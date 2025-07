Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 iulie 2025. Pământul ar putea avea, în orice moment, cel puțin șase „mini-luni”







15 iulie

Pe 15 iulie s-au născut Rembrandt van Rijn, Iris Murdoch, Jacques Derrida, Forest Whitaker, Jean-Baptiste Charcot, Mario Kempes, Costin Neniţescu, Florin Mihăilescu, Eugen Filotti.

Tradiţional: Ciurica, Chiriac Şchiopul, Ziua Femeilor, Circovii Mărinei.

Sunt sărbători vechi feminine, poate din matriarhat, poate de douăzeci de mii de ani, ale zeiţelor Kibele, Semele şi cabira Axiokersa, moştenite de traci, daci, de la pelasgi, probabil, cu siguranţă de la agatârşi, dacă nu chiar de la dolicocefalii (cu capul lung) cei misterioşi care au locuit prin toată Europa zeci, sute de mii de ani înainte de sosire brachicefalilor (cu capul rotund) indo-europeni.

Şi acum, în prezent, serbarea se ţine tot trei zile, după numărul zeiţelor pământului, rodului şi a iubirii. După obiceiul dacilor!

Se spune că astăzi, 15 iulie, este singura zi din an când o femeie poate să-şi bată bărbatul (Speranţia). Nu se împrumută, nu se dă nimic din casă. Iar Chiriac Şchiopul este prietenul nostru, Lupul Şchiop. Am mai pomenit despre aceste lucruri şi acum un an şi acum doi ani şi dacă Bunul Dumnezeu va vrea, o să vă amintesc și anul viitor.

Pământul ar putea avea cel puțin 6 „mini-luni”. De unde provin acestea?

O jumătate de duzină de fragmente ale Lunii ar putea orbita pentru scurt timp Pământul în orice moment, înainte de a se deplasa în jurul Soarelui, sugerează noi cercetări - dar dimensiunile mici și viteza rapidă a mini-lunilor le fac dificil de observat.

Când obiectele se ciocnesc cu Luna , acestea trimit în spațiu o ploaie de material, dintre care o parte reușește să scape în spațiu. Deși ocazional poate exista o bucată mare, majoritatea se mișcă rapid și au un diametru mai mic de 2 metri. Cea mai mare parte a materialului lunar se înscrie pe orbita Soarelui , care este mai atractiv din punct de vedere gravitațional . Însă o parte din resturi pot fi atrase ocazional pe o orbită în jurul Pământului înainte de a se întoarce pentru a înconjura Soarele, au explicat cercetătorii într-un studiu publicat în revista Icarus .

Este „un fel de dans medieval, un cadril, în care partenerii se schimbă regulat și uneori părăsesc ringul de dans pentru o vreme”, a declarat pentru Space.com prin e-mail Robert Jedicke , cercetător la Universitatea din Hawaii și autor principal al studiului.

O bucată din lună

Deși Uniunea Astronomică Internațională nu are o definiție oficială, cercetările anterioare au sugerat că o mini-lună ar putea fi un obiect care este cel puțin temporar legat de Pământ, face cel puțin o revoluție în jurul planetei și este mai aproape de o distanță de aproximativ patru ori mai mare decât distanța Pământ-Lună la un moment dat pe orbita sa.

Mini-sateliții pot proveni de oriunde din sistemul solar, dar un studiu din 2018 a sugerat că majoritatea provin din regiunea centurii de asteroizi, între orbitele lui Marte și Jupiter . Apariția recentă a mini-sateliților de pe Lună, însă, pune sub semnul întrebării această constatare.

În 2016, telescopul de studiu al asteroizilor Pan-STARRS1 din Hawaii a observat un obiect apropiat de Pământ, cu o lungime cuprinsă între 40 și 100 de metri, identificat ca Kamo'oalewa sau „469219 Kamo'oalewa”, care orbita soarele în sincronizare cu Pământul. Studiile ulterioare au dezvăluit că Kamo'oalewa era o bucățică de Lună ruptă acum între 1 milion și 10 milioane de ani, în urma prăbușirii care a format craterul Giordano Bruno .

La începutul acestui an, astronomii au anunțat că un al doilea satelit terestru temporar pare să aibă o origine lunară . Descoperit anul trecut, obiectul - numit 2024 PT5 - seamănă mai mult cu Luna decât cu un asteroid .

Împreună, aceste două obiecte sugerează că Luna ar putea da naștere propriilor luni minuscule. Așadar, Jedicke și colegii săi au decis să calculeze exact câte mini-luni lunare ar putea exista. Bazându-se pe simulări ale modului în care s-ar putea comporta particulele suflate de Lună , au descoperit că multe dintre particulele lansate în spațiu ar putea fi captate cel puțin temporar de Pământ și că aproximativ o cincime dintre ele ar putea deveni mini-luni.

Noile descoperiri prevăd, în mod nominal, că 6,5 sateliți lunari ar putea înconjura Pământul în același timp. Obiectele individuale sunt schimbătoare; dacă ar putea fi numărate astăzi și apoi din nou peste un an, unele ar fi obiecte noi. O mini-lună tipică dansează în jurul Pământului timp de o medie de aproximativ nouă luni, a spus Jedicke, iar aceste mini-luni sunt alimentate constant de materia care călătorește pe o orbită asemănătoare Pământului.

Însă, când vine vorba de stabilirea numărului prezis de mini-luni, Jedicke a avertizat că incertitudinea este „gigantică - de multe ordine de mărime”. Acest lucru se datorează numeroaselor necunoscute, inclusiv dimensiunea unui crater format în urma unui impact și distribuția dimensiunii și vitezei materialului ejectat.

„Dacă ar exista atât de multe [obiecte legate temporar], studiile telescopice ar detecta probabil mai multe dintre ele”, a spus Jedicke. „Așadar, predicția nominală este aproape sigur greșită. Asta e știință…”

Deoarece știința se bazează pe informații noi, identificarea mai multor mini-sateliți lunari și o mai bună înțelegere a distribuției dimensiunilor acestora vor ajuta la rafinarea acestei predicții și vor oferi noi perspective asupra procesului de formare a craterelor.

Obiecte mici, provocări mari

Din cauza dimensiunilor lor, aceste luni minuscule și temporare sunt dificil de observat. Problema se referă atât la dimensiunea lor, cât și la viteza lor. Având în vedere că majoritatea fragmentelor au un diametru cuprins între 1 și 2 metri, chiar și cele mai experimentate instrumente pot avea dificultăți în a le detecta. Jedicke le compară cu o mașină, sau un SUV.

„Detectarea obiectelor din acel interval de dimensiuni înseamnă că acestea trebuie să fie aproape, astfel încât să fie strălucitoare, dar dacă sunt aproape, înseamnă că par să se miște rapid pe cer”, a spus Jedicke. „Este incredibil că studiile telescopice moderne au capacitatea de a detecta obiecte atât de mici până la milioane de kilometri distanță.”

În studiile masive ale cerului, computerele lucrează de obicei pentru a extrage mișcarea. Când mini-sateliții sunt suficient de aproape pentru a fi văzuți, mișcarea lor rapidă poate lăsa urme, trasoare, mai degrabă decât pete, pe imaginile cerului. „Urmele sunt mai dificil de identificat pentru algoritmii computerizați”, a spus Jedicke.

NASA estimează că un asteroid ar putea lovi Luna în 2032

Dar nu totul este pierdut. Noua cercetare sugerează că 2020 CD3 a fost vizibil pentru Catalina Sky Survey doar în două dintre cele aproximativ 1.000 de nopți în care obiectul s-a aflat în raza de acțiune. Detectarea cu succes este un semn bun pentru observațiile viitoare. Odată ce obiectele au fost identificate, urmărirea devine mai ușoară, deoarece astronomii știu unde și când să caute mini-lunile.

Acești vizitatori de scurtă durată ar putea avea și aplicații comerciale interesante , deoarece ar necesita cea mai mică cantitate de combustibil pentru a fi vizitați, a spus Jedicke. În loc să zboare spre centura de asteroizi pentru a extrage apă, minerale și alte elemente dezirabile din punct de vedere comercial, companiile ar putea găsi modalități de a folosi corpurile tranzitorii în timp ce orbitează pentru scurt timp Pământul.

Dintr-o perspectivă științifică, mini-lunile și rudele lor „ar putea ajuta la dezvăluirea modului în care s-a format sistemul solar și continuă să evolueze”, a spus Jedicke. Înțelegerea modului în care resturile lunare au fost aruncate de pe Lună în timpul unui impact poate ajuta cercetătorii să înțeleagă și să estimeze mai bine daunele cauzate de impactul asteroizilor asupra Pământului.

Din punct de vedere astrologic, mini-lunile nu au nicio importanță, nicio semnificație, cel puțin așa s-a stabilit pe DOA. Bun, până când o mini-lună de dimensiunile unui autobuz o să cadă peste turnul Eiffel…

Acum citiţi-mi horoscopul, este bine făcut, bine interpretat şi eu îl citesc cu plăcere!

Mâine, o să continuăm povestea, pentru că totul este o poveste, în care mereu şi mereu, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 iulie 2025

BERBEC Simţi că tensiunea urcă în jurul tău. Astăzi, în forul tău interior, nu eşti de acord cu ceea ce se întâmplă. Dar, nu te enerva din cauza unor detalii. Respectă regulile jocului social! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Nu uita că într-o colonie cititul cărţilor este un obicei ciudat şi...rar! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Civilizat, cu politeţe, dar ferm!

TAUR Fiecare problemă are soluţia ei! Energic şi inspirat, azi poţi aborda problemele tale materiale, situaţia financiară, cheltuieli şi venituri. Trebuie să fii optimist, o să rezolvi situaţia! O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, în domeniul banilor, al finanţelor tale. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Azi ai chef sa manânci ceva special. În lipsa unor alte satisfacţii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mâncând multă îngheţată!

GEMENI Astăzi te poţi prinde în propria capcană. Ţine bine minte minciunelele de amor pe care le spui foarte uşor! E o zi importantă prin alegerile, deciziile, pe care le iei. Nu mai poţi amâna! Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la toanele şefilor, vei evita neplăcerile. Veşti bune de departe. Marţi este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic săptămâna trecută şi nici săptămâna asta nu am început bine”, aşa că ceva trebuie să începi să faci astăzi!

RAC Timpul te-a ajuns din urmă. Atenţie, însă, azi conjunctura este favorabilă doar în domeniul sentimental! Dar, o zi liniştită. Bucură-te de ea, pentru că zilele de pace sunt tot mai rare. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu în repeteţie, care încă nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură! Dar, trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare...

LEU Nu îţi e foarte clar de ce trebuie să ţii seama de cei din jurul tău. Doar tu eşti regele junglei! Azi, pentru deliciul democraţiei, sfătuieşte-te cu cei din jur şi cere aprobarea şefului. Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni, chiar dacă inima ta bună şi generozitatea ta, alţii o numesc "sfântă naivitate" te împing de la spate. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine, ca Leu, din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă, nu este bine să încremeneşti în poză!

FECIOARĂ Astăzi te macină o curiozitate teribilă. Nu te potoleşti până când nu afli ceea ce te interesează. Dar, ai pierdut ziua şi aveai atâtea lucruri importante de făcut. Organizează-te mai bine! Dimineaţa, de fapt mai toată ziua, poţi să ceri o favoare sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu eşti aşa de ocupat că nu ai nici o şansa! Evită incidentele domestice şi nu supralicita, fii scurt în discuţiile cu anturajul la serviciu sau cu familia.

BALANŢĂ Ziua este densă şi obositoare, totuşi primeşti o informaţie care îţi confirmă că eşti pe drumul bun. Către o vacanţă minunată, sau către un succes profesional, ai liberul arbitru să decizi! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca si să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, sa te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SCORPION Nu te lăsa influenţat de bârfele de culoar. Te vorbesc pentru că le e teamă de tine! Încercă să aplanezi, ia-le covrigi şi cafea, să nu muşte mâna care le dă de mâncare. Dacă nu, veninul! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent şi să ai ultimul cuvânt. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce ce trăiri complexe, sau de tehnici psihice. Încerci să supravieţuieşti! Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită azi ajutorul. Vezi exact despre ce este vorba, să nu promiţi degeaba!

SĂGETĂTOR Fericiţi fie făcătorii de pace! O parte dintre nativi trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, probabil la serviciu. S-ar putea să ai de mediat şi acasă! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Astăzi, nu-ţi stabili nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

CAPRICORN Conjunctura îţi indică să fii prudent, afacerea, combinaţia, pe care o pui la punct pare riscantă. Poţi pierde mici avantaje imediate, aproape sigure, pentru mari avantaje iluzorii. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă astăzi ca fumul de ţigara! In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi în viitor o perspectivă mai bună.

VĂRSĂTOR Ai ochi frumoşi! Se spune că ochii sunt fereastra sufletului. Dacă ştii să faci complimente, ţi se trec multe cu vederea! Astăzi vorbeşte calm, frumos şi politicos, aşa poţi să convingi! Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea de către tine a unor persoane din sfera autoritaţii publice. "Funcţionarul de la ghişeu", reprezentantul omnipotent şi puţin binevoitor al unui stat la fel de mitocan şi corupt, acest Bau-Bau al oamenilor obişnuiţi şi în special al micilor întreprinzători. Aşa că lasă pe mâine!

PEŞTI Astăzi poţi să ai o discuţie importantă. Clarifici unele situaţii şi ştii şi tu cum stai, la ce să te aştepţi. E indicat să eviţi persoanele care te-au înşelat, decepţionat, în mod repetat! Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi duşmanii, mai ales in dragoste, pentru că dacă calci pe dinţii greblei, te loveşte coada in cap! Doar suntem o naţiune de ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene, nişte praguri, obstacole, termene. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale.