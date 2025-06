Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 iunie 2025. Vineri, 13 şi Lună aproape plină în Capricorn







13 iunie

Pe 13 iunie s-au născut Caius Iuliu Agricola, William Butler, Yeats, Luis Walter Alvarez, Christo, Paavo Nurmi, Don Budge, Martha Washington, Simion Ismailciuc, Eugen Pora, Mihai Creangă, Paul Miron, Gheorghe Zaman.

Pe 13 iunie sunt Sfinţii: Achilina şi Trifilie din Cipru. O zi obişnuită de muncă în „Kalendar”.

Dar în calendar este VINERI, 13! Da, dar este şi LUNĂ aproape PLINĂ (97%) în Capricorn! Aici începe o muzică lugubră întretăiată de ţipete isterice disperate…

Următorea vineri, 13 - Lună plină va fi tocmai pe 13 august 2049. Eu, sigur, nu mai apuc…

Care este originea superstiţiei? Există vechea credinţă nordică că dintr-un grup de 13 persoane (13 – duzina dracului) una sau mai multe vor pieri repede, de moarte violentă. Aţi văzut “The 13th Warrior” un film eroic, o ecranizare, din 1990, excelent jucat de Antonio Banderas, Omar Sharif, Vladimir Kulich etc ?

Peste această tradiţie veche europeană s-a suprapus creştinismul. 13 erau la Cina cea de Taină şi repede unii dintre ei au pierit în mod violent: Iisus pe Cruce, VINEREA şi Iuda s-a sinucis!

Apoi vine şi informaţia iniţiatică. VINERI, 13 octombrie 1307 aprope toţi Cavalerii Templieri au fost arestaţi pe nedrept, sub acuzaţii ridicole. Şi lista neagră a evenimentelor nefaste continuă cu bătălii pierdute (dar cei care au câştigat?), naufragii, incendii, sinucideri, căderi ale bursei etc etc.

Impactul social şi economic al acestei superstiţii (din latină, un obicei religios de prisos, necerut de ritual) este zdrobitor. În fiecare vineri, 13, în SUA se pierd mai mult de un miliard de dolari. Oamenii evită să iasă din casă, să zboare cu avionul, să călătorească, să joace jocuri de noroc, să rişte la bursă. Amintesc că în State mulţi zgârie-nori nu au etajul 13. Eu, personal, am zburat pe o cursă internă în State cu un avion care nu avea rândul 13 de scaune!

Iar în Finlanda, de exemplu, “National Accident Day” este programată întotdeauna vineri, 13!

Olandezii nu raportează nimic despre vineri, 13, ei întotdeauna sunt mai ciudaţi! Spaniolii şi italienii au alte gusturi, dacă le pomeneşti de vineri, 13, nu înţeleg nimic. Au marţi, 13 sau vineri, 17, sau Dumnezeu mai ştie ce… în orice caz să-i mulţumim lui Dan Brown pentru propaganda făcută zilei de vineri, 13, în al său “The Da Vinci Code” şi poate şi lui John Robinson cu volumul “Born in Blood”!

Ce o să ni se întâmple? O să vedeţi voi… ha, ha, ha!

Mor după filmele horror! În State stăteam ore şi zile la horrors cu Kevin (Michael Powell), care se refăcea după oribilul accident pe care îl avusese în armată, şi râdeam cât puteam, cu comentariile comice de rigoare. Când erau parodii eram lemn de serioşi! Aşa că mă duc să văd “Friday, the 13th”, mor după Jason şi masca lui de hokey!

Totuşi, astăzi, ar fi bine să nu spuneţi “mă întorc repede”, “haide să ne despărţim în echipe” şi este bine să vă uitaţi mereu în spate… la fiecare câteva secunde!

Dar ca să râdeţi şi voi puţin, dragi lupi, padawani şi hobbiţi să vă spun un banc, primit de la un prieten, tocmai din Indonezia:

“Doi ucrainieni stau la o bere după intrarea Ucrainei în UE. - Ei, cum e în UE? - E o porcărie. Eu sunt șomer, nevastă-mea spală podele în Italia, fiu-meu s-a căsătorit cu un olandez, fiică-mea e curvă în Franța ... - Și, cine e de vină? - RUȘII. Ne-au tot zis să nu intrăm în UE, ne-au ameninţat, au venit cu război. Știau, nenorociții, că o să le facem în ciudă ...”

Vineri, 13 şi Luna este plină în Capricorn… mai rău nu se putea! Ha, ha, ha…

Ca să scăpaţi cu viaţă una dintre soluţii este să fugiţi unde vedeţi cu ochii şi să vă ascundeţi în gaură de şarpe… sau să-mi citiţi horoscopul! Prevenit înseamnă pregătit, mâine este, în definitiv, o altă zi! Oare? Ha, ha, ha…

Horoscopul lui Dom’ Profesor, vineri, 13 iunie 2025

BERBEC Cu toate că este vineri, 13, astăzi ai noroc şi întâlneşti o oportunitate interesantă. Dimineaţa te agiţi ca să rezolvi nişte situaţii urgente. Dar, atenţie, relaxarea este obligatorie!

Eşti mai senin decât de obicei şi gata la compromisuri sentimentale. Evită discuţiile în contradictoriu, nu aborda subiecte delicate, mai ales cu cei dragi, familia, partenerul. Eşti eficient, la serviciu şi acasă şi acest lucru face să ai un mediu binvoitor. Nu vorbi prea mult, zâmbeşte, fii drăguţ şi lucrurile se vor aranja în favoarea ta!

TAUR Astăzi eşti limpede şi clar în idei şi exprimare. Nu te lăsa invadat de interesele altora, pune lucrurile la punct cu claritate, astăzi eşti avantajat în comunicare. Seară senină şi plăcută!

Eşti dispus să iei unele decizii pentru că te simţi în formă şi oarecum stâpân pe situaţie. Trebuie să te interesezi de unele aspecte legale privind activitatea ta, sau datoriile către stat. Un sfat bun al unui avocat te poate scuti de multe neplăceri viitoare. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Se poate spune că este cea mai favorabilă zi a săptămînii în acest domeniu, al sentimentelor!

GEMENI Ai un umor excelent şi poți găsi o vorbă de duh pentru îngrijorările tale şi pentru fiecare din jurul tău! „Castigat ridendo mores”, râsul este ultima redută în faţa prostiei şi vulgarităţii!

Puţină încăpăţânare nu strică, poţi constata astăzi. Încăpăţânare sau tenacitate, depinde unghiul de vedere! În orice caz trebuie să te concentrezi pe situaţia ta financiară chiar dacă zici o glumă şi râzi singur. Cere mai multe detalii, ce se întâmplă, unde, când şi cum. Astăzi, nu mai amâna!

RAC Lucrurile se cam amestecă azi şi tu trebuie să le descurci. Încearcă să le lămureşti, să nu rămâi cu grijă peste weeked. Cooperează cu cine se pricepe şi stabileşte mai întâi priorităţile.

Cruţă-te de eforturi mari, prelungite, în special fizice. Dar nu exagera nici cu munca intelectuală. Trebuie să găseşti un echilibru, să nu-ţi depăşeşti limitele către oboseala cronică. Astăzi nu ai reflexe bune. Atenţie la posibile incidente din cauza neîndemânării tale trecătoare!

LEU Conjunctura îţi indică că astăzi poţi rezolva cu succes o problemă mai veche, dar că ţi se oferă şi noi perspective, oportunităţi. Întrebări incomode - zâmbeşte şi amână, evită răspunsul!

Conjunctura indică că astăzi poţi înainta, sau chiar soluţiona o veche problemă de familie. La serviciu eşti într-o fază tranzitorie, în care te pregăteşti pentru luna viitoare. Pot fi chiar unele lucrări mai importante pe care vrei să le laşi în bună ordine înaintea vacanţei. Şi fără să poată să fie prea mult compromise de colegii care o să-ţi ţină locul...

FECIOARĂ Lasă-te purtat de intuiţie, astăzi nu te va înşela! Noi idei îţi ocupă gândurile şi te motivează. Domneşte o mare tensiune în legătură cu termene sau examene, nu ceda presiunii psihice!

Nu te lăsa în voia discuţiilor care nu duc nicăieri. Pierzi timpul şi tocmai de timp ai nevoie! Este o zi prielnică relaţiilor umane, sociale, dar aceasta dacă vrei tu şi reuşeşti să comunici corect şi sincer. Ai ceva de împărţit cu partenerul tău, sau cu un membru al familiei. Nu lăsa trecutul să iasă la suprafaţă prin reproşuri şi învinuiri, fii constructiv şi propune o soluţie simplă, corectă: cine duce gunoiul, cine cumpără pâine, cine iese cu căţelul etc…

BALANŢĂ Plutesc noutăţi în aer, la serviciu, acasă, sau la şcoală, trebuie să găseşti întrebările şi să obţii răspunsurile potrivite pentru ca schimbarea să te găsească pregătit! Nu pleca la drum!

O parte din eforturile tale trebuie să se îndrepte către îngrijirea propriei persoane. Dacă este să cheltuieşti, măcar să te simţi bine. Stilist, manicură, masaj, sauna etc, alege ce îţi place mai mult. Sau catharsisul se poate numi cumpărături. Dacă este să fie îmbrăcăminte, o repet mereu, doar in sau bumbac de calitate, evitaţi porcăriile din plastic şi pielea dumneavoastră, ce zic, tot corpul o să vă mulţumească!

SCORPION Astăzi eşti tentat să cheltuiesti fără rost, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilitaţi emoţionale pasagere. Totuşi, nu reacţiona imediat, lasă-ţi un timp de gândire până mâine!

Îţi este greu, aproape imposibil să-ţi gestionezi banii, să faci un buget şi să-l respecţi. Totuşi, astăzi pari mai chibzuit decât de obicei şi gata să nu mai cedezi impulsurilor de moment. Prin această atitudine echilibrată poţi câştiga şi la serviciu, prin acceptarea şi a altor păreri decât a ta! Portofoliul tău de tact şi diplomaţie trebuie pus astăzi în valoare, atât în relaţiile de serviciu, cât şi acasă!

SĂGETĂTOR Vineri, 13 e un punct de răscruce pentru tine, chiar dacă nu eşti superstiţios. Domeniul sentimental este afectat, aşa că fii precaut, elegant şi foarte atent la ceea ce spui şi cui spui!

Bănuielile tale încep să se confirme. Ai nevoie de pace şi prietenie cu cei din jur, ca să faci parte din schimbare. Cu toate că vorba veche a Războiului rece era “pace şi prietenie, nu au fost şi n-o să fie!” lucrurile se mai schimbă. Mai ales decă este vorba de interese similare, comune. Pedealează astăzi pe aceste “lucruri comune” ca să obţii unele informaţii.

CAPRICORN Eşti gata să îţi asumi unele riscuri, pentru bani, dar nu te caracterizează. Norii se risipesc, apare soarele, ştii exact ce ai de făcut, trebuie doar să acţionezi!

Găseşti un ajutor, poate cineva de încredere la serviciu, poate o firmă familială care îţi aduce legumele şi fructele acasă la jumătate de preţ, poate o menajeră care nu sparge paharele de cristal şi nici nu costă mult... ceva din toate astea, nu toate, că nu eşti aşa de norocos!

VĂRSĂTOR Ar trebui să faci o alegere importantă pentru viitor, sau e vorba despre un „prag”. Nu prea ai răbdare astăzi, totuşi, conjunctura te ajută să găseşti un ajutor care simplifică problemele tale.

Nu te izola, mai ales astăzi, când eşti atât electric cât şi magnetic, electromagnetic, ce mai… atragi pe toată lumea! Vezi, totuşi, în procesul acesta fizic cu tente spirituale să nu fii folosit de cei pe care îi atragi şi sunt mai dibaci decât tine. Spune-le clar de la început: “uite pompa, uite gardul, uite colea leopardul” sau orice ştii mai bine, ca să-i pui pe gânduri şi să uite că au venit cu mâna întinsă să-ţi ceară bani!

PEŞTI Astăzi foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai, nu te împrumuta şi nu apela la ajutoare. Nu te repezi, fii calm şi concentrează-te! Seară plăcută cu familia şi/sau prietenii!

Influenţe astrale puternice, totuşi, te favorizează. Prietenii te sprijină, familia te ajută. Mai mult ca oricând, te bucuri de aprecierile colegilor, ale anturajului, în general. Marte, bine aspectat, îţi asigură energia necesară ca să străluceşti şi să faci totul ca prin magie, adică relativ repede, de se miră toată lumea cum de reuşeşti. Evident, pentru ca să duci lucrurile la bun sfârşit nu trebuie, în primul rând, să te repezi. „Stai şi cugetă”, vorba ardeleanului!