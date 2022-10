Varujan Vosganian, dezvăluiri despre relația tensionată cu Traian Băsescu. Ce i-a cerut în schimbul renunțării la un proces de calomnie

Fostul parlamentar ALDE, Varujan Vosganian, președintele Uniunii Armenilor din România a vorbit despre relația sa tensionată cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. În anii 2000, Vosganian l-a acționat în judecată, după ce fostul președinte, pe atunci doar primar general al Capitalei ar fi spus că s-a plimbat „cu nu știu ce mașină a nu știu cărui magnat”.

„L-am dat în judecată și m-a rugat, prin interpuși, să o oprim. Și m-am întâlnit cu el într-o casă conspirativă, habar n-am, era casa cuiva, nu știu, era goală, în orice caz. Și el mi-a spus: «Hai să ne oprim», zice, «Vreau să oprim», zice, «Dar ce vrei în schimb?». N-am vrut nici case, «Uite ce vreau în schimb: Fiică-mea, care este elevă la o școală frumoasă, face o scrisoare către primărie să nu mai omori câini. Și, te rog eu răspunde-i»”, și-a amintit Varujan Vosganian.

Ulterior, a povestit acesta, fiica lui a strâns semnături de la colegi și i-a trimis scrisoarea lui Traian Băsescu. Acesta nu i-a răspuns, însă, niciodată. În schimb, în instanță a recunoscut că a făcut declarațiile cu pricina în scop electoral, pentru a câștiga puncte în fața lui Vosganian.

„Dar a venit la Tribunal și a spus: «Îmi cer scuze, am luat niște informații care am crezut că îmi folosesc în campanie, nu le-au folosit și îmi cer scuze că nu a fost adevărat». Și am închis procesul”, a povestit Varujan Vosganian, în podcastul „Altceva” cu Adrian Artene.

Varujan Vosganian a fost încarcerat la Jilava

În același podcast, Varujan Vosganian a vorbit despre participarea la Revoluția din Decembrie 1989 când a fost încarcerat la Jilava.

„În ’90 am trăit momente pe care n-aș putea să le compar cu nimic din ce am trăit după aceea. Imaginați-vă că am ieșit din pușcăria de la Jilava, dar nu vă spun prea multe pentru că tocmai am terminat o carte săptămâna trecută. Eu n-am spus, n-am vorbit despre lucrurile astea, dar m-am gândit, totuși, că acum, după ce am trăit o perioadă egală cu cea dinainte de arestare și care este jumătatea vieții mele, am o înțelegere corectă a ce a însemnat momentul acela pentru mine și poate ce a însemnat pentru țară”, a mai relatat Vosganian.

În acest context, a vorbit și despre eșecul generației sale, care ar fi trebuit să schimbe România după 1990.

„Generația mea a eșuat! Generația mea, care a fost chemată în 1990 să facă un miracol… nu l-a făcut. A fost cea mai norocoasă generație din isoria omenirii. Singura care a trăit în același timp granița dintre două secole, două milenii si două sisteme economico-sociale diferite. Este singura din lume. Deci, Dumnezeu ne-a dat acest dar și noi n-am fost vrednici de el. În 1990 răcneam, ca din gură de șarpe… «Ce ai făcut în ultimii 5 ani?»!

Deci, în loc să spunem ce o să facem noi în următorii 5 ani, noi îi întrebam pe ei ce au făcut în ultimii 5 ani. Noi, în loc să limpezim viitorul, încercam să dăscâlcim trecutul. Noi nu ne dădeam seama că pe locul ăla al trecutului erau mai tari ca noi. Ei se cunoșteau, erau organizați, trebuiau să își apere pielea, deci erau fanatici, în timp ce speranța nu naște fanatism”, a mai spus Varujan Vosganian, la podcastul ALtceva.