HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24 aprilie 2023. Paștele Rohmanilor

24 aprilie

Pe 24 aprilie s-au născut: Wilhelm I, Barbara Streisand, Shirley MacLaine, Karl Rotschild, Edmund Cartwright, Veronique Sanson, Eugen Jebeleanu, Mihu Dragomir.

O notă specială pentru Veronique Sanson, care împlinește și ea o vârstă, este de o seamă cu mine. Să-i spunem: Joyeux anniversaire!

Am multe de povestit, altădată! Salut, la blonde, ça gaze? Din toată povestea nostră a rămas doar un cântec, ”Bernard’s song”, așa mi se spunea la Paris acum jumătate de secol, Bernard. Vezi https://www.youtube.com/watch?v=mkG4YFOW2GY&list=RDmkG4YFOW2GY&start_radio=1&rv=mkG4YFOW2GY&t=88.

În calendarul creștin-ortodox fix sunt o mulțime de Sfinți români: Ilie Iorest, Sava, Iosif Mărt., Pasicrat, Valentin și Elisabeta.

În ”Kalendar”, în calendarul folcloric mobil începe Săptămâna Negrilor, sau Săptămâna Neagră – o perioadă dedicată Primilor Strămoşi, morţilor şi spiritelor aerului. Nu este o perioadă bună, deloc!

Dar, astăzi, în Lunea Neagră, este Paştele Blajinilor, Paştele Rohmanilor. Legenda Paştelui Blajinilor porneşte de la vechea credinţă că Pământul ar fi gol pe dinăuntru şi că ar ascunde acolo o adevărată civilizaţie. A existat în Evul Mediu o adevărată obsesie cu această teorie a conspirației, dar justificată de unele calcule științifice. Densitatea Pământului era mai mică, decât trebuia. Deci, au tras concluzia savanții medievali, Pământul este gol pe dinăuntru! În copilărie am citit și un roman al academicianului V.A. Obrucev, ”Plutonia” scris în anul 1915 în care relata aventurile a trei exploratori ruși care au ajuns în interiorul Pământului, printr-o intrare aflată în Siberia. Și Jules Verne în celebra sa carte ”Călătorie în centrul pământului” descrie o lume subpământeană încremenită în epoca dinozaurilor.

După ce o se termin tehnoredactarea, o să revăd ”Călătorie în centrul Pământului”, filmul-cult din anul 1959 cu James Mason, Pat Boone și apetisanta Arlene Dahl. Cu părere de rău, trebuie să spun că, celelalte ecranizări nu se ridică nici până la glezna acestei versiuni, ea fiind și cea mai aproape de cartea lui Jules Verne.

Dar, să revenim la Blajini. Blajinii se trag din seminţia lui Sift, feciorul lui Adam. Şi ei sunt creştini, dar nu au învăţătură creştinească de la Hristos, ca noi, ci de la Fiul Oii. Sunt nişte oameni foarte buni, evlavioşi şi blajini. Cu toate că sunt foarte mari de stat, nu au arme şi nici nu sar la bătaie. Aşa că nişte lifte spurcate şi păgâne, tătari sau turci, i-au gonit pe săracii creştini de au fugit unde au văzut cu ochii, ei blajini fiind şi nevoind să se războiască, cu toate că ar fi putut. Cum fac blajinii, cei blânzi, cinstiții, oamenii păcii, în ziua de astăzi. Dar nu mai știu intrarea în interiorul Pământului așa că se pustnicesc, la propriu, sau la figurat. Cum a făcut subsemnatul și la propriu și la figurat, că nu mai puteam să trăiesc de ticăloși.

Goniţi de colo-colo, Rohmanii au ajuns la Munţii cei Mari (probabil Caucaz, sau Carpaţi, Balcani?). Acolo o fecioară tânără şi frumoasă s-a rugat la Fiul Oii, la Miel, să scape neamul ei, chiar de a plăti ea cu viaţa. Apoi nu a terminat de zis, că pe un nor rozaliu a apărut Oaia sub forma Fecioarei. Care nu a zis nimic, doar a zâmbit şi a arătat o peşteră, ceva mai departe. Tot neamul Rohmanilor au ales-o pe fecioară regină şi au intrat în peştera care îi ducea în interiorul Pământului, pe altă lume, plină de vieţuitoare de mirare şi de plante cum nimeni nu mai văzuse.

Rohmanii, blajinii, sunt feriţi de orice păcat şi după moarte merg direct în Rai. Numai o singură dată pe an se întâlnesc cu femeile lor şi stau împreună nu mai mult de o săptămână şi acest lucru cade începând cu Paştele lor.

Apoi ei nu ştiu timpul, nu au zi şi noapte că de acolo nu se vede nici Soarele şi nici Luna. Acolo, în lumea lor subterană, este o lumină caldă şi permanentă, domnind mereu primăvara.

Aşa că noi aruncăm cojile de ouă roşii pe râuri şi ape şi cam după o săptămână ajung cojile în lumea din centrul Pământului. Rohmanii iau de veste şi încep şi ei a sărbători Paştele. Cojile de ouă se transformă în lumea subterană în ouă mari cât să ţină un bărbat cu ambele mâini.

Ei, Rohmanii, ştiu de Crăciun după cojile de nuci, de la cozonaci, pe care le duc râurile subterane în lumea lor.

Nimeni nu mai ştie cum să se ajungă în lumea lor, unde este intrarea!

Ba nu, mint şi vă rog să mă iertaţi! Doar Lupul Şchiop ştie unde este intrarea în lumea Rohmanilor, a blajinilor. Când vrea să se odihnească, îşi lasă colţii cei fioroşi de aur şi blana de lup la intrare şi se transformă într-un căţel alb cu pete, negru şi maron, vesel şi jucăuş. Nici de labă nu mai şchioapătă. Lupul Şchiop se simte bine la blajini, pentru că nu are pe cine să pedepsească, ei, Rohmanii, fiind fără cusur şi păcat!

Dacă ascultaţi cu atenţie pământul, o să auziţi cum Rohmanii lucrează pământul lor, cocoşii lor cântă şi Lupul Şchiop latră voios ca un căţelandru!

De Paştele Rohmanilor tinerii şi fetele făceau frăţii şi surori de cruce, jurăminte pecetluite cu argint consacrat sau chiar cu două cununii.

Se fac bucate alese şi se dau de pomană pentru Primii Strămoşi şi toată linia lor până astăzi!

Iată ce scrie Diana Preasca pe moldova.org că ar fi cele zece sfaturi date de părintele Octavian Moşin pentru Paștele Blajinilor:

Sărbătoarea este luni, după Săptămâna Luminată. Nu e recomandat să pomenim adormiţii de duminică, deşi s-a generalizat această practică; Rugăciunile pentru adormiţi ar trebui să înceapă în biserică şi să continue la mormânt; E o sărbătoare folclorică, iar Biserica recomandă nu doar o zi în anul bisericesc pentru pomenirea adormiţilor. Acest lucru poate fi înfăptuit mai în toate zilele şi, în special, sâmbetele din an, iar câteva sâmbete sunt cu pomeniri generale; Rugăciunea să fie îmbinată cu milostenia; Milostenia se face cu nevoiaşii; Atât rugăciunea, cât şi jertfa, să fie din inimă şi nu de dragul lumii; La cimitir se cuvine a fi cumpătaţi şi scufundaţi în rugăciune; Să ne gândim la adormiţi şi nu la poftele noastre; Sunt interzise mesele, băuturile şi veseliile la morminte; Îmbrăcămintea şi portul nostru să fie decente.

Și doamna folclorului românesc, Antoaneta Olteanu, pomenește cu multe amănunte despre paștele Blajinilor, în lucrarea ei magistrală Calendarele Poporului Român, paginile 633-634. Și domnia sa referindu-se și citîndu-i pe alți mari folcloriști precum Speranția, Niculiță-Voronca, preotul Marian, Candrea. Fiind un obicei folcloric nu este oglindit în dogma religioasă a calendarului creștin-ortodox. Dar, folclorul este mai vechi cu multe mii de ani, îmbrăcând ulterior haină creștină, cum este și cu Paștele Blajinilor.

Am rămas singur în pustnicie, cu cele șase cățelușe, mă simt mai bine și ajutoarele mele s-au dus la treburile lor neglijate atâta timp. Fetița mea mi-a lăst peste tot bilețele cu ”Bea apă!”. Este liniște și pace. Mă duc să caut filmul cu centrul Pământului, o să fie bine, pentru că doar, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24 aprilie 2023

BERBEC Poţi să obţii rezultate bune, dacă cooperezi cu persoane competente, bine intenţionate, care să te susţină. Cu toate că eşti direct, trebuie să te foloseşti de strategii viclene și iscusite. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu prea există!

TAUR Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să fii suficient de convingător. Dacă e vorba de muncă, nu uita să aduci argumente care să placă șefilor. Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ziua ta de naştere, dacă cade astăzi, este un prilej social de adunare a anturajului si de verificare a prieteniilor mai vechi si mai noi. La multi ani! Cu sanatate, belşug si pace sufleteasca! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat.

GEMENI Dispoziţia optimistă şi entuziasmul sunt bine primite de colegi, familie, prieteni. Profită şi clarifică, lămureşte, unele defecte de comunicare din trecut. Nu lăsa lucrurile neterminate! Cu toate că zodia ta este încă departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care funcționeaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca să-ți satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş.

RAC Ai un obstacol de trecut, dar lasă grijile deoparte, concentrează-te suficient şi așa poți reuşi, stelele îţi sunt favorabile. Nu te lua după cum bate vântul, păstrează calea ta strategică. Adesea, si astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct sau pe monitor. O mică supărare, dar pe total perioada îți este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistență. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu.

LEU Se apropie sezonul cald, chiar dacă vremea este încă capricioasă. Ar trebui să faci chiar de astăzi aranjamentele necesare, rezervările şi celelalte pregătiri. Poţi să ceri şi un sfat! Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele. Ultimele ore ale zilei nu sunt grozave sub aspectul sănătăţii – te doare ceva, la propriu sau la figurat!

FECIOARĂ Nu fii mai catolic decât papa, dă dovadă de calm şi înţelegere – așa poți să ai o zi bună. Nu te enerva inutil. Fiecare e prost cel puţin odată în viaţă! Nu confunda prostia cu răutatea. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada bună, pe care o meriți. Metodic si cu geniul detaliului cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa le gasesti in următoarea perioada, care începe astăzi. Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

BALANŢĂ Dacă depinde de tine, amână! Dacă nu, fiind vorba de un eveniment, sau de altfel de prag, trebuie să dai dovadă de îndrăzneală. Sau la bal, sau la spital, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Investeşte în transporturi, sau joacă la bursa, care domenii, in perioada următoare nu prea pot face surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranța, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, pe seară. Un Taur şi un Leu te pot ajuta să treci o cumpănă.

SCORPION Astăzi toată lumea se grăbeşte. Tu, însă, ia un moment de respiro, de pauză şi vezi pe cine poţi să te bazezi dintre prieteni, din anturaj. Este momentul favorabil să te gândeşti la ceva nou. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. In ultima zi a perioadei probabil că trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Câştig de bani şi noroc la joc. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Nu da curs unor invitaţii pentru alte petreceri decât cele prilejuite de Paștele Blajinilor.

SĂGETĂTOR Nu te lăsa încântat de vorbe frumoase şi de promisiuni bombastice. Ai nevoie de o abordare pragmatică, poate chiar o expertiză tehnică. Nu lăsa lucrurile pe mâine, nu amâna, lasă comoditatea! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil. Trebuie doar să treci peste criza de Lunea Neagră – o mică criză existenţială de tipul, vai cine sunt, de ce, de ce mi se întămplă tocmai mie, nimeni nu mă iubeşte, viaţa este o mare plictiseală, bla, bla, bla. Trebuie să realizezi că şi mâîne este o zi care se va juca chiar dacă nu esti pregatita. Aşa încât, du-te la stilist, machiaza-te, pune-ţi un zâmbet de învingător şi arunca-te în lupta vieţii. Nike, veiţa victoriei, care-l însoţea tot timpul pe marele Zeus, iubeşte numai pe cei care se luptă. Zâmbind!

CAPRICORN Cu toate că prudenţa caracteristică zodiei te frâneză uşor, toate drumurile sunt deschise, ai un parcurs bun pentru rezolvarea problemelor tale personale. Ca să reuşeşti, trebuie să încerci! Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Capricorn se spune că sunt cei mai mulţi militari şi conducatori de state şi guverne – te ajută sa-ti ordonezi simţămintele şi planurile. Uranus din Berbec iți aduce o oportunitate neşteptată, dar mai ciudată, revoluționară. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Se profileaza o calatorie. Pregateste-te!

VĂRSĂTOR Te-ai pregătit îndelung, ai competenţa şi cunoştiinţele necesare. Cu toate că ai o atitudine defensivă, crezi că ai mai trecut prin aşa ceva, trebuie să dai dovadă de calm şi poţi reuşi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate, mai ales în jurul prînzului. Luna bine aspectata îţi oferă prilejul unor trăiri puternice. Poate nu este vorba despre pantofii cei noi care te strâng… În orice caz responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

PEŞTI Macină morile zeilor şi pentru tine, dacă eşti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită ca să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar nu e greu! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înoţi. Si sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, aşa că poti să te proptesti în faţa biroului şefului şi să-l somezi, frumos de tot, sa-ţi mărească salariul sau să te trimeata la o perfecţionare la Paris. Dacă se uită urît la tine spune că ai glumit. La sfârşitul perioadei, adică pe seară, trasezi pe firmamentul anturajului, prietenilor, colegilor şi familiei o dâră de entuziasm şi optimism. Amestecate, după năravul tau, cu mici cantităţi de ironie şi cinism, aşa, pentru gustul tau exotic.