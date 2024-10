Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 19,20 octombrie 2024. Festivalul Ţuicii, Târgul Mierii şi o pildă cu Nastratin Hogea







19,20 octombrie

Pe 19 octombrie s-au născut Auguste Lumiere, John Lithgow, Miguel Angel Asturias, Dumitru Almaş, Simion Mehedinţi, iar pe 20 octombrie s-au născut „Jolly Roll” Morton, Arthur Rimbaud, Bela Lugosi, Ivo Pogorelich, Alexandru Rosetti, Costel Constantin, Ioan Grigorescu, Ion Dichiseanu, Pompiliu Marcea, Valentin Silivestru.

În calendarul creştin-ortodox, pe 19 octombrie, sunt Sfinţii: Proorocul Ioil, Uar, Felix, Eusebiu, Cleopatra şi Ioan de la Rila, iar pe 20 octobrie Sf. Artemie şi Matrona.

În „Kalendar”, pe 19 octombrie este ultima zi de Lucini, a lupilor.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi vă mulţumesc din inimă, vă mulţumesc din suflet, pentru cuvintele frumoase şi de susţinere pe care mi le-aţi trimis. Nu vă menţionez numele de teamă să nu sar pe unul, sau pe altul, dintre domniile voastre. Dar, împreună cu starețul Cristian o să mă rog şi pentru sufletele, sănătatea şi norocul domniilor voastre! Da, călugărul, protosinghelul și mai nou, starețul Cristian mă onorează cu vizita lui. Vineri, la ora 17 s-a deschis Festivalul Ţuicii şi Târgul Mierii în Vălenii de Munte, pentru trei zile şi Cristian şi cu câţiva călugăraşi participă, cu produse, la târg.

De când a fost ales stareț, marea lui lavră de obște s-a schimbat la față. Zumzăie ca un stup de albine harnice. Toți călugării muncesc, cu mare dragoste de Dumnezeu. Și produsele lor, deloc ieftine, se vând ca pâinea caldă. Așa au reparat Sf. Biserică și au zugravit și îmbunătățit mult chiliile. Cu banii luați după produsele lor, munca lor.

Miere adevărată și toate ale apiculturii. Mie mi-a adus o tinctură de propolis, zice că face minuni contra diabetului. Zarzavaturi absolut naturale, cat este vara, ei se socotesc să facă o sera si mi-au cerut sfatul ingineresc. Marochinărie aleasă, zici că este de la Tanger. Tot felul de ceaiuri de viață lungă, icoane pe sticlă, juri că sunt de secol XIV, călugărașii au găsit, numai ei știu de unde, sticlă rebutată, vălurită, așa cum se făcea pe atunci.

Căciuli de tot felul, i-am rugat să-mi facă și mie o “ușankă”, dar au uitat. Nu insist, o să o iau de la târg, vin blănarii din Moldova și Transilvania. Și mai au ei multe mărfuri meșteșugit făcute, sau miez de nucă de anul acesta, marmeladă, murături și dulcețuri, cum numai bunica mai făcea, Dumnezeu s-o odihnească, că harnică și pricepută mai era!

Dar ia să vedem cum este acest weekend. Cum să fie, binișor, spre bine. Nu prea mai știu ce se întâmplă cu cutremurele, sursa mea de încredere era prietenul meu Paul Coleman din Mauna Kea. Astrofizicianul cu pasiuni seismice, colabora cu USGS, a decedat și eu nu am știut, am continuat să schimb emailuri cu... cineva! Cineva care nu mi-a spus că Paul s-a săvârșit din această viață, ci a continuat să-mi răspundă la întrebări. Dar nu mai semna emailurile ”Paul”, ci ”Your Friend”. Am găsit explicația la purtarea ciudată a corespondentului meu necunoscut.

Religia, superstiția, din Hawai spune că atâta timp cât cei care îl iubesc și îl respectă pe decedat nu știu că a murit, spiritul acestuia este viu, rămâne împreună cu cei dragi, nu se duce pe Lumea Cealaltă. De aceia nimeni din Hawai nu mi-a spus că Paul Coleman a murit la numai 62 de ani, în somn, a făcut un atac, în ianuarie 2018. Nici Dianne, soția lui, nu mi-a spus nimic, am întrebat-o despre o rețetă de mâncare hawaiană. Rămân din ce în ce mai singur, până când o să fac ca și Nastratin. Nu știți ce a pățit Nastratin Hogea? Iată:

Se spune că Nastratin a călătorit mult, mult de tot. Într-o pildă ajunge chiar la Porţile Raiului. Bate şi poarta raiului se deschide. În prag, Domnul Dumnezeu, în toată splendoarea Sa. „Ce faci aici, Nastratine, că nu ţi-a venit rândul!” întreabă bunul Dumnezeu. „Doamne, iartă-mă, dar nu ştiu cum am ajuns aici. A fost şi o furtună, dar chiar nu ştiu cum am ajuns la Porţile Raiului!” „Apoi, dacă tot ai ajuns până aici, intră ca să vezi cum este!” a spus Domnul.

Nastratin a intrat şi a rămas ca de piatră. Nimic mai frumos nu poate exista pe lumea asta, pardon, în ceruri! Aer înmiresmat, coruri de îngeri, verdeaţă, lumină şi tot felul de animale şi oameni trăind în cea mai perfectă pace şi înţelegere! Trăind? Ei, altădată o să lămurim şi povestea asta.

În faţa unui grup, care asculta cu multă atenție, vede pe Iisus şi pe Zoroastru, discutând cu mult patos. „Doamne, şi Zoroastru este în Rai?” „Sigur că da, Nastratine, este întemeietor de religie şi a făcut fapte bune. Orice religie este bună, oamenii o fac rea!” Mai încolo îi vede pe Confucius şi pe Buddha, prinşi într-o discuţie foarte aprinsă, probabil filosofică. „Şi Buddha şi Confucius, sunt aici?” „Sigur că da! Ţi-am spus că toate religiile sunt bune!”

Într-o poiană vede un hougan, un mare preot Voodoo, fugărind un cocoş negru. „Doamne şi preoţii Voodoo sunt în Rai?” „Nastratine, ţi-am spus: toate religiile sunt bune!”

Nastratin stă pe gânduri şi apoi sare: „Dar, Mahomed, Mahomed, unde este?” „Nicio grijă!” spuse Dumnezeu şi porunci peste umăr: „Mahomed, două cafele!”

Există mai multe variante ale acestei istorii. Eu v-am spus-o aşa cum am auzit-o de la un molah, un cleric musulman cu turban alb, care pot să spun că mi-a devenit prieten, urmare unei întâmplări aşa de ciudate că nu sunt sigur că o s-o povestesc vreodată.

O variantă îl pune în locul lui Nastratin pe Papa de la Roma. Unul dintre ei, nu mai ştiu care. Că tot veni vorba de Vatican, vă mai spun o vorbă de duh, al unui cardinal cu mult umor. Se spune că acest cardinal oprea pe câte un cleric pe coridoarele Vaticanului şi îl întreba dacă Adam şi Eva nu au fost, cumva, chinezi. Respectivul răspundea, cel mai adesea, cu versete din Sfânta Scriptură, din Geneză. „Greşit, spunea cardinalul, dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi ar fi mâncat şarpele, nu mărul!”

Acum mă duc să revăd un film. Să nu râdeți de mine, am pregătit ”Masters of the Universe” un SF din anul 1987 făcut după o păpușe Mattel, He-Man, cel cu Barbie. Nu, nu desconsider filmul, este bunicel, dar mă obsedează muzica, acordurile cheii care deschidea o poartă în Univers. Totul este muzică, țineți minte, absența muzicii duce la haos și anarhie, la fel ca și muzica proastă, zgomote animalice, nu muzică!

Săvârșind un subiect de weekend, fără ascuțișuri și colțuri, ceva mai ușor și mai comic, numai îmi rămâne decât să vă anunț, foarte serios, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 19,20 octombrie 2024

BERBEC Păstrează-ţi standardul, farmecul şi stilul de viaţă proprii zodiei lui Marte. Nu-ţi fie teamă, nu sunt de aşteptat schimbări majore! Gospodăreşte bine banii pentru familie şi weekend! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Mai primeşti şi o veste, pare a fi bună, dar trebuie să discuţi cu cineva. Mai multă discreţie! Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sigur, tot în planul relaţiilor umane!

TAUR Sâmbătă nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de oboseala cronică. Pe seară, la cumpărături! Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic proces de aranjare a lucrurilor şi a ideilor, a gândurilor, a dorințelor.

Ai nevoie de mai multă claritate în viaţa ta. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o zi de naştere a unui nativ din Balanţă. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile inutile pe care ţi le faci!

GEMENI Norocul îţi surâde sâmbătă şi în tot weekendul, de fapt. Ai o mare dorinţă de lucruri bune şi oameni interesanţi. Astăzi cultivă arta echilibrului, dacă spiritul este bucuros şi corpul e sănătos! Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Cel mai probabil trebuie să verifici cu grijă.

RAC Trebuie să acorzi atenţie vieţii de familie, sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărăturile de weekend. Limitează cheltuielile şi evită discuţiile care te fac să pierzi timpul. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, în această sâmbătă poţi avansa vizibil. Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

LEU Sâmbătă, o vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. A doua parte a zilei este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Leu este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi, poate la dans, poate la o petrecere. Mică, că după duminică este luni, zi de muncă grea!

FECIOARĂ Contrar obiceiului, astăzi nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul. După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, acest lucru, sigur sâmbătă seara. Poti petrece sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte, sau după aprovizionare, la târgurile de la ţară. Sigur, dacă ai chef...

BALANŢĂ Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Primeşti o veste sau te întâlneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteşte despre o cunoştiinţă comună care te poate ajuta foarte mult. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada weekendului este favorabilă, doar pentru un procent este ziua de naştere!

SCORPION Un prilej bun sa pui la punct unele probleme legate de casa, camin, familie, sau proprietăţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Poţi afla veşti importante despre nunţi şi botezuri! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără să nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe şi vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără necazuri, certuri sau decepţii.

SĂGETĂTOR Eşti foarte zâmbitor, dar pari şi puţin cam distrat. În weekend ţi-ai propus o multime de scopuri de atins si lucruri de facut. Timpul pare că nu mai ajunge, aşa că trebuie să te grăbeşti să te odihneşti! Stai şi leneveşte, sâmbăta este „sabbath” zi de pauză şi reflecţie. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

CAPRICORN Weekendul îţi aduce zâmbetul şi liniştea. Încerci, cu greutate, să-ţi găseşti drumul tău în viaţă, munceşti din greu, dar ai nevoie şi de relaxare şi odihnă. Nu exagera, când nu trebuie! Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Poate este vorba despre un cadou pentru o zi de naştere a unei Balanţe!

VĂRSĂTOR Eroarea este omenească, sâmbătă. Dacă ai greşit cu ceva, ai uitat, sau nu ai făcut, cere-ţi scuze şi îndreaptă lucrurile. Aşa te poţi bucura de bun renume şi de preţuirea şi suportul celor dragi. Este momentul să pui lucrurile la punct! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere a unei Balanaţe.

PEŞTI Raporturi foarte bune cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc şi apă. Sănătatea este bună şi nici banii nu sunt foarte puţini! Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt... sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale.