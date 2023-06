HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 19 iunie 2023. Spionajul francez în Rusia.

19 iunie

Pe 19 iunie s-au născut Kathleen Turner, Paula Abdul, Salman Rushdie, Blaise Pascal, Louis Jourdan, George Călinescu, Irina Petrescu, Malvina Urşianu, Constantin Ţoiu.

În calendarul fix creştin-ortodox este Sf. Paisie cel Mare şi Sf. Apostol Iuda, ruda, fratele Domnului, susţinătorul unuia dintre pilonii Pământului (poate, Atlas?). Românii lucrează numai pe mâncare şi băutură (clacă), ca să fie feriţi de: potoape, grindină, surpături ale pământului, lovituri, bube, lupi, boale diavoleşti, dar mai ales Iuda e rău de cutremure (Th.Speranţia). Un reper foarte vechi, probabil de dinainte de daci.

Caracterul malefic a zilei a fost dat prin confuzia de nume cu celălat Iuda, Iuda Samarineanul, Iscariotul, arhetipul trădătorului.

„Zi diavolească” se spune în popor. Fără îndoială, catalogare preluată de la preoţii creştini. Desconsiderarea perioadei dinaintea creştinismului a adus deservicii imposibil de evaluat Europei, spunea marele istoric şi teolog, Gustav Adolf von Harnack. „Practic, s-a recurs la o secţionare a rădăcinilor europene la nivelul secolului al IV-lea” spune savantul.

Probabil, şi aici se speculează din plin, era vorba de începutul serbărilor solstiţiului de vară. Cea mai importantă sărbătoare europeană de peste an. Culturile vechi europene, civilizaţia europeană, s-a născut în Sud, Grecia, Roma, iar mitologiile respective erau solare. Soarele a fost adorat în tot bazinul Mării Mediterane, locul comun al dezvoltării Civilizaţiei Europene.

Mitologia Nordului cu îngheţul final şi Amurgul Zeilor atât de dragi lui Hanns Hörbiger şi naziştilor, a fost partea negativă, polaritatea cealaltă a mitului solar şi de aceea de nelipsit, pentru că polul Sud nu poate exista fără polul Nord, pozitivul fără negativ, lumina fără întuneric!

Se pare că aceste sărbători solare durau mai multe zile, cu punctul culminant răsăritul Soarelui în ziua solstiţiului de vară. Se crede, fără vreo dovadă istorică, că ziua de 19 iunie era dedicată forţelor telurice, zeilor subpământeni. De aici concluzia populară că „Sf. Iuda este rău de cutremure”!

Mai am găsit ceva interesant în curierul de Bruxelles. Iată:

Președintele Franței, Emmanuel Macron, își joacă rolul de ”macho”, încercând, după cum a spus chiar el, să-l imite pe marele general de Gaulle. Bun, diferența de… statură este mare, dar este bine că omul are modele, exemple de urmat… înalte!

Macron a făcut două lucruri bune, săptămâna trecută. A anunțat că continuă finanțarea unui fond prezidențial, anunțat în anul 2017, de 10 miliarde € ca să sprijine tinerii întreprinzători și nu numai, start-up-urile. Și a dat banii ceruți de DGSE, în timpul unei analize-discuții cu directorul Bernard Émié și adjuncții executivi.

DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, de mult timp miorlăia, ca o pisică udă, prin palatul Elysee, că nu are bani și că spionii francezi sunt cei mai prost plătiți din lume. Și că mai are nevoie de încă 800 persoane, de personal calificat, în special pentru relația Ucraina/Rusia, în curs de un an de zile, ca să respecte cifra stabilită de 7.500 de spioni cu acte în regulă. Și spionii ies la pensie, nu-i așa? Așa că DGSE angajează! Pe cine anume? Tineri, poate studenți chiar, în ultimul an de studii. Dar să vedem ce spune chiar DGSE, în ofertă:

Informatica și telecomunicațiile ocupă un loc important în lumea actuală, care a devenit o lume digitală. DGSE prin misiunea care i s-a încredințat, trebuie să fie un actor important în acest domeniu. Dacă sunteți cetățean francez, cu cazier curat, inginer și stăpâniți și o limbă străină puteți aplica pentru unul dintre posturile multiple următoare:

Șef de proiect în informatică sau telecomunicații

Inginer de baze de date

Inginer R&D cu aplicație informatică și telecomunicații

Inginer de sistem

Inginer în securitatea informatică

Inginer sau Matematician specializat în coduri și criptografii

Asistent consultant informatician

Analiști programatori

Tehnicienii de telecomunicații și rețele

DGSE mai are nevoie de lingviști. Chineza, araba, farsi, rusa, ucrainiana sunt primele menționate. Nu vă repeziți, NU se caută specialiști în română, sau români. Probabil că au destui.

Directorul Bernard Émié, șeful spionilor francezi, este un tip bine, marchiz prin alianță. Cred că a vrut să semene cu faimosul cardinal Richelieu, dar fără mustăți și barbișon, a cărui rețea de spioni a fost the best, money can buy! Pentru că spionajul se face cu bani. Mulți. Bancul francez spune că la sfârșitul discuției, președintele Macron i-a spus directorului DGSE: ”Bine, bine, înțeleg problemele, de cât de greu se obțin informațiile, de lupta voastră contra musulmanilor și a ciberatacurilor, de războiul din Ucraina și de faptul că mai aveți nevoie de personal. Cât? De câți bani aveți nevoie?” Directorul Bernard Émié, în buna tradiție a casei, unde se face mai totul pe mutește, nu știi cine ți-a pus un microfon, a luat o notiță, a scris o cifră și i-a dat-o președintelui. Macron a făcut ochii mari, a înghițit în sec și a spus: ”Acceptați un cec cu plăți parțiale?”

Uitându-mă cu invidie la DGSE, pentru că nu au avut decât două eșecuri notabile, hai trei, în ultimii cincizeci de ani, decelez interesul francezilor, pe două direcții: ce fac, ce gândesc, ce știu cei mari și tari și sfera franceză de interes, fostele lor colonii. Europa vine pe locul trei. Acum Rusia/Ucraina este centru de interes. De exemplu, spionii francezi au descoperit că Ucraina, una dintre cele mai corupte țări din lume, a vândut la prețuri foarte mari, în alte țări, de exemplu Georgia și Iran, tehnica militară primită de la NATO.

Spionajul francez are o istorie colosală, documentată încă din secolul XII. Cavalerul d’Eon, Schulmeister, spionul lui Napoleon, Mata Hari, La Chatte – numai câteva nume celebre îmi vin în minte.

Arta spionajului, la francezi, se îmbină cu o anumită eleganță, dar și perversiune aristocratică. ”Noi mergem mai departe decât pot diplomații!” spune directorul Bernard Émié, parafrazându-l, într-un fel, pe Talleyrand. După Războiul Rece, francezii au pus la punct un sistem de spionaj foarte cu cap. Doar își spionează și prietenii, aliații. Clasic era ca un diplomat, secretarul trei cu cultura, de exemplu, să fie și șeful antenei de spionaj din țara respectivă. Încet, cu grijă și cu bani, punea la punct o rețea de spionaj, conform cu misiunea primită de la Paris. Dacă contraspionajul local se prindea, diplomatul devenea persoana non grata era expulzat și rețeaua, cetățenii respectivi, erau arestați, sau se pierdeau în natură.

În prezent este foarte greu să mai depistezi șeful rețelei și deci, existența unei rețele. În Rusia, de exemplu, sunt 27.000 de firme cu participare franceză. Una, sau mai multe dintre ele, este centrala de spionaj. Care? Cine? Unde? Că mai toate firmele fac același lucru… cel puțin în Rusia! Mai mult, spionajul á la française presupune secvențe, sunt implicate multe, foarte multe persoane, care fiecare face o activitate legală, dar, pe total… De aceea DGSE are nevoie de personal, cât mai mult personal. Pentru că spionii se pierd în peisaj, se camuflează prin diversitate. Nu mai sunt timpurile Războiului Rece. Îmi amintesc de un banc de atunci. Într-un bloc, la ușa unui anume Ionescu sună un francez. ”Salut! Sunt unchiul vărului tău!” Ionescu se uită bine și spune ”Tovarășe, nu știu cine ești, dar nu am văr și deci nici unchi” Francezul insistă: ”Domnule Ionescu, sunt unchiul vărului tău, ce, ați uitat parola?” ”Aaa, parola, mai urcă matale două etaje, Ionescu spionul stă la etajul cinci!”

Este ziua când o pomenim pe deosebita Malvina Urșianu. Am întâlnit-o o singură dată, parcă în anul 1968, în biroul tatălui meu, care era în Comitetul de Cultură și Artă, la Casa Scânteii, conducea muzeele. Tata era executiv la Consiliul Muzeelor și interimar la Consiliul Cinematografiei. Nu știu ce vorbiseră mai înainte, dar tata și-a aranjat cravata, și-a netezit părul dat pe spate și a plecat la șef, la Pompiliu Macovei. A lipsit mult, cam o oră. Malvina m-a ținut de vorbă, despre filme. A fost uimită de câte știam, chiar tehnică cinematografică. Tata a venit înapoi după o oră, cu un zâmbet pe față și cu ochii luminoși, așa era el. ”Malvina, nu avea grijă, s-a rezolvat, vezi de treaba ta, să faci filme frumoase!” Cred că tata i-a pus atunci o ”pilă” că la pile egale, meritul contează! Și Malvina Urșianu a făcut filme! Zece filme. Toate, de autor, adică ea era și scenarist și regizor. Unic la noi și poate și în lume, nu știu exact. Filmele ei au ceva complex, deosebit, elitist, je ne sais quoi, semnătura ei personală. Sigur că în seara asta o să revăd ”Serata” un film din anul 1971, îmi place foarte mult, mai ales pentru atmosferă, cred că pentru filmul ăsta a intervenit tata.

Apoi o să mă joc puțin cu Miki, dacă nu a adormit, cățelușa este bolnăvioară, are ciroză și joaca o mai dispune. Sau, să lăsăm pe mâine, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 19 iunie 2023

BERBEC Ai început o săptămână nouă și se apropie un eveniment, sau un termen şi simţi că poate fi momentul tău de glorie personală şi reuşită. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da, sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii sau întâlniri importante.

TAUR Trebuie să dai dovadă de tenacitate pe interesele tale, în domeniul profesional. Împrejurări neaşteptate te obligă să iei atitudine la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, ședință. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente… Femeile din zodie, mai ales, sunt astazi avantajate în dragoste. Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă!

GEMENI Dimineața eşti plin de intenţii bune. Dar, trebuie să mai faci compromisuri pentru ca să placi. Lasă ironiile şi nu lăsa frazele neterminate. Nu te baza pe inteligenţa anturajului, e inutil! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă : în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă.

RAC Ai un potenţial bun şi astăzi realizezi mai exact acest lucru. Te bucuri şi de protecţia stelelor şi a oamenilor. Nu te expune la bârfe și intrigi, bea apă suficientă, apă de calitate! Pentru unii dintre Raci, cei născuţi în ultimul decan: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le. Asta se chiamă „voinţa de a învinge”!

LEU “Cineva să mă oprească!” Nimeni nu-ţi poate rezista astăzi, ai o energie inepuizabilă şi un umor pe măsură. Dar fi selectiv cu cine vrei să colaborezi, sau să ieşi mai pe seara în oraş! Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales pe seară. Relaxarea este o artă, învaţ-o! Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din solara zodie a Leuli printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene. Încercă să te stăpâneşti. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, poți constata că sunt bine intenţionaţi.

FECIOARĂ Climatul de astăzi e favorabil. Ai mult de lucru, dar azi ai mai mult spor, pentru că ai confirmarea că ai făcut nişte alegeri corecte. Eşti motivat şi harnicia ta e benefică şi apreciată. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.

BALANŢĂ E luni și nu ştii de ce să te apuci mai întâi! Eşti asaltat de o mulţime de veşti şi probleme, din fericire de mică importanţă. Stabileşte prioritățile, analizează impactul şi… ia o pauză! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori sau noii clienţi. Pot pleca în vacanţă, dacă doresc o perioadă plăcută şi memorabilă, aceasta pentru nativii din decanul din mijlocul zodiei Balanţei.

SCORPION Pe fondul unor aspecte favorabile, a eforturilor trecute, ai o zi bună. Astăzi planetele te avantajează și în dragoste. O zi veselă şi optimistă, cu veşti placute din partea celor dragi. Ai posibilitatea să-ţi rotunjeşti un pic veniturile, poate este vorba de un job de sezon. Nu neglija baza contractuală, asigurarea de sănătate şi fondul de pensii. Vremea trece repede! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

SĂGETĂTOR Astăzi nu prea ai chef de nimic nou, de schimbări. Fă puţină administraţie, ordine în fişiere şi în hârtii. Şi poate şi în gânduri! Egiptenii, când se simţeau ca tine, construiau piramide! Zodia îţi este favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua pare favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet dulce, dulce, ca o prăjiturică din Orient.

CAPRICORN Ziua se anunţă uşoară, ai şi unele drumuri, dar alege o maşină cu aer condiţionat. De la firmă! O discuţie te pune pe drumul cel bun, la propriu şi figurat. Seară plăcută, poate în oraș! Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă relativ bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză, crime şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva…

VĂRSĂTOR Eşti pe drumul bun! Continuă! Fie că lucrezi sau înveţi. Anumite veşti, amănunte, discuţii, oameni pe care îi întâlneşti astăzi confirmă acest lucru. Oamenii te plac şi îţi urează succes! Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Vărsătorului de Apă o perioadă splendidă ca sa admire natura, sau natura umană. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult.

PEŞTI Astăzi, contează nuanţele. Dar, trebuie să păstrezi o perspectivă largă, o viziune globală a problemelor, activităţii atât la serviciu cât şi acasă. Apoi poți să exersezi arta compromisului! După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zi fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi, poate pe seară te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan! Lumea trece printr-o configuraţie malefică din cauza crizei politice care provoaca entropie, stres si mai mult haos in comunicare şi sentimente, dar nu trebuie să se încurce afacerile tale amoroase din atâta lucru!