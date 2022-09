Fostul președinte Traian Băsescu despre greșelile făcute ca politician: „Le cer iertare celor 22 de milioane de români”

În campania electorală din 2009, cu puțin timp înainte de alegerile care aveau să-i aducă un al doilea mandat, Traian Băsescu i-a acordat un interviu jurnalistului Cătălin Tolontan. Acesta l-a întrebat de la cine și-ar cere iertare la finalul primului mandate de președinte. Cât de lungă este lista celor față de care a greșit și a căror iertare ar trebui să o obțină. Iar Traian Băsescu a răspuns în stilul său, surâzând:

„Am o listă lungă. Nu mă puneţi să vă dau nume”. După care a adăugat, la insistențele jurnalistului: „22 de milioane de români sunt pe listă. Le cer iertare celor 22 de milioane de români”.

Personaj pitoresc, capabil să dea cele mai neașteptate replici, Traian Băsescu a fost un președinte care nu a lăsat pe aproape nimeni indiferent. Era aproape imposibil. Ori îl antipatizai, pentru că le spunea de-a dreptul, ori îl simpatizai, din aceleași motive. Datorită acestui stil a reușit să depășească cele mai dificile momente ale carierei sale.

Un om de dreapta

De altfel, în cadrul interviului nu a ezitat să-și asume eșecurile din mandatul său. La vremea respectivă, Traian Băsescu se considera un politician de partea binelui, cu toate imperfecțiunile sale. Mai mult, spunea, faptul că a încercat să schimbe clasa politică, i-a adus reputația de scandalagiu.

„Şi eu fac parte din tot ce înseamnă lumea politică. Vreau să vă spun însă că am vrut să fiu parte a binelui. De aceea a şi ieşit această tulburare. Şi am piedut o mare bătălie. Pentru că spunînd ceea ce am văzut a ieşit sintagma «Băsescu provoacă scandal». Asta e o mare bătălie pierdută de mine! Dacă am spus clasei politice să se reformeze, s-a zis că provoc scandal. Dacă am spus Guvernului că nu atrage fonduri europene, s-a zis la fel”, spunea Traian Băsescu.

Fostul președinte se descria un om de dreapta și spunea că este adeptul măsurilor de acest fel, din economie, chiar dacă unii nu erau de acord.

„Scandalagiul” Băsescu contra liniștii lui Iliescu

De partea cealaltă, spunea el, erau însă cei care doreau liniște, politicienii care să-și vadă de combinații și aranjamente fără să fie deranjați. Liniștea lui Iliescu, o numea Traian Băsescu, făcând referire la contracandidatul său, Mircea Geoană.

„Mie mi se pare clar în ce situaţie sîntem. Unul dintre candidaţi garantează liniştea, celălalt nu garantează liniştea. Reforma statului nu garantează liniştea. În spatele unuia se află Videanu, Berceanu, Elena Udrea, Monica Ridzi, Blaga, cu bunele şi cu relele lor. V-am dat tot palierul. Şi bune, şi rele. În spatele celuilalt sînt Iliescu, Vanghelie, Hrebenciuc, Patriciu, Vântu. (…)

Pentru că, poate că pînă la urmă, asta e politica. Ea nu poate fi albă. Alegerea e aşa: echipa asta din spatele meu, cu bunele şi cu relele ei, spune că vrea modernizarea statului, chiar dacă prin fapte uneori, uite, face ca Monica Ridzi! Cealaltă echipă spune că vrea un singur lucru: linişte. Liniştea domnului Iliescu. Această echipă are în frunte un lider dependent. Dependent de voinţa lui Vanghelie, de voinţa mogulilor. E o comparaţie care mi-a venit acum şi o propun oamenilor. Liderul Geoană e dependent de toţi aceştia. Aici, la mine în echipă, nimeni nu poate spune că eu sînt dependent de el. Au trecut 20 de ani. Aceste alegeri sînt mai importante decît orice alegeri prezidenţiale de pînă acum”, spunea fostul președinte în 2009.

Explicațiile despre episodul cu copilul

Un alt episod controversat pe care a ținut să-l explice a fost cel al incidentului din campania electorală din 2004, când s-a spus că ar fi lovit un copil Adversarii săi politici, mai exact omul de afaceri Dinu Patriciu, au lansat în spațiul public o filmare cu Traian Băsescu agresând un copil. Fostul președinte i-a contestat veridicitatea și a negat că l-ar fi lovit pe cel mic. În schimb a evitat să spună dacă l-a îmbrâncit, dând vina pe memorie.

„Eu am contactat experţi acreditaţi de Ministerul Justiţiei şi aceştia ne-au cerut două lucruri: înregistrarea orginală şi camera cu care s-a făcut filmarea. Punctul lor de vedere este că nici un expert nu va accepta să dea un certificat în lipsa înregistrării originale şi a camerei. (…)

Susţine că a văzut două lovituri, una în stomac şi un pumn în faţă. Acţiunea mea îl va oblige (pe Dinul Patriciu – n. red.) să probeze. Proba nu poate fi decît înregistrarea originală. Şi, dacă găsim înregistrarea originală, găsim şi camera originală. Acest lucru trebuie lămurit. Sînt două puncte de vedere. Eu spun «Nu», Patriciu spune «Da»”, mai spunea Traian Băsescu, conform Tolo.ro.