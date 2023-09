Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30 septembrie – 1 octombrie 2023. Despre etică

30 septembrie – 1 octombrie

Pe 30 septembrie s-au născut Euripide, Pompei, Deborah Kerr, Michel Aoun, Hans Geiger, David Oistrah, Udo Jürgens, Monica Bellucci, Iuri Liubimov, Martina Hingis, Constantin I. Brătescu, Ion Vova, Elie Wiesel, Dem Rădulescu, Ricky Dandel, Teodora Enache, Martin Cazacu, Andreea Răducan, Marius Urzică. Pe 1 octombrie s-au născut Julie Andrews, Jimmy Carter, Richard Harris, Walter Matthau, Annie Besant, Coca Bloos, Constantin C. Nottara, Gheorghe Vitanidis, Cristian Tudor Popescu, Angelo Niculescu, Alice Gabrielescu, George Matei Cantacuzino.

În calendarul creştin ortodox sunt, pe 30 septembrie Sfinţii: Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei, Ripisima, Gaiani şi alte 32 de fecioare. Pe 1 octombrie este Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare, Anania, Roman Melodul, Iosif și Chiriac de la Bisericani.

În „Kalendar” continuă Berbecarii, sărbătorile Lupilor. Lumea ducea de mâncare, lupilor, în pădure, ca să reînoiască legământul cu ei peste iarna grea ce va să vină. Doamna mitologiei româneşti, Antoaneta Olteanu, spune, în „Calendarele” ei referindu-se la ultima zi din septembrie: „Este rău de lupi!”, citîndu-l pe marele Speranţia.

Un weekend călare pe două luni, semn rău. Octombrie, Brumărel, nu începe bine, duminică. Luna care începe duminică, are vineri, 13. Era mai bine dacă începea de luni, ca o lună cumsecade și cu frică de Dumnezeu. Dar, nu o să ne supărăm din atâta, să ne vedem liniștiți de treburile nostre, superstiții sunt multe…

„Evenimentul Zilei” din 30 septembrie 1955, acum exact 62 de ani, a fost accidentul mortal al actorului american James Byron Dean. „The Rebel Without Cause” era la volanul unei maşini de curse, un Porche Spyder 550 şi se deplasa către Salinas, unde avea loc o cursă. Mecanicul lui l-a sfătuit să facă puţin antrenament pe drum, să se familiarizeze mai bine cu volanul.

După ce au luat amendă pe autostradă, pentru exces de viteză, Dean şi mecanicul Wütherich au luat-o pe drumul curselor 166/33, ajungând pe 466, astăzi 46. La intersecţia lui 46 cu 41 un Ford Tudor Coupe i-a taiat calea lui Dean. Accidentul nu a putut fi evitat şi a cauzat moartea lui James Dean şi rănirea gravă a mecanicului Wütherich.

James Dean nu a jucat decât în trei filme mari, dar este mai celebru decât actori care au jucat în o sută de filme. Pentru că el nu a jucat decât un rol – rolul lui, al unui rebel imortal! A fost idolul unui tineret care se ridica împotriva sistemului. Astăzi, uitat, ca mai toate valorile importante. Decât o sută de ani ca un bou, muncind din greu pentru sistem, mai bine douăzeci de ani, trăind periculos și iubind din plin, ca un leu! James Dean avea doar 24 de ani!

Ereziile mor greu! A spus-o papa Pius al VI-lea, eu doar repet. În corespondența mea am dat de nu mai puțin decât de patru doamne drăguțe și nedumerite care mă întrebau de la ce vârstă ascendentul devine mai important ca zodia, ba una dintre ele, cea mai drăguță, era îngrijorată de faptul că fiind născută prematur, ascendentul s-ar putea să-i facă probleme.

Ascendentul ăsta mă urmărește ca un asasin plătit. Degeaba am explicat ani întregi și la tv, zilnic, degeaba am adus argumente și citate, erezia este mai puternică decât o învățătură bună și cinstită. Între timp spionii mei, agenții siniștri ai Astrology Trust al răposatului Jonathan Cainer și-au făcut treaba și au aflat numele întemeietorului minciunii astrologice, cea cu ascendentul mai important ca zodia. Este vorba de un român, mai precis de o moldoveancă. Ea minte fundamental afirmând că după 35 de ani, este mai importantă zodia în care cade Ascendentul. O aplicare jegoasă a neo-marxismului. Dacă putem schimba sexul, de ce să nu schimbăm și zodia, nu? ”Nestatornicie, numele tău este femeie!”

Mai mult, mi-au prezentat un dosar întreg, al numitei, cu șarlataniile ei din Elveția. Mai demult m-am trezit cu o pereche din Malta venită să o reclame pe respectiva. I-am potolit, le-am rezolvat problema și i-am trimis înapoi. Există un ”esprit de corps” chiar dacă nu sunt de acord cu moldoveanca. Am pus dosarul în bibliotecă, lângă celelate dosare. La un moment dat o să le public pe toate, oricum vor fi publicate după înălțarea mea, are grijă notarul paraguayan de asta.

Până atunci să vă mai explic încă odată, foarte pe scurt, m-am săturat de treaba asta până peste cap. Sau, mai bine citiți https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-78-mai-2022-din-nou-despre-astrologie-zodia-si-ascendentul.html.

Fiind weekend, adică mai mult timp luber, mi-am luat obiceiul să vă pun o problemă de filozofie. De data aceasta despre etică. Timm Triplett este profesor asociat de filozofie la College of Liberal Arts, Universitatea din New Hampshire. Este autorul cărții Morality’s Critics and Defenders: A Philosophical Dialogue (2014). Iată:

Te-ai gândit deja la etică și de mult timp – de fapt, de când erai copil. Copiii sunt profund implicați cu judecățile și întrebările etice. — Nu e corect! — Ai promis ! — El înșeală, așa că eu de ce nu pot? Și întrebările lor etice adesea nu pot fi ușor de răspuns, pentru că noi, adulții, de multe ori nu putem răspunde cu ușurință la întrebările etice legate de propria noastră viață și conduită.

Întrebările etice intră în joc ori de câte ori există daune. Nu putem evita aceste întrebări rezolvând, să nu rănim niciodată pe nimeni. Este imposibil. Îți dăunează copilul să-l duci la medic pentru o injecție – nu doar durerea, ci și anxietatea și privarea de libertatea de a continua să se joace acasă. Trebuie să lăsați câțiva dintre angajați să plece – fără vina lor, doar o scădere a afacerii – dar concedierea le dăunează atât emoțional, cât și financiar. Deoarece vătămările sunt inevitabile, nu poate fi întotdeauna greșit să provocați un rău. Uneori poate fi justificat din punct de vedere moral. Dar de unde știi? Bună întrebare!

Multe dileme etice despre cum să gândiți și să acționați etic par insolubile. Și poate că sunt. Deci poate fi tentant să ignori sau să respingi etica. În același timp, nu ar trebui să simțim că etica este doar un nod de complexități de nerezolvat. Primul cuvânt de reasigurare aici este că există multe despre care puteți fi clar în ceea ce privește etică. Este clar, de exemplu, că nu există nimic lipsit de etică în a te asigura că copilul tău primește îngrijirea medicală necesară, chiar și cu anxietatea, resentimentele și durerea adesea inevitabile care pot rezulta din îndeplinirea acelei îndatoriri de părinte. Dar cum rămâne cu cazurile aparent insolubile? Există vreo modalitate de a ajunge la o soluție?

Luați în considerare calea moderată și virtuoasă. Aristotel te încurajează să dezvolți un caracter virtuos, acționând moderat. Virtutea – mijlocul dintre două extreme – este fundamentul bunătății. Dar etica virtuții are adesea dificultăți în a explica cum să acționeze atunci când virtuțile sunt în conflict sau când una trebuie să fie aleasă față de cealaltă. Examinați consecințele acțiunilor domniei voastre. Utilitarismul ne îndeamnă să producem cele mai bune rezultate generale. Dar există îngrijorări cu privire la faptul dacă fericirea generală a celor mulți ar putea justifica nefericirea câtorva. Și această abordare trebuie să fie echilibrată cu considerații care respectă aspirațiile personale și grija pentru persoanele iubite. Bunătatea necesită intenții bune. Etica lui Kant se concentrează pe intențiile cu care se acționează. Se cere ca cineva să acționeze întotdeauna din respect pentru umanitatea celorlalți și să se acționeze în așa fel încât să poată accepta în mod rațional pe toată lumea care acționează așa cum alege să acționeze. Există totuși probleme cu cel din urmă criteriu (universalizare), iar condiția de respect este vagă și greu de aplicat. Reflectați asupra provocării relativismului. Relativismul moral situează moralitatea unei acțiuni în cadrul societății. Dar acest lucru, în mod neplauzibil, nu permite posibilitatea unei societăți imorale sau a unor acțiuni imorale care sunt larg acceptate în cadrul unei societăți. O alternativă nebinară de la Bernard Gert. La fel ca teoriile tradiționale, sistematizarea lui Gert a moralității comune acceptă moralitatea obiectivă și ia cele mai multe acțiuni ca să fie în mod cert corecte, sau definitiv greșite. Dar contestă apărările mai tradiționale ale moralității obiective, afirmând că există cazuri nedeterminate în care nu există nici un fapt moral referitor la corectitudinea sau nedreptatea unei acțiuni. O astfel de abordare poate oferi un ghid util numai dacă cazurile nedeterminate sunt relativ restrânse.

Gândirea sistematică la etică contează, dar nu pentru că este probabil să vă ofere o soluție definitivă cu privire la care teorie etică este cea mai bună. Toate teoriile continuă să aibă apărători care încearcă să abordeze problemele recunoscute sau să articuleze alternative care să atenueze aceste probleme. De exemplu, există versiuni ale utilitarismului care se concentrează nu pe acțiuni individuale (cum face Singer), ci pe acele reguli generale care ar produce cea mai bună fericire sau bunăstare generală, cum ar fi în cartea lui Brad Hooker, Ideal Code, Real World: A Rule-Consequentialist. Teoria moralității (2000). Și este important ca filozofii să încerce să găsească modalități de a aborda tipurile de probleme discutate în prezent, pe net, deoarece nicio abordare teoretică nu a eliberat câmpul de toți noii veniți.

În acest sens, teoria etică nu este diferită de restul filosofiei. Unii găsesc, în lipsa de răspunsuri definitive a filozofiei la propriile întrebări, o scuză pentru a respinge cercetarea filozofică sau pentru a concluziona că orice opinie filosofică este la fel de bună ca oricare alta. Dar acest lucru nu este adevărat. Unele teorii sunt mai plauzibile decât altele, unele au argumente mai bune în sprijinul lor, cu răspunsuri mai bune la obiecții sau mai puține probleme interne. Lipsa unor răspunsuri definitive nu este nici un motiv de disperare, nici o scuză pentru a se instala în convingeri reconfortante, dar necontestate. Mai degrabă, oferă oportunitatea de explorare și creștere intelectuală.

De exemplu, persoana care crede că relativismul moral este cea mai bună abordare ar putea descoperi, după ce a analizat mai sistematic implicațiile sale și convingerile ei de bază, că adevărata ei preocupare este intoleranța care caracterizează etnocentrismul și rasismul și că poate critica în mod constant culturile intolerante doar prin susținerea toleranței ca valoare obiectivă, non-relativistă.

Ceea ce este necesar pentru o reflecție sistematică despre etică este toleranța față de întrebările deschise care nu au rezoluții ordonate. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să vă îndepărtați de toate angajamentele față de afirmațiile și judecățile etice. Am observat că poți fi destul de sigur de unele dintre opiniile tale etice specifice, de exemplu despre datoria de a-ți menține copilul sănătos chiar și atunci când vizita la medic îi provoacă durere și anxietate pe termen scurt.

Nu toate judecățile etice pot fi făcute cu acest nivel de asigurare, desigur. Dar o judecată etică susținută mai provizoriu poate fi testată împotriva celorlalte convingeri etice, a experiențelor tale de viață și a înțelegerii tale în evoluție a teoriei etice. În acest fel, judecata tentativă poate fi eliminată sau poate fi încorporată mai pe deplin în viziunea dumneavoastră etică asupra lumii.

Reflecția etică îți reduce dependența de convingerile pe care te-ai bazat nereflexiv – cele moștenite din educația ta, din mediul tău și alte forțe externe pe care nu ai avut niciun cuvânt de spus în dobândirea. Poate că, reflectând, veți decide să păstrați unele dintre aceste credințe. Dar aceasta devine acum alegerea ta considerată. În acest fel, reflecția etică ajută la sporirea libertății tale.

O să mai văd pe YouTube un Poirot, apoi o să cercetez vechi gromovnice, unele frumos reeditate. Este un aer de așteptare, de pericol iminent, ca o catastrofă aviatică, bruscă și mortală.

Probabil, sper eu cu optimismul meu invincibil, este doar toamna, cu frigul ei instalat prea devreme.

O să trăim și o să vedem, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30 septembrie – 1 octombrie 2023

BERBEC Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele native din Berbec se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!” Sâmbătă, e de bine! Viaţa e o permanentă infruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai! Duminică – obstacole şi enervări! Ce ne vine împotrivă – un tren cu locomotivă, aşa încât nu insista să-l arunci de pe linii, reaminteşte-ţi că cel mai inteligent, cedează! Adică poţi avea o discuţie cu cineva din anturaj atât de încăpăţînat ca o locomotivă. Probabil alt Berbec sau un Peşte…

TAUR O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică, Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton cine nu are un plan – este devorat de monştrii.

GEMENI Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului încă cald, dar care se răcește, evident. Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare sau de aprovizionare de la țară. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat.

RAC Loialitatea şi adevărul înseamnă foarte mult pentru tine, mai ales în acest weekend. Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum! Cu anturajul – discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creşte proporţional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

LEU Eşti într-o perioadă în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru leul sentimental şi generos din tine. Iti prieste orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi făra să-i baţi la cap. Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

FECIOARĂ Acest ultim weekend din luna septembrie, de fapt călare pe două luni, septembrie și octombrie, odată cu Soarele şi Mercur, protectorul zodiei, planete bine aspectate, (în astrologie şi Soarele şi Luna se numesc tot planete) îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât ca grup social cât şi în dragoste. Călătorii scurte şi prietenii trecătoare. Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Nu ai linişte pentru că eşti şi în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere sprijin! Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere. Sfatul horoscopului este să mai aşteapţi o perioada de timp.

BALANȚĂ În acest weekend nu trebuie să aştepţi să te ajute anturajul, trebuie să te descurci singur. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică elementele aleg! Astăzi ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Este încă prea târziu și prea frig ca să faci ceva ca lumea. Poate fi şi o bun weekend la mare, marea poate fi încă cladă. Poate, ultima vizită la mare! Dacă rămâi în oraş stelele spun să te duci doar pe înserat cu prietenii la o terasa cu cartofi prăjiţi şi bere rece.

SCORPION Weekend-ul nu este o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Este o perioadă de relaxare şi distracţie. Sigur, dacă ai ceva de treabă prin casă, trebuie s-o faci, că nu este nimeni care să muncească în locul tău! Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei micburghez atât de eficient.

SĂGETĂTOR Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac şi lână de calitate dacă te pregăteşti de toamnă-iarnă. Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva, ar vrea să ai informaţii greşite. În ceea ce priveşte domeniul emoţional, relaţiile sentimentale. Adică, auzi o bârfă!

CAPRICORN În acest weekend poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Adică, se recomandă bună dispoziţie şi optimism! Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din anturaj. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Toată „informarea asta politică” te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

VĂRSĂTOR În acest weekend este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Te simţi gata de cele mai mari trăznăi, de ceva petreceri şi evenimente importante. Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte!

PEŞTI În weekend, în privinţa legăturilor romantice în această perioadă trebuie doar să alegi. Poţi să o faci cu ochii închişi, tot aia este! Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber – şi atenţie la frigul de seară! Banii sunt puţini, dar siguri. Sâmbătă se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou – un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Sigur şi pentru doamne, reciproca este valabilă!