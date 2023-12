Horoscopul lui Dom’ Profesor – 2,3 decembrie 2023. Pericolul sporturilor de iarnă

2,3 decembrie

Pe 2 decembrie s-au născut Maria Callas, Nicos Kazantzakis, Gerorges Seurat, Jean Troisgros, Cella Delavrancea, Cornel Fugaru, Dan Atanasiu, Nicolae Labiş. Pe 3 decembrie s-au născut Jean-Luc Godard, Ozzie Osbourne, Joseph Conrad, Nicola Amati, Andy Williams, Oscar Han, Liviu Dandara, Nicolas Mateesco-Matte, Cătălin Botezatu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 decembrie sunt Sfinții Avacum, Miropa şi Solomon din Efes. Pe 3 decembrie, este Sf. Proroc Sofonie, care a fost, după numele lui, văzător şi cunoscător al tainelor lui Dumnezeu (precum numele lui se tâlcuieşte). (Vieţile Sfinţilor).

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 3 decembrie este Sofonia. Ziua proorocilor. Sărbătoare ţinută de femei care fac turte înflorate şi le dau de pomană.

Ajunul la festivalul Bubatului, a Sf. Varvara. Sf. Sofonie, Varvara şi Sava sunt cele trei zile ale Bubatului. Magie veche, puternică, împotriva vărsatului de vânt…

Minerii postesc negru şi pe seară, după căderea întunericului, beau în amintirea ortacilor care nu au mai ieşit niciodată din mină la lumină.

Minerii, satanizaţi pe nedrept pentru greşelile politicienilor! O vară întreagă am fost miner. La Lupeni, pe valea huilei. Era „porunca Marelui Zeu”, Decanul Energeticii şi Şeful Catedrei de Hidraulică şi Centrale Hidroelectrice, legendarul Sandu Diaconu. Nu ştiu dacă s-a săvârşit sau nu din această viaţă, nici nu mă intereseză, nici nu vreau să știu, oameni ca el rămân nemuritori. V-am povestit, altădată, numai repet.

Din toate părţile sunt asediat de oferte pentru „sporturi de iarnă”! Mai ales în Alpii austrieci. Nu știu de ce s-au înverșunat pe mine. Poate credeau că o să le fac reclamă în articolele mele. Le fac, cum să nu, negativă! Este „fancy”, este o modă, un „must” pentru majoritatea populaţiei. Eu ştiu una şi bună: majoritatea greşeşte întotdeauna!

Dar nu mai vreau să vorbim despre politică, cu toate că este jocul suprem, doresc să vă avertizez, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, asupra pericolului imens ale sporturilor de iarnă.

Printre multe alte lucruri pe care le-am făcut în viaţă, că am trecut prin întâmplări cât toată populaţia dintr-un orăşel de provincie, a fost că am patinat. Patinaj de viteză. Am și schiat, aveam schiuri norvegiene, din lemn, late, cu dublu șanț și cu legături Kandahar. Erau militare, erau vopsite în alb cu o vopsea ciudată, aveam să aflu mai târziu că se numea clor-cauciuc. Se ungeau cu o ceară specială, era o întreagă tehnologie. Altă poveste, dintr-o lume mai simplă și mai cuminte.

Acum 55 de ani locuiam pe strada Av. Ştefan Protopopescu, numărul 7, blocul C-3, în parcul Patinoarului Floreasca. În blocul celor cu arta și cultura, tata era șeful muzeelor. În fiecare noapte aproape, pe la ora două, după ce terminam de ascultat VOA şi BBC, săream gardul de plasă al patinoarului şi patinam până îngheţam. Paznicul de noapte se uita pe fereastra postului său să vadă dacă sunt eu, sau nu. Aveam un fel de agreement cu el şi administraţia patinoarului, pecetluit cu sticle de whisky VAT 69 cumpărate de la autoservirea Bitolia, din Piaţa Dorobanţi.

Eram fericitul posesor al unei perechi de patine de viteză finlandeze, fabuloase, din oţel albăstrui rece şi sunător, lucru rar şi de mirare. Lungi, foarte lungi, drepte şi ascuţite ca o katană, abia se vedea un mic şanţ pe tăiş. Roger, patinatorul şef de viteză, avea patine ceheşti şi îi lipseau, poate, de aceea, doi dinţi din faţă. În timpul cursei se pot atinge şi viteze de 70 km/h iar la turnantă, forţa gravitaţională pe piciorul pivot, care taie gheaţa, poate atinge 100 kg.

Patinele nu m-au trădat, erau prea bune. Accidentele la practicatul patinajului viteză într-un patinoar comercial, dotat cu mantinele dure, sunt relativ dese. Am avut un accident stupid în timpul programului cu public. Eram „la agăţat” cu Alex Ciovică, pe atunci student la medicină, şi pusesem ochii pe o blondă. Bun, asta este o altă poveste, se presupune acum că aș fi om serios! Atunci m-am ales cu clavicula ruptă, un accident neînsemnat, față de cel de pe 7 octombrie 1969 când nu știu dacă am scăpat cu un os nerupt. M-au făcut bine la Paris, așa am ajuns să lucrez, mai mult de un an de zile, la ”Le Figaro”. Altă poveste, poate v-am spus-o. Ceea ce vreau să vă spun acum este că sporturile de iarnă sunt foarte periculoase.

Atenţie, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sporturile de iarnă sunt periculoase, nu sunt o joacă. O simplă căzătură, pe pârtie, în hohotele de râs ale prietenilor, poate ucide peste ani de zile. Un bun prieten, excelent schior, Sebastian, a căzut pe pârtie şi s-a lovit la cap. Nimic serios, aşa părea, nu şi-a pierdut cunoştiinţa, nu îl durea, a avut doar o vânătaie suspectă, pe ceafă, mai mult timp. A murit brusc, în timpul unei şedinţe de producţie, trei ani mai târziu, din cauza unor microcheaguri, de la căzătură.

Carmen Bernard, frumoasă mea prietenă din Elveţia. Ei, nu zâmbiți, este prietenă de familie, a avut un accident, tot la schi, la Grenoble. Şi astăzi, după treizeci de ani, mai pătimeşte cu genuchiul stâng şi a cheltuit o avere cu medici şi tratamentele.

Ştiu, dragii mei dragi, că sportuile de iarnă sunt şi prilejuri de distracţii, convenienţe şi legături sociale. Dar, mare atenţie, mai ales la copii. Nu este nimic dacă nu ştie să schieze şi nu vrea să înveţe. Mai ales dacă îi este frică, nu-l forţaţi pe săracul copil. Nu-l obligaţi să se dea cu săniuţa, să facă cine ştie ce „jocuri” pe zăpadă. Și pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai scrieți ”sky”, există cuvântul în limba română ”schi”!

Iarna este foarte rea şi fără inimă. Ucide, când poate! În mitologia nordicilor iarna este infernul, populat de demoni şi creaturi ucigaşe.

Ne tragem dintr-un popor care, într-un fel, ura iarna. Dacii, numiți de Herodot geți, nu aveau schiuri, nu se deplasau iarna, decât în caz de urgenţă, când li se terminau proviziile. Atunci foloseau, ca şi pieile-roşii, nativii, denumirea politic corectă, nişte rachete împletite din răchită.

De aceea este această concentrare de sărbători dacice, folclorice, în timpul iernii. Aşteptau să treacă anotimpul morţii şi îşi învingeau frica de creaturile duşmănoase ale iernii prin sărbătoare, cântec, dans, şezătoare, petreceri! Luni de zile stăteau la adăpostul palisadei de lemn, care proteja satul întărit. Nu, dacii nu iubeau iarna! Nici eu…

Moda sporturilor de iarnă a fost inventată pe la jumătatea secolului al XIX, ca un pretext pentru afaceri în turism şi profituri şi pe timp de iarnă pentru hotelierii din munți. Până atunci, schiurile, inventate acum 8.300 de ani aproape de Cercul Polar, lângă lacul Sindor, se foloseau numai la vânătoare, sau în scopuri militare.

Acum există o întreagă industrie a echipamentelor pentru sporturi de iarnă, râd de nu mai pot, când văd burghezii în echipamente cosmice care costă zeci de mii de euroi, cu schiuri de alte multe mii pe mașinile fițoase. Bomboana pe colivă a fost inventarea olimpiadelor de iarnă, o reclamă dubioasă la practicarea unor sporturi periculoase. Mai bine stați la căldură și jucați ruleta rusească! Aveți mai multe șanse…

Când citiţi o ofertă îmbietoare pentru sporturi de iarnă, în Alpi sau aiurea, gândiţi-vă că poate vine la pachet cu un accident grav, mutilare pe viaţă, sau chiar moartea! Dacă nu mă credeţi, întrebaţi-i pe Schumacher, sau pe Huidu! Săracul Schumacher, tare mi-e milă de el, a dovedit că schiul este mult mai periculos decât cursele de automobilism!

Dar instructorii, monitorii de sporturi de iarnă, au accidente foarte rare. Își păzesc picioarele, doar sunt cartea lor de vizită. Banii nu se fac cu un picior în ghips. Vedeți, este vorba despre concentrare. Instructorii sunt niște profesioniști care respectă măsurile specifice de siguranță, dar publicul larg vine la distracție, fără multe probleme și fără să se concentreze suficient.

Sunt multe obiceiuri dăunătoare, mortale chiar. Fumatul, băutul alcoolului, schiul, sporturile de iarnă, în general, echivalente cu scăldatul într-un bazin plin cu piranha etc etc. De ce nu faceți, iarna, sporturi de sală? Este mai ieftin și nu este aproape deloc periculos. Dacă aș avea mulți bani aș face o sală de sport pentru copii, să vină fetițele și băieții și să-și descarce energia, să se joace, să socializeze, față în față, nu în spațiul virtual. Pe gratis.

Vedeți, poate este unul din momentele în care regret că am refuzat cu hotărâre, mereu și mereu, să mă îmbogățesc. Dar, răspunsul mi l-a dat, cu ani în urmă, ieromonahul din Colciu, de la Sf. Munte Athos, Dionisie Ignat: ”Măi Constantine, omul lui Dumnezeu, dacă erai bogat nu mai aveai gânduri de făcut spitale și săli de sport, pe gratis. Banul schimonosește sufletul, te face zgârcit și neom, oare nu a spus Mântuitorul, în înțelepciunea Lui: ”mai lesne trece o cămilă prin borta acului, decât intră un bogat în Împărăția lui Dumnezeu”! Iisus a fost bogat? Aud? Ce spui? Constantine, Constantine, tu ai o bogăție așa de mare și rară, ai ”baraka”, te iubește Domnul, ești un om al păcii și al cărții, de aceea îmi pierd eu timpul cu tine, când aș putea să mă rog, că asta este datoria călugărului!”

Ce să mai spun, m-a copleșit înțelepciunea călugărului de la Sf. Munte Athos, așa cum am găsit-o scrisă întrun carnețel cu foi de matematică, cu coperți de plastic maron, așa că o să mai citesc din carnețel, nu mult, am timp și apoi trebuie să mă pătrund de sensuri, să înțeleg. Doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 2,3 decembrie 2023

BERBEC O mică vacanță. Repede a venit, repede trece. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doresti, de fapt. Nu ai timp! Aşa timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere, sau participi la o zi de naştere, onomastică târzie de Sf.Andrei, sau la o sindrofie. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică şi sunt mai uşor de păcălit. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut în aceasta perioadă.

TAUR Ți se dă ceva! Sigur, nu tuturor nativilor din zodie pentru ca astrologia nu este o filozofie comunista şi nu dă tuturor în mod egal. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi la cei care ţin deschis în mica vacanță, sunt destui, majoritatea, duminică o să vrei să faci puţină curatenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme.

Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseşte în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva.

GEMENI Buni de gură, energici şi ironici, Gemenii au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familia lor. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Mercur face şi unele aspecte favorabile. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, norocul nu ţine numai de bolta cerească şi de stelele depărtate şi reci, ci îl mai face şi omul, prin hotărârile şi atitudinile sale. Destinul este suma alegerilor și deciziilor noastre.

RAC Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze – ce să mai spun daca este vorba de o relatie de amor! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, bine aspectată, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Conjunctura astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlnesti o persoană deosebită, sau să te distrezi, sau amândouă. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Sâmbătă este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru sentimental sau financiar, Doamne fereşte! Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece poți constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

FECIOARĂ Zi de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi întregul. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale! Pe de alta parte vremea draguţă te invită la ţară, poate şi pentru o aprovizionare direct de la producător. Cu ceva planete binevoitoare şi Mercur, patronul zodiei tale, mai bine dispus, ei bine, toată această configuraţie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Aproape. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate – te poți simţi foarte bine in compania lor!

BALANȚĂ Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekendul acesta din mica vacanță de după Ziua Națională. De Anul Nou Dacic. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi în acest weekend poate face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru un procent dintre nativii din Balanţă sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie, probabil la munte sau la ski în Austria. So social!

Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii sociale.

SCORPION Nu trebuie sa faci cheltuieli importante şi atenţie unde pui banii sau cărţile de credit. Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe și vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SĂGETĂTOR Astăzi nimeni nu te poate întrece! Dar, o mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbăta. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului din ziua de sâmbătă. Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil.

În situţia în care vrei să iei atitudine consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Gemenilor si ale Vărsătorului, vei gasi multa bunavointa, sfaturi competente si idei bune. Doar sunt specialiştii zodiacului în “relaţii publice”.

CAPRICORN Weekendul acesta este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamnă că trebuie să faci o cheltuială neprevazută. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Perioada, totuşi, îţi este este favorabilă. Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm.

Un anumit procent dintre Capricorni primeşte o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare, sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bună dispoziţie.

VĂRSĂTOR O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării, decât lucruri serioase. Aşa că poţi pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca să laşi totul în urma ta, măcar pentru o zi, sau două. Dacă poţi, nu ezita, pleacă, măcar virtual! Sâmbătă programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică poți să ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club, neapărat ignifug, sau o petrecere pentru cei care și-au amintit târziu de Anul Nou dacic.

PEŞTI Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi. Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism și bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii, print sau electronice.

Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt… importante! Netul este anonim, polarizat şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, cu autor şi editură, sigur, o poţi descărca de pe net! Pentru că este şi netul bun la ceva, prin „bibliotecile” adesea gratuite care cuprind zeci de milioane de cărţi. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, poți să dobândeşti mai multe avantaje.