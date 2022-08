HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 16 august 2022. Visul unei nopți de vară

16 august

Pe 16 august s-au născut Madonna, Pierre Richard, Alexandru Agache, Filaret Barbu, Virgil Ierunca, Florin Bogardo, Gabriela Melinescu, Gelu Solomonescu, Ion Gheorghe, Ovid Crohmăliceanu.

Pe 16 august este scris în calendarul creștin ortodox: Sf. Mahramă a Domnului. Sf. Martiri Brâncoveni şi Sf. Iosif de la Văratec.

Tradiţional, în „kalendar” pe 16 august sunt Cercurile Sf. Marii, ultima zi a serbărilor Herei.

„Evenimentul Zilei” din 16 august 1949 a umplut de tristeţe o naţiune întreagă: Margaret Mitchel, celebra autoare a romanului „Gone with the Wind” a încetat din viaţă urmare unui accident în care a fost lovită de un automobil, condus pe contrasens de un şofer beat.

„Gone with the Wind” este romanul meu preferat. Și filmul! Când am ajuns în Atlanta, printre primele locuri pe care le-am vizitat a fost „The Dump”, astăzi „Margaret Mitchel House and Museum”.

Ce fată frumoasă a fost Margaret, o adevărată fiică a Sudului!

Dintr-o familie foarte bună şi înstărită. Pe măsură ce mă documentam mai mult îmi dădeam seama că romanul a avut şi o tentă autobiografică, sigur, în economia ficţiunii!

Tot pe 16 august, în anul 1956, a încetat din viaţă sărac şi uitat de toţi, Bela Lugosi, cred că primul, celebrul interpret a lui „Dracula”. A fost înmormântat ca un vampir, cu mantia lui Dracula, după cum lăsase în testament.

Dar astăzi, 16 august, încă îi pomenim pe Sfinţii Martiri Brâncoveni Constantin Vodă şi cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi sfetnicul Ianache.

Cu Brâncoveanu, știu eu ce știu. S-a transformat în fantomă ca mulți dintre cei desprinși din această viață prin violență și bântuie cu bunătate și înțelepciune pe cei care, încă, mai slujesc țara, românismul.

Este vorba despre Biserica Sf. Gheorghe Nou din București. Biserica a suferit la cutremurul cel mare din martie 1977 și mi-a dat cel mai mult de furcă la întocmirea documentaţiei de consolidare. Pentru că, la îndemnul proaspătului Patriarh Iustin Moisescu şi a părintelui Neamu de la Sectorul tehnic al Patriarhiei, constituisem un colectiv de ingineri, arhitecţi şi meseriaşi care se ocupa cu întocmirea şi executarea urgentă a proiectelor de consolidare a bisericilor avariate de cutremur.

Dar atunci, în vara lui 1977 s-a întâmplat o minune. V-o povestesc, chiar dacă nu o să mă credeți. Eram obosiţi şi nemîncaţi. Era noapte. Sala pusă cu dragoste de Patriarhie la dispoziţia noastră era plină de planşete, foi de calc, rigle de calcul, noile și scumpele calculatoare electronice, două ”Texas Instruments”, cărţi de specialitate, tabele, şabloane, Rotring-uri şi tuşuri scumpe, tuburi de proiecte, culegeri de STAS-uri şi încă o mie de lucruri de proiectare. Toate cumpărate din banii noştri. Rămăsese doar arhitectul Gabriel Piţigoi şi cel care vă povesteşte. Ceilalţi plecaseră, erau prea obosiți, iar o parte erau ”în delegație” zidarii de la Floreşti începuseră lucru la Săftica și trebuia cineva să-i îndrumeze.

Am adormit amândoi cu capul pe planşetă. Şi am avut amândoi, acelaşi vis! Se făcea că un bărbat înalt, cu faţa nobilă, cu barbă şi mustăţi, îmbrăcat în caftan domnesc se plimba în jurul Sfintei Biserici Sf. Gheorghe Nou şi ne arăta, tăcut, dar zâmbind, diferite puncte pe clădire. Visul unei nopți de vară.

Ne-am trezit. Ne durea capul, tare. Ne-am uitat unul la altul şi apoi am povestit ce am visat, la început cu prudenţă, apoi… Gabi, arhitectul, a început să facă semne pe planuri, acolo unde arătase domnitorul: „da, da, aici tiranţi, aici centură de beton puternic armat, aici subfundaţie, aici injecţie cu răşină, aici ţesătură de scoabe”. Şi calculul de rezistenţă, dimensionare, îl întreb! Asta este treaba ta mi-a spus liniştit arhitectul, pe vremea lui Brâncoveanu nu prea erau ingineri structuralişti.

Taina este că pe atunci, în anul 1977, nu ştiam exact că, în subsolul, în cripta Sf. Biserici sunt ascunse moaştele Brâncovenilor. Ne spusese preotul de acolo, în taină, dar am crezut că este o încurajare să facem lucru bun. Da, dar Brâncoveanu, fantoma lui, ştia că vrem să facem un lucru bun, dar oboseala şi epuizarea ne împiedicau, așa că ne-a ajutat.

Dar altceva doream să vă spun despre Constantin Brâncoveanu. Eu l-am înțeles. Poate că este vorba de litra de sânge pe care o mai am de la Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu, stră-strămoșul meu.

Brâncoveanu îl admira până peste poate pe moldoveanul Dimitrie Cantemir. Del Chiaro este martor, dar și lucrarea recentă a marelui savant Mihai Maxim, care a stat zeci de ani în arhivele din Istanbul, ”L’Empire Ottoman Au Nord Du Danube”. Așa că marele nostru domnitor muntean, rege, ca să fiu mai exact, a vrut să facă și el ceva pe măsura regelui moldovean. A clădit, a ridicat biserici, a inițiat un stil arhitectonic, a fost mecena pentru tipărituri și arte. Sigur că mulții lui bani proveneau din jecmăneala poporului și a boierilor. Așa era obiceiul pe atunci. Mă întreb, s-a schimbat ceva astăzi? Bună întrebare!

Dar Brâncoveanu știa să înmulțească banii, avea o artă a comerțului exterior, cum se spune astăzi. Cumpăra arme de la austrieci și le vindea la preț mare la tătari. Praf de pușcă de la ruși și vindea la turci. Alimente din Transilvania pe care le vindea armatei rusești. A cumpărat mai multe proprietăți în Transilvania, Veneția și… Istanbul. Avea o bancă la Veneția. A turnat monede de aur în Transilvania.

În sudul Istanbulului, Constantin Brâncoveanu avea o mare fermă, unde creștea o herghelie foarte numeroasă, numai cai negri, de ascendență arabă. Era principalul furnizor al armatei turcești, al ofițerilor. Această herghelie l-a făcut pe sultan să vadă negru. El avea monopolul furnizării cailor către armată! Așa că a hotărât moartea rivalului lui în afaceri și confiscarea marii lui averi. A fost o afacere, bani, nicidecum o problemă religioasă, de această părere a fost și Nicolae Iorga. Întotdeauna este vorba de bani, religia este invocată întotdeauna ca o scuză convențională și acceptată de prostime. De exemplu încercarea de asasinat a lui Salman Rushdie, de acum câteva zile. Ziariștii și politicienii au făcut spume atribuind încercarea de asasinat domeniul religiei. Nimic mai greșit. Din nou este vorba de bani. Capul lui Salaman Rushdie valorează, la propriu, aproape șase milioane de dolari, bounty oferit de pasdaranii și presa din Iran.

Într-o epocă furtunoasă, unde trădarea și asasinatul erau monedă curentă, domnitorul, adică regele, Constantin Brâncoveanu a făcut o greșeală. A crezut că mita, banii și capul plecat pot rezolva orice. Avea bani de îi întorcea cu lopata, de ce nu a cumpărat o armată de mercenari din Occident? Se întreabă mulți istorici. Nu l-a dus capul, sau i-a fost frică? El a făcut ceea ce era politic corect, atunci, și s-a bazat pe cuvântul și onoarea sultanului care îl făcuse domnitor pe viață.

Ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi când orbii noștri conducători se bazează pe tratate și nu înarmează armata. Pentru că, până la urmă, nu le păsă de popor, ci doar de propria persoană. Tobele războiului se aud, bine a spus bătrânul Kissinger, în mai a împlinit 99 de ani. Oare conducătorii noștri nu sunt doar orbi, sunt și surzi? Bună întrebare!

Acum o să mă duc să revăd o comedie, ca să mai îmi treacă simțămintele bizantine, ce altfel decât ”Le grand blond avec une chaussure noire” pentru că, astăzi, marele actor francez Pierre Richard împlinește 88 de ani. Este bine să fii actor și încă unul de comedie, pentru că rămâi în amintirea spectatorilor tăi mereu tânăr și vesel. Bun, am văzut rapid, adică la viteza 1,5, pe Netflix, ”Pandora” un film coreean slăbuț indicat iubitorilor de centrale nucleare și m-am împotmolit la ”Divergent” un film SF ce putea fi bun, dar a ratat copios. Nu vi le recomand.

Așteptând posibilul happy-end al filmului horror care este viața de fiecare zi în România, să înregistrăm că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 16 august 2022

BERBEC Aspectele bune ale lui Marte arată o zi dinamică, favorabilă acţiunii. Astăzi poţi să înaintezi cu succes în proiectele tale, atât la serviciu cât şi în viaţa privată. Faptele contează! Fă-ţi stereotipuri de exprimare! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi.

TAUR Ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să discuţi tainele tale. Mai aşteaptă puţin! Astăzi evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuiala. Stelele iţi indica o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa ca foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust.

GEMENI O zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau cu cineva din famile. Superficialitatea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Un aspect particular al stelelor te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. O zi plăcută.

RAC Astăzi nu eşti foarte inspirat în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu, este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi!

LEU Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Azi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul relaţiilor umane. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva.

FECIOARĂ Domeniul sentimental, dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profită de favorurile stelelor, dar fără să exagerezi. Zâmbeşte, fii cordial! Ziua de azi este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale sau personale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună, pe total.

BALANŢĂ Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează o lucrare. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în cuplu. Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi cafea! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te împaci cu cineva pe care l-ai evitat multă vreme. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

SCORPION Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, apropiaţi, cu anturajul. O veste pare că te interesează. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Program plăcut pe seară, poate la un film nou. Semn mare de evenimente. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală, atenţie, casa familiei este prost aspectată. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare! Chiar şi o plimbare pe jos este benefică.

SĂGETĂTOR Configuraţia şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită în special Scorpionii şi Fecioarele. Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Ar fi cazul sa dovedesti că poţi mai mult! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai.

CAPRICORN Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci şi inspiraţie. Nu sta pe gânduri, lucrează zi-lumină! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel astăzi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă, pâna seara iţi vei reveni.

VĂRSĂTOR Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i şi pe cei din jur să ia atitudine, vei vedea că şi ei au idei bune. Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat.

PEŞTI Ai prea multe griji pe cap şi nu mai ştii să te relaxezi. Trebuie sa laşi totul la o parte şi să zâmbeşti, să dormi, să iubeşti, să te bucuri de viaţă. Nu trece prin viaţă ca printr-un tunel! Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! O veste de departe, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. Poate o sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava!