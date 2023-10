Horoscopul lui Dom’ Profesor 18 octombrie 2023. O cometă care seamănă cu Millennium Falcon

18 octombrie

Pe 18 octombrie s-au născut Jean-Claude van Damme, Henri Bergson, Melina Mercouri, Chuck Berry, Mihail Sebastian, Nicolae Teclu, Ştefan Bănică Jr.

Sinaxar, Sf. Apostol şi Evanghelist Luca. Sf. Luca pare a fi fost din părţile Siriei. Adolf von Harnack, savantul german recunoscut ca autoritate în domeniul Noului Testament arată că Luca, Luciu de Antiohia, a scris Evanghelia sa între anii 120 şi 130. Şi „Faptele Apostolilor” cea mai bună, mai elegantă şi logică scrisoare din Noul Testament. Această Evanghelie scrisă într-o limbă aleasă, corespundea strategie Bisericii din acele timpuri: convertirea clasei conducătoare şi în special a femeilor nobile. Celelalte Evanghelii, sinopticele, scrise pe la anii 70 se adresau în special mahalalelor oraşelor, oamenilor săraci.

Evanghelia lui Luca se adresa celor cultivaţi. Biserica observase la începutul secolului II, că misiunea de convertire era împotmolită. Din cauze canonice. Toată lumea, toți creștinii așteptau a Doua Venire a lui Iisus. Sidromul șefului: vine șeful și rezolvă, ce ne mai trebuie organizare și Biserică! Exista un procent de 7-8% de creştini, în special evrei, dar şi procentul seminţiilor, a celor care nu erau evrei era în relativă creştere. Aceştia erau concentraţi în mahalalele câtorva oraşe mari.

Antiohia era unul dintre aceste oraşe. Luca, medic de profesie, provenea dintro familie bună grecească, se pare şi a fost ucenicul lui Pavel. A murit de bătrâneţe la 84 de ani, depunând activitate de misionariat până în ultima clipă. Are ca simbol taurul înaripat, vechiul animal mitic la Persiei şi mai înainte al Sumerului. I-am văzut la Nimrud, lângă Mosul într-o săpătură arheologică aflată la treizeci de metri adâncime, la Persepolis, Palmyra, Pasargad, Ur. Apărătorul credinţei… Dacă or mai fi și în ziua de astăzi, dacă nu le-au aruncat musulmanii în aer!

Luca, medicul, intelectualul, se potrivea foarte bine pentru următoarea etapă de propagandă a Bisericii care era îndreptată asupra femeilor aristocrate. Von Harnak arată şi Edward Gibbon confirmă că, în ciuda efortului şi a dedicaţiei creştinilor, religia nu se propaga, era respinsă mai ales în teritoriu. Păgâni, înseamnă țărani în latină! Aşa că Biserica a hotărât să prevaleze prin impunerea creştinismului de sus, adică să devină religie de stat, imperială. Acest lucru se putea întâmpla numai dacă avea sprijinul aristocraţiei. Iar veriga slabă o constituiau femeile, matroanele romane, nu prea educate. Dar mereu în căutare de un zeu care să le satisfacă dorinţele. Ori, creştinismul a avut superioritatea că nu promitea dragoste, bogăţie şi succes ci un singur lucru: minunea…

Vedeţi, în acele timpuri şi până de de curând, nici nu a trecut mult timp, religia era politică şi politica era religie. Ba mai este pe o bună parte a globului, în spațiul islamic de exemplu.

Tradiţional, Lucinul, Ziua Lupului. Ziua centrală din cele trei zile care conturează un ciclu de trei Lucini, Filipi de toamnă.

Vechile denumiri ale sărbătorilor lupilor s-au pierdut, după cum s-a pierdut şi identitatea noastră. E greu să mergi înainte când nu ştii cine eşti şi de unde vii…

Probabil că sunt interese meschine ca să uităm cine suntem, dacii cei mândri, românii cei curajoși care au spus de nenumărate ori în istorie: ”pe aici, nu se trece!”. Până şi stema ne-au schimonosit-o capetele mici. Ce caută stema monarhiei pe tricolor? Suntem vreun imperiu ca să ne punem vulturii imperiali? Suntem o țară de împărțit, ca asta arată stema. De ce nu puneţi însemnele vechi? De ce omorâţi căţeii, vă amintesc cumva de lupii strămoşeşti? Trebuie să dispară tot ce este român, daco-roman, şi aminteşte de vechimea noastră de mii, poate zeci de mii de ani aici, pe pământurile noastre?

Dacă este aşa, în mine şi în ai mei, că suntem destui, nu toți sunt nesimțiți și fug numai după bani, ca măgarul lui Nastratin după morcov, nu aveţi speranţă, ei bine, aveţi duşmani de temut, care ştiu ce şi cum şi când să facă. Şi îl văd cu siguranţă, cu ochii rasei noastre vechi, pe Magistrat, pe Lupul Şchiop cum o să vă curme suferinţele. Pentru că suferiţi, sunteţi bolnavi, dar nu ştiţi…

În marea nebunie a globalizării şi a europenizării uităm cine suntem şi la ce ne pricepem mai bine. Ar trebui ca folclorul şi etnografia să fie sprijinite mult, ca să salveze, să prezerve, ce mai este din fiinţa naţională, aşa cum cu mare grijă s-a salvat ADN-ul lui Einstein.

Poate, odată şi odată o să „clonăm” şi poporul român, dar trebuie să avem din ce. Atunci o să fie bunăstare, armonie şi pace!

Dar, iată ce s-a discutat pe Dimineața Astronomilor:

Cometa criovulcanică 12P/Pons–Brooks, care va face cea mai apropiată apropiere de Pământ anul viitor, și-a reînoit „coarnele” distinctive după a doua erupție majoră în patru luni.

O cometă vulcanică enormă de mărimea unui oraș mic a explodat violent pentru a doua oară în patru luni, în timp ce se îndreaptă spre Soare. Și la fel ca erupția anterioară, norul de gheață și gaz a emis ceea ce părea o pereche gigantică de coarne.

Cometa, numită 12P/Pons-Brooks, este o cometă criovulcanică sau vulcanică rece. Are un nucleu solid, cu un diametru estimat de 18,6 mile (30 de kilometri) care este umplut cu un amestec de gheață, praf și gaz cunoscut sub numele de criomagma. Nucleul este înconjurat de un nor neclar de gaz numit coamă, care se scurge din interiorul cometei.

Când radiația solară încălzește interiorul cometei, presiunea crește, iar cometa explodează violent, aruncându-și măruntaiele înghețate în spațiu prin crăpăturile mari din învelișul nucleului.

Pe 5 octombrie, astronomii au detectat o izbucnire mare de la 12P, după ce cometa a devenit de zeci de ori mai strălucitoare din cauza luminii suplimentare care se reflectă din coama sa extinsă, potrivit Asociației Astronomice Britanice (BAA), care a monitorizat îndeaproape cometa.

În următoarele câteva zile, coama cometei s-a extins și mai mult și și-a dezvoltat „coarnele deosebite”, a raportat Spaceweather.com . Unii experți au glumit că forma neregulată a coamei face ca cometa să arate ca o navă spațială științifico-fantastică, cum ar fi Millennium Falcon din filmul Războiul Stelelor, vezi fotografia din titlu.

Forma neobișnuită a comei cometei se datorează probabil unei neregularități în forma nucleului lui 12P, a declarat Richard Miles, un astronom BAA, pentru Live Science după erupția anterioară a cometei. Gazul care se scurge este probabil parțial obstrucționat de o crestătură care iese pe nucleu, a spus Miles. Pe măsură ce gazul continuă să se extindă departe de cometă, neregularitatea formei comei devine mai definită și mai vizibilă, a adăugat el.

12P se îndreaptă în prezent spre sistemul solar interior, unde va fi aruncată cu praștia în jurul Soarelui pe orbita sa extrem de eliptică de 71 de ani în jurul stelei noastre natale – similar cometei verde Nishimura, care a efectuat o manevră aproape identică pe 17 septembrie. .

12P va atinge cel mai apropiat punct de Pământ pe 21 aprilie 2024, când poate deveni vizibil cu ochiul liber înainte de a fi catapultat înapoi spre sistemul solar exterior. Nicio grijă, se va afla la peste un milion de kilometri! Nu se va întoarce până în 2095.

Este a doua oară când 12P își mărește coarnele anul acesta. Pe 20 iulie, astronomii au fost martorii cometei explodând, pentru prima dată în 69 de ani (în principal din cauza izbucnirilor sale fiind mai puțin frecvente și mai greu de observat în restul orbitei sale). Cu acea ocazie, coama lui 12P a crescut la aproximativ 230.000 km, ceea ce este de aproximativ 7.000 de ori mai mare decât nucleul cometei.

Nu este clar cât de mare a crescut coma în timpul celei mai recente erupții, dar există semne că izbucnirea a fost „de două ori mai intensă” decât cea anterioară, a remarcat BAA. Până acum, coma probabil s-a micșorat până aproape de dimensiunea normală.

Pe măsură ce 12P continuă să se îndrepte spre Soare, există o mare probabilitate să asistăm la câteva erupții majore. Este posibil ca acele erupții să fie chiar mai mari decât cea mai recentă, pe măsură ce cometa absorb mai multă radiație solară, potrivit Spaceweather.com.

Dar 12P nu este singura cometă vulcanică pe care astronomii o monitorizează în prezent: 29P/Schwassmann-Wachmann (29P) — cea mai volatilă cometă vulcanică din sistemul solar — a avut, de asemenea, mai multe erupții vizibile în ultimul an.

În decembrie 2022, 29P a cunoscut cea mai mare erupție din ultimii 12 ani , care a pulverizat aproximativ 1 milion de tone de criomagma în spațiu. Și în aprilie a acestui an, pentru prima dată, oamenii de știință au prezis cu exactitate una dintre erupțiile lui 29P înainte ca aceasta să se întâmple, datorită unei ușoare creșteri a luminozității cometei în perioada premergătoare exploziei de gheață.

Cu certitudinea că nu sunt singur pe lume și că mai există mulți oameni ca mine în România, corespondența uriașă este o dovadă, vă mai aduc o dovadă certă: mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 18 octombrie 2023

BERBEC Se profilează o zi obişnuită în care rutina te cam enervează. Totuşi, o veste, sau o întâlnire care îţi face plăcere, trebuie doar să laşi comoditatea şi să ieşi, poate pe seară, în oraş. Conjunctura astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor vești sau informații. Atenție la presă și la rețelele de socializare, poți avea unele date de excepție. Nu le pierde! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important.

TAUR Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de probleme! Toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge barca vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Dar, nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau într-o comunitate de oameni. Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi, când eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele!

GEMENI Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Dar nu uita să te disimulezi inteligent, cum spune înţeleptul chinez. Eşti prea direct şi prea naiv, păcate dar şi calităţi ale zodiei. Astăzi nu specula nimic sentimental sau financiar. Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Mai pe seară, o cină plăcută și rafinată într-o casă unde miroase a curăţenie!

RAC Dimineaţă obositoare şi enervantă. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. În orice caz, ajungi seara târziu acasă. Dacă este aşa, poate vezi şi un film la modă. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele intime. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.

LEU Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi generozitatea ta dau rezultate. La serviciu o perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Evită alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi încearcă să te gândești la lucruri placute și vesele. Poţi să te deconectezi de la izvoarele toxicităţii psihice: televiziunea, internetul, mobilul etc. Poţi să spui nu haosului, vulgarităţii, prostiei. Poţi să-ti faci şi un ceai de tei cu miere de albine! Poţi multe, trebuie să şi vrei!

FECIOARĂ Evită enervarea la masă şi în general fii mai detaşat. Fii atent la ce mănânci şi nu discuta problemele în timpul mesei. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute. Incearcă să termini lucrurile de care te apuci. Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.

BALANŢĂ Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te vei simţi foarte bine! Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. O zi neasteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Până seara e clar ca te simţi excelent! Nişte mici ambiţii personale, mai curind niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulata. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandata : „totul sau nimic”! Seară plăcută, poate la un film nou, la modă.

SCORPION Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. O zi plăcută, cum nu ai mai avut de mult, dar trebuie să vrei și tu să fie așa. Lasă „înțepăturile” și laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm și optimism pe ceea ce ai de făcut. Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca sa iei o hotarare greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult.

SĂGETĂTOR Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Astăzi ai parte de multă înțelegere și căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă și solidaritatea anturajului este ca un balsam pentru sufletul tău. O zi foarte potrivită ca să iei iniţiative curajoase, atât în domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calitati poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante.

CAPRICORN Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile umane, se pot dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Cu toate ca esti o fire prudenta pe linga prudență trebuie sa adaugi vigilenta, tact, foarte multa diplomatie si chiar şi un zambet! Exista o doza de naivitate adolescentină care te prinde, dar nu uita ca nativii din Capricorn se nasc bătrâni şi întineresc toata viaţa! Nu accepta cu nici un preţ sfaturi garantate şi substanţe ciudate pentru cura ta de slăbire, mult sport în aer liber este infinit mai benefic.

VĂRSĂTOR Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită detaşare, adică mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemle tale rămân la fel de mari! Din nou, pentru a mia oară, se discută despre criză şi creşterea preţurilor, şi cum să se descurce familia, sau, firma ta. Ca să obţii o idee bună trebuie sa priveşti lucrurile ca şi când ai fi la distanţă, să ai perspectiva şi obiectivitatea necesare. Trebuie să te gândeşti care este cel mai bun scenariu ca sa domini evenimentele. Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane in care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Grija pe care o ai pentru altii, poate din familie, ar trebui să se transforme în protejarea propriilor interese, in promovarea pe termen lung a carierei.

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu lăsa lucrurile neclare sau „în coadă de peşte”! Să nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va stârni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Asa că nu pierde timpul, fiind o persoană oarecum lentă, cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism, nu strică!