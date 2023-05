HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 22 mai 2023. Un sondaj despre forța de muncă în Europa

22 mai

Pe 22 mai s-au născut Richard Wagner, Sir Laurance Olivier, Sir Arthur Conan Doyle, Charles Aznavour, Barbara Parkins, Răzvan Theodorescu, Constantin Rauţchi, Florea Dumitrache, I.C. Chiţimia, Octav Grigorescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Vasilisc, Marcel, Sf. Părinţi de la al II-lea Sinod Ecumenic, Sofia, doctoriţa.

Tradiţional, în „Gromovnicul lui Heraklie împărat” se arată că: „de intră Soarele în zodia Geamăn, nimic nu se mai pune în pământ, că se usucă şi se face galben ca aurul lui Midas!”

Midas a fost, spune legenda, un preaputernic rege din Creta, un rege minoic. Nici el, nici supușii lui nu erau bogați, mai curând trăgeau mâța de coadă. Săraca pisicuță, de unde o fi venit vorba? Făcând un mare serviciu zeilor, Midas a cerut ca răsplată ca orice atinge el să se transforme în aur. Zis şi făcut! La început atât el cât şi supuşii lui au fost bucuroşi nevoie mare… sărăcia nu mai exista pentru ei! Aşa că au organizat un ospăţ mare. Dar, vai, orice atingea regele Midas, mâncare, fructe, vin, apă… se transforma în aur! La început toată lumea a râs, dar după o săptămână regele murea de sete şi de foame! Cu ultimile puteri a invocat zeii să-i ia înapoi darul lor. Zis şi făcut, dar zeii au transformat şi toate obiectele de aur în ceea ce fuseseră mai înainte. Minoicii au rămas mai săraci decât fuseseră pentru că pierduseră pentru totdeauna oportunitatea ca să devină bogaţi. Atenţie, deci, la ce vă doriţi!

Acum poate că înţelegeţi, domniile voastre, de ce tot ce se pune în pământ după 22 mai este ca aurul lui Midas!

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, iată ce am mai găsit în curierul de Bruxelles. O statistică, un sondaj, mai curând o prognoză, pentru vara anului 2023, în ceea ce privește necesarul de forță de muncă pe piața unui grup de țări din Europa. Aceste țări sunt: Germania, Franța, Spania, Italia, Belgia, Olanda și Austria. În condițiile în care Marea Britanie este exclusă din statistică, autorii studiului spun că față de vara anului 2022, pe piața Occidentului există o creștere de 9,3% de cereri de angajare, pentru vara anului 2023. Firmele și particularii sunt, însă, de un optimism bine temperat: doar 23% dintre ei cred că o să găsească pe cineva corespunzător pentru anagajare.

Dintre aceste posturi libere, peste 69% sunt sezoniere: viticultori, culegători, arboricultori – în general mână de lucru slab calificată, țărani cu oarecare îndemânare în activitatea respectivă.

Instalatori, gunoieri, servante, menajere, agenți de întreținere sunt cei mai căutați. Dintre profesii: inginerii și informaticienii.

Serviciile sunt, de departe, pe primul loc. Construcțiile și industria nu mai recrutează mult. Nici 5,2%, respectiv 8,1% din totalul ofertelor de angajare. Particularii, firmele mici, mai ales, angajează mult, acolo este o mare variație a forței de muncă, cu un procent de înoire de peste 60%. Cu toate că păreau o promisiune, cele 12 milioane de ucrainieni refugiați nu s-au încadrat în muncă, ba fac probleme peste tot. Mai multe țări din Occident numai primesc refugiați, le-a ajuns.

Angajatorii spun că pe măsură ce trece timpul, candidații sunt din ce în ce mai prost pregătiți și că au dificultăți în a găsi profilul corespunzător, aceast caz în proporție de 82%. Sunt domenii, ingineria în special, unde nu sunt candidați, există penurie de forță de muncă, aceasta este reclamată de angajatori în proporție de 79%. La chestionarul sondajului au răspuns, online, 736.560 firme și particulari, din țările menționate.

Sondajul spune că în această vară, în Occident, în statele menționate sunt așteptate, spre angajare, între 10 și 15 milioane de persoane. În sondaj nu sunt menționate câte posturi de prostituate și de hoți sunt libere în Europa.

Un procent mai mare, sau mai mic, din oferta Occidentului va fi ocupat și de români. Nu sfătuiesc pe nimeni să muncească pentru alții, pentru străini. Dar o clasă politică vândută străinătății alunga forța de muncă din țară, cu un mare prejudiciu pentru țară.

Mulțumesc mult, mulțumesc din inimă tuturor celor care mi-au scris SMS-uri și la dom.profesor@gmail.com și le reîntorc urările însutit și înmiit!

Cu toate că aș spune, precum Goethe, să se oprească clipa, nu pot decât să mă rog de bunul Dumnezeu ca mâine să fie, o altă zi!

HOROSCOP 22 mai 2023

BERBEC Astăzi este posibilă o schimbare favorabilă, noi informaţii îţi permit să abordezi o problemă personală, mai veche, dintr-un alt unghi. Perseverează, rezolvarea poate că este aproape! Un Marte slab aspectat disarmonic și Mercur arată ceva vorbe, o mică bârfă sau o discuţie nelămurită. Prima parte a zilei este sub semnul lui Marte – efort şi dinamică. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, şi vorba câtecului, aşa stă scris în stele. Şi nu uita vorba anglo-saxonă : „No news – good news !”. In a doua parte a zilei lucurile par să se aranjeze într-o ordine cât de cât fireasca.

TAUR Te preocupă îmbunătățirea calității vieții tale. Eşti gata să abordezi un nivel superior. Dar, mai sunt lucruri de îndeplinit, pe care tu le consideri doar formalităţi. Nu sfida amănuntele! Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie . Din nou probleme de uzură, de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să vă faceţi atâtea gânduri pentru orice amănunt. Zodia Gemenilor, începutul ei, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate.

GEMENI La serviciu, sau unde activezi, trebuie să-ţi precizezi cât mai exact sarcinile tale, ca să te achiţi de ele onorabil. Treci printr-o perioadă sabatică în care nu prea vrei să faci efort! Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi poate clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre.

RAC O zi de luni bună, după un weekend dens. Pare că te poţi relaxa, partea mai obositoare a trecut. Este bine să-ţi îndrepţi atenţia către familie, parteneri, sau colegi, ca să nu ai decepţii. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău? Apoi datele s-au schimbat şi hotărârea nu ţi-a mai părut cea mai bună. Totuşi, te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă chiar dacă s-a mai încălzit şi presiunea atmosferică variază mult.

LEU Eşti mulţumit parţial, după ce ai avut o discuţie de clarificare cu cineva din jurul tău. Totuşi, nu lăsa lucrurile să se petreacă cum vor alții. Trebuie să-ți promovezi propriile interese. Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări, taxe şi impozite sau altele de acelaşi gen. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia solarilor Lei de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. De asemenea, trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţă necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica: sală, bazin, poate chiar o sauna, sau măcar plimbări în aer curat.

FECIOARĂ Nu ai nicio planetă în zodie, poate fi o zi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Sunt avantajate cumpărăturile bune cu bani puţini, doar Mercur este planeta ta. În special la orele prânzului evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul familiei tale.

BALANŢĂ Evită orice schimbare de program, sau de tabiet. Pentru un procent mare din nativi este o zi bună, favorabilă. Zâmbeşte, trebuie să fii mai optimist! Nu iti face iluzii inutile cu unele relaţii sociale pe care le ai, sau despre unii prietenii care şi unii şi alţii sunt serviabili atâta timp cit le poţi oferi ceva in schimb. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creatiei.

SCORPION De luni de dimineață eşti rapid şi eficace şi termini repede treburile cotidiene. Ai timp să te gândești și să-ţi faci planuri de viitor, poate de vacanţă de vară, care, iată, se apropie! Fii mai pragmatic, dar nu zgârcit. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile cum ar fi să scapi de lucrurile nefolositoare din casa sau de la birou. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Un procent dintre Berbeci este într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi in special alimentatia. Mancarea naturala, fructele, mierea şi ceaiurile din planete româneşti iţi refac relativ repede vitalitatea ! Nu forţa inutil; mai bine amână pe mai târziu. Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Orele serii sunt cele mai favorabile.

SĂGETĂTOR O situaţie te poate face să consimţi azi la unele compromisuri. Nu este nimic negativ, nici nu trebuie să-ţi calci pe inimă. Simple convenienţe şi joc social. Însă, o seară plăcută! Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie sau chiar o trădare, dar ca orice lucru guverant de Saturn, întârzie. Poate fi doar jumătatea ta care uita să ia pâine şi întârzie. Sau poate că este altceva, Astrologia nu este o ştiinţă precisă ca să dea nume, adrese şi numere de telefon. Aşa că este bine sa dai un tur de telefoane pe la rude şi prieteni ca să vezi cui ii tremură şi îi suna fals vocea, sau iţi raspunde cu subânţeles.

CAPRICORN Ai intrat într-o rutină cotidiană. Perseverezi, însă, în direcţia bună şi perfecţionismul şi soliditatea cunoştiinţelor tale pot fi cheia succesului. Nu astăzi, trebuie să mai ai răbdare! Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine, (cu toate că sfatul nostru este să nu te implici pentru că “câinii latră, caravana trece”), consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Taurului şi ale Leului, poți gasi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

VĂRSĂTOR Ziua este favorabilă nativilor cu activităţi legate de domeniul social sau artistic. Însă, nu-ţi mai da cu părerea în probleme care nu te privesc, sau te depăşesc. Tăcerea este de aur… Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Oricum, pretenţiile celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari. Luna, in creştere rapidă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău profesionalism şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat.

PEŞTI Nu intra în discuţii tăioase cu cei din jur, ai altceva mai bun de făcut astăzi. Trebuie să încerci să stabileşti un bun echilibru între efortul pe care-l faci și ceea ce primești în schimb. Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Şi pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai pune banii la bancă – investeşte! Criza adusă de străini pe uliţele noastre prăfuite este, de fapt, o schimbare permanentă care îi face pe bogaţi mai bogaţi şi pe săraci mai săraci, via sistem bancar. Legea concentrării capitalului. Pe seară trebuie să ţii seama că eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societatea care contează. Nu vorbi mult, decât dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de originalitate şi de profunzime.