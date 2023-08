Horoscopul lui Dom’ Profesor – 14 august 2023. Alte amintiri despre Perseide 

14 august

Pe 14 august s-au născut John Galsworthy, “Magic” Earvin Johnson, Sara Brightman, Andrei Finţi, Răzvan Vasilescu, Grigore Bărgăuanu, Petre Andreescu.

Pe 14 august sunt Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului şi Sf. Prooroc Miheia. Astăzi, tradiţional, în ”Kalendar” sunt Cercurile Sf. Mării.

Demult, când oamenii erau puţini şi cu adevărat credincioşi, de astăzi începeau, timp de trei zile (mereu în antichitate, la greci, traci, daci, celţi, franci, picţi – evenimentele importante ţineau trei zile) serbările, misterele Marii Zeiţe Hera-Junona.

Misterele serbărilor feminine din antichitate au fost mult mai strajnic păzite. Femeile nu au vorbit, precum guralivii bărbaţi care la un riton de hidromel, de vin tare dacic, sau la berea cea vikingă începeau să aibă gura slobodă şi spuneau mai mult decât trebuie!

Oare câţi mai ştiu astăzi de Marea Zeiţă Hera? Şi de misterele ei dedicate fecundităţii, sexualităţii, maternităţii, familiei şi copiilor? Din fericire creştinismul a calchiat mâine Adormirea Fecioarei, a Maicii Domnului, peste serbarea Reginei zeilor şi a oamenilor, soţia și sora lui Zeus.

Tradiţional, în „Kalendar” astăzi sunt Cercurile Sf. Marii, ţinute cu mare grijă mai ales de femeile însărcinate. Ca să aibă naştere uşoară şi copii frumoşi şi deştepţi! Decurgând din una dintre îndatoririle Marii zeiţe Hera, maternitatea.

Mai demult, când îmi păreseam pustnicia pentru drumuri de studiu, am întrebat în dreapta şi în stânga. Nicio femeie din Prahova şi Vrancea, se părea, nu ştia de serbările vechi. Doar câteva aveau o sclipire şăgalnică în ochii lor frumoşi: uite şi pe moşul ăsta cum se bagă în treburile noastre, ale femeilor, treburi vechi de cinci mii de ani!

Bravo, mi-am spus eu în gând, ţineţi bine secretele că nici eu nu o să le dezvălui aşa cum mi-au fost povestite de stareţa Singlitichia, Dumnezeu s-o odihnească în loc frumos şi plin de verdeaţă! Că după ce a trecut la dreapta Domnului, Sf. Mânăstire Suzana nu mai este, ce a fost! Păcat, mare păcat!

Sunt taine care trebuie să rămână la locul lor, altfel îşi bat joc de ele coprofagii, neica-nimeni, escrocii și dacopații cei care fac bani din invenții pe seama strămoșilor noștri. Dar să știe adevărul, să știe secretul, cu cât l-ar vinde?

Dar, în compensaţie, să vă spun câte ceva despre “Postul Sântă-Măriei”, care nu trebuie confundat cu Postul Maicii Domnului. Acest post, dacă se păzeşte, aduce împlinirea tuturor dorinţelor.

“Fără a fi mânios pe cineva sau supărat pentru vreun lucru, gospodarul şi mai ales gospodina, începe să postească ziua de luni toată ziua, până a doua zi dimineaţa. În săptămâna următoare se posteşte ziua de marţi şi tot astfel mai departe, zilele următoare, în curgere de şapte săptămâni. Candela, în tot timpul acesta trebuie să ardă fără curmare.” Tudor Pamfile, “Sărbătorile la români”, 1997, pgina 163.

Probabil că este o superstiție ca multe altele, dar postul face spiritul mai vioi, spunea starețul Dionisie, atonitul cel înțelept, de bună amintire.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, în noaptea de 12 spre 13 august am pândit Perseidele. Cu tot dichisul, adică bine îmbrăcat, cu pulover și ciorapi groși în picioare, e cam frig și umed pe aici, noaptea, așezat lungit pe un șezlong dublat cu o pătură de lână. Am stat o ora și am numărat 3 (trei) meteori, mari și lați, atât am văzut.

Acum exact 65 de ani, în anul 1958, am ”vânat” prima dată Perseidele. Era Anul Geofizic Internațional, se lansase primul Sputnik, și tata, pe atunci Secretar al Academiei, a zis că nu este rău să mă inițiez în tainele cerului și ale cosmosului. În acel an Cabana Suedezilor din Pârâul Rece era plină de academicieni și invitații lor din străinătate, așa că noi am fost cazați în alt loc, la vila Mareșalului Antonescu de pe Cioplea, la Predeal. Tata și mama își luau concediu întotdeauna în luna august, mama lucra la Facultatea de Stomatologie și era în vacanță, oricum. Tata stătea cu noi câteva zile, pleca cu trenul din mica și cocheta stație de tren, cu stâlpi de lemn vopsiți frumos, în roșu închis și verde, din Predeal, apoi peste o săptămână, două, venea cu provizii și cărți pentru mine. Eu citisem, deja, toate cărțile de la bibliotecile publice din Predeal.

Viața era simplă și ieftină pe atunci, oameni erau puțini și fără pretenții, familia mea își putea permite să stea o vară întreagă la o vilă, pe Cioplea. O parte era plătită de sindicate, altă parte o plătea tata. Dar, repet, nu era un efort. Personalul vilei ne iubea foarte mult. Mama le mai ”aranja” măselele, prietenește, pe gratis, iar eu… eram un puști blond-blond și cu ochii albaștri de viking, serios și doct, dar când întorceau spatele făceam cele mai neobișnuite și ciudate trăznăi pe care le putea face un puști de opt ani. După ce m-am cățărat pe acoperișul abrupt al vilei ca să salvez pisica, care nu voia să fie salvată, personalul vilei m-a declarat ”valoare națională” și atât mama, dar și tot personalul, mai ales bucătăreasa Wanda, nu mă scăpau o clipă din ochi. În acele timpuri aveam o slăbiciune gastronomică. Pandișpanul, sau cum s-o mai fi scriind. Așa că atunci când dispăream în acțiune, Wanda începea să strige: Raducu, Răducu, avem pandișpan, sau avem plăcintă cu vișine, vino la masă!

Nu aveam ceas, nu știam dacă este ora mesei, sau nu, am primit un ceas rusesc Pobeda când am împlinit 12 ani. Bun, mergea, dar cam ruginea de la transpirație. Așa că mă lăsam amăgit alimentar și nu-mi părea rău că lăsasem postul de observație de unde urmăream ce faceau oaspeții vilei, fără ca aceștia să știe, sau citeam vreo carte cocoțat într-un fag uriaș.

Ei bine, într-o seară de august, un astronom, și el cazat acolo, cred că era Gogu Petrescu, ne-a vorbit celor din vila Antonescu, despre roiurile de meteori și despre Perseide. Serile de vară, pe Cioplea, erau încântătoare, încă nu apăruse ciuma secolului, televiziunea, nici netul, oamenii era normali, își zâmbeau și se distrau împreună. Se dansa, se juca șah, rummy sau cărți, poker, canasta, jocuri de societate, se spuneau bancuri, sau povești de pe front, se asculta radioul, posturi străine, pe scurte, în germană, franceză sau italiană. Tinerii se plimbau, ținându-se de mână și mai dipăreau câteva minute în liziera pădurii, unde nu băteau becurile. Se bea bere de Azuga, din cea adevărată, proaspătă, cu termen de garanție patru zile, adusă în sticle verzi cu gâtul prelung, în navete de lemn cu câte o bucată de gheață pe ele. Cele trei grătare fumeagau mereu cu miros seducător de mici și fripturi, dar și de cartofi copți. Nicăieri nu am mai mâncat mici așa de buni, nici măcar la Cocoșatul. Poate aici, în pustnicie.

În vara aceea, a anului 1958, am văzut primii meteori. Pe la miezul nopții Gogu Petrescu ne-a pus să stăm afară, fără lumini, pe șezlonguriile mareșalului, făcute din pânză aspră, marinărească și din lemn dur de păr african, șezlonguri de croaziere. În circa o jumătate de oră am numărat 22 de meteoriți, în cor, bucurându-ne la fiecare cifră. Câțiva dintre ei au fost mai mari și mai strălucitori și parcă aveau o viteză mai mică, îmi amintesc perfect.

Apoi viața m-a dus în Deșertul de Lut, în Asia, la Nur-e-Dasht, adică la Lumina Deșertului, unde a fost până mai ieri ultimul Observator Astrologic din lume. Acolo aerul are ceva! Nicăieri în lumea asta nu este cer mai clar și stelele mai luminoase. Tot într-o noapte de august, acolo, la Nur-e-Dasht, am numărat peste o sută de meteori într-o oră și jumătate, din curentul Perseidelor, apoi m-am plictisit. Și un curcubeu devine neinteresant dacă stă mult pe bolta cerească.

De ce aici, în Prahova submontană, nu se văd bine meteorii Perseidelor? Este o întrebare retorică. Din două motive principale: din cauza nebulozității permanente provocate de încălzirea globală și din cauza poluării, fizice, chimice și luminoase.

Dar eu nu mă supăr şi drept dovadă vă ofer primul video al lui Sarah Brightman, care astăzi împlineşte o frumoasa vârstă peste 60 de ani, să-i spunem: La Mulţi Ani! Clipul video este considerat cel mai prost din istorie, până acum, provine din anul 1978, cu toate că melodia nu a fost rea. Iată: https://www.youtube.com/watch?v=0hVq-XwsAOY. Cu toate acestea Sarah Brightman a devenit celebră, chiar dacă a avut un debut ridicol!

Deci, întotdeauna trebuie să avem speranță, mereu avem o a doua șansă, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 14 august 2023

BERBEC Astăzi te invadează îndoiala şi nesiguranţa, lucru rar la tine. Dar, păstrează-ţi calmul şi umorul, mai ales în familie. Nu cheltui mult, un preţ mare nu înseamnă neapărat şi o calitate bună! Veşti bune. Repet, nu cheltui mai mult decât ţi se pare decent. Astăzi asta ai simţăminte pastelate. Asta inseamna la Berbeci că nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă. Fiind zodie de foc protejată de Marte, protectorul zodiei militarilor, sportivilor şi a chirurgilor, ei bine, Berbecul cel incapătanat este plin de energie. Cu Mercur afectat ai toate sansele sa nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Astăzi nu lua nici o decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR Zilele nefaste s-au terminat, ce a fost mai rău a trecut! Dar este dificil să ai o minte rece pe căldura asta. În plus ai şi de calmat şi de risipit geloziile partenerului(ei) dacă eşti duo. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Renunţă la cei care te copleşesc cu sfaturile de la tv, ziare, net, reţele şi gândeşte cu capul tău, în interesul tău. Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii. Seducţia ta începe să producă parteneri pe măsură, dar şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, îţi este aşa de bine, că trebuie să ştie toată lumea şi stai la o bârfă la mobil!

GEMENI Atenţie la regimul haotic climatic şi la condusul maşinii, sau la trafic, în general. Iţi place această zi densă, te simţi apt pentru orice fel de confruntare, pe care nu o poţi evita! Este una din ocaziile în care şarmul, carisma ta minunată cu care iei ochii celor din jur, poate să fie şi profitabil. Adică cineva, care nu ştie că uneori nu prea termini nicio treabă, are încredere în tine şi în inteligenţa ta. Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi superficialitatea de o parte, norocul este al tău!

RAC Trebuie să continui, pentru că întâmplarea din trecutul apropiat nu a fost opera ta. Aşa au căzut lucrurile, aşa a vrut destinul! Dar poţi îmbunătăţi situaţia prin deciziile tale de astăzi! Sub lumina misterioasă a Lunii, protectoarea ta, se pot petrece multe lucruri. Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta spune Neptun, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în ceva palpabil! Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneşte şi poţi reuşi!

LEU Zi bună, favorabilă alianţelor şi înţelegerilor. Adună lângă tine persoane competente şi bine intenţionate. Sigur, dacă ai de unde să alegi! Dacă nu, găseşte un baobab cu multă umbră şi… somn cât cuprinde şi nu uita să torci, pentru că în lumea asta doar două feline au acest dar: leul şi pisica! Soarele mişcându-se prin propria zodie indică că ai noroc în afacerile cu bani puţini, sau cu banii altora sau într-un domeniu în care afacerile cu mărfuri de volum mic ocupă un loc important. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, propria zodie şi mai ales ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbarilor majore!

FECIOARĂ Aspecte amestecate, evită confuziile şi datele greşite, mai ales în analiză. Nativii din Fecioară sunt buni analişti, neîntrecuţi la detalii, dar nu pierde din calcul scopul strategic! Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi problemele. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună va fi urmată de una nu tot aşa de bună. Activităţile legate de speculaţiile comerciale sau comertul cu amanuntul sunt avantajate. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie.

BALANŢĂ Încearcă să găseşti azi soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată, după cum arată planetele colective Saturn şi Uranus, în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la mobil sau pe reţea, evită confuziile. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, vor fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi răbdare!

SCORPION Îţi focalizezi atenţia către domenii care pot aduce rezultate imediate. Ai nevoie de un succes, de confirmarea valorii tale atât faţă de tine, dar, mai ales, în ochii celor dragi, familiei. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii şi să nu ceri ajutor decât cand este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile si deceptiile. Nu acceptaţi discuţii cu necunoscuţii, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte. Concentrează-te pe interesele tale

SĂGETĂTOR Eşti enervat! Cum plăteşti o factură, apare alta! Şi partenerul(a) îţi face probleme, consideri că este influenţată negativ de familia ei, de prieteni. Încearcă să lămureşti situaţia! O zi densă, cu oboseală în această perioadă caldă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat – sau tocmai de aceea. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul anturajului – trebuie să te descurci singur. Spiritul de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie rapidă! Vezi tu mai târziu dacă a fost inspirată!

CAPRICORN Situaţiile care se edifică în jurul tău nu corespund chiar exact dorinţelor tale. Merge, dacă eşti în vacanţă, fii atent dacă eşti la serviciu! Cineva aşteaptă un răspuns, lasă-l să aştepte! O zi explicită, directă, clară, aşa că fii atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au şi ele un moment de transparenţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Evita împrumuturile de bani, nu vinde pielea ursului din pădure. Până la urmă ziua de astăzi îţi poate aduce surprize plăcute.

VĂRSĂTOR Controleză exgerările în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de ajutor şi cooperare. Cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori faţă de interesele tale startegice. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Este o perioadă favorabilă celor care caută un loc de muncă sau doresc o situaţie profesională mai bună. Cei cu care te întâlneşti astăzi pot să-ţi dea şi informaţii valabile! Perioada iti este favorabilă, in general.

PEŞTI Prinzi puteri şi eşti constructiv alături de cei dragi. Starea de bine te cuprinde şi nu mai simţi atât de tare rigorile verii. În duo sau familist, azi preţuieşti loialitatea şi iubirea! Poate nu ai performanţe de excepţie la serviciu sau în vacanţă, la norma de distracţie, dar… te simti aşa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi astăzi. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie. Bani şi iar bani. Te obicei te gândeşti la ei mai ales dacă nu-i ai. Şi tu eşti un gânditor, un mare filozof!