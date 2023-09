Horoscopul lui Dom’ Profesor 27 septembrie 2023. Tereza Kesovija

27 septembrie

Pe 27 septembrie s-au născut Samuel Adams, Louis Botha, Ştefan Bathory, Sir Martin Ryle, Lhasa de Sela, Meat Loaf, Avril Lavigne, Alexandru Ciucurencu, Dumitru Prunariu, Al. Papiu-Ilarian, Grigore Hagiu, Simona Halep.

Pe 27 septembrie, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Antim Ivireanul, Calistrat şi Epiharia. În “Kalendar” continuă Zilele Lupului, Berbecarii.

Am făcut focul în sobă în sihăstrie și conform cu canonul meu, m-am apucat de curățenia de toamnă. Care, în mod obișnuit ține o lună, două, poate până la Crăciun. Nu datul cu aspiratorul, bătutul covoarelor, neapărat în ritm de ciuleandra, și spălatul geamurilor sunt importante, ci scuturatul de praf a carților, a discurilor, DVD-urilor și a multor obiecte mici, dar absolut necesare, care formează universul meu material, peisajul reconfortant, mesajul ”da, aici ești tu, ești în siguranță, poți să visezi cu ochii deschiși”.

De ce durează așa de mult curățenia de toamnă? Păi nu durează mai mult ca și curățenia de primăvară! Timpul curge altfel aici. Și dacă tot scutur de praf o carte (praful este cel mai mare dușman al cărților și al dispozitivelor electronice) atunci o și răsfoiec puțin. Ba, dacă nu mai știu despre ce este vorba, mă apuc să o mai citesc odată.

Astăzi am curățat discurile. Plicurile lor, vinilurile sunt bine etanșate în plastic. Încă mai am discuri de patefon și pe undeva este și o cutie de ace. Patefonul, un ”His Master’s Voice”, cel cu cățelul, nu mai știu unde a dispărut. Poate este în magazie, împachetat de tata, Dumnezeu știe. La București am două pick-up-uri Tesla NZC 130, cu amplificator și boxe.

Cu gândurile acestea, continuam să șterg praful de pe plicurile vinilurilor. Iată, un mexican! Nu, este un sârbo-croat, un iugoslav, pe nume Slavko Perović. Îmbrăcat ca un mariachi cu chitara spaniolă pe umăr.

Prin anii 60’ muzica mexicană era la mare preț în Iugoslavia, ca și filmele, de altfel. De ce? Bună întrebare!

În anul 1948 mareșalul Iosip Broz Tito rupe alianța cu URSS. Da, rău de tot, gurile rele spun că tătuca Stalin a fost mai supărat decât atunci când i-a murit băiatul, în lagărul nemțesc. Slavii de sud începeau o viață nouă, cu un proiect economic, autogestiunea, unul politic, nealinierea și unul cultural, Yu-Mex. Nu puteau să importe filme și muzică din Occident, sau de la americani, cultură capitalistă, și nici filmele de război rusești cu ”niemți pa ulița” nu se mai făcea să le difuzeze. O rupseseră cu rușii, vă amintiți, nu? Așa că Yu-Mex descrie un fenomen cultural și artistic fabulos: iugoslavii s-au regăsit în filmele și muzica mexicană.

Muzica mariachi se auzea în anii 60’ peste tot în Iugoslavia. Frumoasa muzică populară sârbă și muzica mexicană, ce combinație, la prima vedere ciudată. O combinație melodioasă dintre ritmurile și melodiile mexicane și lirica sârbo-croată. Cântăreții erau îmbrăcați în costume charro și aveau pe cap sombrero, țineau chitarele sus pe piept, tipic mariachi dar aveau nume… slave. Slavii de sud.

Iugoslavii importau filme mexicane pe bandă rulantă, pe atunci Mexicul producea mai mult de 80 de filme pe an. Filmele mexicane aveau două mari avantaje: erau ieftine, mult mai ieftine decât cele din Occident și aveau mereu ca temă Revoluția mexicană, cu trimitere câtre revoluția iugoslavilor.

Tema “Viva la Revolución” era mesajul perfect pe care Tito dorea să-l comunice țărilor din Balcani. A fost o decizie politică, dar succesul a fost colosal. Popoarele din Iugoslavia iubeau enorm muzica mariachi și filmele cu generali mexicani care făceau revoluții.

„Un Día de Vida” („Jedan dan Zivota”) în regia lui Emilio Fernández (El Indio) a fost marele succes al anilor 50’. Fiecare al doilea iugoslav a văzut acest film. Unii l-au văzut de mai multe ori… Iată o varianta balcanică, cu traducerea textului https://www.youtube.com/watch?v=y31WnZ_VWZA.

Generații intregi de iugoslavi au considerat acest film cel mai bun pe care l-au văzut. “Las Mañanitas”, populara temă mexicană este cântată, în film, în unul dintre momentele cheie, poate cel mai emoționant. Vezi, sau mai bine auzi https://www.youtube.com/watch?v=1KR6uCgdNfA.

Cântecul a devenit extrem de popular în Iugoslavia, toată lumea îl cânta, sau îl fredona, pe stradă, la radio, pe terase, în restaurante etc

„Un Día de Vida” a fost distribuit în Iugoslavia în anul 1956, în timpul înăbușirii revoluției de la Budapesta.

A fost ca un bulgăre de zăpadă care declanșează o avalanșă. În câțiva ani curentul Yu-Mex a ras tot de pe piață, muzica mariachi a devenit muzică sârbo-croată, a apărut și un stil nou vestimentar cu pantalonii largi jos, după modelul costumelor charro.

Slavko Perović, al cărui vinil îl am în față, are acum 89 de ani. ”Sunt foarte mândru pentru că am cântat muzica acea mexicană. Pentru mine a fost un reperoriu cel mai bun cu putință. Limba spaniolă sună așa de frumos, mai ales în cântec!” a declarat el, recent. Perović nu știe limba spaniolă, dar asta nu l-a împiedicat să înregistreze nouă viniluri și să le vândă în milioane de exemplare, într-o țară care avea, pe atunci, 16 milioane de locuitori.

”Mexicanii și sârbo-croații sunt similari. Ca și noi, ei au temperament. Când râd, o fac din toată inima, râd tare, când plâng, este dureros, emoția este mare” a adăugat octogenarul sârb.

La început, mariachi iugoslavi cântau versiuni ale câtecelor mexicane. Încet-încet au început să producă propriile creații. Peste tot apăreau formații de mariachi. Trío Jovanovic, Dukic, Tomljanovic, Ansambel Magnifico, Trío Paloma și Trío Tividi s-au numărat printre cele mai populare, cu mare succes la public.

Îmi amintesc, cu emoție, de concertul Terezei Kesovija la București, care a avut în compoziție și muzică mariachi. Anul a fost 1969, locul Sala Palatului. Pentru mine, ca și pentru ceilalți spectatori, a fost o mare bucurie, un spectacol de neuitat. Tereza era o femeie frumoasă și talentată, cu o voce de operă. Iată o performanță câțiva ani mai târziu https://www.youtube.com/watch?v=NblMS6AJHi4.

Sunt multe lucruri frumoase de amintit despre o țară care nu mai există.

Probabil că unul dintre motivele decadenței noastre actuale este muzica, care nu mai este melodioasă, nu mai are armonie, nu se poate fredona, este doar o muzică africană primitivă de ritm, de percuție și atât, care se adresează instinctelor animalice.

Dar, vom continua mâine, este, în definitv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 27 septembrie 2023

BERBEC S-ar putea să simți că nimeni nu este de partea ta într-o problemă grea pe care încerci să o rezolvi. Acest lucru poate fi legat de familia ta, sau eventual de o altă persoană sau un grup de persoane pe care le cunoști de ceva timp. Trebuie să te simți foarte singur și ai nevoie de sprijin. Dar ar trebui să descoperi că, dacă rămâi la ceea ce crezi și mergi mai departe neclintit, vei descoperi că alții sunt cu adevărat de partea ta. Demonstrează că crezi în ceea ce faci și vei atrage fidelitatea de care ai nevoie.

TAUR Nu te lăsa dus de nas de intrigi, bârfe! Însă, trebuie să realizezi ca e important, ca un număr de oameni, cei dragi în special, să gândească „de bine” despre tine. Bine faci, bine găseşti! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperia astazi va face mare placere celei dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.

GEMENI O realizare din viața ta – poate de mult timp în urmă – s-a întâmplat atât de repede sau într-o perioadă de tulburări, încât nu ai sărbătorit-o niciodată. Este important să-ți marchezi realizările. Ai muncit din greu pentru ceva în care ai crezut să faci și asta nu ar trebui să rămână nerecunoscut. Chiar dacă s-ar putea să fi fost cu ceva timp în urmă, ar trebui să-ți iei puțin timp pentru a reflecta la ceea ce ai făcut și pentru a te mângâia cu amintiri plăcute. Întotdeauna este bine să recunoști o realizare printr-un fel de sărbătoare, sau cel puțin o recunoaștere.

RAC Astăzi ai o dispoziţie către vorbărie, să pierzi timpul şi să nu spui nimic. Din partea ta este o reacţie naturală de apărare, stai în defensivă şi vezi de unde bate vântul mai tare. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Ai răbdare şi încredere. În Dumnezeu şi în capacitatea ta de muncă. Până la urmă astăzi este o zi favorabilă şi viitorul este şi mai favorabil, aşa că ar fi culmea să ai un necaz pe aspecte bune. Dar, în lumea de astăzi, orice este posibil, din ce în ce mai multe domenii se comportă haotic, ca scăpate din Planul lui Dumnezeu.

LEU Ai un ghimpe în lăbuţă, adică o idee fixă, o obsesie! Şi nu te potoleşti până nu găseşti răspunsul la o întrebare. Dar nu ai timp de pierdut, este miercuri, ziua lui Mercur, zi de post, densă şi obositoare. De asemenea, după orele de program, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergari prin parcuri şi multă… foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans.

FECIOARĂ Starea ta de spirit ar putea fi un pic mai înverșunată și mai asertivă decât de obicei, astăzi, dar asta ar putea funcționa în favoarea ta. Ai ceva mare și important de realizat și, de obicei, ești mai modest și mai rezervat atunci când gestionezi o astfel de situație. Astăzi, totuși, ceilalți te vor lua în serios, deoarece nu este genul de atitudine la care s-ar aștepta de obicei de la tine. Ești hotărât să atingi perfecțiunea și poți. Nu te abține!

BALANŢĂ Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Ai energie, ești motivat și optimist, ți se pare că mai totul îţi este permis, eşti într-o formă de zile mari! Dar, încearcă să nu-i stânjenești pe cei din jurul tău, în această dezvoltare. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control.

SCORPION Un mesaj pe care îl veți primi în curând de la un prieten sau de la o persoană dragă ar putea fi doar o parte din ceea ce ei doresc cu adevărat să vă spună. S-ar putea să aveți deja bănuiala că există ceva ce o anumită persoană trebuie să împărtășească, dar s-ar putea să le fie greu să dezvăluie întregul adevăr. Ar trebui să forțezi pentru asta? Ar trebui să ghiciți? Nu trebuie să fie așa de greu. Daca simti ca lipseste ceva, intreaba. Pur și simplu să-ți arăți grijă poate fi suficient pentru ca ei să se exprime.

SĂGETĂTOR O zi de miercuri ceva mai complicată, complex aspectată, așa sunt zilele de post. Foloseşte-te de intuiţie și imaginație în rezolvarea problemelor urgente. Dar, nu promite nimănui, nimic! Astăzi eşti avantajat de stele, fie ca eşti la serviciu, la şcoală, sau trebăluieşti prin bucătărie. O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect, poate o destinaţie nouă de distracție, mai pe seară! Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci, poți să reuşeşti.

CAPRICORN Destinul e suma deciziilor noastre, şi avem soarta corespunzatoare caracterului pe care îl avem! Gândeşte-te, în domeniul profesiei, sau cel sentimental, dacă ai luat deciziile corecte! Se pare că grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Încearcă să ignori pe cei care te provoacă, păstrează-ţi sângele rece! Astăzi nu trebuie să exagerezi cu nimic, în special cu mâncarea. Cu dulciurile, ca să fiu mai precis. Ai mai multe ore de aspecte favorabile – profită de ele, dar cu masură.

VĂRSĂTOR S-ar putea să încerci să te eliberezi dintr-o situație în care te-ai băgat de bunăvoie. S-ar putea să fii îngrijorat că alți oameni îți vor reproșa pentru asta, deoarece te face să pari indecis sau chiar mai rău. Dar nu putem ști întotdeauna în ce ne băgăm, chiar și cu cercetarea științifică – și nu știm întotdeauna dacă ceva este bun pentru noi până când aflăm că nu este. Nu e nicio rușine să recunoști că ceva nu este în regulă pentru tine. De fapt, este lucrul evident corect de făcut.

PEŞTI Dacă cineva este capabil să parcurgă un drum și să facă ceva ce nimeni altcineva nu a realizat, acela ești tu, astăzi. Ai o minte minunat de imaginativă, iar eforturile tale creative sunt întotdeauna extraordinar de unice. Singura problemă poate fi că nu te vezi întotdeauna ca un cadru de conducere și, pentru a deschide calea pe care o ai în minte acum, s-ar putea să trebuiască să integrezi unele abilități de leadership. Te subestimezi! Cu felul tău uimitor de a aborda oamenii, poți atrage tot ajutorul de care ai nevoie – și, din moment ce ei se bucură de tine, conducerea va fi ușoară.