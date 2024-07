Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 25 iulie 2024. Despre Omar Khayyam







25 iulie

Pe 25 iulie s-au născut Omar Khayyam, Thomas Eakins, Arthur James Balfour, David Belasco, Walter Brennan, Ion Alexe, Mihai Codreanu, Theodor Grigoriu, Petre Grant, Nagy Imre, Varujan Vosganian.

Pe 25 iulie calendarul creştin-ortodox aminteşte de Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfinţii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Sf. Olimpiada şi Eupraxia.

Tradiția populară, folclorul, este la noi în România de o frumuseţe și înțelepciune fără seamăn.

Iata, ziua de 25 iulie este dedicată „somnului morţii” sărbătoare veche, probabil, dacă nu cu siguranță, chiar din neolitic. Dacii, lupii adică, ştiau multe despre tainele morţii. Nu se temeau deloc de ea, tocmai pentru că îi ştiau secretele şi se bucurau când unul dintre ei pleca la Zamolxe, pe ”lumea cealaltă”.

Coloniştii greci au adus contribuția lor, cultul lui Thanatos, frumosul, dar temutul zeu al morţii. Creştinismul a preluat motivul suprapunând Adormirea Sf. Ana. „Cel care lucrează în această zi pot să cadă în somn şi să doarmă trei zile sau chiar o săptămână” (Pamfile, 1997, pagina 138).

Tot astăzi se ducea de mâncare, în pădure, lupilor, sub ochiul atent al Lupului Şchiop şi al Filipilor, ca să se pecetluiască legământul cu ei, strămoşii totemici, ca să nu atace turmele, ciobanii şi pădurarii. (Speranţia).

Despre ai noştri lupi o să mai avem multe de spus, pentru că sunt nu mai puţin decât 54 de sărbători ale lupilor într-un singur an.

Dar astăzi este singura zi în care îl pomenim pe Omar Khayyam, marele poet, matematician, filozof, astrolog. Să știți, dragi lupi, padawani și hobbiți că de fiecare 25 iulie o să vă povestesc cele ce urmează, cât oi mai avea zile și voi putea să mă târăsc până la tastatură. Puțin schimbate de fiecare dată, că doar a mai trecut un an, am mai învățat ceva.

Mai întâi să avem o mică discuție asupra timpului. Asupra datei nașterii marelui poet. Wikipedia, această sumă a erorilor noastre, dă ca dată a nașterii 18 mai 1048. Este greșit, ca mai tot ce este pe net, nu s-a trnsformat corect calendarul persan kajar, în pahlavi, apoi musulman, apoi în cel iulian, apoi gregorian. Imensul ”Webster’s Biographical Dictionary” o lucrare savanta, de peste două mii de pagini, nu dă nicio data a nașterii, spune doar că se crede că Khayyam a încetat din viață în anul 1123. Gary Goldschneider dă ca zi a nașterii lui Omar, în clasica sa lucrare ”The Secret Language of Birthdays” ziua de 25 iulie. Bine face, așa este, doar am fost la mausoleuol lui Khayyam din Nishapur!

Omar a fost cu siguranță un Leu, nu un Taur. Și mereu, când o să fie 25 iulie, cât m-o mai ține Dumnezeu, o să-l amintesc în această zi a zodiei Leului, pe Omar Khayyam. O lumină a Orientului, foarte popular şi în Occident. Tradus, rubbayatele, catrenele lui, în 87 de limbi.

Khayyam a edificat limba persană, farsi, în secolul XI. Numele lui Omar Khayyam, catrenele lui, rubbayatele, citate din opera lui m-au urmărit în toată Asia. Am învăţat astrologie și multe altele la Madrasse Omar Khayyam! Aşa că nu o să vă supăraţi dacă astăzi o să vă spun, din nou și mereu, o poveste cu Omar Khayyam, una din multele pe care le ştiu:

Prin secolul XI, în Persia s-au întâlnit trei flăcăi : Omar Khayyam, Nezam al-Melik şi Hassan Sabbah. După vechiul obicei al zoroastrienilor, mândrii adoratori ai focului, cei trei adolescenţi chiar dacă erau musulmani şiiţi, învăţăcei la Bişapur, au făcut jurăminte înfricoşate pecetluite cu sânge, noaptea, la o răscruce de trei drumuri. Pe vremea aceea islamul era mai înțelegător, mai tolerant, mai înțelept, cu fața către algebră, dans și poezie. Sufi!

Cei trei au jurat să rămână veşnic prieteni şi să se ajute între ei, mai ales dacă unul va ajunge la rang înalt şi la bogăţii nemăsurate.

Norocul şi intrigile bine aranjate l-au slujit pe Nezam al-Melik, numit în farsi pahlavi ol-Molok, care a ajuns puternicul şi bogatul vizir al Persiei.

Într-o bună zi, în faţa sa s-a arătat vechiul său prieten din copilărie, Omar, care i-a adus aminte de jurămintele făcute. „Ascult şi mă supun!” a spus preaputernicul vizir la auzul parolei secrete pe care numai ei trei o ştiau. „Cârmuirea satrapiei Nişapurului şi a toate pământurile, oamenii şi animalele sunt ale tale, dragul meu prieten Omar Khayyam şi îţi aparţin în vecii vecilor!” a spus zâmbind, vizirul.

Omar a mulţumit prietenului său, dar a refuzat cinstea cu eleganţă: „Preaputernice, eu nu mă gândesc la putere, porunci şi oprelişti faţă de popor. Eu sunt un filozof, poet şi matematician. Porunceşte să-mi dea o simbrie în fiecare an!” Iar vizirul a dat poruncă, înscrisă în pergamentele cancelariei persane şi respectată până la stingerea ultimului descendent al familiei lui Omar Khayyam, ca imensa sumă de zece mii de dinari (aproape un milion de euro, astăzi) să fie rentă anuală.

Scăpat de grijile zilnice, Omar Khayyam a devenit cel mai mare poet, matematician, filozof şi astrolog al timpului său. După cum se observa în secolul XIV, în „Istoria înţelepţilor” al lui al-Quifti : „Omar al-Khayyam, imamul Khorsandului, cel mai învăţat al timpului său, care preda ştiinţa şi filozofia grecilor şi care îndemna la cunoaşterea vieţii prin curăţirea pornirilor trupeşti, întru puritatea sufletului, şi care porunceşte să se respecte obligatoriu relaţiile ideale dintre oameni potrivit principiilor vechi greceşti !”

Khayyam, la rugămintea prietenul lui, vizirul, numit și Sultan Malik Shah, Jalal-al-Din, calculează și edifică un nou calendar persan, valabil și astăzi. Scrie și publică prima lucrare de algebră în persană. Face observații ale cerului și publică niște efemeride, tabele astrologice, celebre și astăzi, ”Ziji Malikshahi”.

Dar, este celebru în toată lumea pentru nenumăratele catrene, rubbaiate, în care primul, al doilea și al patrulea vers rimează. Cu tot respectul pentru traducători, care au trudit din greu la catrene, dar doar în persană, în farsi, realizezi adevărata dimensiune a geniului poetic al lui Omar. Vedeți domniile voastre, rubbayatele nu trebuie traduse, ci adaptate. Trebuie să intri în mintea poetului, ce a gândit, ce a vazut, ce a simțit, ce vin a băut și ce a spus... Parcă simți parfumul trandafirilor de Shiraz, gustul vinului rubiniu și atingerea catifelată a preafrumoaselor fete. Este o magie a cuvântului, a ritmului și a imaginii sugerate. Să vă mai spun că Omar Khayyam a compus primele melodii de dragoste persane?

Omar a mai avut un rol, care i-a cerut multă diplomaţie şi mult timp. Cel de al treilea prieten, Hassan Sabbah devenise Bătrânul din Munte, căpetenia Haşişimilor, temuţii asasini ismaieliţi din celebra fortăreaţă Alamut, fiind astfel o ameninţare potenţială pentru ordinea de drept, adică pentru prietenul cel puternic şi bogat, vizirul Nezam al-Melik. Multe legende dar şi istorii adevărate s-au ţesut în jurul Bătrânului din Munte.

Adevărul este că mândrii şi nărvaşii persani nu şi-au iertat niciodată că au fost cuceriţi de câteva triburi sălbatice de arabi şi islamizaţi cu forţa. Au vrut mereu să fie diferiţi, altceva, să se delimiteze de rudimentarii arabi. Secta ismaieliţilor a Bătrânului din Munte a focalizat energiile naţionale şi dorinţa de libertate. S-a bucurat de o mare popularitate şi a fost susţinută cu bani, arme şi oameni.

Hassan era divinizat de popor. Cuvintele lui s-au păstrat. "De ce trebuie să moară o sută de mii de oameni pe câmpul de bătălie? Nu este mai bine să trimit un asasin, un haşişim, care să ia gâtul regelui duşmanilor? În cel mai rău caz pierd un om, dar am câştigat bătălia! Daţi-mi mijloace ca să vă salvez viaţa!" Şi i se dădea, i se dădea, i se dădea...

Fortăreaţa de la Alamut devenise, prin fortificaţiile ridicate, imposibil de cucerit, iar cu banii şi oamenii pe care i-a primit Hassan şi-a ridicat o armată de fanatici. A adunat din toată Asia orfani, copiii condamnaţi de soartă şi i-a crescut ca pe proprii copii, în lux şi dragoste. Şi cu mult opiu, darul macului. Dar copiii, apoi tinerii, făceau zece ore de antrenament războinic pe zi.

Au devenit călugării "buida" un fel de "shaolin". Inflexibili, fanatici, credincioşi Bătrânului până la moarte, gata să moară în orice secundă. Soldaţii perfecţi, arme mortale de neoprit!

Istoria persană a consemnat evenimente de necrezut. Au intrat în legendă. Numai doisprezece călugări buida au respins o armată de 50.000 de arabi trimisă de califul din Bagdad. Apoi cei doisprezece buida l-au asasinat şi pe calif! Asta, în numai trei săptămâni. Şi cei doisprezece, fără o zgârietură, s-au întors umili şi speriaţi la Alamud, cerându-şi scuze, ploconiţi în faţa Bătrânului că... le-a luat prea mult timp!

Frica supremă, terorismul adevărat, cel care te urmăreşte în fiecare moment, de nu poţi să te bucuri, să mănânci, să trăieşti, nici să dormi o secundă, a fost inventat de Bătrânul din Munte.

Sigur, în acele timpuri teroarea era adresată califilor, generalilor, şefilor, regilor, împăraţilor. Teroarea, în acele timpuri, apăra pe oamenii de rând, pe săraci, pe orfan şi pe văduvă.

Acum, în prezent, este invers! Numai poporul este terorizat, mor numai oameni de rând. Şi-au cumpărat ticăloșii cei bogaţi şi puternici imunitatea, în decursul secolelor? Sau, nu cumva, sunt complici la actele de terorism? Bune întrebări...

Bătrânul din Munte a avut o alianţă trecătoare şi cu Cavalerii Cruciaţi pe care i-a ajutat să cucerească Ierusalimul. Filozofia şi tehnicile spirituale ale Bătrânului au stat la baza formării Ordinului Cavalerilor Templieri. În timpul lui Hassan Sabbah ismaeliţii controlau, în ascuns sau pe faţă, un teritoriu de la Cairo până în India.

În arhiva Ordinului ezoteric al Bătrânului din Munte s-au păstrat scrisorile dintre Omar Khayyam şi al-Melik pe de o parte şi Omar Khayyam şi Hassan Sabbah, pe de altă parte, foştii buni prieteni.

„Cum să mai te cred, frate, şi să am încredere în tine, că vizirul al-Melik doreşte că se împace cu mine. Eu am spus de nenumărate ori că sunt gata să mă împac cu el. Și să-i recunosc puterea şi suzeranitatea. Dar nici nu am primit bine scrisoarea ta, dragă prietene, cînd au venit oştenii lui al-Melik cu ordin să-mi ia gâtul, dar numai vitejia haşişimilor şi inundaţiile trimise de Allah, mărit fie în Mila Lui, mi-au salvat capul! Spune-mi, dar, în horoscoapele tale nu se găseşte o cale de împăcare şi dacă este aşa, ar fi bine ca vizirul să-şi ţină promisiunile! Eu, așa cum se cuvine, mai îmi cer odată iertare și mă înclin în fața vizirului. Oare o să-mi dea iertarea cerută?” scria Hassan.

Răspunsul lui Omar Khayyam a fost în catrenele sale nemuritoare :

„Chiar şi bătrân m-a prins în lanţ iubirea

Şi cupa-n mână mi-a ucis căirea

S-a sfâşiat veşmîntul pe care

Mi l-a ţesut cu grija ei gândirea.

Inima mi-e hambar de doruri vii:

Buze de jar şi vinuri rubinii.

Aud spunând : „Să-ţi dea iertare Domnul!

N-o cer... N-o dă... De ce am mai vorbi ?!”

Omar Khayyam are o statuie, un bust şi în Capitala României, undeva, la şosea, aproape de Muzeul Țăranului Român și lângă o școală, vezi fotografia din titlu. Bună vecinătate! Unul dintre gândurile mele materializate. Dar, vai, nimeni nu se mai gândeşte la amintirea celebrului om, statuia este neîngrijită, florile ofilite. Aşa cum ne batem joc de toate valorile noastre, dar și de cele universale - ce talent ciudat avem!

Se spune, în legendă, auzită de mine la Nishapur, că Omar Khayyam ar fi trăit peste o sută de ani. Se spune că 107 ani. Opera lui este imensă, poetică și științifică, aşa cum a fost înţelepciunea lui, înţelepciune pe care nu mă opresc niciodată să încerc să o fac parte din mine!

Nu o să vă supărați dacă astăzi, de ziua lui Omar Khayyam, o să răsfoiesc o carte dragă mie: ”500 de catrene ale lui Omar Khayyam”. Este una dintre multele ediții în farsi, engleză, franceză și română pe care le am. Trebuie să mă spovedesc vouă și să mărturisesc că am încercat să-l adaptez pe Omar la limba română. Repet, adaptare, nu traducere, dar Timpul, acest dușman mortal al omenirii și al Universului nu mi-a ajuns în săraca mea pustnicie.

Vedeţi, tineri lupi, padawani sau hobbiți, Forţa fără Înţelepciune este periculoasă şi duce către partea întunecată! Înțelepciunea fără cultură, artă și morală este inumană, robotică. De aceea Omar a fost matematician și astronom, dar și poet. Asta înseamnă astrolog!

Forţa să fie întotdeauna cu voi, pentru ca să fiţi mereu de partea ei luminoasă, pentru că lumina va aduce mâine, inevitabil, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 25 iulie 2024

BERBEC Energia ta este la cote maxime și pari să ai și inspirația de a nu o canaliza către vendetele tale mărunte sau către proiectele tale fără speranță de reușită în care o investești de obicei. Astăzi te poți simți întreprinzător, calm și hotărât să-ți transformi afacerea sau proiectele într-unele profitabile. Este poate fi o zi oportună pentru a găsi un potențial asociat sau pentru a găsi noi clienți.

TAUR Calitățile tale pot fi evidențiate și s-ar putea să obții o promovare sau o recunoaștere publică a abilităților tale. Pentru unii nativi, poate fi momentul potrivit să-și trimită CV-urile sau scrisorile de intenție către posturile dorite. Poți fi bine primit, mai ales în administrația publică. Îți place să adopți un stil destul de tradițional în tranzacțiile tale, care îi poate mulțumi astăzi pe diverșii tăi colaboratori.

GEMENI Astăzi ai toate șansele să evoluezi, vioi și volubil, într-o atmosferă pașnică și binevoitoare. Dacă ești abil și diplomatic, simțul tău al umorului poate fi cheia succesului. Glumele și replicile tale sarcastice îți pot economisi timp de discuții și îți pot câștiga acceptarea celor care contează. Ai grijă către cine dirijezi glumele, bine ar fi să nu fie despre persoane, ci despre situații. O zi favorabilă corespondenţei, poți să scrii e-mail-uri, comunică, în general.

RAC Dacă trebuie să lucrezi la casă sau în casă, poți găsi cu ușurință, surse de finanțare. Este o perioadă financiară favorabilă pentru construirea proiectelor tale casnice. Nu este de așteptat nicio problemă cu banii. Daca ai avut anumite obiective pe termen mediu, le-ai atins deja....O persoană din trecutul se poate întoarce în viața ta. Dacă nu știi cum să abordezi situația, nu-i arăta că ești neliniștit.

LEU Mândria ta te poate distruge. Nu este nimic degradant în a-ți recunoaște greșelile, dimpotrivă, ai totul de câștigat! Noile proiecte pot prinde contur într-un mod concret, sapă în profunzimea lucrurilor, schițează un program de care să te ții, organizează-te și stabilește-ți primele repere. Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Seara relaxează-te, poate cu un film bun, poate la un concert, sau cu o carte bună. Pregătește-ți viitorul!

FECIOARĂ Abilitățile tale strategice, probabil lung exersate prin jocurile video, te pot ajuta să îți atingi obiectivele. Cu condiția să câștigi puțină încredere în mijloacele și punctele tale forte. Risipindu-ți îndoielile odată pentru totdeauna și luând în considerare situația ta într-un mod realist și optimist! Onorează promisiunile făcute. Atenție la cheltuielile excesive. Amână deciziile importante.

BALANŢĂ Conjunctura astrală îți stimulează latura sentimentală și te poate ajuta să faci alegerea potrivită. Stelele te pot ajuta să accelerezi lucrurile în domeniul sentimental și chiar și în cel profesional. Dacă ești într-o relație, aveți toate șansele să cădeți de acord, într-o completă armonie, iar dacă ești singur îți poți găsi jumătatea! Ai grijă să nu iei decizii bazate doar pe informaţiile celor care „îţi cântă în strună”.

SCORPION Joi dimineața ți se poate părea că singurul lucru bun din viața ta este cafeaua tare și aromata și asta doar pentru că ți-o prepari singur și nu te bazezi pe mașinăriile sophisticate cu capsule sau alte invenții, care nu te încântă deloc. Dacă ai avut o perioada oarecum complicată, din punct de vedere financiar, las-o în urma ta, nu te mai gândi la asta. Poți să-ți compui un buget echilibrat datorită unor posibile câștiguri neprevăzute. Nu te descuraja, zâmbește!

SĂGETĂTOR Colegii tăi te-ar putea ataca în ceea ce privește metoda ta de lucru, desigur că este diferită de a lor, dar este oare un motiv bun să te critice? Există două soluții, fie zici ca ei și faci ca tine, fie încerci să faci o ”revoluție” în sistem. Ți se oferă argumentele necesare pentru a contracara adversitatea. Ești obosit și îți poate fi mai greu decât de obicei să-ți reîncarci bateriile în mod eficient.

CAPRICORN Oportunități noi de colaborare te pot aștepta, dacă ești adaptabil și disponibil. Este în special o zi favorabilă pentru vânzători, care pot fi elocvenți și persuasivi, mulțumită influenței pozitive a planetei Mercur. Poți simți o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi, în special, alimentaţia. Mâncarea naturală, fructele, legumele proaspete, mierea şi ceaiurile din plante românești te pot ajuta să-ți refaci vitalitatea!

VĂRSĂTOR În aceasta zi, cu aspecte complexe, este posibil să nu te simți chiar în largul tău, întrucât un anumit sentiment de blocaj şi unele dezamăgiri existenţiale se pot amplifica. Pe plan profesional, răbdarea ta pare că a dat roade, în sfârșit. Poți primi o ofertă profesională, pe care nu o poți refuza. O pierdere financiară ar putea fi evitată cu mai multă grijă și prevenire. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv și totul va fi bine!

PEŞTI În această perioadă te poți simți bizar de suspicios, și se poate părea că toată lumea este împotriva ta! Sunt șanse mici ca acest lucru să corespundă realității, ar fi bine să verifici care este cauza acestui sentiment de inferioritate. Nu prea îţi prea place să rişti, dar ești un mare fan al obținerii succeselor, ceea ce poate fi contraintuitiv, cât noroc crezi că îți poate garanta planeta Jupiter, mai are și ea și alți nativi de influențat, nu ești singur în Zodiac...