HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3 martie 2023. Problemele militare ale Germaniei

3 martie

Pe 3 martie s-au născut Alexander Graham Bell, George Pullman, Şalom Aleihem, Georg Cantor, Jean Harlow, Diana Barrymore, Zico, Elena Densușianu-Pușcariu, Florian Potra, Ion Iliescu.

Nimic, nimic, nimic în vechiul „Kalendar”, în tradiţia geto-dacică, dar trei Sfinţi în calendarul creştin ortodox: Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.

Astăzi, a treia babă! Pe nume Sava, Sâia, Mărţica. Cine îşi alege această babă poate avea noroc cu negustoria, dacă este zi frumoasă, adică se adeverește.

Prin curierul de la UE, am primit mai multe informații, ca în fiecare zi de joi. A ieșit în evidență, următoarea, mai ales prin marcajul glumeț cu creion roșu al referentei de specialitate, care a tradus articolul, la Bruxelles: ”Maitre, sunteți pe direcția Sud-Vest a rușilor!”:

Armata germană nu este în prezent adecvată scopului și nu ar fi în măsură să apere Germania de niciun atac substanțial și nici să-și îndeplinească obligațiile NATO, le-a spus ministrul Apărării al țării, Boris Pistorius, colegilor săi parlamentari, într-o critică devastatoare la adresa capacității militare actuale a Germaniei.

Vorbind la o ședință a grupului parlamentar al SPD de luni seară, Pistorius a criticat administrațiile germane anterioare care nu și-au îndeplinit obligațiile NATO ale țării în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare și a sugerat că armata sa nu poate face față la orice amenințare considerabilă a unui agresor.

„Nu avem o forță armată capabilă să apere Germania sau aliații săi împotriva unui agresor precum armata rusă. În trecut, nu ne-am îndeplinit obligațiile în cadrul NATO. Acum, trebuie să aducem contribuțiile necesare ca țară”, le-a spus el colegilor parlamentari.

„Dacă nu poți arăta descurajare la timp împotriva autocraților care nu se tem de ocupație și brutalitate, va trebui să te predai. Dacă sunteți responsabil pentru siguranța persoanelor care locuiesc în Polonia sau în altă parte, trebuie să vă îndepliniți și obligațiile contractuale. Ca țară, trebuie să ne asigurăm că descurajarea funcționează din nou cât mai curând posibil.”

„Bundeswehr are nevoie urgent de arme, echipament greu, muniție și, de asemenea, soldați”, a adăugat el.

Remarcile lui Pistorius au fost primite cu încuviințări de aprobare din partea politicienilor din spectrul politic și a personalului militar deopotrivă.

Metin Hakverdi, un coleg al SPD a spus: „Pistorius numește clar problemele și, în același timp, pledează cu accent pe echipamente mai bune pentru Bundeswehr”.

Katja Leikert, deputat al opoziției CDU, a adăugat: „În esență, domnul Pistorius are, din păcate, dreptate. Am fost foarte norocoși să trăim în pace mulți ani. Prețul pentru asta a fost că ne-am neglijat grav capacitatea de a ne apăra.”

Președintele Asociației Bundeswehr, André Wüstner, a declarat pentru ziarul Bild: „Este impresionant cât de sincer descrie ministrul apărării situația din Bundeswehr. Trupele nu au avut să audă o asemenea claritate de mulți ani. Dar este, de asemenea, clar că guvernul federal trebuie să acționeze acum. Nu poate rămâne așa.”

În ciuda faptului că este o cerință NATO de a cheltui minim 2% din PIB-ul unui membru pentru apărare, Germania nu a îndeplinit această obligație de peste trei decenii. Ultima dată când a îndeplinit acest criteriu a fost anul 1991. În 2021, a cheltuit 1,3% din produsul său intern brut pe armata sa.

Uitarea țării de a-și întări apărarea și-a pus amprenta asupra unei armate din ce în ce mai obosite și inadecvate, iar mai multe rapoarte recente au relevat măsura în care armata germană este în mare dificultate.

Un raporta alarmant difuzat de către ziarul Die Welt în decembrie anul trecut a spus că Bundeswehr a avut o lipsă îngrijorătoare de echipamente, ceea ce a dus la lacune considerabile în pregătirea sa operațională. Acesta a avertizat că Germania este doar parțial pregătită să conducă Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) a NATO în Europa, pe care a preluat-o ca națiune lider în 2023.

Raportul, care folosește un sistem de semafor pentru a evalua pregătirea operațională, a clasificat echipamentul VJTF al Germaniei drept galben, explicând că armata germană era „parțial limitată în ceea ce privește calitatea” și putea îndeplini doar „cerințele minime”.

În aceeași lună, ziarul german Der Spiegel a aportat modul în care armata germană a testat pregătirea batalionului său de 18 tancuri Puma modernizate destinate Forței de răspuns NATO (NRF) în acest an și a dezvăluit că niciunul dintre tancuri nu a fost considerat adecvat pentru actiune.

Comentariile lui Pistorius se aliniază cu consensul general deținut de electoratul german cu privire la capacitățile militare ale țării. Un uluitor 85% dintre germani nu cred că echipamentul actual disponibil Bundeswehr este adecvat pentru utilizare, potrivit rezultatelor unui sondaj annual realizat de Infratest Dimap, pentru ziarul Die Welt, publicat luna trecută.

Predecesorul noului ministru al Apărării, Christine Lambrecht, a demisionat în cele din urmă în ianuarie pentru că a suportat greul mai multor eșecuri în contractele de achiziții ale armatei germane, defecțiuni majore ale echipamentelor militare și acțiuni insuficiente pentru a ajuta Ucraina.

Este clar că sunt necesare acțiuni rapide pentru a restabili încrederea în capacitățile de apărare a țării, iar Pistorius pare foarte hotărât să introducă pași radicali pentru a aborda criza.

Pistorius a declarat recent pentru ziarul bavarez Süddeutsche Zeitung: „Se pare că oamenii și-au pierdut conștientizarea că ei înșiși fac parte din stat și din societate. Asumarea responsabilității pentru o perioadă stabilită ar putea deschide ochii și urechile în acest sens.”

De asemenea, ar putea oferi membri atât de necesari unei armate bolnave, al cărei număr s-a redus treptat la doar 183.500 de personal activ, plasând Bundeswehr pe locul 28 ca marime armată, din lume.

Teoria conspirației spune că banii destinați apărării s-au dus în gaura neagră a migranților, opera lui Mutti Merkel.

Am mai primit un articol, dar este pe foi de pelur roz, cu emargo la publicare.

Profund dubios și controversat, articolul amintit mai sus, din punctul meu de vedere, arată direcția în care totul, pe net va deveni o afacere. Teoria conspirației spune că accesarea unui site, a oricăruia, va fi plătită. Omul, umanul, persoana fizică, de fapt o prelungire a unui dispozitiv mobil universal, va avea, obligatoriu, un cont deschis pe net, bitcoin, bani electronici, cum doriți, din care se vor scădea automat cheltuielile. Nu mult, un cent, poate o zecime, dar veți plăti pentru orice! Când contul se termină ești avertizat, apoi nu mai ai acces pe net, nu mai poți intra pe niciun site! Aceste costuri se adaugă la cele tehnice, pentru telecomunicații.

Sper să nu mai apuc acele vremuri negre, opusul crezului nostru, când montam, acum mai bine de 50 de ani, primul computer electronic din Politehnică, celebrul IBM 360. Dar eu mă pregătesc, fac parte din mișcarea de rezistență. Am descărcat cam 15.000 de cărți, 5.000 de filme, cele care contează, mai ales dintre cele două războaie, vreo 2.000 de seriale și peste 10.000 de ore de muzică. Niciodată, auziți domniile vostre, niciodată nu o să plătesc ceva pe net! Noi, generația mea, am făcut computerele, netul, ca să fie o sursă de informații, de comunicare și de distracție, pe gratis, nu o afacere! Dar, drumul spre iad este pavat cu intenții bune! Îmi cer scuze în numele generației mele, dacă domniile voastre, cei mai tineri, o să fiți taxați, în viitor, la orice căutare, sau accesare, pe net. Am eșuat, oare? Sau au venit alții, fără scrupule, morală, sau Dumnezeu, cei care se închină doar la bancomat, care și-au impus modul lor de viață de necromongeri, stăpânești, ceea ce ucizi! Da, ei ucid netul. Descărcați, descărcați, descărcați, cât mai puteți!

Tot am adus vorba de necromongeri, poate o să revăd un film din seria cu Riddick, îmi place Vin Diesel, cred că o să aleg ”Pitch Black”, sau mai văd eu, poate ascult epic music! În seara aceasta sunt bucuros, am făcut o mare descoperire, pe calea spre înălțare. Acum sunt absolut sigur că sunt pe drumul cel bun! O să vă răspund la corespondență, apoi o să văd, în vis, dacă Vineri mai poartă rochița aceia verde, mulată, care îi stă așa de bine! Ambasada României tot este departe de mine, poate o s-o găsesc în ultima mea noapte, dar, poate, mai am timp, orașul din vis nu l-am explorat în întregime, am atâtea cărți de citit, filme de văzut și apoi mă simt pe deplin responsabil de soartă cățelușelor mele, sunt tare mici, jucăușe, dar dependente și fragile, cine o să mai aibă grijă de ele? Eu, sigur că eu, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 3 martie 2023

BERBEC Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile de serviciu. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi vezi-ți de treaba ta obișnuită. Domeniul sentimental este astăzi bine aspectat. Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu promite nimic, mai ales membrilor familiei. Oricum, majorităţii nativilor din zodie nimic notabil nu i se poate întâmplă.

TAUR Bugetul tau îți confiscă toată atenția. Conjunctura îţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lămuri. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de bunăvoinţă! Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Sunt doar ocupaţi în marea maşină capitalistă, ca şi Charlie Chaplin care era înghiţit în comedia lui tristă de mecanica din revoluţia industrială.

GEMENI Morile zeilor macină rar – azi descoperi unele lucruri, bine ascunse, despre persoane din jurul tău. Interesant, foarte interesant! Trebuie să te pregăteşti pentru o perioadă mai obositoare. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni strategice, pe termen lung. Mai bine, nu promite, la nimeni, nimic!

RAC Astăzi te laşi în bătaia vântului, să decidă alţii pentru tine. Este şi asta o metodă să te foloseşti de oameni! Domeniul sentimental este pozitiv, la fel şi carisma proprie a nativilor. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Schimbă-ţi cercul şi locurile pe care le frecventezi. Uită-te bine în jur. Poate chiar o să înţelegi ceea ce vezi!

LEU Primăvara începe să se simtă, perioada mai grea pare că a trecut, sau te-ai obişnuit cu ea! Astăzi reuşeşti să clarifici unele amănunte despre una dintre grijile care te obsedează mult. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie. O informaţie poate fi foarte folositoare în viitor.

FECIOARĂ Aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile – ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile! O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi. Déjà vu! Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, fie în afaceri, fie la piaţă, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia. Oricum, sunt inutile. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

BALANŢĂ Poți găsi motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme! Ești ajutat și de cei pe care îi considerai potențiali ostili, pentru un scurt timp aveți aceleași scopuri. Redu ritmul prea rapid al activităţii şi așa, poţi avea rezultate! Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci aceasta este ziua. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez!

SCORPION Ești combativ și determinat, dar nu intra cu bocancii în sufletele oamenilor. Fii cumpătat în vorbe și înțelept în fapte, nu te expune și nu face promisiuni pe care nu poți să le respecți! Ei bine, armonia şi pacea pe care o doresc Balanţele echilibrate pot rezolva uşor situaţiile din ziua de astăzi. Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru.

SĂGETĂTOR Ai tendinţa păguboasă să te enervezi din lucruri de nimic. Stăpâneşte-te şi nu mai da vina pe cei din jur, caută motivele tensiunii psihice în propria ta atitudine. Nu pleca la drum lung! Limitează-te la un program boieresc şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă totul deoparte. Stai la caldura caminului, la propriu şi la figurat. Pentru ca familia este patria cea mica, iar patria este familia cea mare!

CAPRICORN Astăzi vrei să te împaci cu toată lumea, să salvezi toţi căţeii şi pisoii rătăciţi, să rezolvi problema încălzirii globale şi a crizei emigranților… este foarte bine, dar ia-le pe rând! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Un telefon iti poate face multa placere – este cineva care te intereseaza. Dar nu exagera cu prietenia și nu te hăhăii tot timpul, doar vocea trebuie să zâmbească!

VĂRSĂTOR Rămâi pe pozițiile tale cunoscute. Nu schimba nimic, astăzi, nici la serviciu, nici acasă. Primăvara e foarte aproape, trebuie să te pregătești, nu mai amâna pregătirile pentru sezonul cald. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. O discutie in familie la o cina deosebita poate lamuri mai multe lucruri. Fereşte-te de discutii aprinse în cursul serii. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg, sunt de acord cu tine!” descureajează o femeie pusă pe scandal.

PEŞTI Eşti cam fără vlagă şi ai tendinţa să te laşi prins în undiţă! Amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză, cu zâmbetul pe buze! Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă, poate fi şi o moştenire sau în general atitudine ta faţă de viaţă şi de persoana respectivă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.