Scandal în Direcția Generală Anticorupție. Un tânăr ofițer își acuză șefii de presiuni. Reacția DGA

Ofițerul Giorgian Gheorghe Ciorîia, absolvent al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” şi lucrător în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie Olt, a relatat incidentul cu judecătorul Alin Sorin Nicolescu, de la Înalta Curte de Casație și Justiție. El a vorbit, în acest context, și despre atitudinea superiorilor săi, în special a șefului DGA, chestorul-şef de politie Liviu Vasilescu.

Judecătorul Alin Sorin Nicolescu a făcut parte, conform G4media, din completul care i-a achitat definitiv pe foştii ofițeri de securitate implicaţi în cazul uciderii disidentului Gheorghe Ursu.

Incidentul cu magistratul, un schimb de replici, a avut loc în contextul examenului de licență pe care ofițerul de poliție l-a susținut la finalul studiilor de drept. El a precizat că judecătorul Alin Sorin Nicolescu era supraveghetor în sala de examen. În urma celor relatate de tânărul ofițer, sindicatul Poliţiştilor Europol a luat atitudine și l-a acuzat pe șeful DGA Liviu Vasilescu, de „metehne securiste”. Pe de altă parte, într-o replică, DGA a confirmat incidentul dintre tânărul ofițer și judecătorul ICCJ, precizând că cel dintâi a fost convocat pentru lămuriri.

DGA a explicat că a primit o sesizare împotriva ofițerului şi că faţă de acesta nu au fost luate măsuri. Conducerea instituției „a uitat” să precizeze și finalul discuțiilor lămuritoare, dacă Liviu Vasilescu i-a cerut ofițerului să-i prezinte scuze judecătorului, așa cum a susținut acesta.

Giorgian Gheorghe Ciorîia, ofiţer în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie Olt, a relatat incidentul în care a fost implicat, pe 4 iulie, cu judecătorul Alin Sorin Nicolescu. Tânărul a mers să-și susțină examenul de licență la facultatea de Drept european şi internaţional din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti.

El a precizat că judecătorul a fost iritat de faptul că a reacționat cu oarecare întârziere, atunci când l-a chemat în sala de examen să-i prezinte actul de identitate, și a fost nevoit să-l cheme de două ori. Tânărul ofițer a povestit că, deși studenții au fost chemați la ora 8.00 pentru susținerea probei, exameinatorii au întârziat cu 20 de minute procedura de examinare.

„În momentul în care mi-a fost strigat numele, nereuşind să ajung foarte rapid la dumnealui, pentru a-i putea prezenta cartea de identitate, acesta fiind nevoit să strige numele meu de 2 ori, a procedat într-o maniera maliţioasă, folosind următoarele cuvinte «hai bă ce faci, stau după tine», zicându-mi să scot mai repede cartea de identitate ca să i-o prezint, însă în momentul în care am scos portofelul pentru a putea prezenta cartea de identitate, acesta s-a deschis la compartimentul unde am legitimaţia de serviciu, fiind exact lângă compartimentul în care am buletinul, dumnealui putând observa faptul ca sunt poliţist, lucru important în ceea ce vă voi povesti mai târziu. După cele întâmplate eu i-am răspuns că noi, studenţii, stăm după dumnealui, având în vedere că intrarea în săli ar fi trebuit să se facă începând cu ora 08:00”, a relatat ofiţerul DGA.