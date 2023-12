Horoscopul lui Dom’ Profesor – 16,17 decembrie 2023. Viața a apărut imediat după Big Bang

16,17 decembrie

Pe 16 decembrie s-au născut Caterina de Aragon, Gebhard von Blucher, Ludwig van Beethoven, Edward Emerson Barnard, Leopold I, Max Linder, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, C. Jinarajadasa, Elena Băcăoanu, Mircea Heroveanu, Noru Demetriad. Pe 17 decembrie s-au născut Paracelsus, Humphrey Davy, Erskine Caldwell, Horia Popescu, Doina Melinte, Dumitru Bagdasar, I.A. Bassarabescu, Vasile Lovinescu.

În calendarul creștin-ortodox pe 16 decembrie sunt Sfinții: prorocul Agheu și Teofana, împărăteasa. Pe 17 decembrie în calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Daniel, Proorocul şi Sfinţii tineri prooroci Ananaia, Azaria şi Misail. „Daniil, împreună cu alţi trei tineri iudei, Anania, Azaria şi Misail, pentru faptele lor cele bune au fost luaţi la curtea lui Nabucodonosor şi puşi în dregătorii”. Ca să interpreteze visele, semnele şi stelele de pe cer! Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei”, din 16 decembrie 1773 a fost începerea Războiului de Independenţă în America de Nord, pe atunci colonie britanică. Samuel Adams împreună cu alţi o sută cincizeci de fraţi masoni din Marea Lojă „Sons of Freedom” atacă, deghizaţi în piei roşii, (nativi, politic corect) portul Boston şi aruncă în ocean 342 de baloturi de ceai de pe trei nave comerciale englezeşti. Britanicii măriseră nejustificat taxele pe ceai şi alte produse! Scumpirea prețurilor este un motiv de revoluție.

Masonii au fost în primele rânduri ale Războiului de Independenţă, dublaţi de mari oameni politici şi de ştiinţă, de exemplu, fratele Benjamin Franklin. Şi instruiţi de alţi masoni, din Marele Orient, ca, de exemplu, marchizul de Lafayette, autorul de mai târziu a „Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului” inspirată copios din Constituția americană, la care fusese coautor. Dar şi alţi fraţi masoni din Europa, ca polonezul Kosciuszko Tadeusz sau germanul Von Kalb s-au alăturat insurgenţilor americani.

Tot pe 16 decembrie, dar în anul 1910, are loc, la Issy les Moulineaux (lângă Paris), primul zbor experimental din lume al unui avion cu motor aeroreactor (avionul „Coandă 1910”), inventat, construit şi pilotat de inginerul român Henri Coandă, pionier al aviaţiei mondiale. Sursă RADOR.

”Evenimentul Zilei” din 16 decembrie 1989 – să ne amintim că, pe 16 decembrie, la Timișoara, a început ”loviluția română”. Am participat, la București, sunt și fotografiat într-un album, dar nu mi-a trebuit certificat de revoluționar și alte privilegii cum aveau ilegaliștii comuniști. Doar cei căzuți, familiile lor, merită compensații și acelea ar trebui să fie foarte mari!

Fiecare revoluție are profitorii ei, a spus Marat, la revoluția franceză, alt masacru trist și nejustificat, exact 200 de ani mai înainte. Am făcut ce am crezut atunci că era mai bine pentru România. După atâția ani, nu știu dacă să plâng, sau să râd! Am fost toată viața un idealist nepractic cu șapte ani de acasă, de la familia mea de mic burghezi și cu o conversație frumoasă, culturală, de diplomat, cum mă caracteriza Corneliu Mănescu!

”Evenimentul zilei” din ziua de 16 decembrie 2017 o să rămână în istorie ca ziua funeraliilor Regelui Mihai al României.

Viața ar fi fost posibilă la doar câteva secunde după Big Bang

Viața poate fi mult, mult mai veche decât Pământul, spune în Space astrofizicianul Paul Sutter.

Viața și-a găsit o casă pe Pământ de aproximativ 4 miliarde de ani. Aceasta este o parte semnificativă din istoria de 13,77 miliarde de ani a universului. Probabil, dacă viața ar fi apărut aici, ar fi putut apărea oriunde. Și pentru definiții suficient de ample ale vieții, ar fi posibil chiar ca viața să fi apărut la doar câteva secunde după Big Bang.

Pentru a explora originile vieții, mai întâi trebuie să o definim. Există peste 200 de definiții publicate ale termenului, ceea ce arată cât de dificil este să te confrunți cu acest concept. De exemplu, sunt virusurile în viață? Se reproduc, dar au nevoie de o gazdă pentru a face acest lucru. Dar prionii, structurile proteice patogene? Dezbaterile continuă să se învârtească peste limita dintre viață și non-viață. Dar pentru scopurile noastre, putem folosi o definiție extrem de largă, dar foarte utilă: Viața este tot ceea ce este supus evoluției darwiniste.

Această definiție este la îndemână deoarece vom explora originile vieții însăși, care, prin definiție, va estompa granițele dintre viață și non-viață. La un moment dat, adânc în trecut, Pământul nu era viu. Atunci a fost. Aceasta înseamnă că a existat o perioadă de tranziție care va întinde în mod natural limitele oricărei definiții pe care o poți reuni. În plus, pe măsură ce săpăm mai adânc în trecut și explorăm alte opțiuni potențiale pentru viață, vrem să ne menținem definiția largă, mai ales că explorăm colțurile mai extreme și mai exotice ale universului.

Cu această definiție ca bază de lucru, viața pe Pământ a apărut cu cel puțin 3,7 miliarde de ani în urmă. Până atunci, organismele microscopice deveniseră deja suficient de sofisticate pentru a lăsa în urmă urme ale activităților lor care persistă până în zilele noastre.

Aceste organisme semănau mult cu cele moderne: foloseau ADN-ul pentru a stoca informații, ARN-ul pentru a transcrie aceste informații în proteine ​​și proteinele pentru a interacționa cu mediul și a face copii ale ADN-ului. Această combinație în trei direcții permite acelor loturi de substanțe chimice să experimenteze evoluția darwiniană.

Dar acei microbi nu au căzut pur și simplu din cer; au evoluat din ceva. Și dacă viața este ceva care evoluează, atunci trebuie să existe o versiune mai simplă a vieții care să apară chiar mai devreme în trecutul Pământului. Unele teorii speculează că primele molecule autoreplicabile și, prin urmare, cea mai simplă formă posibilă de viață de pe Pământ, ar fi putut apărea imediat ce oceanele s-au răcit, cu peste 4 miliarde de ani în urmă.

Și poate că Pământul nu a fost singur — Marte și Venus aveau condiții similare la acel moment, așa că dacă viața s-a întâmplat aici, s-ar fi putut întâmpla și acolo.

Prima viață între stele

Dar soarele nu a fost prima stea care s-a aprins în fuziune; este un produs al unui lung șir de generații anterioare de stele. Viața așa cum o cunoaștem necesită câteva elemente cheie: hidrogen, oxigen, carbon, azot și fosfor. Cu excepția hidrogenului, care a apărut în primele minute după Big Bang, toate aceste elemente sunt create în inimile stelelor în timpul ciclurilor lor de viață. Deci, atâta timp cât aveți cel puțin una sau două generații de stele care trăiesc și mor și, astfel, își răspândesc elementele în galaxia mai largă, puteți să spuneți că au apărut în univers viață asemănătoare Pământului.

Acest lucru împinge ceasul înapoi la posibila prima apariție a vieții cu peste 13 miliarde de ani în urmă. Această eră din istoria universului este cunoscută sub numele de zorii cosmici, când s-au format primele stele. Astronomii nu sunt exact siguri când a avut loc această epocă de transformare, dar a fost undeva la câteva sute de milioane de ani după Big Bang. De îndată ce au apărut acele stele, ar fi putut începe să creeze elementele necesare vieții.

Așadar, viața așa cum o cunoaștem – construită pe lanțuri de carbon, folosind oxigen pentru a transporta energie și scufundată într-o baie de apă lichidă – poate fi mult, mult mai veche decât Pământul. Chiar și alte forme de viață presupuse bazate pe biochimie exotică necesită un amestec similar de elemente. De exemplu, unele vieți extraterestre pot folosi siliciu în loc de carbon ca element de bază sau pot folosi metanul în loc de apă, ca solvent. Indiferent de ce, acele elemente trebuie să vină de undeva, iar asta undeva este în miezurile stelelor. Fără stele, nu poți avea o viață bazată pe substanțe chimice.

Prima viață din univers

Dar poate că este posibil să ai viață fără chimie. Este greu de imaginat cum ar putea fi aceste creaturi. Dar dacă luăm definiția noastră largă – că viața este ceva supus evoluției – atunci nu avem nevoie de substanțe chimice pentru a face acest lucru. Sigur, chimia este o modalitate convenabilă de a stoca informații, de a extrage energie și de a interacționa cu mediul, dar există și alte căi ipotetice.

De exemplu, 95% din conținutul de energie al universului este necunoscut fizicii, așezând literalmente în afara elementelor cunoscute. Oamenii de știință nu sunt siguri care sunt aceste componente misterioase ale universului, cunoscute sub numele de materie întunecată și energie întunecată, și din ce sunt alcătuite.

Poate că există forțe suplimentare ale naturii care lucrează numai asupra materiei întunecate și energiei întunecate. Poate că există mai multe „specii” de materie întunecată — un întreg „tabel periodic al materiei întunecate.” Cine știe ce interacțiuni și ce chimie întunecată se desfășoară în vastele întinderi dintre stele? Ipotetică „viață întunecată”; este posibil să fi apărut în universul extrem de timpuriu, cu mult înainte de apariția primelor stele, alimentate și mediate de forțe pe care încă nu le înțelegem.

Posibilitățile pot deveni și mai ciudate. Unii fizicieni au emis ipoteza că în primele momente ale Big Bang-ului, forțele naturii erau atât de extreme și atât de exotice încât ar fi putut susține creșterea structurilor complexe. De exemplu, aceste structuri ar fi putut fi șiruri cosmice, care sunt pliuri în spațiu-timp, ancorate de monopoluri magnetice. Cu o complexitate suficientă, aceste structuri ar fi putut stoca informații. Ar fi existat o mulțime de energie de circulat, iar acele structuri s-ar fi putut autoreplica, permițând evoluția darwiniană.

Orice creatură existentă în acele condiții ar fi trăit și ar fi murit cât ai clipi, întreaga lor istorie durand mai puțin de o secundă – dar pentru ei ar fi fost o viață întreagă.

Personal nu sunt de acord cu Paul, i-am spus-o și pe Dimineața Astronomilor. Nu cred, adică sunt sigur, că nu există materie și energie întunecată. Ceea ce am afirmat este că ființele din Univers, civilizațiile respective, mai mult sau mai puțin raționale, trebuie să se supună legii evoluției, adică au o naștere, o perioadă de viață și o încetare a acestei vieți. Cred că în decursul eonilor, a miliardelor de ani și a miliardelor de civilizații care s-au perindat s-a stabilit o ordine, ad hoc. Astfel în același sector al Universului nu pot coexista civilizații de ființe raționale cu un nivel tehnologic foarte diferit.

Dacă am analiza istoria Terrei obiectiv și fără prejudecăți am putea concluziona că a fost vizitată, în diferite epoci, de diverși extratereștri. Nimic organizat, nimic global, nimic spectaculos. Inițiative personale. Pur și simplu extratereștrii nu sunt interesați de Terra și de pământeni! Până o să ajungă la noi reptilienii, care după mai multe volume de SF și serialul ”V”, consideră omenirea o sursă delicioasă de proteine de prima calitate !

O să continui Horoscopul global 2024, sper să termin până de Crăciun. Acum mă duc să mă rog pentru sufletul unui rege fără noroc și pentru poporul lui, popor pe care nu l-a mai găsit când s-a întors în țară. Mă rog mereu, mă rog tot timpul, după metoda atonită a starețului Dionisie, dar parcă trebuie să găsesc un psalm special. De obicei mă rog cu gândurile mele, vorbele mele, Dumnezeul meu! Acum simt nevoia a ceva solemn, ceva potrivit măreției unui rege, cel mai corect om.

Trebuie să-mi şterg o lacrimă, să zicem că mi-a intrat ceva în ochi, nu sunt politician ca să plâng la comandă. Chiar mă doare inima şi simt un nod în gând pentru rege, Dumnezeu să-l odihnească, și poporul ăsta amărât, schimbat, nefericit, păcătoșit, tradat şi vândut de atâtea ori că numai au cancelariile Vestului şi haznaua Orientului atâţia arginţi de-ai lui Iuda.

Politicienii spun că România o duce bine. Poate, din punctul lor de vedere, dar banii din România nu se împart corect. Puținii bogați devin mai bogați și cei mulți, săracii, mai săraci.

Dar se pregăteşte o armată, o armată a gândului, formtă din cei umili și neimportanți, dar furioși peste poate, sarea Pământului, cea mai periculoasă forță care există, pentru că este a gândului, iar gândul face viitorul, vreme trece, vreme vine, o să vină ploaia de sânge, cea care spală păcatele, înecând pe păcătoşi, pe trădătorii de ţară, pe cozile de topor, ploaia dreptăţii şi a răzbunării, vine, a venit mereu, încep să se adeverească profeţiile lui Sundar Singh şi ale lui Petrache Lupu – români, pândiţi zorile, mâine o să fie o altă zi, se apropie ziua libertăţii noastre!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 16,17 decembrie 2023

BERBEC Ai trecut printr-o perioada grea, eşti cam obosit şi se apropie Crăciunul. Sâmbătă este momentul să iei o pauză şi să te îngrijeşti. Ceva fizioterapie, SPA, masaje, sală, ar face minuni! Nu buluci ritmul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

TAUR Sâmbăta aceasta evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauza condiţiilor meteorologice. Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

GEMENI Ai ceva de rezolvat sâmbăta aceasta. Abordarea logică, sistematică a situaţiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC Astăzi te cuprinde o dorinţă de a face gospodărie, de a merge la piaţă. Imaginezi mâncare delicioasă şi chiar porneşti la fapte, dar, atenţie, nu exagera cu cheltuielile şi căută marfă bună! Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major, atenţie la gheaţa de pe jos, pe unde este.

LEU Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, este sâmbătă şi repaosul are virtuţile lui. Zi favorabilă corespondenţei, scrie, vorbeşte, socializează, comunică! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

FECIOARĂ Te simţiţi mai bine, după o perioadă de disconfort. Este o zi bună pentru a face bilanţul şi a vedea cât vrei să cheltuieşti cu vacanţa de Crăciun. Distracţiile mari se fac cu bani puţini! O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi pe bandă, poate un tratament cosmetic, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochita sau o camaşe calcată.

BALANȚĂ Prieteni sau rude te viziteaza azi, cu veşti bune. Puneţi la cale împreună un proiect la care vă gândiţi de mult timp. Este vorba despre vacanţa de Crăciun , dar şi despre multe pregătiri! Cu Venus, protectoarea ta, pusă pe croşetat pulovere pentru iarnă, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă muncă – sărăcia omului! Respectiv, în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani. Dar, mulţi, puţini – distracţia poate fi mare.

SCORPION Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! Eşti cam nemulţumit şi se pare că ai motive. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor… Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău.

SAGETATOR O zi în care nostalgia iernii te îmbie la amintiri şi la un ceai fierbinte. Dacă tot ai luat-o pe panta amintirilor nu este bine să dai telefoane pe la prieteni şi rude, să vezi ce mai fac? Primele ore din ziua de sâmbătă îţi dau ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul care să fim drepţi, nu mai are zile multe! Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”.

CAPRICORN Ai primit de dimineaţă o însărcinare importanta pentru care te simţi bine pregătit şi motivat. Poate să fie şi cumpărarea de globuri, de nimicuri strălucitoare pentru Pomul de Crăciun. În acest weekend, mai exact sâmbătă la prânz, eşti pus în faţa unei decizii. Să stai acasă cu pisica sau căţeluşul sau să ieşi pe seară în frig pentru cine ştie ce fiţe la cluburi şi/sau peteceri incerte. Sau să trăbăluieşti plenar în bucătărie pentru mâncarea de săptămâna viitoare. Sfatul meu este să stai cu necuvântătoarele. Animăluţele nu mint, nu trădează, nu invidiază.

Au după cum bine spunea Carl Sagan o capacitate deosebită de a recunoşte binele. Iar dacă le faci rău te muşcă sau zgârie, direct şi fără bârfe pe la spate. Duminică poţi să inviţi la masă un prieten bun. Ai atâta nevoie de o discuţie normală şi poate mai afli şi ceva noutăţi.

VARSATOR Ai o şansă să-i arăţi partenerului(ei) buna ta credinţă, că nu renunţi uşor şi ca ai mijloacele de a merge înainte. Efortul poate să-ţi dea dureri de cap, chiar insomnie. Bea un ceai de tei! Ai, în sfîrşit, răspunsul la acţiunile tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aştepţi – din domeniul social şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp. Adică primeşti un telefon sau un mesaj pe care îl cam aşteptai.

În rest poţi să ieşi cu familia la un suc şi o cafea, sau altceva fierbinte şi aromat, că nu face rău la fizic. Duminică oferă-ţi un cadou de sărbători şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoşte de dimineaţă – daca este buna sau.. nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Zi de cumpăraturi si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

PESTI Dacă ieşi la cumpărături atenţie la vremea capricioasă, la frig şi ceață, îmbracă-te şi încalţă-te corespunzător şi o să fie bine! Totuşi, trebuie să ai grijă şi să fii precaut! Duminica aceasta ai posibilitatea sa iesi putin pe afara, dar atentie la frig si la ce mananci in oras. Mai bine ia prinzul cu familia, acasă, în cadru festiv cu supieră de porţelan, cu faţă de masă de satin şi suporturi de tacâmuri din alpaca! Lucrurile de genul acesta au rolul lor, îţi întăresc încrederea în valorile fundamentale: familie, proprietate, naţiune. Ai nevoie de aceste lucruri, pe care poate nu le şti, nu le preţuieşti, dar ele există în subconştientul tău şi se cer respectate!