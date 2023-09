Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21 septembrie 2023. Cum să spui ”nu”

21 septembrie

Pe 21 septembrie s-au născut H. G. Wells, Stephen King, Leonard Cohen, Larry Hagman, Marius Popp, Păuniţa Ionescu, Iosif Sârbu, Valeriu Sterian, George Crin Laurenţiu Antonescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Codrat şi Proorocul Iona. Nimic în „Kalendar”.

Marturisesc că am avut prieteni buni mulţi astronomi. Îmi lipsesc enorm şi îmi sângerează sufletul după Irina Predeanu şi Harald Alexandrescu. Acum, aceşti buni prieteni studiază stelele de aproape, din Mâna lui Dumnezeu. Îmi lipsesc discuţiile interminabile, proiectele la care lucram împreună, apariţiile în public şi la televizor, care făceau mare audienţă.

După cum îmi lipseşte Amir Mushirzadeh, doctor în matematică, astronomie şi filozofie, şeful de la Nur-e-Dasht, celebrul observator Lumina Deşertului, ultimă redută a ştiinţei adevărate în calea explicaţiilor absurde, şi el plecat acum câțiva ani, către stele, la venerabila vârstă de 102 ani. Acum și Observatorul a plecat în Noua Zeelandă, locația din Iran devenise prea periculoasă, expusă atacurilor afganilor.

Erau astronomi de vârf şi persoane foarte inteligente şi instruite. Poate că aici este explicaţia, de ce ei acceptau să discute corect şi elegant despre astrologie, iar alţi oameni de ştiinţă resping a priori astrologia, cu cuvinte jignitoare. Sufletele mici, chiar cu doctorate, sunt obtuze şi intolerante!

Îmi amintesc lungile discuţii avute cu Harald în cupola observatorului din Bucureşti. Pe atunci nu era turbulenţa asta atmosferică, nici luminozitatea nocturnă a oraşului, se mai puteau face observaţii bunicele cu marele refractor ecuatorial al amiralului. Dar, importante erau discuţiile noastre. Eu aduceam cafeaua, Harald biscuiţii. Făcuţi în casă, după o reţetă portugheză. Dacă nu ştiaţi, Harald s-a născut în Portugalia, era cu câţiva ani mai mare ca mine. Familia lui a fost un exemplu de patriotism, de atitudine corectă şi de poziţie verticală pe calea istoriei. Diplomaţi, care au refuzat nazificarea României. Harald avea o slăbiciune pentru locul lui natal, pentru Portugalia. Mereu îmi povestea, despre una şi despre alta, istorii lusitane. Eu îi răspundeam cu poveştile mele din Orient, întâmplări adevărate, sau pilde cu Nastratin Hogea. Aveam ce discuta cu Harald.

În amintirea Capricornului Harald Alexandrescu, un asteroid îi poartă numele. O corespondentă mi-a scris că Harald nu se purta frumos cu colegii, mai ales cu femeile și țipa la femeia de serviciu de la Observator. Nu am ce obiecta, probabil că așa a fost, dar nu pot să nu-mi amintesc vechiul proverb persan care spune că: cu un rege, trebuie să te porți ca un rege, cu un soldat, ca un soldat, cu un cerșetor, ca un cerșetor.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, destul de mulți mi-ați scris. Să scriu mai mult, să public o carte, să dau exemplu de ziaristică constructivă, să fac un partid pentru că lumea ar avea încredere în mine, să mă implic mai mult etc etc.

Alo, alo, dragii mei, vorbiți cu un pustnic, de o vârstă anumită, cu sănătatea șubredă! Îmi sunt străine vanitățile și averile. Nu scriu ca să motivez lumea, așa scriu eu, pentru că așa sunt eu, altfel nu pot să scriu. Sunt un om normal, care judecă după morala mic burgheză și cei șapte ani de acasă, plus o viață de călătorii. Nu doresc să schimb lumea, sunt în afara ei. Am câteva mii de cititori, mereu aceiași. Pe domniile voastre. Mă bucur și consider că mi-am făcut datoria dacă vă prind în magia stării de bine și vă dau niște informații interesante. Un doctor nu poate face o națiune întreagă bine, dar își poate ține pacienții lui sănătoși. Așa fac și eu. Iată:

Într-una dintre fabulele lui Esop, un bărbat și fiul său vor să-și vândă măgarul. Pe parcurs, se întâlnesc cu o serie de oameni care critică felul în care merg cu măgarul la piață. Călătorii își bat joc de ei pentru că nu călăresc măgarul, negustorii îl pedepsesc pe fiu pentru că nu i-a permis tatălui său să călărească singur, iar un alt grup își exprimă simpatia pentru măgar: „Ei par mai capabili să poarte biata creatură decât el să le poarte”.

Ajustându-și comportamentul pentru fiecare critică, bărbatul și fiul priponesc măgarul de un stâlp. Măgarul se eliberează și se prăbușește într-un râu. „Încercând să mulțumească pe toată lumea, nu a mulțumit pe nimeni și, în plus, și-a pierdut măgarul”, se încheie povestea. Chiar dacă a merge un măgar la piață nu se poate identifica cu viața modernă, morala este, cu siguranță, aceiași: „Dacă încerci să mulțumești pe toată lumea, nu mulțumești pe nimeni”.

Dacă tu, la fel ca mulți oameni, ai sentimentul că încerci în mod constant să-i mulțumești pe ceilalți sau ești mereu de acord cu o linie de solicitări, comentarii și presiuni externe – atunci citește și ia aminte!

Tendințele tale provin probabil dintr-un loc bun. Cercetările au arătat că plăcerea oamenilor se găsește adesea la cei care acordă o valoare imensă creării și menținerii relațiilor sociale. Este legat de o trăsătură de personalitate numită sociotropie, spune Toru Sato, psiholog la Universitatea Shippensburg din Pennsylvania. Sociotropia este preocuparea de a-i face pe ceilalți fericiți și de a păstra armonia socială.

Plăcerea oamenilor este, de asemenea, legată de așteptările culturale sau societale, spune Asnea Tariq, asistent de cercetare postdoctoral la Universitatea din Reading. În unele medii, se pune un accent puternic pe a fi acomodativ și pe sacrificiu de sine și s-ar putea să fii mai supus acestor presiuni decât altele, în funcție de vârsta, sexul sau poziția ta față de cei din jurul tău .

Dar dacă înclinația ta pentru a fi pe placul oamenilor – inclusiv dorința obișnuită de a spune da – merge prea departe, te poate expune riscului de anxietate, sau depresie. Când este atât de extrem, a plăcea oamenilor înseamnă mai mult decât a fi drăguț sau de ajutor. Îți poate afecta viața în moduri mai dramatice, cum ar fi întârzierea la cina aniversară pentru că nu ai putut spune nu unui prieten sau cererii șefului tău de a face un comision frivol. În exces, aceste comportamente pot duce la un „sine de dispariție”: existând pentru a-i face pe plac altora, riscați să pierdeți din vedere propriile dorințe și nevoi.

Pune-ți da sub microscop

Pentru cei mai mulți dintre noi, o zi obișnuită implică adresarea unei succesiuni de solicitări de la diferite persoane. Mulți pe care doriți să-i respectați cu adevărat, în timp ce alții ați putea simți că nu aveți de ales decât să vă ocupați. Între aceste două extreme, vor exista multe cereri pentru care a spune nu este o opțiune rezonabilă. Toată lumea trebuie să găsească echilibrul potrivit, dar oamenii mulțumiți se pot trezi să spună da prea des și din motive greșite. Așadar, cum poți să-ți dai seama dacă ai ceea ce psihologul Harriet Braiker a numit „boala de a fi pe plac”?

Acest lucru va necesita o versiune a ceea ce, în terapia cognitiv-comportamentală ( CBT ) se numește auto-monitorizare; să-i spunem „monitorizare da”. Timp de o săptămână, ține evidența tuturor cererilor cărora le spui da, câte sunt, cum te fac să simți aceste da și cât de mult îți întrerup viața – cât timp durează cererile.

La sfârșitul săptămânii, reflectă asupra notelor tale și ține cont de faptul că plăcerea oamenilor vine sub mai multe forme. S-ar putea manifesta ca o incapacitate totală de a spune nu: să fiți întotdeauna de acord cu acel proiect suplimentar la locul de muncă sau să udați plantele vecinului, chiar și atunci când vă simțiți în criză de timp. Dar ar putea apărea și în moduri mai subtile decât spunând da în mod activ.

Ai putea dori să pari drăguț și agreabil în fiecare interacțiune, să reții ceea ce crezi cu adevărat, să-ți spui scuze pentru ceva care nu a făcut rău sau să faci din greu pentru a-i ajuta pe alții să se simtă confortabil, chiar dacă te deranjează. În unele cazuri, s-ar putea să participați la comportamente riscante pe care nu le doriți, pentru a nu-i dezamăgi sau împiedica pe cei din jur.

Reflectați asupra motivelor voastre pentru a spune da

În acest fel, este mai puțin despre cantitatea de da pe care le-ați înregistrat în săptămâna precedentă și mai mult despre motivul. Plăcurea oamenilor, în esență, înseamnă acceptarea de la ceilalți cu orice preț. Potrivit lucrării lui Aaron Beck, părintele terapiei cognitive, și a colegilor săi despre sociotropie, cei care mulțumesc au tendința de a se simți în siguranță doar atunci când primesc aprobarea celorlalți. Dacă acest sentiment stă la baza tuturor afirmațiilor tale, ai putea să spui da prea des.

Faceți o pauză înainte de a răspunde

Una dintre cele mai eficiente moduri de a spune nu este să nu spui da imediat. S-ar putea să fi devenit un obicei să fii pur și simplu de acord atunci când îți sunt trimise cereri. Înainte de a încerca să spuneți nu, mai întâi încercați să creați un decalaj între o cerere și răspunsul domniei tale.

S-ar putea să fii surprins de cât de mult impact poate avea chiar și cea mai mică întârziere asupra capacității creierului tău de a cântări informații. De exemplu, într-un studiu din 2014, cercetătorii care studiau percepția vizuală au arătat că o pauză de doar o fracțiune de secundă a fost asociată cu participanții care emiteau judecăți mai precise cu privire la un model vizual.

Cu cât vă prelungiți mai mult perioada de luare a deciziilor, cu atât aveți mai mult timp pentru a aduna informații despre ceea ce vi se cere să faceți și despre modul în care vă poate afecta. A nu spune da imediat vă oferă spațiu de gândire, spune Tariq. Dacă vă aflați într-o situație față în față, s-ar putea să vă puteți crea acest timp spunând că trebuie să vă verificați jurnalul sau că veți reveni la persoana care face solicitarea cât mai curând posibil. În mod evident, crearea timpului și spațiului este mai ușoară dacă o cerere vine prin text sau e-mail – puteți pur și simplu să așteptați înainte de a răspunde sau să confirmați cererea și să spuneți că le veți informa.

Pentru că atunci când vă gândiți dacă să spuneți sau nu da, Tariq sugerează să luați în considerare următoarele: verificați-vă limitele. Aceasta înseamnă să luați în considerare ceea ce sunteți dispus să faceți și dacă îndeplinirea cererii este aliniată cu acele limite sau dacă a spune da ar duce la un angajament excesiv. Aceasta este legată de capacitatea dvs. actuală. Acordați-vă un moment pentru a vă evalua volumul de muncă, programul și nivelurile de energie.

Luați în considerare, de asemenea, consecințele pe termen scurt și pe termen lung ale deciziei. A spune da poate duce la o ușurare temporară, dar ar putea crea provocări mai semnificative în viitor dacă îți creezi așteptări nerezonabile sau te pui în situația de a te epuiza sau de a te simți rău. Evitați vinovăția ca unic motivator; nu spune da doar de teama de a-i dezamagi pe altii. Recunoașteți că este în regulă să vă acordați prioritate alături de ceilalți.

„Amintiți-vă că stabilirea limitelor este o parte sănătoasă și necesară a menținerii unor relații echilibrate”, spune Tariq.

Începeți cu începutul

Exersează cât mai mult posibil pentru a te adapta la emoțiile dificile care ar putea apărea atunci când nu faci ceea ce crezi că îi va face pe alții fericiți.

Începeți cu noi care au mize mai mici. Spune nu guacamole în plus (dacă nu vrei) sau nu semnează o petiție (dacă nu îți pasă de cauză). Acestea sunt cazuri în care a spune da ar fi pe placul celeilalte persoane, ridicând factura sau ajutând pe cineva să-și atingă cota de semnătură. Dar interacțiunea nu este la fel de personală precum un membru al familiei sau un coleg care cere încă o favoare.

O altă abordare este să vă schimbați utilizarea limbajului de acceptare în comunicațiile digitale, cum ar fi atunci când scrieți e-mailuri sau texte. Există chiar și o extensie Google Chrome care te poate ajuta, numită Just Not Sorry, care te avertizează de fiecare dată când folosești expresii precum „Sunt doar”, „Cred” sau „Nu sunt expert” sau „Îmi pare rău” care întunecă ceea ce ai putea să spui sau să gândești cu adevărat pentru a nu supăra pe alții.

Dacă există o persoană sau o situație căreia întâmpinați multe probleme să-i spuneți nu, cei mici pot ajunge să spuneți nu într-o circumstanță mai dificilă. Dacă înveți că este în regulă să spui că nu poți aranja rezervările pentru cina în acest weekend cu un prieten și vezi că ei înșiși se descurcă, atunci probabil că îți va fi mai ușor atunci când vine vorba de a-i spune unui arogant. vecinul că nu, nu-i poți uda plantele pentru a cincea săptămână la rând pentru că pleci în vizită la familie.

O tehnică similară, cunoscută sub numele de expunere, este folosită în TCC, unde oamenii sunt învățați să se confrunte treptat cu versiuni mai intense ale fricilor și fobiilor lor, începând cu ceva foarte blând și ajungând la cele mai descurajante. S-a demonstrat că această tehnică ajută la reducerea anxietății implicate în orice, de la agorafobie la frica de a zbura la înălțimi și puteți aplica același principiu pentru a face mai ușor să spuneți nu. Ai putea să faci o „ierarhie fără” și să încerci un nu mai greu în fiecare zi sau săptămână, până când ești gata să încerci să spui nu în situațiile care se simt cele mai dificile.

Folosiți „nu pot” mai degrabă decât „nu vreau”

Când ești gata să spui nu, fii specific în ceea ce privește limba ta. S-a dovedit a fi o modalitate mai eficientă de a refuza o solicitare a formularea răspunsului dvs. ca „Nu pot”, în comparație cu „Nu vreau”. „Eu nu” transformă afirmațiile într-o alegere activă, cum ar fi „Nu mănânc carne” sau „Nu fac sarcini de serviciu în weekend”. Comparați această încadrare cu „Nu pot să mănânc carne” sau „Nu pot face acea sarcină în acest weekend”, ceea ce înseamnă mai puțină agenție.

Într-un studiu din 2011, cercetătorii au comparat efectele a 120 de studenți care spun „nu pot” în loc de „nu vreau” despre alegerile alimentare. Declarațiile au fost auto-dirijate: elevilor li s-a spus să mențină alegeri alimentare sănătoase și să-și spună „nu mănânc bomboane” versus „nu pot mânca bomboane”. La părăsirea experimentului, participanților li sa oferit o gustare pentru drum; 64 la sută dintre cei care au spus „nu pot” au ales opțiunea mai sănătoasă a unui baton de alune în detrimentul unui baton de ciocolată, în timp ce doar 39 la sută dintre cei care au spus „nu pot” au ales alegerea mai sănătoasă.

Încercați un refuz relațional

Când spui nu, ai putea fi tentat să oferi explicații lungi pentru ce spui nu. O modalitate mai bună de a le spune celorlalți de ce nu le puteți accepta cererea este să oferiți un refuz relațional: un mod de a spune nu care subliniază conexiunile sau relațiile tale cu ceilalți ca motiv de bază pentru care nu poți ajuta de data aceasta.

Psihologul organizațional Adam Grant a dat acest exemplu din propria sa viață. Dacă un student se adresează pentru a cere îndrumare și este deja capabil să-i ajute pe alții, ar putea răspunde: „Elevii sunt prioritatea mea principală din punct de vedere profesional și, din moment ce predau mai mult de 300 de studenți pe an, nu am lățimea de bandă necesară . pe mentorat suplimentar.’

O abordare similară pentru domnia voastră ar putea însemna să spuneți că nu puteți ajuta cu un proiect de muncă suplimentar sau cu o comisie de familie din cauza timpului promis copiilor sau a consilierii pentru un alt proiect. A-ți încadra nu în acest fel explică situația ta și modul în care alții depind de tine.

Un studiu din 2008 a aplicat o versiune a acesteia femeilor care negociau pentru mariri de salariu. Prima autoare a studiului, Hannah Riley Bowles, a numit-o o „strategie Eu-Noi”: spui ceea ce vrei și apoi leagă înapoi de ceea ce „noi” (tu și cealaltă persoană) vrem. Într-o serie de experimente, autorii au arătat că femeile aveau mai multe șanse să obțină măriri de salariu și să experimenteze mai puține consecințe sociale în acest proces, atunci când au explicat cum ceea ce își doreau (adică, salariu mai mare) era legat de grija lor pentru companie și ceilalți oameni care au lucrat acolo.

Nu-urile relaționale nu sunt un truc; pot fi sinceri cu privire la angajamentele tale emoționale atât față de tine, cât și față de ceilalți. Dar acest tip de nu vă umanizează refuzul și, după cum a subliniat Grant, evidențiază modul în care este legat în cele din urmă de a vă asigura că obligațiile dvs. față de ceilalți pot fi respectate.

În cartea lor How to Say No Without Feeling Guilty (2000), Connie Hatch și Patti Breitman au scris că, odată ce începi să fii atent, vei vedea oameni spunând nu cererilor tot timpul – fără ca lumea să se prăbușească în jurul lor sau pe toată lumea. întorcându-le spatele. Cu toții am fost în primirea multor noștri și am reușit nevătămați.

Petreceți o zi ținând un „fără jurnal” – notează sau notează pe telefon toate momentele în care oamenii nu pot ajunge la băuturi după serviciu sau nu pot trece la magazin, nu pentru că sunt oameni groaznici, ci pentru că pur și simplu nu au capacitatea în acest moment.

Gândește-te la momentele în care oamenii ți-au spus nu. „Cu siguranță ți s-au refuzat invitații, ți s-au refuzat favoruri sau privilegii, ai experimentat unele dezamăgiri romantice. Până la urmă, a fost chiar atât de groaznic? Hatch și Breitman au scris. „Ai ajuns să uraști persoana care ți-a spus nu? Nu, probabil ai supraviețuit, poate chiar ai prosperat. Propria ta capacitate de a face față „nu-urilor” în curs de desfășurare a vieții este dovada că oamenii pot rezista la toate tipurile de respingere și pot merge mai departe. Așa că nu presupuneți că veți provoca un rău grav spunând nu cuiva.

Într-un episod din podcast-ul său, Tim Ferriss a citit scrisorile de respingere pe care oamenii i le-au scris ca răspuns la care le-a cerut să vorbească pentru cartea sa Tribe of Mentors (2017). Ferriss nu a făcut asta pentru a ridiculiza sau a chema acești oameni, ci pentru a evidenția cum acești născuți erau plini de compasiune și de înțeles: ei au explicat de ce decizia nu a fost personală și ce altceva mai avea persoana în farfurie.

Desigur, dacă începi dintr-o dată să nu spui mai mult decât obișnuiai, va exista o perioadă în care oamenii din jurul tău s-ar putea să le facă față greu. Deși acest lucru ar putea fi temporar incomod, rețineți că, în cele din urmă, va duce și la relații mai lungi și mai durabile.

Haide să mai luăm o pauză, eu verific în continuare, nu-i așa, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21 septembrie 2023

BERBEC Lucrurile se aranjeză, parcă, de la sine. Evită să repeţi greşelile trecutului şi acestă zi de joi poate deveni confortabilă! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Ziua este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate.

TAUR Dimineaţa eşti mai sociabil şi mai bine dispus decât de obicei. Trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine! Eşti motivat şi poţi rezolva bine mai toate problemele profesionale sau personale! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce- dulce ca o prăjiturică din Orient.

GEMENI Ceva pare că te supără! Oare, ţi-ai pierdut simţul umorului? Totuşi, un mijloc de săptămână inspirat, mai ales pentru promovarea intereselor personale, sentimentale. Evită să vorbeşti mult! Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe!

RAC Tot încerci să obţii unele fapte, informaţii, mărturisiri! Nu te potoleşti până nu afli ceea ce s-a întâmplat, în acestă zi de luni risipind energia care s-ar fi potrivit mai bine la muncă! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de toamna care o să fie frumoasă, o adevărată vară indiană. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura sau natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă.

LEU Eşti pe cale să ai mai multă grijă de tine şi de cei din jur. În această zi de luni dedică mai mult timp familiei, celor dragi. Trebuie să te interesezi mai mult de problemele celorlalţi! Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi, joi, este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Aşa, nu poţi să greşeşti!

FECIOARĂ Evită, la muncă, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Evită şi mişcările bruşte care pot provoca crampe muşchiulare. O zi ceva mai obositoare şi enervantă. Nu pleca la drum lung! Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup din care faci parte.

BALANŢĂ Azi, joi, ziua lui Jupiter, acţionezi cu multă energie şi pasiune. Păcat că cei din jur nu au ritmul tău şi nu te urmează. Colegii, familia, dau semne că au probleme şi că nu le arde de planurile tale! Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te vei simţi foarte bine citind o carte, sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – poate vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios, dar nu eşti spontan!

SCORPION Eşti pus în faţa unei situaţii total lipsită de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic. Poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Totuşi, eşti aproape de o soluţie, insistă! Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă.

SĂGETĂTOR Prea multă vorbărie şi prea multe destăinuri pot să-ţi influenţeze negativ reputaţia. „Rufele murdare se spală în familie” este un proverb vechi, respectat de cei care vor să aibă succes. Totuşi, călătoriile sunt sub un semn fast. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente… Femeile Scorpion, mai ales, sunt astăzi avantajate în dragoste.

CAPRICORN Un mijloc de săptămână bun. Cu un moral bun şi bună dispoziţie, poţi atrage oportunităţi favorabile. Ai păreri precise despre orice şi nu faci un secret din ele. Nu exagera cu efortul fizic! O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc.

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să dai dovadă de motivaţie şi de pasiunea ta pentru tehnologie, ca să poţi face faţă problemelor de la serviciu. Poate e numai reinstalarea „Windows”, sau automatul de cafea! Pentru unii Vărsători de apă, dar semn de aer: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le.

PEŞTI O problemă din trecut te-a ajuns din urmă. Eşti pe cale să primeşti atenţionări atât de la familie şi/sau de la „jumătatea” ta, cu acte, sau nu. Reflectă bine înainte de a lua o decizie! Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.