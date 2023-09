Scandal în folclorul românesc. Constantin Măgureanu și-ar fi țepuit un apropiat

Scandal în folclorul românesc. Constantin Măgureanu a fost acuzat că și-a țepuit un apropiat cu o sumă mare de bani. Interpretul şi soţia lui şi-au pus în vânzare autoturismul. Artistul Leonard Petcu a vrut să-l cumpere şi a achitat un avans de 12.000 de lei.

Din cauza pandemiei, Petcu nu a mai avut concerte și a cerut avansul înapoi. Constantin Măgureanu nu ar fi înțeles că prietenul său are probleme cu banii. El nu i-ar mai fi dat cei 12.000 de lei și s-ar fi făcut nevăzut. Leonard Petcu a mai spus că nu a semnat nicio hârtie când a dat avansul.

„În urmă cu doi ani a vrut să vândă o mașină şi m-am oferit să o cumpăr eu. I-am dat un avans reprezentând 12.000 de lei și urma să achit și restul. Înţelegerea a fost ca mașina să rămână la ea pana reusesc s-o achit in totalitate.

A venit pandemia (dupa cum știți, noi cei care cântam, am ramas fara evenimente) și i-am spus ca nu mai pot lua mașina din cauza situației, sa o vândă și sa-mi returneze avansul…Ea m-a asigurat ca o tine pentru mine pana ne revenim din situația asta cu toții.

I-am spus ca ii voi da bani in octombrie, anul trecut, dar am avut un soc cand am aflat ca a vândut mașina! Am sunat-o sa aflu ce se intampla, iar raspunsul ei m-a lasat interzis: “Mai, băiatule, tu nu știi ca orice avans in 6 luni se pierde? Ai pierdut avansul!“.

In situația in care eu i-am dat avansul in mâna, de fata cu soțul ei Constantin Măgureanu, fără a face vreun contract sau o chitanța la mâna, cum este posibil sa pierzi un avans fără a avea un document la mâna??? Dovezi ca i-am dat acesti bani am le are si avocata care se ocupa de procedurile legale necesare recuperarii prejudiciului”, a spus Leonard Petcu, potrivit Star Popular.