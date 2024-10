Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 12, 13 octombrie 2024. Descoperirea Americii și berea ”Inga”







12,13 octombrie

Pe 12 octombrie s-au născut Luciano Pavarotti, Aleister Crowley, Constantin Karadja, Alexandru Zub, Daniela Györfi. Pe 13 octombrie s-au născut Yves Montand, Margaret Thatcher, Nana Mouskouri, Alexandru Andrieş, G.M. Zamfirescu.

Pe 12 octombrie, în calendarul creştin-ortodox, sunt Sfinţii: Prov, Tarah, Andronic şi Cosma din Maiumei. Pe 13 otombrie, este Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Sfinții Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie, Nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" de acum 532 de ani, la 12 octombrie 1492, a fost că genovezul (probabil) Cristofor Columb a ajuns, după o grea traversare a Atlanticului, la insula Watling (San Salvador din arhipelagul Bahamas). Această dată este considerată „descoperirea Americii”.

Columb avea o „hartă secretă” o anexă, care era procurată prin intermediul unor desenatori de harți din Amsterdam, o anexă la „Imago Mundi” a cardinalului francez Pierre D’Ailly, unde erau şi liste de câte alimente trebuia până în Indiile de Vest. Cardinalul estima la trei săptămâni durata drumului. Au fost patru şi ceva. Pentru că, trebuie să fim drepţi, Columb a fost convins că ajuns în... India, în Asia.

De fapt America a mai fost descoperită de mai multe ori în cursul istoriei, probabil prima dată de egipteni, pe vremea lui Ramses al II-lea, circa două milenii jumătate înaintea lui Iisus Hristosul.

În anul 1001 Red Er’k, Eric cel Roşu, ajunge pe coastele Americii şi se încaieră cu „pieile roşii”, cel mai probabil cu huronii. Şi astăzi se mai descoperă pe întinsul Americii tăbliţe de piatră înscrise cu rune, scrierea vikingilor.

Dar tehnologia navală nu permitea traversări în siguranţă şi transportarea de mari canităţi de materiale şi colonişti. Atât egiptenii cât şi vikingii dispuneau de nişte bărci mari, fără punte... şi atât şi doar curajul nebunesc al navigatorilor i-a dus pe coastele noului continent.

Apariţia caravelei, în secolul XV, corabie cu pânze bine potrivite, cu mai multe punţi şi cu deplasament mare, a permis „descoperirea Americii”. Columb a mai făcut mai multe traversări, vreo patru. Iniţiaţii spun că au fost cinci, cel de al cincilea drum fiind comandat de comunitatea de evrei din Spania, comunitate scoasă în afara legii şi ameninţată cu exilul. Şi unde să emigreze, dacă nu în... Am’r-Kemt, ”ţara speranţei”!

Există și o carte pe aceiași temă, sunt mai multe, sigur că da, dar cartea de care vorbesc este semnată de celebrul Simon Wiesenthal, evreul mîndru și curajos, vânătorul de naziști, care și-a răzbunat pe ai lui, după dreptatea religiei lui, după legea talionului. ”Segel der Hoffnung” tradusă în română, cam aproximativ, cu ”Calea Speranței. Misiunea secretă a lui Cristofor Columb”. ”În aceiași lună a lui ianuarie în care Voi, Sfinții Regi, ați hotărât alungarea evreilor de pe pământurile voastre, Majestățile Voastre au hotărât să mă trimeată cu o flotă în Indii” - așa, spune Wiesenthal, că începe jurnalul lui Cristofor Columb. Dar nu vreau să vă privez de citirea unei cărți minunate, căutați-o și citiți-o!

Sunt mai multe vorbele înțelepte ale lui Simon, dar să reținem: ”Ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic!”. Ce bine se potrivește vorba aceasta la situația din România! Îmi vin informații de peste tot. Parcă România ar fi locuită de moluște, de meduze, nu de oameni, fără reacție, nesimțire totală - iar presa, în special cea electronică, este cea care înrăutățește lucrurile. Ar trebui un proces al presei, al televiziunii, după cel al comunismului! Dar, făcut ca lumea!

Starea de nesimțire a nației îmi aduce în memorie o mică anecdotă. În tradiția iudaică ”dibbuk” este un spirit rău, un fel de strigoi, un răposat, care pune stăpânire pe un om și-l face rău, lacom, mincinos, depravat, nesimțit și apucător. Văzând că nimeni nu mai pomenește de ”dibbuk” un rabin îl întreabă pe Mendel din Kotzk (un fel de corespondent iudeu al lui Nastratin Hogea): ”De ce nu mai pomenește nimeni, în zilele noastre, despre ”dibbuk”?” Mendel a răspuns, fără multă gândire, știa răspunsul dinainte: ”Pentru că, acum, nimeni nu mai vrea să-l alunge!”

Dar, să revenim, cum au ajuns vikingii, care aveau doar o „barcă lungă”, fără punte, să traverseze oceanul cel rău şi furtunos, să ajungă în America? Erau ei cei mai buni navigatori ai timpului, de un curaj ieşit din comun, chiar puţin nebuni. „Bersek” cum îşi spuneau! Dar erau limitaţi de provizii, de apă şi de bere. Apa se împuţea după câteva zile şi apoi cine bea apă, ca să se îmbolnăvească? Toată lumea nordică bea bere călduţă! Dar şi berea se trecea după cinci zile şi nu mai putea să fie băută! Totuşi, Eric cel Roşu a avut la dispoziţie o bere care nu s-a stricat nici după o lună de zile şi astfel a permis traversarea Atlanticului.

Iarăşi o să vă spun o poveste adevărată, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am auzit-o în Finlanda, la Helsinki, Mi-a spus-o gazda mea, sociolog de mare renume, profesor plin la universitate. Soţia lui era prim-violonistă la celebra orchestră a filarmonicii oraşului Helsinki. Acolo am auzit cel mai fabulos concert de muzică nordică, Sibelius şi Grieg, sub bagheta magică a lui Ole Kristian Ruud. Nordicii, finlandezii, mai ales, sunt greu de urnit, greu de încântat. Dar explozia de bucurie şi aplauzele de la sfârşitul concertului întreceau orice reacţie a publicului de pe un stadion din America Latină. Iar sângele meu daco-roman a dat în clocot. Am urlat ”bravo” şi am aplaudat cât un rând întreg de finlandezi!

Când am ajuns „acasă”, gazda mea, Pekka, stâncă în finlandeză, şi cam aşa este, că are doi pe doi metri, chiar cu ochelari şi savant ce este, tot te trecea un fior pe spate când se apropia de tine. Dar este cel mai bun, blând şi atent soţ pe care l-am văzut în viaţa mea. O roagă frumos pe soţia lui, dacă nu este prea obosită, să ne aducă o bere „Inga” ca să sărbătorim succesul concertului. În unele case de finlandezi berea se mai face tradiţional, în casă, iar sociologul respecta cu sfinţenie tradiţia.

„Inga”, ce este o bere „Inga”? Îl întreb pe Pekka. Finlandezul şi-a luat ochelarii de la ochi ca să-i ştergă şi încă odată m-au uimit ochii lui de nordic, de un albastru ca oţelul, chiar dacă privirea era evident mioapă. Pekka are zece dioptrii. Zâmbeşte către mine, unde bănuia că sunt, fără ochelari este orb ca o cârtiţă. Şi începe o poveste, care pe scurt o s-o vă spun şi eu, la rândul meu, domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

Inga a fost o fetişcană iubăreaţă de pe vremea lui Eric cel Roşu. Locuia în „casa lungă” a regelui, împreună cu încă o sută de oameni, căţei, vaci, oi, capre! Prerogativele regelui era că stătea lângă, mai aproape, de focul aprins în mijlocul casei lungi şi că avea nişte slujitori care nu lăsau căţeluşii să-l lingă la gură când regele era beat mort, ceea ce se cam întâmpla în fiecare seară! Comunismul nordic, produs de înţelepciunea supravieţuirii împotriva naturii foarte ostile! Şi regele mai avea un prerogativ, putea să-i poruncească Ingăi să facă bere călduţă!

Berea era făcută, Inga o punea într-un ceaun mare, la foc mic, ca să se încălzească. Şi supraveghea lichidul amestecând cu o lingură de mesteacăn, ca berea să se încălzească omogen. Din când în când, sorbea din lingură ca să vadă temperatura. În restul timpului Inga putea fi găsită, împreună cu câte un flăcău, înfăşuraţi într-o blană imensă de urs polar. Nu se ştie ce făceau acolo, că blana îi acoperea în totalitate!

Într-o bună zi Eric cel Roşu îi porunceşte Ingăi să pregătească bere cât pentru trei drakkaruri, pentru că plecau în expediţie. Zis şi făcut, berea a a fost pusă în oale de ceramică, sigilate şi în ploşci din piele de capră.

Drakkarurile pornesc. După două zile nimeresc într-o ceaţă să o tai cu cuţitul. Numai semnalele din cornuri împiedicau „bărcile lungi” să nu se ciocnească. După cinci zile de ceaţă, situaţia devine serioasă. Era termenul de timp până la care rezista berea. Dar, minune, berea este bună şi limpede şi după a şasea zi, şi după o săptămână şi după două săptămâni!

Eric cel Roşu se întoarce acasă şi cere să fie adusă Inga. „Ce ai făcut cu berea?” întreabă regele. Inga tace cu încăpăţânare şi ridică năsucul în sus, a sfidare. Bunul rege se apropie de fetişcană, scoate un inel de mare preţ de pe degetul lui şi îl dă fetei. Să ai de zestre şi să te măriţi bine, inelul face cât un drakkar, l-am adus din Sud, dar spune-mi cum ai făcut ca berea să nu se strice aproape o lună de zile? Inga este o nordică adevărată, mulţumeşte pentru inel şi spune că este un secret al femeilor, dar, dacă regele vrea, poate să-i facă bere de trei luni de zile!

Cu berea lui Inga, care rezista trei luni de zile, Eric cel Roşu s-a putut aventura în expediţii din ce în ce mai lungi. Aşa a ajuns în America!

Am băut bere „Inga” făcută de Kirsi, soţia lui Pekka şi pot să spun că a fost cea mai bună bere pe care am băut-o vreodată. Mult mai bună decât ”Sahti” sau comercialele ”Koff” sau ”Karhu”.

Dar ceva nu îmi dă pace. Un paradox temporal. Legenda spune că, Cristofor Columb, la un moment dat, după trei săptămâni de navigație în plin ocean, amenințat cu o răscoală la bord, a vrut să se întoarcă din drum. Dacă se întorcea, dacă nu descoperea America, ar mai fi fost astăzi președinte absentul Joe Biden?

De fapt am avut un vis, tot cu Vineri, un vis așa de ciudat și de mare mirare, că îmi este greu să vi-l povestesc. Pe scurt, Vineri mi-a dezvăluit taina timpului. Așa că mă gândesc din ce în ce mai des la paradoxul timpului, la lumi paralele despărțite în timp ca foile unei cărți. Așa a spus Vineri, lumile paralele sunt ca foile unei cărți, una după alta, sunt despărțite de timp. Uneori, rareori, se șifonează, și, având o lume deschisă se întrevede ceva și din altă pagină, din altă lume. Monștrii, OZN-uri, fenomene ciudate... Așa a spus Vineri, în vis și nu o s-o contrazic, doar este Moartea mea cea tânără și sexy.

Să explorezi, de mână cu propria moarte, un oraș pe care îl visezi din copilărie, să cauți mereu Ambasada României și să n-o găsești niciodată, ce vis...

Oare ce visați domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți? Bună întrebare! Spuneți-mi, fără frică, la dom.profesor@gmail.com și asta repede pentru că vine alt subiect, doar mâine este o altă zi – avem mereu această speranță!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 12,13 octombrie 2024

BERBEC Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba, poate, de un proiect ambiţios de weekend. Tu alegi, stelele doar arată! Domeniul sentimental este favorizat! Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi vezi-ţi de ale tale! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale... unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la un spectacol. Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Taurii ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

GEMENI Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, se pare că faci sau primeşti vizite. Un weekend pe fugă, cu drumuri şi spectacole, în care ajungi peste tot în ultima clipă. Dar... ajungi! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

RAC Din nou, probleme sentimentale? Cine nu are! Stelele spun în acest weekend că este bine să asculţi sfatul unei persoane cu experienţă. Chiar dacă nu eşti foarte încântat, măcar ascultă! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

LEU În acest weekend e momentul să iei atitudine, să-ţi aperi interesele şi ideile. Să-ţi delimitezi teritoriul, să prevalezi, după obiceiul puternicelor feline. Haide, haide, eşti Leu, nu RON! Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi teritoriul!

FECIOARĂ Fie că eşti pe drum de weekend, fie acasă, astăzi dai prea multă atenţie amănuntelor, detaliilor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face griji! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Relaxare! La cumpărături, sau la film! Sunt doua locuri unde prin definiţie poţi să te simţi bine şi să-ţi reîncarci bateriile cam uzate. Weekendul acesta este un prilej de recuperare. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine... atât, restul, odihnă şi relaxare!

SCORPION Ai multă energie astăzi şi în tot weekendul, de fapt. Vremea încă caldă te invită la drum şi la distracţie. Poate faci şi nişte cumpărături de toamnă-iarnă şi aşa uneşti plăcutul cu utilul! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi liniştită, poate întreg weekendul, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, fără să renunţi la odihnă! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN Sâmbătă eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic în acest weekend. Concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu!

VĂRSĂTOR În acest weekend ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor doar binele! Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

PEŞTI Cu toate că astăzi pari absent şi îngrijorat, nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează speranţa şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic foarte rău în acest weekend! În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele!