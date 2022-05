HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 2 mai 2022. Paștele Blajinilor. Legendele sunt adevărate.

2 mai

Pe 2 mai s-au născut: Benjamin Spock, Bing Crosby, Hedda Hopper, Axel Springer, Manfred von Richthofen, Novalis, Serge Reggiani, Philippe Herreweghe, A.M. Rosenthal, David Suchet, Nicolae G. Iorga (artistul plastic).

Pe 2 mai sunt în calendarul creştin ortodox fix aducerea moaştelor lui Sf. Atanasie cel Mare. Sf. Ier. Atanasie al III-lea Patelarie, Sf. Matrona de la Moscova. În calendarul mobil începe Săptămâna Negrilor, sau Săptămâna Neagră – o perioadă dedicată Primilor Strămoşi, morţilor şi spiritelor aerului. Nu este o perioadă prea bună, deloc!

Dar, astăzi, în Lunea Neagră, este Paştele Blajinilor, Paştele Rohmanilor. Legenda Paştelui Blajinilor porneşte de la vechea credinţă că Pământul ar fi gol pe dinăuntru şi că ar ascunde acolo o adevărată civilizaţie. A existat în Evul Mediu o adevărată obsesie cu această teorie a conspirației, dar justificată de unele calcule științifice. Densitatea Pământului era mai mică, decât trebuia. Deci, au tras concluzia savanții medievali, Pământul este gol pe dinăuntru! În copilărie am citit și un roman al academicianului V.A. Obrucev, ”Plutonia” scris în anul 1915 în care relata aventurile a trei exploratori ruși care au ajuns în interiorul Pământului, printr-o intrare aflată în Siberia. Și Jules Verne în celebra sa carte ”Călătorie în centrul pământului” descrie o lume subpământeană încremenită în epoca dinozaurilor.

Deci, după ce o se termin horoscopul, o să revăd ”Călătorie în centrul Pământului”, filmul-cult din anul 1959 cu James Mason, Pat Boone și apetisanta Arlene Dahl. Cu părere de rău, trebuie să spun că, celelalte ecranizări nu se ridică nici până la glezna acestei versiuni, ea fiind și cea mai aproape de cartea lui Jules Verne. Sigur, este introdus un personaj nou, feminin, dar așa este în artă.

Dar, să revenim la Blajini. Blajinii se trag din seminţia lui Sift, feciorul lui Adam. Şi ei sunt creştini, dar nu au învăţătură creştinească de la Hristos, ca noi, ci de la Fiul Oii. Sunt nişte oameni foarte buni, evlavioşi şi blajini. Cu toate că sunt foarte mari de stat, nu au arme şi nici nu sar la bătaie. Aşa că nişte lifte spurcate şi păgâne, tătari sau turci, i-au gonit pe săracii creştini de au fugit unde au văzut cu ochii, ei blajini fiind şi nevoind să se războiască, cu toate că ar fi putut. Cum fac blajinii, cei blânzi, cinstiții, oamenii păcii, în ziua de astăzi. Dar nu mai știu intrarea în interiorul Pământului așa că se pustnicesc, la propriu, sau la figurat. Cum a făcut subsemnatul și la propriu și la figurat, că nu mai puteam să trăiesc de ticăloși. A propos, sau by the way, ați citit multele episoade din ”Statul suntem noi”?

Goniţi de colo-colo, Rohmanii au ajuns la Munţii cei Mari (probabil Caucaz, sau Carpaţi, Balcani?). Acolo o fecioară tânără şi frumoasă s-a rugat la Fiul Oii, la Miel, să scape neamul ei, chiar de a plăti ea cu viaţa. Apoi nu a terminat de zis, că pe un nor rozaliu a apărut Oaia sub forma Fecioarei. Care nu a zis nimic, doar a zâmbit şi a arătat o peşteră, ceva mai departe. Tot neamul Rohmanilor au ales-o pe fecioară regină şi au intrat în peştera care îi ducea în interiorul Pământului, pe altă lume, plină de vieţuitoare de mirare şi de plante cum nimeni nu mai văzuse.

Rohmanii, blajinii, sunt feriţi de orice păcat şi după moarte merg direct în Rai. Numai o singură dată pe an se întâlnesc cu femeile lor şi stau împreună nu mai mult de o săptămână şi acest lucru cade începând cu Paştele lor.

Apoi ei nu ştiu timpul, nu au zi şi noapte că de acolo nu se vede nici Soarele şi nici Luna. Acolo, în lumea lor subterană, este o lumină caldă şi permanentă, domnind mereu primăvara.

Aşa că noi aruncăm cojile de ouă roşii pe râuri şi ape şi cam după o săptămână ajung cojile în lumea din centrul Pământului. Rohmanii iau de veste şi încep şi ei a sărbători Paştele. Cojile de ouă se transformă în lumea subterană în ouă mari cât să ţină un bărbat cu ambele mâini.

Ei, Rohmanii, ştiu de Crăciun după cojile de nuci, de la cozonaci, pe care le duc râurile subterane în lumea lor.

Nimeni nu mai ştie cum să se ajungă în lumea lor, unde este intrarea!

Ba nu, mint şi vă rog să mă iertaţi! Doar Lupul Şchiop ştie unde este intrarea în lumea Rohmanilor, a blajinilor. Când vrea să se odihnească, îşi lasă colţii cei fioroşi de aur şi blana de lup la intrare şi se transformă într-un căţel alb cu pete, negru şi maron, vesel şi jucăuş. Nici de labă nu mai şchioapătă. Lupul Şchiop se simte bine la blajini, pentru că nu are pe cine să pedepsească, ei, Rohmanii, fiind fără cusur şi păcat!

Dacă ascultaţi cu atenţie pământul, o să auziţi cum Rohmanii lucrează pământul lor, cocoşii lor cântă şi Lupul Şchiop latră voios ca un căţelandru!

De Paştele Rohmanilor tinerii şi fetele făceau frăţii şi surori de cruce, jurăminte pecetluite cu argint consacrat sau chiar cu două cununii.

Se fac bucate alese şi se dau de pomană pentru Primii Strămoşi şi toată linia lor până astăzi!

În calendarul creștin-ortodox românesc pe care îl am, tipărit cu binecuvântarea Preasfințitului Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, nu este nimic pomenit de Paștele Blajinilor. Trag concluzia că a rămas o sărbătoare mai mult moldovenească. Iată ce scrie Diana Preasca pe moldova.org că ar fi cele zece sfaturi date de părintele Octavian Moşin pentru Paștele Blajinilor:

Sărbătoarea este luni, după Săptămâna Luminată. Nu e recomandat să pomenim adormiţii de duminică, deşi s-a generalizat această practică; Rugăciunile pentru adormiţi ar trebui să înceapă în biserică şi să continue la mormânt; E o sărbătoare locală, iar Biserica recomandă nu doar o zi în anul bisericesc pentru pomenirea adormiţilor. Acest lucru poate fi înfăptuit mai în toate zilele şi, în special, sâmbetele din an, iar câteva sâmbete sunt cu pomeniri generale; Rugăciunea să fie îmbinată cu milostenia; Milostenia se face cu nevoiaşii; Atât rugăciunea, cât şi jertfa, să fie din inimă şi nu de dragul lumii; La cimitir se cuvine a fi cumpătaţi şi scufundaţi în rugăciune; Să ne gândim la adormiţi şi nu la poftele noastre; Sunt interzise mesele, băuturile şi veseliile la morminte; Îmbrăcămintea şi portul nostru să fie decente.

Sunt, oare, moldovenii mai evlavioși decât restul românilor? Este o întrebare la care vă rog pe domniile vostre să vă spuneți părerea, știți unde. Sau dacă aveți orice de spus, eu vă citesc cu mare plăcere chiar dacă nu vă răspund. Dar să nu uitați că nu fac horoscoape personale, nu iau ucenici, nu vin pe la televiziuni, în mod absolut strict nu pot să plec din pustnicia mea, nu răspund la numerele de telefon pe care nu le cunosc, nu am cont pe facebook sau alte rețele. Dacă vreți să vă răspund, scrieți pe email, este singura modalitate.

Legendele sunt adevărate. Iată, zilele trecute presa v-a informat despre descoperirea încă a unui oraș subteran, vechi, antic, pe undeva în Estul Turciei. Acum 40 de ani am vizitat orașul subteran de la lacul Van care putea să găzduiască peste 50.000 de persoane. Probabil că rohmanii s-au refugiat din calea urgiei într-un astfel de oraș.

Tot presa v-a informat că recent că în Indonezia ar putea trăi hobbiți. Antropologul Gregory Forth de la Universitatea Alberta din Canada a fost autorul unui articol controversat în The Scientist pe 18 aprilie 2022. În acesta, el susține că o populație relicvă de hominini antici asemănătoare hobbiților lui Tolkien ar putea încă să cutreiere junglele unei insule îndepărtate indoneziene.

Descoperirea rămășițelor Homo Floresiensis în anul 2003 – un mic hominin de doar 106 cm înălțime și cântărind doar 30 kg – a surprins lumea științifică. Oamenii de știință au anunțat descoperirea inițială în 2004. Lucrările ulterioare pe insula Flores din Pacific au scos la iveală fosile ale unei specii complet noi, cunoscută acum colocvial ca „hobbitul” sau omul Flores. Homo floresiensis datează de acum 100.000 pâna la 60.000 de ani. Uneltele și armele oamenilor minusculi apar în înregistrarea fosilelor de acum 190.000 până la 50.000 de ani, ceea ce înseamnă că așa-numiții hobbiți și-au împărțit lumea cu oamenii moderni.

Potrivit lui Forth, hobbiții s-ar putea ascunde și astăzi în pădurile tropicale luxuriante din Flores, alături de altă relicvă vie, Dragonul de Komodo. Iată cum legendele spun adevărul.

Credendo, vides!

După cum sunt ferm convins că speranța nu moare niciodată, atâta timp cât mâine este o altă zi!

HOROSCOP 2 mai 2022

BERBEC O zi densă şi obositoare. Nu te grăbi, nu te forţa să faci lucrurile repede-repede, luând unele riscuri. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, refă-ţi vitalitatea şi forţa de muncă! Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filozofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte…

TAUR Ai chef de viaţă bună şi lucruri frumoase. Dar, ai parte de o surpriză plăcută, poate prima dintr-o serie întreagă! Trebuie să confirmi promisiunile pe care le-ai făcut. Ţine-te de cuvânt! Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă. După orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, ce mai zice, cu ce se îmbracă.

GEMENI Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are şi ea virtuţile ei. Cumpărături de luni, de completare şi o seară plăcută cu cei dragi! O veste bună de departe. Azi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară, bine că nu prea ai de lucru. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună. Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domneasacă un spirit de fair-play – „…o să avem de câştigat cu toţii…!” Foarte bune aspecte în amor. Fii insistent în afacerile sentimentale – ceva trebuie să iasă astăzi!

RAC Un moral beton şi o voinţă de fier, cam asta ţi-ar trebui, astăzi! Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita, nu mai pierde timpul! Pe seară o veste, care te pune pe gânduri! Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Discuţii şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

LEU Nu exagera anvergura problemelor pe care le ai. Azi fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele şi le adaptează să servească interesul lor propriu. O zi bună, mai ales pentru leoaice. Ziua este favorabilă leilor care lucrează cu cărţi, sau sunt implicaţi în media şi educaţie. Vorbeşte, discută cu cei dragi, nu-i lăsa să se înstrăineze. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

FECIOARĂ Eşti cel mai bun! Azi poţi reuşi acolo unde nu ai avut succes până acum! Dar, evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime pe cei din jur, fii politicos, dar nu uita! Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut. Pacea sufletului este dată de echilibrul aproape perfect dintre posibilitate şi dorinţă.

BALANŢĂ Dimineaţa, o veste folositoare în meserie, profesie. Una din zilele favorabile pregătirii unor proiecte. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, indică succes şi pe plan sentimental. O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Dimineaţa poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţină-te de ea!

SCORPION Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program, sau de tabiet. Vezi ce se întâmplă cu interesele tale strategice şi sună neapărat pe cei dragi plecaţi de acasă. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în circulaţie, sau în mijloacele de transport în comun! După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus!

SĂGETĂTOR Eşti inspirat ca să găseşti motivaţii şi suport modului tău de viaţă. Lasă lucrurile să se petreacă natural. Azi este una dintre zilele acelea când intervenţi ta strică, mai mult decât ajută! Posibile schimbări şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze.

CAPRICORN Astăzi eşti pe fluxul principal al vieţii tale sociale, eşti popular şi cei din jur te apreciază. Ai un moral bun, chiar dacă emotivitatea şi timiditatea te mai trădeză, când nu te aştepţi. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă. Lucrurile trebuie să iasă natural, de la sine, nu forţate.

VĂRSĂTOR Faci proiecte grandioase, te vezi “în capul afişului”. Nu e rău, ceva tot o să realizezi, dar nu pierde simţul realităţii, nu fii mai vanitos decât trebuie. Adevărul e cea mai bună minciună! Atenţie, să nu te culci pe lauri! Astăzi este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantină populara – sugestie pentru masa de prânz! Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti din familie nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus!

PEŞTI Astăzi nu te lăsa invadat de problemele altora, mai ales la serviciu. Frate-frate, dar brânza e pe bani! Eşti mai serios ca de obicei şi ai vrea să fii lăsat în pace, să-ţi vezi de ale tale! Dimineaţa, la serviciu, poţi începe ceva nou, orice, iar dacă nu ai nicio idee – poţi finaliza proiecte mai vechi. Astăzi în special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Şi nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!” Pe seară oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit de vreme şi vremuri şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi! Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit.