ÎPS Teodosie și controversele sale: Nu vă luaţi după medic în cele sufleteşti. Ţineţi rânduiala







ÎPS Teodosie a lansat noi declarații controversate în spațiul public. Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat de o persoană cu boală neurologică dacă poate mânca alimente de proveniență animală în zilele de post.

ÎPS Teodosie, sfat pentru o persoană cu boală neurologică

Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a stârnit un nou val de reacții pe internet. În timpul unei emisiuni la Radio Dobrogea, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns unor întrebări venite din partea ascultătorilor. O persoană cu boală neurologică l-a întrebat dacă poate cere dezlegare pentru a mânca alimente de proveniență animală în zilele de post.

În plus, aceasta menționa că ar face o abatere de la planul alimentar recomandat de medic. În replică, clericul a îndemnat persoana în cauză să nu se lase ghidată de medic, având în vedere că acesta nu are pregătire duhovnicească.

Mesajul Arhiepiscopului

Totodată, reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului a subliniat că mâncarea de dulce nu o va ajuta în astfel de situații.

„Nu vă luaţi după medic în cele sufleteşti. Medicul în general îndeamnă să mănânci consistent, că nu are o pregătire duhovnicească. Dacă vi se pare jertfa mică doar cu postul acum cereţi o dezlegare exagerat de mare. Nici vorbă. Nu mâncarea de dulce vă face sănătoasă, ceea ce vă îngreunează. Are toxine şi vă face mai rău. Ţineţi rânduiala. Nu cereţi dezlegare că nu are voie duhovnicul să calce rânduielile. Astea sunt rânduieli comune tuturor creştinilor şi mai multă rugăciune, mai multă credinţă în Dumnezeu şi va fi mai bine”, a spus clericul.

ÎPS, despre post și respectarea îndrumărilor slujitorilor bisericii

Nu este prima dată când Arhiepiscopul Tomisului vorbește despre strictețea postului. Recent, acesta a precizat că soții ar trebui să respecte aceste zile și să nu aibă relații intime mai mult de două ori pe parcursul unei săptămâni. Conform clericului, regula este valabilă și pentru sărbătorile sau praznicele mari de peste an.

„Sigur că da! Să nu facă soţii din plăcere un scop al vieţii. De aceea şi canoanele nu îngăduie o întâlnire intimă între soţi în fiecare zi, ci de două ori pe săptămână dacă nu sunt sărbători şi când e post, deloc”, a afirmat acesta.