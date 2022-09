HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 30 septembrie 2022. Despre Ascendent   

30 septembrie



Pe 30 septembrie s-au născut Euripide, Pompei, Deborah Kerr, Michel Aoun, Hans Geiger, David Oistrah, Udo Jürgens, Monica Bellucci, Iuri Liubimov, Martina Hingis, Constantin I. Brătescu, Ion Vova, Elie Wiesel, Dem Rădulescu, Ricky Dandel, Teodora Enache, Martin Cazacu, Andreea Răducan, Marius Urzică.

În calendarul creştin ortodox sunt, pe 30 septembrie Sfinţii: Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei, Ripisima, Gaiani şi alte 32 de fecioare.

În „Kalendar” continuă Berbecarii, sărbătorile Lupilor. Lumea ducea de mâncare, lupilor, în pădure, ca să reînoiască legământul cu ei peste iarna grea ce va să vină. Doamna mitologiei româneşti, Antoaneta Olteanu, spune, în „Calendarele” ei referindu-se la ultima zi din septembrie: „Este rău de lupi!”, citîndu-l pe marele Speranţia.

„Evenimentul Zilei” din 30 septembrie 1955, acum exact 67 de ani, a fost accidentul mortal al actorului american James Byron Dean. „The Rebel Without Cause” era la volanul unei maşini de curse, un Porche Spyder 550 şi se deplasa către Salinas, unde avea loc o cursă. Mecanicul lui l-a sfătuit să facă puţin antrenament pe drum, să se familiarizeze mai bine cu volanul.

După ce au luat amendă pe autostradă, pentru exces de viteză, Dean şi mecanicul Wütherich au luat-o pe drumul curselor 166/33, ajungând pe 466, astăzi 46. La intersecţia lui 46 cu 41 un Ford Tudor Coupe i-a taiat calea lui Dean. Accidentul nu a putut fi evitat şi a cauzat moartea lui James Dean şi rănirea gravă a mecanicului Wütherich.

James Dean nu a jucat decât în trei filme mari, dar este mai celebru decât actori care au jucat în o sută de filme. Pentru că el nu a jucat decât un rol – rolul lui, al unui rebel imortal! A fost idolul unui tineret care se ridica împotriva sistemului. Astăzi, uitat, ca mai toate valorile importante. Decât o sută de ani ca un bou, muncind din greu pentru sistem, mai bine douăzeci de ani, trăind periculos și iubind din plin, ca un leu! James Dean avea doar 24 de ani!

Ereziile mor greu! A spus-o papa Pius al VI-lea, eu doar repet. În corespondența mea am dat de nu mai puțin decât de patru doamne drăguțe și nedumerite care mă întrebau de la ce vârstă ascendentul devine mai important ca zodia, ba una dintre ele, cea mai drăguță, era îngrijorată de faptul că fiind născută prematur, ascendentul s-ar putea să-i facă probleme.

Ascendentul ăsta mă urmărește ca un asasin plătit. Degeaba am explicat ani întregi și la tv, zilnic, degeaba am adus argumente și citate, erezia este mai puternică decât o învățătură bună și cinstită. Între timp spionii mei, agenții siniștrii ai Astrology Trust al răposatului Jonathan Cainer și-au făcut treaba și au aflat numele întemeietorului minciunii astrologice, cea cu ascendentul mai important ca zodia. Este vorba de un român, mai precis de o moldoveancă. Mai mult, mi-au prezentat un dosar întreg, al numitei. Am pus dosarul în bibliotecă, lângă celelate dosare. Sunt multe lucruri în dosar de care nimeni nu ar fii mândru. Poate, o să mai revin, poate, nu!

Ascendentul este gradul de zodiac care arată exact punctul cardinal Est în momentul nașterii. Este important deoarece este ambreiajul, cum îi spun eu, face legătura dinre macro și microcosmos. Hai să o luăm practic, așa fac eu. Avem o foaie, un formular de horoscop. După metoda lăsată de cardinalul Pierre d’Ailly calculăm poziția ambreiajului, a ascendentului, ASC. Trasăm o linie orizontală un diametru, care, normal, trece prin mijlocul horoscopului și facem o săgeată în stânga, acolo punem, de exemplu ASC 10 grade 20 minute în Săgetător. Având acest punct stabilit trasăm zodiile și casele, după metoda caselor egale. Deci, ascendentul face legătura dintre partea obiectivă, naturală, zodii, planete, stele etc și cea convențională, artificială, casele solare. De la ASC începe prima casă și el închide, delimitează și pe a 12-a.

Un program de calculator, ”Kepler” de exemplu, eu am altceva, ”Expert Astrologer 7.1” face imediat tema astrologică, horoscopul, dacă se dau momentul precis al nașterii, an, lună, zi, oră, minut și coordonatele locului nașterii. Să nu se uite să se adauge corecția timp de vară, sau de iarnă.

Pe de altă parte iată ce scrie în ”Corpus Astrologicus” a 485-a paradigmă, regulă:

Aspectele pe care le formează Ascendentul şi Mijlocul Cerului cu planetele se iau în consideraţie numai în cazul cunoaşterii exacte a orei şi minutului naşterii. În cazul cunoaşterii cu precizie a momentului naşterii, aspectul care se foloseşte la interpretare este conjuncţia, având “ o orbită” (aproximaţie, plajă, ecart) de 5° de o parte şi de alta a ASC şi MC.

– Planetele care aspectează Ascendentul influenţează aspectul fizic, modul de integrare în mediul ambiant, şi felul în care acţiunile nativului sunt judecate de ceilalţi.

– Planetele care aspectează Mijlocul Cerului au o influenţă asupra alegerii tipului, profesiei sau meseriei, asupra situaţiei sociale (sau a lipsei ei) sau a abilităţii (sau inabilităţii) de a se integra şi contribui la dezvoltarea societăţii.

Ca orice aspect, conjuncţia ASC şi MC cu planetele se interpretează în corelaţie cu celelalte aspecte, considerând horoscopul ca un întreg.

Este evident, dragi lupi, padawani și hobbiți că ascendentul se ia în considerare, cu prudență, numai dacă se cunoaște exact momentul nașterii, sau al evenimentului. Deci, nu are ce căuta la un horoscop pe zodii, generalist. Nici nu se poate calcula, doar unii astrologi, foarte rudimentari, consideră, luînd în considerare reciproca, că ASC este gradul 0 al zodiei în cauză.

Pe de altă parte în cele aproximativ 200 de volume despre astrologie, pe care le am în bibliotecă, în niciunul nu scrie că zodia se schimbă în cursul vieții, sau că trebuie să consulți și zodia în care ai ascendentul. Nici în revistele străine nu scrie așa ceva. În weekend am primit o revistă italienească de astrologie, ”Astra”. Nicăieri nu scrie că ascendentul, zodia în care cade, trebuie consultată, sau că are o importanță deosebită. Zodiile sunt zodii, ascendentul este ascendent. Nu trebuie să le amestecăm!

În altă ordine de idei, sau în aceiași, este ceva care mă neliniștește, dragi lupi, padawni și hobbiți, animalele de pe aici, de lângă Vrancea, la hotarul Țării Loanei, sunt nervoase. Cățelușele mele sunt speriate, stau pe sub paturi și latră fără motiv. La fel și cățeii din jur. Pisicile nu mai vin la papa-bun, aricii și cu veverițoiul Burebista au dispărut. Am văzut șerpi trecând șoseaua, trebuiau de mult să se refugieze sub pământ.

Am fost în pădure. Lupii nu au venit la sfat, cu toate că venisem cu daruri, cârnați de curcan, asta le place cel mai mult. Vulpile cele hăhăite au fugit, nici urmă de ciute și urși. Prin râpe adânci mirosea a infern, a pucioasă, apele sunt tulburi, ciupercile sunt rare și povestesc lucruri îngrozitoare. Pădurea este speriată, ulmul meu, cel vorbitor, a fost mut, ca un mormânt proaspăt. Doar scârția a pagubă.

Prietenul meu, cel de la Observatorul Mauna Kea, nu-i știu numele, este cel care îl înlocuiește pe Paul Coleman, mi-a dat un răspuns evaziv: We shall see!

Probabil, sper eu cu optimismul meu invincibil, este doar toamna, cu frigul ei instalat prea devreme.

We shall see, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 30 septembrie 2022

BERBEC Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacolele ridicate de viaţă. Munceşti, te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu multă încredere la viitor! Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc poate o să ajungi unde iti doresti.

TAUR Nu te poţi concentra după o săptămână de lucru obositoare. Eşti distrat şi confuz. Conjunctura iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat, dar te trezeşti că totul s-a scumpit şi că trebuie să faci economii la coşul zilnic. Seară mai romantică, poate culturală, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Nu te mai chinui, te întrebi degeaba ce să faci!

GEMENI Aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente negative. O zi care trece repede, mai târziu te întrebi ce ai făcut! O zi care trece şi mai repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale.

RAC Cam obosit, fără chef. Toamnă monocordă şi nostalgică e de vină! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi! Domeniul sentimental e avantajat, în sensul unor trăiri, simţăminte noi, dar şi oameni şi locuri pe care nu le-ai mai văzut, poate prieteni vechi, colegi de şcoală, camarazi din trecut. Dimineaţa zilei este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei noi. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate.

LEU Te identifici prea mult cu ceea ce faci. Eşti prea pasionat, şi consumi prea multă energie ca să fii admirat. Nu te consuma pentru gloria şi banii altora, nimeni n-o să-ţi ridice statuie! O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca şi niciun chef.

FECIOARĂ Ziua regăsirilor! Fie o persoană pe care nu ai văzut-o de mult timp, fie regăseşti un obiect care înseamnă ceva pentru tine, fie îţi aminteşti de o trăire, ceva care îţi încălzeşte sufletul! Conjunctura, aspectele planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket, sau la o cafea şi o prăjitură cu prietenele.

BALANŢĂ Găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi şefului la serviciu, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Dacă ai un prag de trecut, atunci astăzi poţi să ai succes, foloseşte-ţi imaginaţia. Noi idei par să se contureze. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, cu partenerul, cu vorbe multe la o cină veselă şi sănătoasă.

SCORPION O zi favorabilă pentru scorpionul cel înţepător. Iţi prieşte o discuţie cu cei dragi, familia şi faci planuri. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i rogi de mai multe ori. Veşti bune. Astăzi poţi să prevalezi printr-o mai bună organizare, dar şi prin odihnă suficientă. Vitaminele şi mişcarea, sportul, te pot ajuta, de asemenea. Sfârşitul săptămânii pare să fie liniştit, chiar monoton. Poţi folosi această zi de vineri ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut săptămâna viitoare, sau programarea distracţiilor din weekend. S-ar putea să ai nevoie de ajutor calificat!

SĂGETĂTOR Eşti în plin proces de schimbare, de reaşezare a valorilor tale. Totul pare amestecat şi greu de rezolvat. Nu o lua pe scurtătură, dă importanţă etapelor succesive ale drumului tău! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp. Ca să rezolvi conflictul sentimental şi să aplanezi bârfele pe seama ta, trebuie să apelezi la un intermediar neutru, dar bine intenţionat.

CAPRICORN Poţi să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva, în probleme de muncă, de serviciu. Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că vei reuşi ce ţi-ai propus. Atenţie la o posibilă dispută în familie, la serviciu sau cu partenerul de viaţa. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă şi rupe contactul, cum se zice in armată. Uneori te inşeli în privinţa oamenilor, pentru că iţi faci păreri preconcepute. şi, pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai mânca toate prostiile în oraş!

VĂRSĂTOR Ceva neprevăzut. Trebuie să iei atitudine la serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Pe seară poate meriţi ceva distracţie, nu? Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Hârtiile semnate astăzi vor fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă! Nu mai da sfaturi, mai ales la serviciu, daca nu ţi se cer şi nu mai vorbi atâta numai despre tine. O parte dintre prietenii tăi te gaseşte obositor si incepe să te ocoleasca! Deci, trebuie să te descurci singur!

PEŞTI Spune, ce ai de spus! Într-o lume în care fiecare îşi vede numai de egoismul lui patetic, trebuie să-ţi anunţi interesele tale. Şi apoi, dacă nu vorbeşti, nimeni nu poate ghici ce vrei tu! Astăzi ai înclinaţia să fabulezi inutil şi să înfloreşti lucrurile. Revino la datele de bază, lasă imaginaţia pe altă dată, sunt chestiuni serioase. La serviciu umblă zvonuri de reorganizare şi nu prea aveţi de lucru. Semn rău! O masă de prânz obişnuită, dar ceva mai insufleţită. Urmată de o după amiază monotonă în care te uiţi la televizor şi nu vezi nimic. Nimic notabil, nimic memorabil, nimic important. Cum să nu fii frustrat?