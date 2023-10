Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14,15 octombrie 2023. Despre diamante și alte cristale

14,15 octombrie

Pe 14 octombrie s-au născut Roger Moore, William Penn, Dwight Eisenhower, Le Duc Tho, Ştefan Odobleja, Victor Kernbach, Radu Goldiş, iar pe 15 octombrie s-au născut Vergiliu, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde, Mario Puzzo, Evangelista Torricelli, Constantin Parhon, Sandu Sticlaru.

Sinaxar, pe 14 octombrie este Sf. Cuvioasă Paraschiva, Parascheva, pentru moldoveni. Tradiţional, Nunta Oilor. “Un moment important al calendarului pastoral, ziua Sf. Paraschiva reprezintă pregătirea turmelor pentru iernat, precum şi deschiderea principalelor târguri, la care se valorificau produsele turmelor de oi. Sacralitatea impusă de calendarul ortodox face ca în principal Sf. Paraschiva, asemeni Sf. Vineri, să interzică orice tip de activitate în ziua consacrată ei.” (Antoaneta Olteanu, CLR, 2001, pagina 438)

“Cum va fi ziua, aşa va fi fi până la Sf. Dumitru. Cum este ziua aşa vor fi celelate sărbători de peste an. Dacă oile stau grămadă, iarna va fi foarte grea.” (T.Pamfilie, SLR, 1997, pagina 181).

Pe 15 octombrie în calendarul creștin-ortodox este Sf.Sfințit Lucian, preotul din Antiohia.

„Evenimentul Zilei” de pe 14 octombrie ar fi putut fi că Sir Roger George Moore ar fi implinit 96 de ani. Nu a mai apucat, s-a săvârșit din această viață în mai 2017 și, poate, fragmente din cenușa lui încă mai plutesc deasupra principatului Monaco, unde a vrut să rămână pentru veșnicie.

A fost și este unul dintre actorii mei preferaţi. Are în jocul lui actoricesc o eleganţă, o detaşare şi un umor tipic britanic, inimitabil! În noaptea asta o să revăd primele episoade din „The Saint” în care Roger Moore juca rolul lui Simon Templar. Domneşte, în acele episoade din anul 1962 acea atmosferă pe care o caut: morala şi etica mic burgheză!

Cred, am o teorie, cum că toată această situaţie inacceptabilă în care suntem, fiecare, personal, ţările, una câte una, Occidentul şi Orientul, ei bine starea greşită în care este globul se datoreşte abdicării de la morala şi etica mic burgheză, de la călcarea în picioare a regulilor bine stabilite, funcționale, de către gloata isterică și stupidă prin pretextul ”libertății și a democrației”!

Încerc, uitându-mă la filme să-mi dau seama când s-a produs catastrofa: în timpul hippy, revoluţia sexuală, căderea Estului, globalizarea etc. Întotdeauna, într-o boală grea, pandemică, trebuie să găseşti momentul şi pacientul zero! Cine s-a îmbolnăvit primul… şi când!

Dar nu despre aceasta doream să vă povestesc, dragi jupânițe și cinstiți jupâni.

Dacă nu știați, trebuie să aflați că Nastratin Hogea nu este numai izvor de înțelepciune și umor de calitate prin pildele sale, scurte texte. În Estul Turciei, în Iran și în mai tot Orientul circulă povești, legende, despre întâmplările prin care a trecut iscusitul înțelept.

Eu nu am timpul povestitorului, nu mai am timp deloc, așa că o să vă spun pe scurt că urmare unei prinsori cu vizirul, Nastratin Hogea a făcut o minunată și fantastică călătorie în interiorul unui diamant.

Acolo a găsit un Univers întreg, galaxii și sisteme solare, unele locuite de oameni ca mine și ca domniile voastre. Dar având o filosofie aparte, o știință despre pietrele prețioase și semiprețioase, doar lumea lor era de diamant.

Picături solidificate de energie telurică, trecute prin presiuni și temperaturi de infern, pietrele prețioase și semiprețioase au fascinat dintotdeauna pe om. Femeile, coțofane ce prețuiesc peste poate obiectele strălucitoare, au intuiția lor care le face cinste și și-au împodobit bijuteriile, încă de la începuturi, cu pietre prețioase, semiprețioase sau măcar cu imitații. Înafară de frumusețea și raritatea lor, femeile au simțit de-a lungul multor milenii de când poartă bijuterii că pietrele prețioase le fac să se simtă bine, mai proaspete, cu o mai mare dorință de viață, le ameliorează sănătatea, poate le feresc chiar de boli, într-un cuvânt au simțit puterea.

Nastratin Hogea spunea că locuitorii lumii de diamant cred că prin strălucirea lor, pietrele prețioase transmit un fel de vibrații armonice, care poate, printr-un fenomen de rezonanță, Nastratin nu a prea înțeles explicația, amplifică un registru benefic psihic, sau activează anumite glande și procese fiziologice pozitive. O nestemată, însă, nu va putea niciodată să dea unei persoane o calitate pe care nu o are.

Istoria a fost martoră. Anumite pietre prețioase absorb influențele nefaste (boli, accidente, tristeți din dragoste) pierzându-și strălucirea, uneori chiar schimbându-și culoare, iar în câteva cazuri extreme piatra prețioasă s-a sfărâmat în pulbere.

Nastratin spunea că oamenii din diamant cred că pietrele transparente favorizează dezvoltarea forțelor spirituale benefice ale omului în registrul idealurilor înalte și apară sănătatea, pietrele translucide acționează în special asupra vieții sentimentale, emoții și empatii, iar pietrele opace, compacte, acționează asupra voinței omului, fac să crească capacitatea de decizie.

Dar este important modul în care este purtată o bijuterie, metalul în care este montată. Regii purtau și încă mai poartă coroane de aur bătute în pietre prețioase – un puternic amplificator psihic – regele devine un generator de energie vitală, de autoritate și noblețe spirituală pentru poporul său.

Același este și sensul profund al veșmântului preoțesc brocardat în fir de aur și argint. De exemplu, la catolici, episcopii, inclusiv cel al Romei, papa, poartă un inel de aur cu ametist, piatra purității și a fericirii spirituale. Papa mai poartă și jadul, piatra deciziei, a voinței și altruismului universal. Preafericitul, Patriarhul României, poartă o combinație de diamant și smarald care sunt pietrele adevărului, purității sufletului și iubirii aproapelui.

În general se cunosc virtuțile curative ale magneților sau ale cristalelor, pietrelor prețioase și semiprețioase.

Povestea lui Nastratin Hogea nu este o poveste. Am în față o carte. De 457 de pagini. Puriștii o să spună că trebuie să fie cu soț, paginile, eu am învățat la Quantico că se spune câte pagini sunt numerotate cu cifre, ultima pagină numerotată. Cartea se numește ”Psyhic Discoveries Behind the Iron Curtain” și spune clar și cu mărturii credibile că în laboratorul secret sovietic cu regim militar MLT-23 s-au făcut timp de 27 de ani experiențe cu pietre prețioase și semiprețioase, pe oameni, pe voluntari.

Experiențele ar mai fi continuat și în ziua de astăzi, dar a crăpat URSS. În orice caz este documentat faptul că jadul, purtat în medalion sau broșă în regiunea inimii, crește puterea voinței și capacitatea de decizie. Cristalul de stâncă s-a dovedit eficace contra durerilor de spate, iar ochiul de tigru dă o senzație de căldură și a fost folosit eficient în caz de răceală.

Dacă doriți să aprofundați problema pietrelor care vindecă eu nu pot decât să vă recomnd o carte ”Codul secret al cristalelor. Esența vindecării spirituale ” de dr. Dorin Dragoș. Mai există și o carte a lui Grig Bivolaru, mai veche, de când se ocupa de știință, și o traducere, foarte bună, ”Pietre Prețioase – mică enciclopedie” de Rudolf Duda și Luboš Rejl. Poate mai sunt și altele dar nu sunt în biblioteca mea.

Așa cum v-am promis în https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-78-octombrie-2023-schimbarea-orei-despre-ora-de-vara.html, vă amintesc despre schimbarea orei. În primul rând să precizez că nu există ”oră de vară” și ”oră de iarnă”. Există day saving time, DST și ora normală, cinstită și corectă a fusului orar respectiv. Nu ora, sistemul de măsurare a timpului, provoacă dereglări semnificative în activitatea umană ci schimbarea orei. Studiile specialiștilor au demonstrat că accidentele, productivitate redusă etc sunt mai pronunțate primăvara când se ”fură” o oră din somn. Revenirea la ora normală a fusului orar este mai puțin devastatoare, pentru că se revine, repet, la o situație normală.

Omul are o mulțime de ceasuri interne. Timpul este important pentru rasa umană și este tratat ca atare. Biologic există ritmurile circadiene, de circa 24 de ore, care au o mare importanță pentru sănătatea umană. O schimbare de o oră dereglează aceste ceasuri biologice. O oră este o perioadă lungă de timp pentru biologie. Și astăzi mai sunt oameni care se uită la Soare și îți spun ora cu o precizie de 5 minute. Ora cinstită, a fusului orar, când Sorele este deasupra capului la ora 12. Am întâlnit și eu astfel de oameni, aici în Prahova submontană, pe hotarul Țării Luanei.

Și mai este ceva. Statisticienii au descoperit că în țările care folosesc DST, incidența cancerului este cu 7,2% mai mare decât în țarile care nu schimă ora fusului orar. Poate este nesemnificativ, dar ai dori să faci parte din procentul respectiv? Sigur că nu!

Ascultăți, pentru că adevăr vă spun! Pe 28,28 octombrie trebuie să fie ultima schimbare a orei în România, apoi să rămânem pe ora fusului orar, cinstită și corectă.

Militați pentru acest lucru, minciuna în care trăiți va mai pierde un tentacul…

Așa cum v-am spus, mă duc să văd câteva episoade cu The Saint, cu Roger Moore, până mâine, nu am somn, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14,15 octombrie 2023

BERBEC Aspecte bune. Ai nevoie de timp şi linişte ca să poţi lua o decizie, dar persoane răsfăţate şi egoiste din anturaj te deranjează. Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi vezi-ţi de ale tale! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Din când în când mai trebuie să vezi ce fac rudele, nu numai la nunți și parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge. Dacă te duci la cumpărături fă-ți o listă, banii se cheltuiesc repede! Weekendul acesta de octombrie te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te poate influenţa mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori, poate, Taurii ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

GEMENII Weekend-ul pare să fie destul de liniştit, chiar monoton. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru toamnă și nu numai! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial. Cere un sfat de la Leu sau de la un alt Geamăn. Pentru o mica parte dintre Gemeni duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

RAC Conjunctura este bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile anturajului, mai ales ale copiilor. Fii bun, blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

LEU Cine se trezește de dimineaţa îi este foarte somn. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acest weekend pentru că urmează o săptămână densă și obositoare. Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

FECIOARĂ Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre weekend. Nu-i bate la cap şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le scurt și concis despre ce este vorba. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Tot ceea ce începi sâmbătă este avantajat de configurația astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferințele tale, de modul tău de viață. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine că doar nu o să aştepţi turma de aspiratoare să facă curat în locul tău!

SCORPION Nu tot ce este mai nou este și mai bun. În weekend nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din anturaj, familie, nu are o zi bună, menajează-l! Sâmbătă, probabil, una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR Sâmbătă este zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme urgente în casă, în gospodărie. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului şi aspectele benefice te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN Sâmbătă poate fi o zi obositoare. Nu îți ajunge timpul, fie că ești la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce poți pe săptămâna viitoare. Seară plăcută. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu! Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club ignifug pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

VĂRSĂTOR Aspecte favorabile legate de domeniul emoțional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neașteptată cu o persoană mai deosebită. Sâmbătă este zi de cumpărături, dar cheltuiește cu chibzuință. Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi alţi Vărsători. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos.

PEŞTI Norocul este de partea ta, sâmbătă, cel puțin. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate este vorba despre aprovizionarea pentru iarnă, sau îmbrăcămintea pentru sezonul foarte rece. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza în achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care poți să le porţi cu placere, pentru ca îţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele!