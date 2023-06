HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   17,18 iunie 2023. Din nou, despre Universuri Paralele. Metaversul

17,18 iunie

Pe 17 iunie s-au născut Edward I, Igor Stravinsky, James Brown, Charles Gounod, Eddie Merckx, Elena Cuza, Ilie E. Torouţiu, Victor Papilian, Sabin Bălaşa, Ion Th. Ilea, Petronela Negoşanu, Suto Andras, Romeo Alexandrescu, Micaela Eleutheriade, Virgil Ogăşeanu. Pe 18 iunie s-au născut Sir Paul McCartney, Isabella Rosselini, Miklos Horthy, Gheorghi Dimitrov, Edouard Daladier, Raffaella Cara, Ion Zubaşcu, Ştefan Preda, Ligia Macovei.

În calendarul creştin-ortodox, pe 17 iunie, sunt, de pază la frontiera creștinătății, Sfinţii: Manuil, Savel şi Ismail. Pe 18 iunie, duminică, sunt Sfinţii: Leontie, Ipatie, Teodul şi Erasm. Dezlegare la pește, în ambele zile.

Conjunctura astrologică indică un weekend normal, relaxant pentru unii, distractiv pentru alţii şi obositor pentru toți.

Sunt ferm convins de existența Universurilor Paralele. Altfel nu s-ar explica multe fenomene fizice și întâmplări ciudate. Așa că atunci când am găsit un eseu pe temă, scris de Timothy Andersen, care este cercetător principal la Georgia Tech Research Institute, nu am ezitat să-l împărtășesc cu domniile voastre. Timothy este autorul cărții The Infinite Universe (2020). Nu reprezintă exact părerea mea, dar toată lumea are dreptul la opinie.

Fiecare viață conține durere. Chiar și viața perfectă, viața în care ai tot ce îți dorești, își ascunde propriile lupte unice. Scriind în Genealogia moralei (1887), Friedrich Nietzsche spunea: „Omul, cel mai curajos animal și cel mai predispus la suferință, nu neagă suferința ca atare: o vrea , chiar o caută, cu condiția să i se arate un sens pentru ea, un scop al suferinței. O viață aparent perfectă, dar lipsită de sens, oricât de confortabilă, este un fel de iad.”

În căutarea noastră de sens, ne imaginăm drumurile neparcurse, iar aceste vieți alternative capătă o realitate proprie și, poate, sunt reale. În romanul său The Midnight Library (2020), Matt Haig explorează acest concept. În ea, unei femei pe nume Nora Seed i se oferă șansa de a trăi viețile pe care le-ar fi trăit dacă ar fi făcut alegeri diferite. Fiecare viață este o carte într-o bibliotecă infinită. Deschiderea cărții o duce să trăiască în acea altă lume atâta timp cât se simte confortabil acolo. Fiecare lume posibilă devine realitate.

De foarte mult timp filozofii au visat la lumi posibile. Dar numai odată cu apariția fizicii cuantice și cu nevoia de a interpreta predicțiile sale contraintuitive, a apărut că aceste posibilități ar putea fi reale. Introdusă în anii 1950 de un student absolvent, Hugh Everett, cu multă reclamă, și promovată în anii 1970 de fizicianul Bryce deWitt, interpretarea fizicii prin „multe lumi” a captat imaginația publicului și a înflorit o explozie de artă și cultură. Născută din nevoia de a interpreta comportamentul celor mai mici blocuri ale Universului nostru, fizica cuantică a alimentat o conversație culturală din adâncurile filozofiei și științei academice, până la vârful elitei de la Hollywood.

Conceptul modern de lumi posibile este atribuit polimatului german, co-inventator al calculului diferențial și rival al lui Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz , în lucrarea sa ”Theodicee: Eseuri despre bunătatea lui Dumnezeu, libertatea omului și originea lui. Răul” (1710). Sintagma „cea mai bună dintre lumi posibile” provine din această lucrare și se referă la încercarea lui Leibniz de a rezolva problema răului propunând că a noastră este cea mai bună lume posibilă. Cu alte cuvinte, orice altă lume posibilă ar conține mai mult rău.

Leibniz s-a bazat pe lucrarea preotului iezuit spaniol Luis de Molina din secolul al XVI-lea, care a postulat că Dumnezeu conține „cunoaștere de mijloc”, cunoașterea a ceea ce ar face o persoană dacă ar fi plasată într-o anumită situație. În orice lume posibilă dată, acțiunile unei persoane sunt fixe, dar, de la o lume la alta, acestea pot acționa diferit din cauza schimbărilor în circumstanțele vieții sale. Prin urmare, Dumnezeu ne dă un fel de liber arbitru, care este esențial pentru a ne considera responsabili pentru acțiunile noastre, dar, prin cunoștințele lui mijlocii, ne plasează în cea mai bună lume posibilă pentru cel mai mare număr de oameni; în această lume, alegerile noastre sunt prestabilite. Teologia lui Molina propune că până și Dumnezeu cere unor oameni să se blesteme pe ei înșiși pentru a-i salva pe alții.

Filosoful analitic american contemporan Alvin Plantinga s-a bazat pe ideile teologice ale lui Leibniz pentru a produce lucrarea sa fundamentală despre lumi posibile, The Nature of Necessity (1974). Ca și în romanul lui Haig, Plantinga concepe o bibliotecă de cărți, fiecare corespunzătoare unei lumi posibile. Acolo, el definește o carte despre o lume ca tot ceea ce este adevărat, inclusiv tot ceea ce este necesar (adică adevărat în toate lumi) și tot ceea ce este contingent (adică adevărat doar în unele lumi). Fiecare lume are o singură carte cu lucruri adevărate.

Plantinga ilustrează diferența dintre adevărurile necesare și contingente în acest fel: „Ar fi putut Socrate să fie un aligator?” Da. Poate exista o lume posibilă în care Socrate se trezește, ca în romanul lui Franz Kafka Metamorfoza (1915), pentru a descoperi că trupul său este cel al unui aligator. Astfel, Socrate a fi om nu este necesar, ci contingent. Nu este adevărat în fiecare carte din bibliotecă. Pe de altă parte, implicațiile matematice precum 1 + 1 = 2 și dovezile logice sunt adevărate în toate lumile. Sunt necesare.

În ciuda faptului că ia în considerare multe lumi posibile, precum Leibniz și Molina, Plantinga afirmă că există o singură lume reală. Pentru el, lumi alternative sunt utile filosofilor la care să se gândească, dar nu există de fapt.

Interpretarea multor lumi (MWI) a fizicii cuantice, pe de altă parte, spune că toate aceste lumi posibile există, iar cea în care trăim nu este diferită de niciuna dintre celelalte. Conform unei forme a acestei credințe, undeva acolo există un duplicat exact al tău, al casei tale, al familiei tale, dar un mic detaliu este diferit, poate ceva la fel de mic ca un foton rătăcit care a mers la stânga în loc de la dreapta, sau poate ceva mare. Poate că o rază cosmică rătăcită a lovit ADN-ul tău înainte de a te naște și ai părul roșu în loc de castaniu sau ai dezvoltat un defect congenital grav. Poate că nu exiști deloc.

Pentru laic, ideea că toate aceste lumi există acolo ar putea părea tulburătoare, deoarece ne îndepărtează de unicitatea noastră personală. Pentru filozofi precum Plantinga, este deranjant pentru că pune în discuție unicitatea adevărului.

Un bun exemplu este pisica lui Schrödinger. În acest experiment de gândire clasic, o pisică este plasată într-o cutie și capacul închis. Nu vă mai povestesc experiența, este traumatizantă pentru mine. Concluzia experienței este că pisica lui Scrödinger poate să fie, în același timp, și vie și moartă.

Toate acestea par foarte obișnuite până când țin cont de natura cuantică a luminii. O particulă cuantică, a arătat știința experimentală, poate fi în două stări deodată până când este măsurată. Astfel, atunci când fotonul este tras în oglindă, acesta nu trece prin sau deviază. Mai degrabă, intră într-o stare în care, după ce a trecut și a fost deviat, ambele sunt încă posibile – o singură lume care conține două fapte contradictorii. Aceste fapte sunt, ipotetic, transmise pisicii, deși nimic atât de mare și de complex ca un animal cu sânge cald nu ar putea fi pus într-o asemenea stare, în practică.

Știm că acest lucru este valabil pentru particule din cauza a ceea ce fizicienii numesc experimentul cu dublă fantă. În ea, un singur fascicul de lumină este trimis prin două fante dintr-o barieră către un ecran de cealaltă parte. Chiar dacă lumina provine ca un fascicul drept, după ce trece prin cele două fante, ea apare ca două unde interferente care lovesc ecranul împreună. Aceasta arată ca barele alternative de lumină și întuneric.

Vrem să știm dacă lumina este formată din particule sau dintr-o undă continuă. Pentru a face acest lucru, trimitem cea mai mică cantitate de lumină pe care o putem, care sunt mici pachete numite fotoni, la fanta dublă. Emitem ipoteza că, dacă acestea apar în puncte individuale, atunci fotonii sunt particule; dar dacă apar răspândiți pe ecran, atunci fotonii sunt unde. Începem experimentul și vedem imediat că fotonii apar în puncte individuale de pe ecran: scor pozitiv pentru ipoteza particulelor. Dacă continuăm să declanșăm fotoni, totuși, constatăm că punctele apar în aceleași bare alternante de lumină și întuneric, ca și cum fotonii ar interfera unul cu celălalt. Scor pozitiv și pentru ipoteza undei.

Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este pentru că, atunci când fotonul trece prin barieră, el intră în ceea ce fizicienii numesc o suprapunere de unde, într-un sens, a trecut prin ambele fante în același timp, ca o undă, dar a ajuns la un moment dat pe panou, ca o particulă. Aceasta se numește dualitate undă-particulă.

În interpretările standard ale fizicii cuantice, nu spunem că fotonul a trecut prin ambele fante în același timp; mai degrabă, spunem că funcția sa de undă – un fel de câmp de probabilitate – a trecut prin ambele fante în același timp. Acea funcție de undă „se prăbușește” sau dispare, lăsând singurul foton pe panou. Aceasta rezolvă perfect contradicția, deoarece putem afirma că „fotonul a intrat în fanta stângă” și „fotonul a intrat în fanta dreaptă” nu sunt niciodată adevărate simultan. Mai degrabă, spunem că funcția de undă a trecut prin fante și s-a prăbușit în poziția fotonului de pe ecran.

Conform MWI al fizicii cuantice, totuși, întreaga funcție de undă este un spectru de realități alternative care coexistă. Toate aceste lumi sunt conectate și fotonii din ele interacționează slab înainte de a fi măsurați – dar însuși actul de măsurare le face fie să se despartă, fie să pară să facă acest lucru. Când se întâmplă această despărțire, copiile tale și ale restului Universului se despart și ele.

MWI este controversat și este el însuși supus interpretării, în funcție de dacă credeți că există un mecanism cuantic pentru scindarea lumii sau dacă acesta este pur și simplu modul în care ființele umane experimentează fenomenele cuantice.

Reale sau nu, lumi paralele posibile explică paradoxurile cuantice ciudate. De exemplu, în experimentul cu dublă fantă, dacă plasez un detector în fața fiecărei fante, acesta va detecta doar un singur foton care trece printr-una, sau alta. Niciodată ambele. Dacă scot detectoarele, obțin modelul de interferență ca și cum fotonul a trecut prin ambele fante. Acest lucru creează un paradox. De ce poate fi într-un fel când măsoară și altul când nu?

Acest lucru nu se întâmplă în fizica clasică. Dacă trag o săgeată într-o țintă, pot fi absolut sigur că săgeata va urma o singură traiectorie de la arcul meu până la țintă, indiferent dacă o privesc zburând sau nu. Dacă nu îl privesc, dar îmi imaginez o lume în care am văzut-o, asta se numește lume contrafactuală. În fizica clasică, lumile contrafactuale și lumile reale sunt întotdeauna aceleași, dar în mecanica cuantică nu sunt. Lumea este cu adevărat diferită dacă mă uit la o particulă care zboară prin spațiu față de dacă nu o privesc.

Fizicienii știau că acest lucru este adevărat în anii 1920, dar a durat mai mult de 60 de ani până când cineva a propus o modalitate de a împărți diferența dintre a privi și a nu privi. În 1988, fizicienii Yakir Aharonov, David Albert și Lev Vaidman au introdus o astfel de metodă, numită „măsurători slabe”. Aceste măsurători colectează unele informații despre particule și, pe parcursul multor, multe măsurători, ne pot oferi informații statistice care ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în interiorul unei suprapoziții cuantice.

Măsurătorile slabe ne permit să detectăm urme de particule chiar și atunci când acestea nu sunt prezente . Dacă există o urmă a unei particule, înseamnă că a avut un efect de măsurare, dar nu a fost neapărat acolo în niciun sens real. Aceasta este ceea ce cercetătorii văd în timpul experimentului cu dublă fantă. O particulă are o urmă din ambele fante din cauza modelului de pe ecran, dar nu are prezență în niciuna. Dacă o particulă este prezentă, aceasta ar fi constatată printr-o măsurătoare puternică unde este localizată, apărând literalmente pe ecranul unui detector.

MWI interpretează urmele și prezența într-un mod unic. O urmă este atunci când particulele din diferite lumi nu au fost măsurate suficient de puternic pentru a opri interacțiunea, astfel încât lumile nu sunt „despărțite”. Când lumile încetează să interacționeze (se împart), atunci urma devine prezență.

Studiile din lumea reală a „măsurătorilor slabe” au fost concepute cu atomi, fotoni și alte elemente ale lumii cuantice. De exemplu, o lentilă poate devia ușor fotonii dintr-un laser și îi poate face să interfereze diferit cu un alt fascicul de fotoni decât dacă obiectivul nu este prezent. Vă puteți imagina, așadar, dacă ar fi să puneți lentile în fața fantelor, acestea ar avea un efect măsurabil, dar, dacă deviația este foarte mică, nu ar fi suficient să prăbușiți funcția de undă sau să despărțiți lumile. Folosind acest fapt, puteți construi experimente care vă permit să vedeți urme fără prezență.

Experimentele reale măsoară efectele bizare în interiorul suprapozițiilor. De exemplu, au fost făcute experimente atât cu fotoni, cât și cu atomi, care arată că uneori o particulă se dublează, astfel încât poate fi în două locuri simultan, dar fiecare cu o probabilitate de 100%, nu cu probabilitatea de 50 % a fantei duble. Particula va compensa prin generarea unei copii „negative” a ei însăși, de asemenea, cu 100 % probabilitate, în altă parte, astfel încât totalul să fie în continuare unul.

Aceste rezultate sunt contraintuitive, cu excepția cazului în care credeți că funcția de undă este un lucru real, caz în care particula este o funcție de undă care are vârfuri de probabilitate de 100 % în două puncte și un minim (-100% ) în altul.

Din acest motiv, unele teoreme ale MWI, cum ar fi cea a lui Vaidman, mențin primatul funcției de undă asupra conceptului de a avea mai multe „copii” ale lumii care s-a despărțit. Cu alte cuvinte, multiversul nu este multe lumi, ci o singură lume, iar noi suntem mai mult ca ființe bidimensionale într-o lume 3D, percepând doar mica noastră felie. Lumile sunt ca piesele dintr-un puzzle, care se potrivesc împreună într-un mod de bun simț când sunt împreună, dar sfidând intuiția când sunt lăsate deoparte.

Teoria lui sugerează că și viețile noastre ar putea fi un puzzle. Poate că au sens doar atunci când le privim printr-un multivers de vieți posibile și, dacă am putea vorbi doar cu acele alte copii ale noastre, am putea înțelege experiențele noastre. Luați în considerare că, atunci când ne imaginăm în alte lumi posibile, nu vrem doar să știm cum se înțeleg sinele nostru alternativ. Vrem să știm ce ar crede ei despre noi, cum ar fi să le vorbim și vrem să știm cum ar fi să trăiești în acele alte lumi în care locuiesc acei ei. Mai mult decât atât, vrem să rezolvăm incertitudinea pe care o avem în propriile noastre decizii din trecut, întrebându-le: „Cum a ieșit?” Singura modalitate de a face asta este să descoperi oglinda și să arunci o privire prin ea.

Un mijloc de a ne conecta cu sinele nostru alternativ este prin literatură, film și arte. MWI a apărut pentru prima dată în romanul lui Michael Moorcock The Sundered Worlds (1962), o opera spațială care se întinde pe un vast multivers. În acest roman de acțiune asemănătore Războiului Stelelor, eroul Renark von Bek se angajează să salveze multiversul de Armaghedon. Acest roman a găzduit, de asemenea, unele dintre cele mai timpurii utilizări ale realității virtuale, tabletelor de computer, afișajelor digitale și, bineînțeles, fizicii cuantice și a lansat, de asemenea, lunga carieră a lui Moorcock.

De atunci, numeroase romane, filme și emisiuni TV au folosit conceptul, inclusiv ficțiune pentru copii. Prima carte despre un univers paralel pe care îmi amintesc că am citit-o a fost cartea pentru copii The Double Disappearance of Walter Fozbek (1980) de Steve Senn, despre un băiat care schimbă cumva locurile cu omologul său dinozaur într-o lume în care oamenii sunt toți dinozauri.

Ideea a surprins și filmele. Printre numeroasele filme multivers se numără cele din trilogia Înapoi în viitor (1985-90), despre ceea ce se întâmplă când ne întoarcem în timp, schimbăm trecutul și descoperim că viitorul este cu totul altă lume. Există, de asemenea , Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), un hit spectaculos animat de computer despre un elev de liceu, Miles Morales, care devine Black Spider-Man în propriul său univers și face echipă cu Spider-people ( bărbați, femei și chiar Spider-Ham, un porc) din alte universuri pentru a-și învinge nemesisul Kingpin. De asemenea, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), o luptă din Universul Marvel între bine și rău în lumi paralele; și câștigătorul Premiilor Oscar pentru cel mai bun film, Everything Everywhere All at Once (2022), despre o eroină care învață că poate extrage abilități și puteri din sinele ei alternativ pentru a lupta împotriva răufăcătorilor care amenință lumea. Să nu uităm ”A Sound of Thunder” (2005) devenit un clasic al genului.

În fiecare lucrare, o ruptură în spațiu-timp, deschide o ușă, un gest necesar pentru a ajunge la sinele nostru paralel. Cu toate acestea, MWI ne spune de fapt că lumile sunt în general inaccesibile. Lucrarea asupra măsurătorilor slabe înseamnă că lumile pot diverge fără a se deconecta complet. Un dispozitiv mai bun ar putea fi un pasaj ascuns care există deja, mai degrabă ca portalul dulapului din seria Cronicilor din Narnia a lui CS Lewis (1950-56) decât o ruptură periculoasă în spațiu și timp. Încă nu am citit o poveste în care complotul s-a învârtit în jurul opțiunii de a împiedica lumi să se separe, mai degrabă decât lumi să se îmbine accidental și catastrofal, dar asta ar putea fi mai realist.

În unele cazuri, scopul literar al multiversului nu este atât de a lega lumi paralele, cât de a spune povești diferite cu aceleași personaje. Star Trek , de exemplu, a depins de multivers pentru filmele sale de repornire James T Kirk (2009-2016), permițându-i regizorului JJ Abrams să ocolească canonul și să schimbe detalii pentru a-l reimagina pe tânărul Kirk și aventurile sale pe USS Enterprise.

Folosind multiversul pentru a reporni Spider-Man din filmul Spider-Man: No Way Home (2021), MWI explică cum ar putea exista diferiți actori – Tobey Maguire, Andrew Garfield și Tom Holland – care l-au jucat pe Spider-Man de-a lungul anilor. Simultan în universuri diferite și cum s-ar putea întâlni pentru a lupta ca o echipă. Multiversul nu este doar o modalitate distractivă de a-i face pe toți cei trei actori să apară în film, ci și un mijloc de a explora modul în care personajele lor diferă și ce au părut despre alegerile pe care le-au făcut și provocările cu care s-au confruntat fiecare, atât similare, cât și unice.

Multiversul a deschis, de asemenea, noi moduri de a privi condiția umană. Una dintre cele mai fascinante domenii în care cultura, filosofia și lumi posibile se ciocnesc este în lucrarea lui Robert Lanza despre biocentrism, care este o abordare filozofică a fizicii prin prisma ființelor vii. Lanza, un biolog profesionist, propune că Universul ia naștere direct din observarea conștientă a acestuia de către un individ. El emite ipoteza că, din acest motiv, o ființă conștientă nu poate înceta să fie conștientă. Acest lucru duce la faptul că este imposibil să fii mort. În schimb, conștiința cuiva se desparte pur și simplu, prin procese cuantice, în lumi în care acea conștiință poate continua să existe. Fiecare colaps al funcției de undă sau divizarea lumii ne lasă într-o lume în care rămânem în viață.

Un alt roman, Ușile Edenului (2020) de Adrian Ceaikovski, explorează lumi paralele prin fenomenul de evoluție ramificată. Pentru fiecare Pământ paralel din poveste, domină o specie diferită, care a continuat, mai degrabă decât să sufere dispariția. De exemplu, autorul își imaginează cum ar putea arăta o societate de trilobiți. Ca în multe povești multivers, realitatea se prăbușește și diferitele lumi intră în conflict una în alta. Cartea conține multe scenarii detaliate și imaginative despre evoluția speculativă și, dintr-o perspectivă MWI, este perfect rezonabil să ne imaginăm multe rezultate evolutive potențiale diferite, deoarece evoluția este foarte dependentă de aleatoriu, inclusiv de variațiile cuantice ale razelor cosmice care lovesc ADN-ul .

Chiar și lumea artei a luat în seamă multiversul. Ca răspuns la pandemia COVID-19 , experiența Burning Man in the Multiverse din 2020 a prezentat multiversul cu stiluri vizuale captivante într-un eveniment virtual. În acest proiect, opt echipe au dezvoltat universuri virtuale diferite, cu un Burning Man unic în fiecare. Puteți traversa Burning Man Playa – albia uscată a lacului unde vare duce în mod normal la Black Rock City – în realitate virtuală ca un avatar, să explorați arta și sculptura creată într-o lume virtuală și să vă imaginați realitățile paralele ale festivalului anual în sine.

Cel mai puternic motiv pentru care multiversul s-a infiltrat în cultură este că oamenii sunt povestitori. Cercetările arată că această tendință este universală și apare în copilăria timpurie. Este scris în ADN-ul nostru. Implicată în povestire este modificarea detaliilor astfel încât o lume posibilă să devină alta. Astfel de narațiuni sunt esențiale pentru modul în care specia noastră a înțeles lumea de milenii. Meta-povestirile care conțin lumi posibile conflictuale devin simultan nu numai plauzibile, ci și esențiale pentru modul în care ne interpretăm percepțiile: personale, neliniare și calitative, mai degrabă decât obiective, liniare și cantitative.

Mintea umană își creează chiar propriile multiversuri prin vise, unde apar realități alternative. Cine nu a visat la o persoană iubită, poate decedată, care se comportă în feluri în care nu ar fi făcut-o niciodată sau care trăiește într-o casă pe care nu a mai văzut-o până acum? În mod fundamental, mintea umană a evoluat pentru a-și imagina mai multe viitoare posibile ramuri din prezent. Dacă acesta este de fapt cazul, este o întrebare deschisă pe care fizica încă trebuie să o rezolve, dacă poate vreodată.

În timp ce interpretarea mai multor lumi a fost uneori suprautilizată, amploarea multiversului în cultură este o schimbare cu beneficii. Există mai multe moduri de a vedea lumea și fiecare minte conștientă își poate crea propria versiune a realității. Într-o lume plină de date, faptele concrete au devenit dificil de găsit și toată lumea trebuie să aibă mintea deschisă la posibilitățile ca ceea ce cred sau li s-a spus să fie doar una dintre multele lumi posibile.

Pe de altă parte, atunci când începem să tânjim să trăim într-una dintre acele realități alternative, ne poate face disperat de nefericiți. Acesta este blestemul de a ne imagina toate aceste căi ramificate în viețile noastre. După cum scria romancierul american James Branch Cabell în The Silver Stallion (1926): „Optimistul proclamă că trăim în cea mai bună dintre toate lumi posibile; iar pesimistul se teme că acest lucru este adevărat. Ce disperare mai mare decât să crezi că trăiești o viață greșită? Totuși, cum putem pretinde că o viață este greșită? O viață plină de suferință nu este una lipsită de sens, așa cum subliniază Nietzsche.”

După cum înțelege Nora la sfârșitul Bibliotecii de la miezul nopții a lui Haig :

”Este ușor să plângem viețile pe care nu le trăim. Ușor să ne dorim să fi dezvoltat alte talente, să fi spus da la diferite oferte… Este ușor să regreti și să continui să regreti, la infinit, până când timpul nostru se termină… Acele vieți se întâmplă, este adevărat, dar se întâmplă și existența ta… ”

M-am gândit că, în toată bălăcăreala asta politică, cu rotația guvernului, o pauză nu strică. Este weekend, se pare că va ploua, cel puțin aici în Prahova submontană, trebuie să vă decuplați de la stres, pentru că, sigur că da, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 17,18 iunie 2023

BERBEC Sâmbătă eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat. Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Geamăn care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

TAUR Utilizează orele de lumină pentru treburile importante. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul – fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că programul de duminică este deja stabilit. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut.

GEMENI Nu aştepta foarte mult mai ales de la cei cu care te întâlneşti în weekend. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic concediu, sau a unei vacante. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se poate termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui cozodiacal. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Așa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

RAC Sâmbătă o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Nu o să le faci tu pe toate dar zodia are o mulţime de nativi! Fă sinteza ultimelor evenimente. Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze – ce să mai spun daca este vorba de o relatie de amor! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti să întalneşti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. În acest weekend odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe mai târziu. Tot în acest weekend călătoriile, excursiile, drumeţiile sunt bine aspectate. Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar încă nu ştii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune şi/sauplanuri de concedii şi vacanţe.

FECIOARĂ O sâmbătă favorabilă, mai putin in ceea ce priveşte călătoriile. Ocupă-te de programul tau obişnuit de weekend, poate du-te la un spectacol şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Limitează-te la activităţile de rutină, de weekend. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură”, duminică, pe seară, poate la un suc, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

BALANŢĂ Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Lucrul bine făcut este o recompensă consistentă. Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poat fi şi o apriţie-şoc la o petrecere – în orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat dezastru sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, cel puțin in acest weekend !

SCORPION Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin! Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Scorpion este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordaţi mai mult timp familiei, prietenilor vechi – vă veţi simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar, plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Pe de alata parte vremea caldă te invita la ţară, pentru răcoare, dar poate şi pentru o aprovizionare direct de la producator. Vezi dacă plouă.

SĂGETĂTOR Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din zodia centaurului arcaş să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte . Perioada vă este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Mari iubitori de natură, Săgetătorii probabil că vor alege un pic-nic la iarbă verde, cu grătar şi jocuri cu mingea, asta dacă nu plouă și este urât.

CAPRICORN Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor apropiaţi, sau partenerilor de viaţă. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividente plăcute în viitor. Weekendul îţi este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără sa ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci aproape nici un efort.

VĂRSĂTOR Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca singur. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor, originalitatea este imediat evidenţiată. Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică poţi să fi la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

PEŞTI Este o zi neaşteptat de simpatică, in care toată lumea te intreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent! Tot ceea ce începi astăzi poate aduce rezultate bune. În acest weekend eşti într-o perioada binecuvantată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante în domeniul social, în cel personal. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi evidente, însă, pentru că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!