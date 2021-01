27 ianuarie

Ciocoflenderul împlinește 85 de ani! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 27 ianuarie s-au născut Wolfgang Amadeus Mozart, Lewis Caroll, Elmore James, Nick Mason, Friedrich von Schelling, Ilya Ehrenberg, William Randolph Hearst Jr., Edouard Lalo, Vasile Grigore, Dan Sergiu Hanganu, Andrei Pavel, Narcisa Suciu, Florin Piersic.

În calendarul creștin-ortodox, pe 27 ianuarie sunt Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur şi Sf. Marciana împărăteasa.

A treia zi a Filipilor de iarnă, 27 ianuarie, se ţine pentru sănătatea copiilor, mai ales a copiilor mici. Femeile, tinerele mame, mătură prin casă cu mătura învelită în cârpe. Se ţine mai ales pentru ca bolile copilăriei să fie uşoare şi „dulci”. Dacă se poate, se duc la biserică mici prăjituri făcute neapărat cu miere, ca să se îndulcească bolile copilăriei, să nu fie forme grave.

Tinerele mame nu trebuie să se atingă de zahărul industrial, care tradiţional, este malefic, în timp ce mierea naturală este benefică!

În unele cărţi de magie şi alchimie, pe care le am în bibliotecă, retranscrise şi iarăşi scrise şi adaptate, zahărul industrial, cristalizat, este denumit „cristalul alb al morţii”, iar mierea naturală, produsul harnicelor albine, „dulcele luminii solare”! Mierea nu are pic de zahăr, este un produs natural, are doar glucoză şi fructoză.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă puteţi, să urmaţi sfatul lui Esculap, aşa cum se făcea în antichitate, să folosiţi pentru îndulcit numai mierea de albine. La cât zahăr se pune în toate, dar în toate produsele alimentare, este o precauţie necesară!