HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 27 ianuarie 2022. SUA au înaintat Federației Ruse un răspuns scris

Pe 27 ianuarie s-au născut Wolfgang Amadeus Mozart, Lewis Caroll, Elmore James, Nick Mason, Friedrich von Schelling, Ilya Ehrenberg, William Randolph Hearst Jr., Edouard Lalo, Vasile Grigore, Dan Sergiu Hanganu, Andrei Pavel, Narcisa Suciu, Florin Piersic.

În calendarul creștin-ortodox, pe 27 ianuarie sunt Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur şi Sf. Marciana împărăteasa.

A treia zi a Filipilor de iarnă, 27 ianuarie, se ţine pentru sănătatea copiilor, mai ales a copiilor mici. Femeile, tinerele mame, mătură prin casă cu mătura învelită în cârpe. Se ţine mai ales pentru ca bolile copilăriei să fie uşoare şi „dulci”. Dacă se poate, se duc la biserică mici prăjituri făcute neapărat cu miere, ca să se îndulcească bolile copilăriei, să nu fie forme grave.

Tinerele mame nu trebuie să se atingă de zahărul industrial, care tradiţional, este malefic, în timp ce mierea naturală este benefică!

În unele cărţi de magie şi alchimie, pe care le am în bibliotecă, retranscrise şi iarăşi scrise şi adaptate, zahărul industrial, cristalizat, este denumit „cristalul alb al morţii”, iar mierea naturală, produsul harnicelor albine, „dulcele luminii solare”! Mierea nu are pic de zahăr, este un produs natural, are doar glucoză şi fructoză.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă puteţi, să urmaţi sfatul lui Esculap, aşa cum se făcea în antichitate, să folosiţi pentru îndulcit numai mierea de albine. La cât zahăr se pune în toate, dar în toate produsele alimentare, este o precauţie necesară!

Despre Florin Piersic vă rog să citiți, sau să recitiți https://evz.ro/ciocoflenderul-implineste-85-de-ani-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

După cum arată ”Fox News” sub semnătura lui Brooke Singman și Benjamin Hall, Secretarul de stat Antony Blinken a anunțat miercuri, ieri, că Statele Unite au dat răspunsuri scrise la cererile formulate de Rusia, spunând că va depinde de Kremlin cum dorește să procedeze pe fondul tensiunilor crescânde dintre Moscova și Ucraina.

Rusia a emis o listă de cereri în decembrie, inclusiv o cerere de a nu se admite Ucraina ca membru al NATO și de a retrage trupele occidentale din regiune chiar dacă Rusia continua să adune trupe în apropierea graniței cu Ucraina, crescând temerile că Moscova va ordona o invazie.

Blinken, miercuri, a declarat că ambasadorul SUA în Federația Rusă, John Sullivan, a livrat personal răspunsurile scrise ale administrației Biden către Ministerului rus al Afacerilor Externe de la Moscova.

Blinken a spus că administrația nu face public documentul pentru că „credem că diplomația are cele mai bune șanse de a reuși dacă oferim spațiu pentru discuții confidențiale”.

„În cele din urmă, stabilește o cale diplomatică serioasă de urmat în cazul în care Rusia o alege”, a spus Blinken miercuri, incluzând o „evaluare principială, pragmatică” a preocupărilor pe care Rusia le-a exprimat.

Blinken a spus că documentul arată „clar” că există „principii de bază” pe care Statele Unite s-au angajat să le apere, „inclusiv suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și dreptul statelor de a-și alege propriile aranjamente și alianțe de securitate”.

„Am abordat posibilitatea unor măsuri de transparență reciprocă în ceea ce privește dispunerea forțelor în Ucraina, precum și măsuri de creștere a încrederii în exercițiile și manevrele militare din Europa ”, a spus el, adăugând că documentul abordează și „domenii în care vedem potențial de progres, inclusiv controlul armelor legate de rachete în Europa, interesul nostru de a urmări un acord asupra noului tratat START care acoperă toate armele nucleare și modalități de a crește transparența și stabilitatea.”

„Propunem aceste idei pentru că au potențialul, dacă sunt negociate cu bună-credință, de a consolida securitatea noastră și a aliaților și partenerilor noștri, abordând totodată preocupările declarate ale Rusiei prin angajamente reciproce”, a spus Blinken. „Suntem deschiși dialogului. Preferăm diplomația și suntem pregătiți să mergem înainte acolo unde există posibilitatea de comunicare, de cooperare, dacă Rusia își detensionează poziția față de Ucraina, oprește retorica incendiară și abordează discuțiile despre viitorul securității în Europa într-un spirit de pace”.

Blinken a spus că răspunsurile SUA au fost „pe deplin coordonate cu Ucraina și cu aliații și partenerii noștri europeni cu care ne consultăm în mod continuu de săptămâni”.

„Le-am căutat contribuția și le-am încorporat în versiunea finală livrată la Moscova”, a spus el, adăugând că NATO a dezvoltat și va livra Moscovei propriul document cu „idei și preocupări privind securitatea colectivă în Europa”.

„Această lucrare o întărește pe deplin pe a noastră și invers”, a spus el. „Nu există divergențe între Statele Unite și aliații și partenerii noștri în aceste chestiuni”.

Blinken a spus că Departamentul de Stat a împărtășit situația cu Congresul și a spus că va informa liderii Congresului cu privire la răspunsuri miercuri după-amiază pentru a se consulta cu ei cu privire la „abordarea” administrației.

Blinken a spus că se așteaptă să vorbească cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în zilele următoare, după ce Moscova „a avut șansa să citească propunerile și este gata să discute pașii următori”.

„Nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la seriozitatea scopului nostru atunci când vine vorba de diplomație și acționăm cu aceeași concentrare și forță pentru a întări apărarea Ucrainei și pentru a pregăti un răspuns rapid și unit la o posibilă agresiune”, a spus Blinken.

Blinken a spus că acțiunile administrației Biden din ultima săptămână „au ascutit dilema cu care se confruntă Rusia”.

„Dacă Rusia alege calea agresiunii, vom face un pas înainte cu mai mult sprijin pentru securitatea și economia Ucrainei”, a spus Blinken. „Și noi și aliații și partenerii noștri suntem uniți, în general”.

El a adăugat: „Rămâne la latitudinea Rusiei să decidă cum va răspunde. Suntem pregătiți în orice caz”.

În ceea ce privește americanii din Ucraina, un oficial a spus că aceștia ar trebui „să ia în considerare cu fermitate să părăsească țara folosind opțiuni de transport comercial sau privat”, menționând că Ambasada SUA la Kiev este acolo pentru a ajuta „dacă au nevoie”.

Departamentul de Stat a ordonat duminică evacuarea cetățenilor americani din Ucraina. Oficialii au ordonat, de asemenea, membrilor de familie ai angajaților Ambasadei Statelor Unite la Kiev să părăsească imediat țara. Decizia a venit după ce Biroul pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Marii Britanii a anunțat sâmbătă că deține informații care sugerează că guvernul rus complotează să instaleze un lider pro-Kremlin la Kiev.

Răspunsurile Statelor Unite la cererile Rusiei vin la doar câteva ore după ce șase avioane de luptă americane au sosit în Estonia, ca parte a efortului mai amplu al SUA cu aliații NATO de a sprijini Misiunea de Poliție Aeriană Baltică, în timp ce Rusia continuă să amenințe cu invazia în Ucraina. Sosirea acestor avioane are loc și în timp ce președintele Biden se gândește dacă să desfășoare mii de trupe americane în Europa de Est pentru a susține un efort mai amplu al NATO de a proteja țările aliate de la granița cu Rusia și Ucraina.

Secretarul Apărării, Lloyd Austin, a pus luni 8.500 de militari americani într-o alertă sporită, să fie gata în două ore în cazul unei decizii de desfășurare.

Desfășurarea trupelor ar face parte dintr-un efort mai larg al NATO. Alte țări NATO ar putea, de asemenea, să contribuie cu trupe pentru a-l avertiza pe președintele rus Vladimir Putin să nu încerce ”să se mute” în țările vecine.

Ca parte a efortului, Biden are în vedere și desfășurarea de nave pentru aliații NATO care s-ar putea simți amenințați. Unele echipamente și trupe din aceste acțiuni propuse ar veni din Europa, iar altele ar veni din SUA.

NATO a declarat că „trimite nave și avioane de luptă suplimentare” în Europa de Est. Acestea includ F-16 din Danemarca, forțele navale din Spania și F-35 din Țările de Jos. Franța este pregătită să trimită trupe în România, care se învecinează cu Ucraina.

Teritoriul Ucrainei a fost mult timp în atenția lui Putin, mai ales pe fondul recentelor considerații ale NATO de a permite Ucrainei să se alăture alianței. Este una dintre numeroasele republici post-sovietice din regiune care s-au îndreptat către o alianță cu Occidentul după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Putin a fost în serviciul secret de informații sovietic cu mulți ani înainte de a-și începe cariera politică și a spus că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică” a secolului al XX-lea.

Putin subliniază, de asemenea, influențele etnice și culturale ale Rusiei în Ucraina drept motive pentru care ar trebui să facă parte din Rusia. Aceasta a fost o parte semnificativă a justificării pe care Rusia a folosit-o când a anexat regiunea Crimeea în anul 2014.

În timp ce NATO și Statele Unite își întăresc aliații, inclusiv țările baltice, este puțin probabil ca alianța occidentală să trimită trupe în Ucraina însăși, unde ar fi expusă riscului unui angajament militar potențial major cu Rusia.

Oficialii administrației Biden au declarat marți pentru Fox News că pregătesc și sancțiuni „severe” împotriva Rusiei în cazul în care aceasta ar invada Ucraina, ceea ce ar avea „un efect imediat și vizibil în ziua în care vor fi implementate”.

Trebuie amintit că în Ucraina există o numeroasă populație pro-rusă, iar naționaliștii ucrainieni sunt doar undeva spre 27%. Scenariul cu o loviluție a majorității care să instaureze un guvern pro-rus nu este chiar așa de imposibil. Ucraina este un mozaic de teritorii luate de la vecini de URSS, de etnii și religii, cu reacții imprevizibile și care nu prezintă nicio încredere. Analiștii spun că cel mai probabil se va alege drumul de urmat la jumătatea lunii februarie. În orice caz, Praga și Bratislava se pregătesc pentru a face față puhoiului de refugiați ucrainieni.

România ar trebui să ia exemplul Poloniei, care a declarat sprijin pentru Ucraina în schimbul unor autonomii sporite a populației poloneze din Ucraina. Ucraina a avut o atitudine ”țepoasă”, ca să folosesc un termen blând, față de România, dar acum cred că va face concesii. ”Până treci puntea, te faci frate cu dracul” știu și ucrainienii acest proverb.

Acum vă rog să mă scuzați trebuie să intru pe Skype cu un tânăr francez, un militar care urmează să vină în România și vrea să știe mai multe. Este fiul unei verișoare prin alianță a sorei lui Pierre, fostul meu coleg de la ”Le Figaro”. Lanțul slăbiciunilor ! Mă tem că se repetă Războiul Crimeei din secolul XIX. Tot despre sfere de influență și colonii a fost vorba și atunci.

”Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război” vorba Poetului și tot bucuroși trebuie să fim pentru că mereu avem speranța, doar mâine este o nouă șansă, este o altă zi!

HOROSCOP 27 ianuarie 2022

BERBEC O zi ceva mai liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental e bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung.

TAUR Astăzi poţi să dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încearcă să nu împrumuţi bani, sau obiecte! Azi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încercă să nu împrumuţi bani sau obiecte! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

GEMENI Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu cei dragi. Veşti bune. Dar, nu fugi după doi iepuri, concentrează-te! Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul aduce nefericire şi insucces. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva iti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula!

RAC În ceea ce priveşte meseria, sau profesia ta, ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva. Totuşi, nu pierde timpul cu iluzii, cu utopii! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten.

LEU Astăzi eşti plăcut surprins de sprijinul celor din jur, al prietenilor! Mai toţi colegii răspund „prezent!” la apelul tău pentru rezolvarea unor probleme, nu prea plăcute, la serviciu. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente minore prin fier şi foc, mici tăieturi sau arsuri casnice.

FECIOARĂ Conjunctura indică că trebuie să te odihneşti, ca să dai timp de refacere organismului, ca să reziste bine capriciilor din anotimpul rece. Nu face şi nu primi vizite, mai bine stai pe net! Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenta Lunii prin odihna, alimente naturale şi puţin sport. Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră.

BALANŢĂ Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi serviciului, relaţiilor cu ierarhia şi colegii tăi! Bine faci, bine găseşti! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de primăvară, sigur, dacă îţi permiţi, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

SCORPION Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba, mai ales spre seară. Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din luna acesta! Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci. Mâine este o nouă zi, trebuie să ai încredere!

SĂGETĂTOR O zi ca cea de astăzi ai vrea să ai mai multe! Te simţi bine, în formă, optimist şi poţi să faci faţă uşor problemelor şi încercărilor zilnice. Zâmbeşte, vorbeşte puţin şi ascultă mai mult! O zi plăcută, bine aspectată. Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios! Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket, mall, sau la o cafea cu prietenele, sigur, după orele de program.

CAPRICORN În mijlocul unui carusel ameţitor, care este viaţa ta cotidiană, astăzi poţi să găseşti o oază de relaxare, poate şi un pic de artă rară, mirabilă. Pe total: o zi plăcută, bine aspectată. Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii de serviciu, sau de promisiunile făcute într-o relaţie. stelele te sfatuiesc sa te odihnesti ceva mai mult azi, ba chiar sa rupi ziua in doua cu o siesta sud-americana, pentru ca te asteapta un rest de săptămana agitată, densă şi prin urmare obositoare! Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă.

VĂRSĂTOR Astăzi ai o atitudine inspirată. Dar şi rebelă. Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii de serviciu, sau de promisiunile făcute într-o relaţie. Un semn de foc te poate ajuta astăzi foarte mult. Ceva se intampla in anturajul tau. O intriga, un complot, ceva – soapte in amurg şi întâlniri de cărvunari pe inserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile! Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc, în secret, ce cadou sa-ţi ia de ziua ta de naştere… dar dacă nu este aşa!

PEŞTI Se pare că astăzi eşti prea încăpăţânat, după părerea celor din jur. Dacă întâlneşti o opoziţie organizată, fii calm, nu ai altă soluţie decât să amâni ceea ce vrei să faci pentru o zi mai bună! Speculatiile financiare sunt prost influenţate astăzi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi poţi vedea că este o situaţie obiectivă.