nu-ți este aproape. La serviciu ceva se încurcă, aşa că amână și ascunde-te! Eşti avantajat dacă cauţi un nou loc de muncă, în străinătate. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Astăzi sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu!

SCORPION Interzici cu hotărâre să se bage cineva în treburile tale. Nu vrei niciun ajutor, nu îţi trebuie sprijin! E foarte bine, ţine oala acoperită, mai ales dacă e vorba de domeniul sentimental! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. Pentru unii Scorpioni, o zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, în ultima zi de august, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa, poate, o să eviţi decepţiile!

SĂGETĂTOR Un vârf de energie te face să acţionezi rapid şi ai tendinţă să-ţi pui, după aceea, prea multe întrebări, să te îngrijorezi, ca de obicei, din nimic! In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că în a doua parte a zilei ai o intalnire. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor. Ofera-ţi o prajitură, sau o îngheţată şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. O zi dedicată în special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de astăzi pictat de astre!

CAPRICORN Întâlnirile de astăzi pot duce la rezultate interesante. Este încă cald, dar toamna și începutul școlii nu sunt departe, trebuie să te pregătești, să vezi ce poți face cu banii pe care îi ai! Ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în a doua parte a zilei. Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Astăzi poţi primi o informaţie despre un loc de muncă mai civilizat, intr-o atmosferă mult mai placută, cu un salariu mai mare. Poate, în străinătate.

VĂRSĂTOR Astăzi nu este bine să faci valuri, să ieşi în faţă. Poţi imediat să primeşti o sarcină! Mai ales dacă te întâlnești cu șeful. Stai liniștit, fii precaut, mâine e, în definitiv, o altă zi! Astăzi eşti ca un elefant într-un magazin de porţelanuri, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură. O zi obişnuită in care eşti greoi şi neinspirat şi rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poti sa le primesti!

PEŞTI O zi bogată în emoţii, trăiri. Întâlniri neaşteptate şi pe seară, un spectacol, concert, film. Pe net, sigur că da. Zâmbeşte, ţine capul sus şi vei reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi! Astazi poti sa ceri o favoare sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Astăzi nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie, ţine ”medicamentele” la îndemană!