Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 ianuarie 2025. Cea mai mare invenție a umanității







15 ianuarie

Pe 15 ianuarie s-au născut Ioana d’Arc, Moliere, Martin Luther King, Gamal Abdul Nasser, Aristotel Onassis, Lloyd Bridges, Sa’ud Ibn Abdul, Boris Cazacu, Pavel Codiţă, Valeriu Cristea şi... Mihai Eminescu.

O zi în care se poate petrece orice. Mai toate planetele (în astrologia clasică şi luminariile, Soarele şi Luna, se numesc tot planete) sunt într-o emisferă a zodiacului, de la Capricorn la Rac. Trei planete retrograde, Marte, Jupiter și Uranus. Foarte multe aspecte. Lună aproape plină, 98% în Leu. Denumirile fantasmagorice gen ”Luna vânătorului” nu au nimic comun cu astrologia serioasă, sunt denumiri ale pieilor roșii, care, vai, nu aveau astrologie!

În această zi a Culturii Naționale când se împlinesc 175 de ani de la nașterea Regelui nostru, al celor care mai vorbim românește, vă rog să citiți https://evz.ro/horoscop-eminescu-domnul-nostru.html. Altceva nu am să vă mai spun, v-am spus mai tot ce simțeam, eu nu mă schimb după cum bate vântul. Schimbările sunt pentru cei care nu au valori stabilite, opinii edificate, greutatea miilor, zecilor de mii de cărți, care fac parte din mine, acum.

Dar despre altceva doream să vă spun, primesc multe informații. Unele tragice, altele comice, unele misterioase, altele ridicole. Iată, două relatări, despre cărți moderne, audio, sau e-book:

Cu un număr de titluri în creștere accentuată la toți editorii, cartea audio își confirmă succesul pe piața francofonă.

Dacă, în 1938, Liga Braille lansa primele înregistrări ale unor opere literare, peste 80 de ani, în zilele noastre, cartea audio sau audiobook-ul, nu s-a debarasat total de imaginea sa învechită. Dar evoluția sa este spectaculoasă, cu cifre care dovedesc valoarea pe care o are pe piața francofonă.

În 2008, grupul Hachette lansa marca Audiolib sub care a publicat 135 de titluri pe an, până în 2024, când a publicat doar 100. Gallimard a trecut de la 56 la 80 de titluri, iar Editis de la 100 la 180. În medie, se vând între 1000 și 2000 de exemplare, dar un best-seller poate ajunge la 25.000, ceea ce nu e mare lucru, dacă ne gândim că un CD devine rentabil de la 600 de exemplare în sus.

Atât de multă vreme atașată suportului CD, cartea audio începe să se dematerializeze: Amazon a creat platforma Audible și Youboox.fr care se prezintă ca servicii de sreaming cu abonament - echivalentul unui Spotify literar !

Posturile de radio țin și ele pasul: Radio Canada s-a lansat pe subiect cu multă plăcere, iar RTBF a lansat Noir, jaune, rouge-Belgian Crime Story, un serial radiofonic de ficțiune sub formă de podcast, nu departe de dramatizările radio ale anilor 1980.

Ultima statistică spune că 20% din producția de audio book în Europa este... belgiană. Cele mai bune titluri sunt înregistrate la Bruxelles, iar dublarea vocilor se face într-un studio performant, la Etterbeek. Studioul, care a știut să-și fidelizeze editorii, produce un mare număr de titluri pe bază de casting. Editorul trimite fișe detaliate la studio pentru fiecare carte, precizând pronunția cuvintelor mai grele sau din alte limbi.

Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis că vânzarea de e-book-uri la mâna a doua încalcă legislația drepturilor de autor.

Astfel, CJUE a considerat că epuizarea dreptului de autor nu se aplică în cazul e-book. Decizia se referă la un diferend în care a fost implicată o societate olandeză ai căror autori și editori au depus o plângere pentru încălcarea drepturilor de autor. Curtea de Apel de la Haga a cerut CJUE să intervină și să explice pe ce bază, cabinetul de avocatură Tom Kabinet a considerat că revânzarea cărților electronice era perfect autorizată în virtutea încetării drepturilor de autor, la fel ca în cazul cărților sub formă fizică.

Dar, CJUE, pe baza avizului procurorului general, a decis că epuizarea drepturilor în cazul cărților electronice produce mari prejudicii titularilor de drepturi, ca și în cazul cărților din hârtie. De fapt, cărțile electronice nu se deteriorează prin folosire și deci, sunt un perfect susbstitut al unor noi copii pe hârtie. Așadar, revânzarea cărților electronice neautorizate constituie o comunicare către public ilegală a unui material protejat prin drepturile de autor pe baza directivei 2001-29 a CE, numită directiva InfoSoc.

În virtutea dreptului UE, încetarea drepturilor de autor nu se aplică decât în cazul dreptului de distribuție. În decizia sa, CJUE a constatat că descărcarea unei cărți electronice nu era acoperită de dreptul de distribuție, ci, mai curând, de dreptul de comunicare către public, care nu poate fi epuizat.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, consider cea mai importantă invenție a umanității ca fiind scrisul. M-am gândit mult, ce să scriu, ”invenție” sau ”descoperire”? Am ales invenție. De ce? Omul a descoperit focul, roata etc - existau în natură sub diferite forme. Scrisul, nu, a fost o INVENȚIE umană! De aceea scrisul a fost sub multe forme, liniar, cuneiforme, hieroglife, alfabet etc. După apariția scrisului umanitatea a progresat rapid și durabil, de fapt au apărut civilizația și istoria.

O să mai reiau subiectul, m-a ajuns oboseala deșerturilor din Asia și a junglei din Africa, dar tot o să mai mă uit la un film. L-am uitat complet, l-am văzut acum 60 de ani la cinematograful ARO, ”Patria”, din București, pe atunci tramvaiele 1 și 21 treceau prin fața cinematografului și o luau spre Grădina Icoanei, apoi spre Piața Gemeni, Lizeanu și Obor. Filmul se numește ”Cleopatra” are două serii și este o superproducție marca Hollywood, de pe vremea când se făceau filme bune, nu ca porcăriile wokiste musulmane marxiste de astăzi.

Un film perfect, luminos, făcut pe peliculă, jucat nec plus ultra de Elizabeth Taylor, Richard Burton și Rex Harrison. Un clasic în regia inspirată a lui Mankiewicz. Cu toate că sunt așa cum sunt în pustnicia mea, zâmbesc la promisiunea unui film de calitate, de pe vremea când calitatea nu era chinezească.

Vă SCRIU domniilor voastre şi tot stau să mă întreb, pentru că nu-mi explic un adevăr simplu: de ce avem mereu speranță, pentru că mâine este, în definitiv, mereu şi mereu, o altă zi?

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 ianuarie 2025

BERBEC Multe întrebări renasc adânc în interiorul tău și îți nuanțează atitudinea cu o gamă negativă care nu poate decât să te înstrăineze de ceilalți. Ești mai sensibil decât de obicei, mintea ta cere mai mult calm și odihnă. Astăzi, te bazezi pe entuziasm și reușești să iei lucrurile puțin mai ușor. Ziua este ideală pentru ca să-ți armonizezi relațiile, să-ți surprinzi partenerul și ca să arpegiezi pe gama improvizației.

TAUR Anturajul tău te găsește preocupat și te observă. Poate pentru că pur și simplu pari absent de la ceea ce se întâmplă în jurul tău? În câteva ore, te vei întoarce în realitate. Sperai să poți petrece timp cu cealaltă jumătate, dar angajamentele pe care le-ai uitat reapar. Unii îți amintesc de ele și este neplăcut, ai puține dorințe în a le accepta. Cu toate acestea, este esențial să fii loial față de ceilalți.

GEMENI Îți păstrezi distanța și modul în care te apropii de oameni nu mulțumește pe toată lumea. Puțin îngrijorat, îți este greu să fii cald, fă un efort, te iubim. Dacă treci dincolo de stadiul îndoielii, vei vedea că totul va deveni clar, foarte repede. La nivel financiar, mici dispute te împiedică să te dedici planurilor tale personale, pașii tăi sunt impiedicați. Vrând să faci prea bine, îți lipsește ceva... Nu încerca să faci minuni astăzi!

RAC Confruntat astăzi cu posibile conflicte profesionale, va fi mai bine să stai departe și să temporizezi. Este posibil să ai o confruntare cu un coleg pe care va trebui să o rezolvați mai târziu. De asemenea, fii flexibil cu ierarhia ta, cu șefii tăi. O abordare diferită a lucrurilor și a oamenilor te-a lăsat ”în pronunțare” până acum. Ești gata să-ți schimbi criteriile, dar accepți că adevărul este „unul și singurul”. Îți ascuți judecata, este bine.

LEU Poți accepta cele mai neașteptate sau neconvenționale invitații. Originalitatea se invită în viața ta sub diferite forme: întâlniri, evenimente, creații. E timpul să renunți la obișnuitul plictisitor. Dacă cineva pe care îl iubești este departe de tine acum, fii pozitiv. Chiar dacă crezi că ești deja uitat, te înșeli. Așadar, scapă de fricile tale, poți avea vești foarte curând.

FECIOARĂ Ești adus, de împrejurări, să pui puțină ordine în viața de zi cu zi, în mediul tău, sau în ideile tale. Se simte o influență pretențioasă, dacă neglijezi un detaliu, acesta se poate transforma într-un bolovan nesuferit care îți poate perturba rutina. Urăști monotonia și refuzi rutina, într-o viață plictisitoare te simți pedepsit. Astrele te încurajează să accepți ordinea și convenția, încetinește și încearcă să gestionezi neașteptatul, oră de oră.

BALANŢĂ Ține canalele de comunicare deschise, așa poți să profiți de oportunități. Dacă lucrezi în domeniul medical, sau farmacie, atenție la noile informații, de specialitate. Ai avut o idee! Nu cine știe ce, nu ai inventat apa caldă și mersul pe jos, dar ”invenția” ta îți poate îmbunătăți performanța la locul tău de muncă. Puțin, dar suficient ca să atragi atenția.

SCORPION Ești sociabil și fericit, dar ai o bănuială care te deprimă. Luna te împinge spre introspecție, în timp ce rămâi activ, îți faci timp pentru a-ți pune la îndoială motivațiile. Nu te tortura inutil. Îți va fi ușor să te exprimi clar, este timpul să rezolvi o neînțelegere în anturajul tău. Se instalează o armonie interioară, experimentezi o seninătate care echilibrează micile întâmplări ale trecutei perioade a sărbătorilor.

SĂGETĂTOR Perioada actuală te face să fii relaxat și entuziast. Și te încurajează să acorzi mai mult timp pentru tine și pentru cei dragi. Ești mai receptiv și arunci o privire binevoitoare către cei din jurul tău. Astfel, poți trăi schimburi plăcute. Poți lega mai ușor legături de prietenie, decât de dragoste. Perioada care urmează rămâne benefică chiar dacă te îndoiești de sentimentele unei persoane. Spune-ți că iubirea este prezentă în zodia ta. Ai succes. Relativ.

CAPRICORN Cu partenerul tău, schimburile sunt plăcute. Sunteți pe aceeași lungime de undă. Luați decizii comune și asta îți întărește ideile. Luați-vă timp, trebuie să construiți împreună lucruri concrete. Vinovația nu a ajutat niciodată. Dacă te simți vinovat că ai luat decizii greșite cu cineva căruia îi pasă încă de tine, încetează să îți faci reproșuri, nu sunt constructive. Treci repede mai departe.

VĂRSĂTOR Ai senzația că nu te poți angaja pe deplin spre obiectivele tale financiare... Nu sunt atât de sigur! Ai mijloacele de a construi un proiect care va rezista timpului, sfatul unui prieten ar fi binevenit, nu te izola. Exista doar o relatie buna care iti poate permite sa castigi teren doar ca in prezent parca ramai fara argumente de convins, daca ești in domeniul comertului, va fi o problema. Fă puțin efort.

PEŞTI Nu mai încerca să te ascunzi în spatele scuzelor, dacă nu ești într-o poziție favorabilă, nu este vina nimănui. Cu puțină motivație, totul poate reveni la normal. Va trebui să rezolvi o întrebare dificilă. Principalul lucru este să nu te îndoiești de abilitățile tale de a gestiona lucrurile. Va trebui să-ți stabilești clar limitele, pentru ca straturile tale de flori ale spațiului interior, să nu fie călcate în picioare!