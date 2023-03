HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 13 martie 2023. Despre astrologie și astrologi

13 martie

Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade.

Pe 13 martie în calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia. Nimic în ”Kalendar”.

O notă specială modelului meu de viaţă, profesorul Mircea Eliade. Se împlinesc 116 ani de la naşterea lui, pe 13 martie 1907, data este pe stil nou, profesorul s-a născut pe 28 martie 1907.

De ce, dom’ profesor, nu sunt toate horoscoapele la fel? M-ați întrtebat de multe ori, în diferite feluri, dar, mea culpa, nu am avut timp să vă răspund.

V-am spus că am primit un material critic la adresa astrologiei de la Specola Vaticana, studiu întocmit de niște tineri iezuiți spanioli. Spre surprinderea mea și clericii spanioli fac copy-paste după materiale mai vechi, le adaugă niște monitorizări ale televiziunilor spaniole cu horoscoape în direct și gata, și-au făcut canonul către Vatican!

Pagini întregi, ce spun, capitole, sunt copiate după un material mai vechi, de la mijlocul secolului XX, ”De Mirabilis Astrologia”, parcă așa se numea, nu este pe net, lucrare bine făcută, excelentă chiar, atribuită monseniorului Paul Sabatini. În acea lucrare, în limba latină, erau listate și problemele nerezolvate sau în conflict din metoda astrologică. Sursă de critici și răstălmăciri. O traducere foarte sumară în limba română, s-a făcut de către Arhiepiscopia Romano-Catolică în anul 2003, o cărticică, de numai 70 de pagini sub titlul ”Astrologie. Ce să credem despre…?” Și cărticica este o traducere prescurtată după ”Que penser de l’Astrologie?”, Editions Fidelite, anul 1991, care este o traducere foarte pe scurt a capitolelor care arată probleme ale astrologiei din lucrarea în limba latină. Ceea ce surprinde la toate aceste lucrări care omit sursa și preiau doar pasaje, scoase din context din lucrarea originală, este absența autorului, sau autorilor, ca și când s-ar fi rușinat de ceea ce au scris. Ca în Caragiale, au dat-o anonimă!

Sunt multe probleme false și multe, hai să le spunem pe nume, minciuni, în lucrările menționate. Cu toate că dacă m-aș uita și eu la tv și aș vedea astroloagele care învârtesc karmele, lecțiile de viață, prezic viitorul și amenință cu tot felul de nenorociri aș avea, probabil, aceiași reacție ca a iezuiților spanioli: ”Astrologia asta este nefastă și adîncește răul în viața oamenilor!”

Apoi tinerii iezuiți se întreabă cu o naivitate care le face cinste: ”De ce nu sunt toate horoscoapele la fel, doar sunt făcute pe aceiași realitate cosmică!”

Așa vă întrebați și unii dintre domniile voastre!

Ca să fiu puțin ironic aș putea răspunde că este la fel ca și bunul Dumnezeu. El este Unul, este Adevărul, dar sunt în lume 137 de religii și de reprezentări ale Lui. Fiecare popor a văzut doar o parte a Lui Dumnezeu, atâta au putut.

La fel este și cu Astrologia. Fiecare astrolog decent face harta stelară și o interpretează. Metodele sunt diferite, capacitatea astrologului variază foarte mult, sunt mii de interpretări – pe care să le scrie mai întâi? Pe de altă parte este foarte bine că horoscoapele sunt diferite. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi toate la fel? Să vă spun o istorie…

Experimentul a avut loc în anul 1949, la Los Angeles University. Acolo, profesorul Bertram Forer, șeful catedrei de psihologie a supus studenții la un test de personalitate, denumit savant ”Diagnostic Interest Blank”. El a distribuit studenților 12 fraze, alese din horoscoapele din ziare și i-a rugat să dea note de la 1 la 5 dacă li se potrivesc, sau nu. 5 fiind maximum. Rezultatul testului la care au participat câteva mii de persoane, mai precis 6.908 a fost o medie de 4,26. Adică frazele din horoscop, luate la întâmplare se potriveau oricui, fără deosebire de zodie!

Christopher French, de la Goldsmiths, University of London a comentat că frazele fuseseră alese cu grijă, erau de genul: ”Ai un mare potențial, pe care trebuie să ți-l pui în valoare”, ”Uneori ești extrovertit, amabil, sociabil, alteori ești introvertit, îngrijorat, rezervat” și ”Dacă îți dai suficient interes și faci efortul necesar poți să realizezi ce ți-ai propus”. French spune că astfel de fraze din horoscoape sunt universale în descrierea condiției umane și dacă nu te descriu, înseamnă că ești un psihopat! Dar, nu este astrologie, este psihologia maselor.

Astrologia este o cale de viaţă. Probabil că mulţi sunt astrologi, fără să ştie, ca burghezul lui Moliere care a realizat că a vorbit toată viaţa în proză. Faptul că unii chiar fac hărţi stelare şi le interprezează este mai puţin important, aceia practică astrologia. Dar marea majoritate nu ştie, repet, că unii sunt astrologi. Prin ce se deosebeşte un astrolog de un… profesor de istorie, de exemplu?!

Trăim într-o epocă a „specialiştilor”. Ei depind de sistem, pentru că au un punct (îngust) de vedere şi sunt folosiţi ca o unealtă specifică, ca o mică rotiţă, într-o mare maşinărie.

Astrologii au un orizont de vedere, posedă cunoştiinţe eciclopedice şi au o gândire holistică. Cei care sunt astrologi, nu vorbesc despre ”performerii” de la tv, sau cei care amestecă numerologia, runele și tarotul cu astrologia. Astrologia are metoda ei proprie, este naturală, nu poate fi amestecată cu artificii, cu închipuiri și presupuneri kabbalistice. Cei care gândesc astrologic pot să schimbe rapid şi dramatic domeniul activităţii, deoarece au o cultură generală deosebită şi deseori şi o deschidere tehnică care le permite abordarea mai oricărei meserii sau profesii. Sigur, după un stadiu scurt de pregătire.

Cea mai de succes astroloagă americană, din prezent, a fost educatoare, Miss Virginia, casieriţă la Walmart, scenaristă la Hollywood, funcţionară la bancă, cercetătoare la NASA, exploratoare în Antarctica, jurnalistă, constructor de nave de lux şi în cele din urmă astroloagă. Nu vă povesesc viaţa subsemnatului că ne prinde Sf. Paşti!

Astrologii, cei care gândesc astrologic, holistic, nu depind de sistem, se pot descurca în orice conjunctură politică, socială şi economică, aşa cum au făcut-o în ultimii şase mii de ani!

Dar, astăzi îi pomenim pe Percival Lowell, cel care l-a descoperit pe Pluton şi pe Lafayette Ronald Hubbard, părintele Bisericii Scientologice. Despre primul o să mai vorbim, haide să vedem ce este cu cel de al doilea.

Nu, nu sunt membru în biserica scientologică! Dar, am fost în atenţia lor vreo treizeci de ani. Am primit de la ei o mulţime de scrisori, emailuri mai apoi, documentaţie, reviste, articole. Şi două cărţi scrise de L. Ron Hubbard: „Self Analyze” ediţia din 1989, în franceză, editura New Era Publications şi „Dianetisc, the Modern Science of Mental Health„. Le-am răsfoit, nu le-am studiat, nici măcar nu le-am citit! Ştiţi de ce? Din cauza semnăturii proprii a numitului L. Ron Hubbard. Dacă o să vedeţi semnătura şi cunoaşteţi puţină grafologie o să înţelegeţi şi de ce!

Dar, dragi jupânțe și cinstiți jupâni, biserica scientologică nu voia să mă facă membru, în primul rând, nu pe subsemnatul. Bănuiesc că cei de acolo ştiau foarte exact că sunt un individ care iubeşte mult prea mult libertatea personală şi are zero barat la spirit gregar, mai mult, că am refuzat orice ofertă de îmbogăţire. Or scientologia este un club de oameni bogaţi! Ținta lor erau prietenii mei din Orient, superbogaţi şi superputernici şi cei pe care îi cunoşteam în Occident.

Uneori se joacă biliard şi în societate. Cu oameni, în loc de bile…

Acum, fiind ziua în care îl pomenesc cu recunoștință și respect pe profesorul și modelul meu de viață, Mircea Eliade, după ce am aprins o lumânare în memoria sa, este o lumânare Sf. Rita care arde două săptămâni, nu pot decât să recitesc o carte scumpă mie ”India”, un exemplar rar, din anul 1934, de la Editura ”Cugetarea”.

Cu certitudinea, sacră sau profană, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 13 martie 2023

BERBEC Totuşi, ai o perioadă destul de bună. De aceea este indicat să-ţi supraveghezi debitul verbal şi tonul vocii. Chiar ar fi bine să cenzurezi şi ceea ce spui. Ai de suferit din cauza vremii capricioase, dar şi din cauza încăpăţânării tale, că te îmbraci aiurea fără să ţii cont dacă afară este cald, sau frig. In această perioadă este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă, sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. În general şi unii Berbeci pot profita de oportunitate, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor – nu trebuie să le scapi pentru că se apropie sezonul cald şi ai nevoie de mai mulţi bani. Nu sunt recomandate călătoriile lungi, mai ales cu trenul sau autobuzul. Sprijinul il gaseşti tot la familia ta de acasă.

TAUR Un ajutor neaşteptat. Cineva te ajută. Mare atenţie la serviciu, sau unde îţi petreci activitatea, sau ziua – se întâmplă ceva – în registrul benefic. Trebuie, doar, să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Deci, poti avea succes in profesie sau meserie, sau la şcoală – ai mai multă energie dacât în mod normal. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă”. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie sărbătorile pascale şi nu trebuie să te găsescă nepregătit. Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât. Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii.

GEMENI Schimbarea face parte din caracterul tău! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi ?! Primele ore de srviciu, de activitate îţi aduc surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, poţi pleca în scurte călătorii – mai curând delegaţii. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de 13 martie, luni, să fie pentru un procent dintre nativii din zodia Gemenilor benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost şi nici nu este cum trebuie. Valorile se schimbă, dar pe tine nu te surprinde prea mult. De fapt, nici nu te interesează! Schimbarea face parte din caracterul tău!

RAC Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minore benefice arată că lucrurile pot merge şi bine. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil ! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Şi ca să fii într-adevăr dibaci nuanţează-ţi regimul alimentar în funcţie de zodie şi de grupa sanguină.

LEU Oferă-ţi o mică pauză ca să rupi spinarea oboselii! Mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de energia pe care o risipeşti în acest scop sunt demne de o cauză mai bună. Pe de alta parte, ziua de astăzi este numai buna pentru inceperea unui concediu sau a unei vacante. Da, o mică vacanţă de câteva zile, aşa ca să rupi spinarea oboselii. Departe, la soare! Vorba cantecului : “il parait que la misere c’est plus souportable au soleil !”, care adaptat înseamnă : “se pare că sărăcia este mai suportabilă la tropice”. Asta daca ai terminat cu proiectele, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioada. De asemenea, poţi finaliza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. O vizita la medicul tau si una la banca. Cheltuiesti, deci existi – chiar dacă anturajul zice că eşti zgârcit(ă)! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes!

FECIOARĂ Prânzul te găseşte, poate, construind ceva. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atentă, s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi de 13 martie. Sinceritatea în versiunea nativelor şi a nativilor din zodia Fecioarei… ei bine, s-ar putea scrie romane demne de Balzac şi biblioteci întregi de cum apare realitatea în viziunea îmbunătăţită şi adăugată a Fecioarelor şi Feciorilor. Atata timp cat Mercur este complex aspectat ar trebui să-ţi supraveghezi accesele de sinceritate înţepătoare. Totuşi zodia face şi unele configuraţii şi aspecte bune – deci ai o perioadă relativ favorabilă şi cu ceva bani. Prânzul te gaseşte, poate, construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la frigul încă prezent şi la inccidente!

BALANŢĂ Situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Ziua de 13, luni, trezeşte o bruscă dorinţă de afirmare şi de relaţii sociale. Reinventează “ceaiul de la ora 5” sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală sau şi mai bine îţi poţi cumpăra propria bicicletă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Pe total: rezultate relativ bune în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale.

SCORPION Singurul aspect negativ se referă la risc. Ziua de astăzi este o perioadă benefică şi revigorantă. Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de şi în familie. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la inccidente şi accidente! Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Ameninţările crizei şi ale politizării excesive vor arunca în aer preţurile, în continuare şi sărbătorile pascale sunt un bun prilej pentru scumpiri. Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil!

SĂGETĂTOR Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple. Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Poţi schimba şi/sau găsi un nou loc de muncă sau o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

CAPRICORN Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau… modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu exagera cu mesele, este până la urmă Postul Paştilor, supraveghează-ţi, deci, regimul alimentar. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi astăzi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o sperai. Sănătatea este bine aspectată, atenţie la frig şi umezeală.

VĂRSĂTOR Nu uita că vorba dulce mult aduce. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de una aşa-şi-aşa. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni sau la anturajul apropiat ! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte bine formulată este mai uşor ascultată. Mici probleme cu sănătatea, dar se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, investiţiile, titlurile de valori, proprietăţile. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ţi face noi prieteni !

PEŞTI Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. Ziua de 13 martie, luni, este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este indiferentă cu tine, dar asta nu înseamnă că nu te bucuri de popularitate – este vorba de charisma proprie a nativilor din zodie. Sănătatea este în aspecte minor pozitive, atenţie pe unde mergi! Banii sunt, există, se află, dar nu câţi ai vrea tu…