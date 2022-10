HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 28 octombrie 2022. Nu ne-au primit în Schengen, dar ne-au dat 2,6 miliarde EUR

28 octombrie

Pe 28 octombrie s-au născut Erasmus din Rotterdam, Bill Gates, Ivan Turgheniev, Jonas Salk, Eros Ramazzotti, Ilarion Ciobanu, Constantin I. Parhon, Dan Tărchilă, Eugen Mandric, Liviu Nicolae Dragnea.

Pe 28 octombrie în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, Terentie, soţia sa Neonila şi cei şapte fii, Firmilian. Nimic în “Kalendar”.

Iată ceva din curierul de Bruxelles, care pare interesant:

NextGenerationEU: Comisia face prima plată în valoare de 2,6 miliarde EUR către România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Suma plătită, în valoare de 2,6 miliarde EUR (1,8 miliarde EUR sub formă de granturi și 0,8 miliarde EUR sub formă de împrumuturi (fără prefinanțare) a fost posibilă prin îndeplinirea de către România a celor 14 obiective de etapă aferente tranșei.

Acestea acoperă mai multe reforme care contribuie la tranziția digitală, precum și reforme în domeniile mobilității sustenabile, decarbonizării, auditului și controlului, educației și sănătății, precum și etapele preliminare ale reformei fiscale și ale reformei pensiilor.

Sunt incluse, de asemenea, măsuri de sprijinire a întreprinderilor și de asigurare a bunei guvernanțe a țării. La fel ca în cazul tuturor statelor membre, plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) – instrumentul-cheie al NextGenerationEU – au la bază performanțele și depind de implementarea de către România a investițiilor și a reformelor prezentate în planul său de redresare și reziliență.

La 31 mai 2022, România a transmis Comisiei o cerere de plată bazată pe îndeplinirea celor 14 obiective de etapă stabilite în decizia de punere în aplicare pentru prima tranșă.

La 15 septembrie 2022, Comisia a aprobat o evaluare preliminară pozitivă a cererii de plată a României. Avizul favorabil al Comitetului economic și financiar privind cererea de plată a pregătit terenul pentru adoptarea de către Comisie a unei decizii finale privind plata fondurilor.

Planul general de redresare și reziliență al României va fi finanțat cu 12,1 miliarde EUR sub formă de granturi și 14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi. Cuantumurile plăților efectuate către statele membre sunt publicate în Tabloul de bord, care prezintă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență în ansamblu și a planurilor individuale de redresare și reziliență.

Mai multe informații cu privire la procesul de solicitare a plății prin Mecanismul de redresare și reziliență sunt disponibile în prezentul document de întrebări și răspunsuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Nu este întâmplător că banii de la UE vin exact după ce nu am fost primiți în Schengen. O consolare. Dar banii vor fi sifonați către cine trebuie nu vor ajunge niciodată la un amărât ca mine, sau la domniile voastre. Nu am înțeles ce căutăm noi în spațiul Schengen. Poate ar trebui să mă întreb ce căutăm noi în UE? Bani, după cum vedeți. O consolare minusculă pentru o țară distrusă și un popor băjenit.

În altă ordine de idei, cum stăm cu adevărul? Așa cum am scris la momentul respectiv, pe planeta Venus nu este urmă de viață, după cum nu există nici tahioni, materie neagră, sau altele. Câte un savat face o ipoteză, o presupunere, preluată de jurnaliști în mod bombastic, ca un adevăr. Când se infirmă știrea, nimeni nu se mai obosește să dea o erată, o precizare, cum stăm cu adevărul. Asta s-a discutat pe Dimineața Astronomilor.

Am fost să culeg câteva mere și gutui, iar când m-am întors în casă erau cinci apeluri pierdute de la prietena mea de la CERN. Am sunat-o și eu, dar nu a răspuns. Ce s-o mai fi întâmplat și acolo? O să văd, noaptea este încă tânără și mâine este o altă zi!

HOROSCOP 28 octombrie 2022

BERBEC Aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite, mai ales la serviciu. Dacă nu înţelegi ceva mai bine cere explicaţii decât să faci o greşeală, care poate te costă şi bani. Reflectezi că nimic nou sub soare, sau totul este nou şi îmbietor! Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta.

TAUR Uneori, şi astăzi este una dintre acele zile, solitudinea îţi oferă soluţii. Ai timpul necesar să te gândeşti şi nu eşti deranjat tot timpul. Nu uita că nu eşti foarte rapid şi foarte spontan! Configuraţia astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău profesionalism şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat!

GEMENI Schimbarea este bună uneori, dar nu te juca tot timpul cu propria imagine ca la un joc de computer, dovedind instabilitate. Azi trebuie să dai dovadă de continuitate, să nu schimbi nimic! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net… Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă.

RAC Veşti bune! O zi explicită, directă, clară, aşa că fii atent la ceea ce îţi comunică familia sau prietenii. Stelele au şi ele un moment de transparenţă. Vezi ce fac prietenii de departe. Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate, ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil.

LEU Realizezi astăzi că lumea are mare nevoie de poveşti frumoase şi vorbe înţelepte pentru a contrabalansa climatul agresiv şi nesimţirea. Implică-te în ceea ce spui şi poţi avea mulţi prieteni! Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă leoniană orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale.

FECIOARA Lucruri importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine! Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină.

BALANŢA Încearcă să găseşti astăzi soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată, după cum arată planetele colective Neptun şi Uranus, în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astăzi, daca cineva iti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube!

SCORPION Chiar dacă ai dreptate si spui numai adevarul, nu te poţi opri să nu faci câteva remarci mai acide despre familie sau prietenii tăi. Nu te mai repezi să “înţepi”, fii senin şi cooperant! Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic! Evită enervarea înainte de masă şi în general fii mai detaşat. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute.

SĂGETĂTOR Cei pe care îi întâlneşti astăzi, par că sunt binevoitori. Afacerile personale sunt destul de bine aspectate, mai ales pe seară. Cineva aşteaptă un răspuns, dar nu trebuie să te grăbeşti. Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenţele negative prin odihna, alimente naturale şi sport.

CAPRICORN Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti, astăzi, cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se observă. Este o tehnică veche folosită şi astăzi de politicieni. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea majoră este să menţii status quo – poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun, însă. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard…

VĂRSĂTOR Controleză tendinţele în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de ajutor şi cooperare. Eşti într-o formă bună fizică, dar nu paria astăzi pe posibilităţile tale de analiză şi sinteză! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de vacanţa de Crăciun, rezervările ieftine se fac din timp, dar trebuie să iei in consideratie cu mult realism resursele proprii și rigorile pandemiei. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

PEŞTI Planurile făcute în sfera personală, pe care le începi azi pot aduce în viitor rezultate bune. O ţinută neglijentă şi o dispoziţie schimbatoare iţi vor marca ziua. Dar te simţi aşa de bine! Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi, realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, este mai bine!