Horoscopul lui Dom’ Profesor – 2 ianuarie 2024. Obiectivele fără planuri sunt doar dorințe

Pe 2 ianuarie s-au născut Isaac Asimov, Renata Tebaldi, Vera Zorina, Tia Carrere, Tiberiu Olah, Ion Dumitru, Ion Băieşu, Ileana Stana Ionescu, Janos Bencsik, Adrian Romcescu.

În calendarul creștin-ortodox Sfinţii Silvestru, episcopul Romei şi Serafim de Sarov. În „Kalendar”, nimic, nimic. O zi liniştită, bună pentru unii, dificilă pentru alții, cu o configuraţie astrologică densă şi complexă, de aceea în echilibru, ca un clavecin bine temperat. O zi de trecere către activitate, după o mică vacanță, pentru cei mai mulţi.

O notă deosebită pentru Isaac Asimov, biochimist, popularizator de ştiinţă şi autor SF. În primul rând o precizare: niciodată evreul născut în Rusia nu a făcut „profeţii pentru anul 2024”. Cel puţin în opera pe care a scris-o şi am citit-o toată. Never, ever!

Isaac Asimov a murit de SIDA în 1992, bolă contractată, spune familia, în timpul unei transfuzii! Rămâne mintea luminată care a enunţat cele trei Legi ale Roboticii şi a încriptat istoria statului Israel în magnifica sa serie a Fundaţiei.

Provenind dintr-o familie de evrei ortodocşi, Asimov (Iudovici Ozimov) a fost la fel ca şi Carl Sagan, un liber gânditor, un raţionalist. Unii spun că a fost un ateu, el însuşi declară undeva asta, dar dacă privim, în totalitate, opera lui Asimov, putem trage o singură concluzie: este o căutare uriaşă de a-L înţelege pe Dumnezeu!

Un liber gânditor, în definiţia modernă a termenului, face deosebirea dintre Credinţă şi Biserică. Un liber gânditor nu acceptă dictatura Bisericii Universale în materie religioasă şi încercă să-L înţelegă pe Dumnezeu, după forţele şi capacitatea lui intelectuală. În Europa sunt ţări întregi de „liberi gânditori”. Cehia, de exemplu. Şi, culmea, sunt cele mai liniştite şi civilizate, ba şi cu un nivel de trai superior.

Secretul constă în faptul că „autocredinţa”, convingerile proprii religioase, de obicei sincretice, sunt deosebit de puternice, pentru că sunt ale fiecăruia în parte şi până la urmă se rezumă la un cod pentru o viaţă civilizată.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Occidentul a făcut greşeala să transforme Biserica într-o antrepriză de construcţii. Tot Occidentul este plin de catedrale măreţe. Goale! O Biserică trebuie să construiască în suflet, nu în piatră! Dar, vorbesc cumva de funie în casa spânzuratului?

O zi bună, o zi liniştită, cu o configuraţie astrologică densă şi complexă, de aceea în echilibru, ca un clavecin nervos bine temperat. O zi de trecere, urmată de alte zile la fel, către muncă, activitate.

Tradiţional, în calendar, Sf. Silvestru. Mare şi interesantă figură teologică, acest episcop al Romei! Şi câte taine şi interpretări ascunde legenda vieţii lui!

Evident, un Merlin, un arhimag, convertit la creştinism de puterea şi de adevărul credinţei celei noi, pe atunci, a lui Iisus din Galileea prin intermediul preotului Timotei. Chiar numele lui ne poate duce cu gândul către puterile pădurii, a naturii neînfrânte.

Silvestru foloseşte puterile magice pe care le are într-un amestec cu creştinismul, sincretism uşor de înţeles pentru acele vremuri tulburi şi crude. Astfel el ucide cu magia vorbei pe prefectul Romei, Tarcinius, cel care ucisese în chinuri pe învăţătorului lui Silvestru, pe preotul Timotei.

Apoi, ales episcop al Romei, dă romanilor săptămâna şi zilele săptămânii, numite după vechea arcană celestă din Sumer (astrologia): Luni, ziua Lunii, Marţi a lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi a lui Jupiter, Vineri a lui Venus, Sâmbătă a lui Saturn şi Duminică – ziua Soarelui.

Chemat de oameni în ajutor, cu magia telurică, întărită cu rugăciuni către Iisus, închide „porţile pământului” pecetluind un balaur care făcea mari stricăciuni.

Magia, religia şi ştiinţa au luptat întotdeauna cu Răul, un rău de neimaginat cu mii şi milioane de feţe, de dinaintea Cuvântului.

Oameni în slujba răului celui vechi au minţit, au înşelat, au manipulat şi au învrăjbit magia cu religia, religia cu ştiinţa ca să le slăbească pe fiecare în parte şi neantul, haosul, nimicul să domnească. Dar întotdeauna s-a găsit o faţă bisericească luminată care să se aplece asupra vechilor ştiinţe oculte, sau un om de ştiinţă modern care să aibă o credinţă vie şi de neînfrânt.

Lucrurile nu sunt deloc simple… şi nimic nu pare a fi ceea ce este!

Proiectele făcute de Anul Nou sunt, de obicei, greu de respectat. Peste 80% dintre oameni le abandonează în primele luni ale anului – și doar 10% rămân cu ele până pe 31 decembrie.

De ce la atât de mulți dintre noi le este atât de greu să ne păstrăm hotărârile? De obicei, pentru că nu avem un plan realist. Și așa cum a scris celebrul francez Antoine de Saint-Exupéry: „Obiectivele fără planuri sunt doar dorințe”.

Schimbarea reală necesită scop, strategie, consecvență și, pentru majoritatea dintre noi, puțin ajutor pe parcurs. Pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele în acest an nou, am ales să-mi continui activitatea de consilier al domniilor voastre. Alternativa era un adăpost de lux, cu camere video, pentru cățelușe și un azil pentru mine, în Italia. Nu am putut face acest pas, m-am simțit ca un laș care fuge de pe front din fața inamicului. Din corespondența domniilor voastre, pentru care va multumesc mult, am ințeles că trebuie neapărat să scriu în continuare. Ceea ce o să fac…

Mâine, altă poveste, alte informaţii, pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi ai relaţii armonice, bune, cu cei născuţi în semne de foc şi aer şi nefavorabile cu semnele de pământ şi apă. Energia, entuziasmul şi buna dispoziţie sunt coordonatele zilei de azi. Poate unde eşti şi cu gândul departe. Pe de altă parte nu vezi nici o soluţie pentru tine, familia ta, ţară în general. Este adevărat, ai dreptate. Dar nu uita că timpul trece, anotimpurile se schimbă, iar schimbarea vine întotdeauna cu un amanunt, cu un prim ghiocel. Caută-ţi în gânduri, în activitate, în relaţiile tale care ar putea să fie simbolul acestui prim ghiocel.

Este vremea schimbării şi trebuie să faci parte din ea. Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta, pentru ţara ta. Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună! Depinde doar de tine…

TAUR E rece afară, dar pentru tine e bine. Zi placută, dedicată lucrurilor obişnuite, cu aspecte favorabile. În special domeniul relaţiilor umane este avantajat, poţi stabili contacte folositoare. Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine. Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!”

Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială. Foloseşte acest armistiţiu ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine.

GEMENI Astăzi ai părerea ca toata lumea are ceva de împărţit cu tine. Adevărul este că nu te poţi concentra din cauza grijilor. Zâmbeşte, concentrează-te şi încearcă să rezolvi problemele pe rând. În privinţa meseriei sau profesiei ştii că traversezi o perioadă mai dificilă, nu trebuie să ţi-o spună astrele. Astăzi trebuie să continui, din nefericire, cu aceleaşi date şi metode. Adică să te complaci în a munci foarte mult cu salariul tăiat. Nu sunt de vină stelele pentru această situaţie! Astăzi rezervă-ţi cel puţin o oră ca să cauţi o rezolvare a situaţiei tale financiare, care, drepţi să fim, este un dezastru. Caută un “second job” sau încearcă să valorifici obiectele care nu-ţi mai trebuie. Ai nevoie de o mulţime de bani. Oricum, ţine minte cine te-a adus în situaţia asta!

RAC Trebuie sa te bazezi pe propriile forţe şi să faci planuri serioase, poate chiar să te gândeşti chiar la un nou drum in viaţă. Mai lasă convenienţele şi nu te mai zdrobi să placi tuturor! Aştepţi un calator, sau vrei să calatoresti. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi. Din genul care te supără, dar amâni mereu rezolvarea lor, tocmai pentru că sunt minore.

Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi, chiar începând de astăzi. Totuşi, nu incepe proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante pe orice subiect ar fi pentru că nu eşti suficint de convingător.

LEU Nu ai linişte pentru ca eşti în urmă cu unele treburi şi nici bani nu prea ai. Drept pentru care îţi cam ploua în gânduri. Chiar nu merită! Mâine este o nouă zi, mereu este o nouă zi! Cooperarea cu noii tai parteneri sau cu cei din anturaj incepe să-şi arate dividendele. Atmosfera de la serviciu, dacă ai început munca, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. O zi placută, bine aspectată sentimental. Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Fii convenţional in noile relaţii cu cei care doresc sa-ţi devină prieteni.

FECIOARĂ Ceva nervi din cauza unor tensiuni în anturaj. Situaţie pe care trebuie să o rezolvi cu diplomaţie şi să treci mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii după bârfe, zvonuri şi intrigi. Astăzi trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la încercare pe aceste domenii.

Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus cu Marte te fac mai drăgălaş şi iubeţ tare de tot. Este un timp excelent să dai dovadă de hedonism în sensul anticilor romani – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult. Nimic cu mult efort, nimic care să te obosescă, nimic neplăcut – ăsta este sensul plăcerii la nobilii romani şi ei ştiau câte ceva despre arta de a te simţi bine. Când poţi, înconjoară-te de lucruri frumoase şi de oameni interesanţi – aceasta este cheia tinereţii fără bâtrâneţe şi a unei vieţi plăcute şi sănătoase.

BALANŢĂ Cosmosul te protejează. Anturajul, nu! Se poate spune, dupa configuraţia astrologică, că te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile, în sensul că nu o să ai niciun necaz foarte mare! Astăzi poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Aspectele horoscopului tău de astăzi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede! O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem în ultima perioadă. Este timpul schimbării!

SCORPION Eşti bine privit de stele astăzi. Dacă ai ceva sentimental mai greu de rezolvat, încearcă acum, poate vei obţine un rezultat. Ori la bal, ori la spital! O veste interesantă pentru tine. Ai veşti, sau măcar promisiuni, că încep să-ti intre ceva bani in buzunar. Poţi incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte şi astăzi pare a fi o zi potrivită în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp.

Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi. Schimbarea este necesară şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

SĂGETĂTOR Nu încerca astăzi să joci teatru, nu te mai juca cu propria imagine, dai impresia unei persoane nesigure si instabile. Ai multe pe cap, dar nu uita familia, pe cei dragi şi apropiaţi. O vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste bună, dar de care erai ca şi sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale. Rămâne doar să spui : am zis eu ! Ziua este nefavorabilă dacă eşti în călătorie şi favorabilă dacă eşti acasă. Sună ca „iarna nu-i ca vara”, dar la fel ca sintagma referitoare la diferenţa dintre cele două anotimpuri, este la fel de adevărată.

Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii şi prietenii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina (dacă ai!) acum este momentul!

CAPRICORN Evită astăzi avocaţii, procurorii şi judecătorii… şi orice document, lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicaţie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei! Pune-ti problemele personale intr-o prioritate si ordine fireasca şi planifica astfel lucrurile incat sa-ti satisfaca filozofia ta despre viata. Sigur, dacă ai o astfel de filozofie. Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor.

Stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific. Astăzi, ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă.

VĂRSĂTOR Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Nu fi naiv, se pare că cineva apropiat te foloseşte drept bancomat! Ziua de astăzi este, pentru tine, o perioadă plăcută şi complicată, în acelaşi timp. Poate fi chiar o perioadă numai plăcută, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Toată perioada este sub semnul lui Saturn, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente.

Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos. In prima parte a zilei poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale.

PEŞTI Astăzi, „numai cine nu munceşte nu greşeşte”. Este o scuză bună pentru ziua de astăzi când te comporţi ca Dorel. „Săracii cu duhul” au, însă, noroc la dragoste! Astăzi – nimic notabil nu pare a se întâmpla. Mai puţin faptul că un membru drag al familiei tale este pe cale să-şi descopere un nou talent, poate o nouă achiziţie, o noutate, în orice caz. Lucrurile pot să evolueze în viitor benefic, dacă tu nu iei lucrurile uşor şi în râs. Sentimentele profunde şi dorinţele ascunse sunt obiectul muncii tale în perioada menţionată.

Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii… Tu stai deoparte. Cel mai bine ar fi să fii plecat în călătorie… Cu certitudine ai de facut un drum. Pentru un mic procent dintre nativi: nu se intamplă nimic rău, dar vei verifica proverbul : “la pomul laudat”…sau “cine nu munceşte nu greşeşte!”