International Trump, mutare surpriză. A nominalizat Secretar al Apărării un veteran, dur cu Europa și China. Declarații tranșante privind războiul din Ucraina







Trump, mutare surpriză. În seria de nominalizări pentru noul cabinet, președintele ales a anunțat nominalizarea pentru un post important.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat marți că l-a ales ca secretar al apărării pe Pete Hegseth,. Acesta este un comentator la Fox News și veteran care și-a exprimat disprețul față de așa-numitele politici „woke” ale liderilor Pentagonului. Dacă va fi confirmat de Senatul SUA, Hegseth ar putea îndeplini promisiunile electorale ale lui Trump de a scăpa armata americană de generalii pe care îi acuză că aplică politici progresiste privind diversitatea în rândurile armatei, împotriva cărora s-au mobilizat conservatorii.

Am putea asista, de asemenea, la un conflict între Hegseth și Șefului de Stat Major, generalul Forțelor Aeriene C.Q. Brown, un fost pilot de vânătoare cu experiență de comandă în Pacific și Orientul Mijlociu, pe care Hegseth l-a acuzat că „aplică pozițiile radicale ale politicienilor de stânga”.

Scepticul în privința NATO în vârstă de 44 de ani este probabil cea mai surprinzătoare alegere a lui Trump, care își completează cabinetul înainte de inaugurarea din 20 ianuarie.

Trump l-a lăudat pe Pete Hegseth

Trump, anunțându-și decizia, l-a lăudat pe Hegseth, care este veteran al Gărzii Naționale a Armatei și, potrivit site-ului său, a servit în Afganistan, Irak și Guantanamo Bay, Cuba.

„Pete este dur, inteligent și un adevărat adept al America First”, a spus Trump într-o declarație. „Cu Pete la cârmă, dușmanii Americii sunt avertizați - armata noastră va fi din nou mare, iar America nu se va da niciodată înapoi”.

În timp ce Hegseth a articulat doar poziții politice limitate în trecut, el s-a revoltat împotriva aliaților NATO pentru că sunt slabi și a spus că China este pe punctul de a-și domina vecinii. Hegseth a declarat că a părăsit armata în 2021 după ce a fost marginalizat pentru opiniile sale politice și religioase de către o armată care nu-l mai dorea. „Sentimentul a fost reciproc - nici eu nu mai voiam această armată”, a declarat Hegseth în cartea sa ”The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Îngrijorare la Pentagon

În Pentagon există deja îngrijorarea că Trump urmărește să elimine ofițerii militari și funcționarii publici de carieră pe care îi consideră neloiali. problemele legate de războiul cultural ar putea fi un factor declanșator pentru concedieri. În iunie, Trump a declarat pentru Fox News că va concedia generali pe care i-a descris ca fiind „woke”, un termen care îi desemnează pe cei care se concentrează pe justiția rasială și socială, dar care este folosit de conservatori pentru a denigra politicile progresiste. Hegseth ar putea fi un susținător al unor astfel de concedieri.

„Următorul președinte al Statelor Unite trebuie să revizuiască radical conducerea superioară a Pentagonului pentru a ne pregăti să ne apărăm națiunea și să ne învingem inamicii. O mulțime de oameni trebuie concediați”, a scris el în cartea sa. Foștii generali și secretari ai apărării ai lui Trump sunt printre cei mai înverșunați critici ai acestuia, unii declarându-l inapt pentru funcție. Enervat, Trump a sugerat că fostul său șef al Statului Major, Mark Milley, ar putea fi executat pentru trădare.

Aliați egoiști și impotenți

Hegseth a criticat dur aliații europeni ai Americii, iar selecția sa ar putea alimenta o anxietate și mai mare în NATO cu privire la ce va însemna o administrație Trump pentru alianță. „Depășiți, invadați și impotenți. De ce ar trebui America, numărul de telefon de urgență european din ultimul secol, să asculte națiunile îngâmfate și impotente care ne cer să onorăm acordurile de apărare învechite și unilaterale pe care ei nu le mai respectă?” a scris Pete Hegseth în cartea sa.

„Poate dacă țările NATO ar contribui efectiv la propria lor apărare - dar nu o fac. Ele doar strigă despre reguli în timp ce își distrug armatele și strigă la America pentru ajutor”. În cadrul unor apariții pe podcasturi și la televiziune, el a afirmat că China construiește o armată „special dedicată înfrângerii Statelor Unite ale Americii”. „Ei au o viziune pe termen lung a întregului spectru de dominație nu doar regională, ci globală, iar noi suntem cu capul în fund”, a declarat Hegseth într-un podcast săptămâna trecută.

În timpul aceleiași apariții, Hegseth a spus că invazia Rusiei din 2022 în Ucraina pare să fie „războiul lui Putin de a-mi da înapoi rahatul”. „Dacă Ucraina se poate apăra singură... foarte bine, dar nu vreau ca intervenția americană să pătrundă adânc în Europa și să-l facă pe (Putin) să simtă că este atât de important”, a declarat Hegseth.