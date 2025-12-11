Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 decembrie 2025. Într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată... 

Pe 12 decembrie s-au născut Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Dionne Warwick, Emerson Fittipaldi, Connie Francis, Iolanda Balaş, Iosefini, Viorel Mărginean.

Tradiţional, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Spiridon, Spiridon, făcătorul de minuni. Sânmicoară.

”Sfântul prin tradiţie făcător de minuni, Spiridon, este protectorul ciubotarilor, al cizmarilor (şi prin extensie al tuturor lucrătorilor în piele). Este respectat şi de femei, pentru a nu face o ”minune” în sens negativ, ”schimbând lucrurile lor, din bune, în rele”! Uneori este considerat unul dintre Filipi, Lupul Şchiop”. Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 527.

Ei bine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Sf. Spiridon provine din Cipru, s-a născut în a doua jumătate secolului III, unii spun pe la 270 iar numele lui însemna, în greaca de pe atunci "coş, sau coşuleţ împletit".

Ciudat acest lucru, dar numai pentru cine nu cunoaşte... Există un vechi proverb elen din părţile Ciprului care într-o traducere aproximativă ar suna cam aşa: "eşti înţelept şi iscusit de potriveşti lucrurile cum se împleteşte un coş de răchită!" Bun, prostimea a zis că-l chema așa pe Spiridon pentru că purta o căciuliță împletită. Așa este în viață, unii văd forma, alții, puțini la număr, conținutul.

Este un Sfânt Părinte, participant la Primul consiliu ecumenic şi cel mai important, de la Niceea, din 325. S-a ilustrat acolo, la Niceea, prin contribuţii deosebite la stabilirea canonului. A trăit mult, unii spun până, sau mai mult de 80 de ani.

Dar legenda spune că Domnul Dumnezeu l-a sortit pe Sf. Spiridon cu darul de a face minuni şi după săvârşirea din această viaţă.

Este singurul sfânt din creştinătate, care, la rugăciunile creştinilor, îşi părăseşte racla şi se oboseşte alergând cât îl ţin puterile să ajute oamenii. De aceea îmbrăcăminte sfântului se ponoseşte iar condurii de mătase se tocesc şi uneori sunt plini de noroi şi de iarbă lipită pe ei.

Racla de argint a Sf. Spiridon se află astăzi la Catedrala din Corfu, iar astăzi, de fapt, în fiecare 12 decembrie, părinţii slujitori de acolo schimbă îmbrăcăminte ponosită şi condurii tociţi, uneori chiar rupţi, ai Sf. Spiridon. Îmbrăcămintea veche este dăruită, cu dragoste creştină, unor parohii sau mânăstiri din Grecia sau din străinătate, din lumea ortodoxă.

În această perioadă a anului druizii, preoţii religiei naturale europene, făceau ”minuni”. Cel mai adesea, scamatorii şi iluzionism. Dar unul dintre ei, Alesul, adică Merlin, chiar făcea minuni!

Merlin, pentru cine nu ştie, este un titlu, nu un nume. Noaptea era lungă şi druizii îşi arătau puterea magică pe care o vor folosi ca să aducă Soarele înapoi. Mici reprezentaţii de cabarat sau de circ, spre mulţumirea şi veselia sătenilor. Noaptea era lungă şi lupii aproape. Este bine să fii prieten cu şeful lor, nu?! Din nou, iarăşi, mereu, Lupul Şchiop.

Astronomii au observat o explozie de raze gamma – numită GRB 250702B – pe 2 iulie 2025. Este cea mai lungă explozie de raze gamma înregistrată vreodată, durând cel puțin șapte ore, aproape dublu față de recordul anterior.

Explozia rară, de lungă durată, ar putea dezvălui noi modalități de a explica explozii de raze gamma. Și sugerează că ar putea exista tipuri de explozii cosmice nemaivăzute până acum. O explicație este că o gaură neagră de aproximativ trei ori masa Soarelui – cu un orizont al evenimentelor de doar 18 kilometri în diametru – s-a contopit cu o stea însoțitoare.

Astronomii au analizat cu atenție o cantitate mare de date provenite de la sateliții NASA și alte facilități. Aceștia încearcă să descopere ce a fost responsabil pentru o explozie cosmică extraordinară descoperită pe 2 iulie 2025.

Evenimentul a fost o explozie de raze gamma, cea mai puternică clasă de explozii cosmice. Majoritatea exploziilor de raze gamma durează doar un minut. Dar acest val inițial de raze gamma a durat cel puțin șapte ore, iar activitatea jetului a continuat zile întregi.

Cercetătorii au discutat cu nerăbdare descoperirile lor. Aceștia sunt de acord că evenimentul fără precedent anunță probabil un nou tip de explozie stelară. Și au spus că cea mai bună explicație pentru explozie este că o gaură neagră a consumat o stea. Dar nu sunt de acord cu privire la modul exact în care s-a întâmplat.

Printre posibilitățile interesante se numără o gaură neagră cu o masă de câteva mii de ori mai mare decât masa soarelui care sfărâmă o stea care a trecut prea aproape de ea sau o gaură neagră mult mai mică care se contopește cu steaua companion și o consumă.

Eliza Neights de la Universitatea George Washington din Washington și de la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA din Greenbelt, Maryland, a declarat :

”Valul inițial de raze gamma a durat cel puțin 7 ore, aproape dublu față de durata celei mai lungi explozii de raze gamma observate anterior, iar noi am detectat și alte proprietăți neobișnuite. Aceasta este cu siguranță o explozie diferită de oricare alta pe care am văzut-o în ultimii 50 de ani.”

Neights și alți astronomi și-au prezentat rezultatele în octombrie, la reuniunea Diviziei de Astrofizică a Energiilor Înalte a Societății Astronomice Americane, desfășurată la St. Louis, Missouri. Cercetătorii au publicat deja o varietate de lucrări despre eveniment, iar altele au fost acceptate sau sunt în curs de pregătire.

Detectate în medie aproximativ o dată pe zi, exploziile de raze gamma pot apărea oriunde pe cer, fără avertisment. Sunt evenimente foarte îndepărtate, cel mai apropiat exemplu cunoscut erupând la peste 100 de milioane de ani-lumină distanță.

Durata record a exploziei din iulie – numită GRB 250702B – o plasează într-o clasă aparte. Dintre cele aproximativ 15.000 de explozii de raze gamma observate de când astronomii au descoperit fenomenul pentru prima dată în anul 1973, niciuna nu este la fel de lungă și doar o jumătate de duzină se apropie de această durată. Deoarece oportunitățile de a studia astfel de evenimente sunt atât de rare și pentru că acestea ar putea dezvălui noi modalități de a crea explozii de raze gamma, astronomii sunt deosebit de entuziasmați de explozia din iulie.

Majoritatea exploziilor durează de la câteva milisecunde la câteva minute. De asemenea, se știe că se formează în două moduri: fie prin fuziunea a două stele neutronice de mărimea unui oraș, fie prin colapsul unei stele masive odată ce miezul său rămâne fără combustibil. Fiecare produce o nouă gaură neagră. O parte din materia care cade spre gaura neagră este canalizată în jeturi dense de particule care se răspândesc aproape cu viteza luminii, creând raze gamma pe măsură ce trec. Dar niciunul dintre aceste tipuri de explozii nu poate crea cu ușurință jeturi capabile să funcționeze timp de zile întregi, motiv pentru care 250702B prezintă o enigmă unică.

Monitorul de explozii de raze Gamma de pe Telescopul Spațial Fermi al NASA a descoperit explozia. Acesta a declanșat instrumentul de mai multe ori pe parcursul a trei ore. De asemenea, au detectat explozia: Telescopul Burst Alert de pe Observatorul Neil Gehrels Swift al NASA , instrumentul rusesc Konus din misiunea Wind a NASA , Spectrometrul de raze Gamma și neutroni de pe Psyche – o navă spațială NASA aflată în prezent în drum spre asteroidul 16 Psyche – și instrumentul japonez Monitor of All-sky X-ray Image de pe Stația Spațială Internațională.

Eric Burns este astrofizician la Universitatea de Stat din Louisiana din Baton Rouge și membru al echipei lui Neights care studiază strălucirea în raze gamma a exploziei. Burns a spus:

”Explozia a durat atât de mult încât niciun monitor de înaltă energie din spațiu nu a fost echipat pentru a o observa pe deplin. Numai prin puterea combinată a instrumentelor de pe mai multe nave spațiale am putea înțelege acest eveniment.”

Telescopul de raze X cu câmp larg de pe sonda Einstein din China a detectat, de asemenea, explozia de raze X. Și a arătat că un semnal era prezent în ziua precedentă. Prima locație precisă a fost obținută la începutul zilei de 3 iulie, când telescopul de raze X al lui Swift a surprins imaginea exploziei în constelația Scutum , în apropierea planului aglomerat și prăfuit al galaxiei noastre Calea Lactee . Având în vedere această locație și detectarea cu raze X cu o zi înainte, astronomii s-au întrebat dacă acest eveniment ar putea fi un tip diferit de explozie de undeva din propria noastră galaxie.

Imaginile obținute de la unele dintre cele mai mari telescoape de pe planetă, inclusiv cele de la observatoarele Keck și Gemini din Hawaii și de la Telescopul Very Large ( VLT ) al Observatorului European Sudic din Chile, au sugerat că există o galaxie în acel loc. Așadar, astronomii s-au orientat către Telescopul Spațial Hubble al NASA pentru o vedere mai clară.

Andrew Levan , profesor de astrofizică la Universitatea Radboud din Olanda, a condus studiul VLT și Hubble. Levan a spus:

”Este cu siguranță o galaxie, ceea ce dovedește că a fost o explozie îndepărtată și puternică, dar are un aspect ciudat. Datele Hubble ar putea arăta fie două galaxii care fuzionează, fie o galaxie cu o bandă întunecată de praf care divizează nucleul în două bucăți.”

Imagini mai recente surprinse de instrumentul NIRcam de pe Telescopul Spațial James Webb al NASA susțin puternic interpretarea lui Levan. Huei Sears , cercetător postdoctoral la Universitatea Rutgers din New Jersey, care a condus observațiile NIRcam, a declarat:

”Rezoluția lui Webb este incredibilă. Putem vedea atât de clar că explozia a strălucit prin această bandă de praf care se revarsă prin galaxie. Este fantastic să vedem gazda exploziei de raze gamma în asemenea detalii.”

La sfârșitul lunii august, o echipă condusă de Benjamin Gompertz de la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie, a folosit instrumentul NIRSpec al lui Webb și VLT pentru a determina distanța galaxiei și alte proprietăți. Gompertz a spus:

”Explozia a fost remarcabil de puternică, erupând cu o energie echivalentă cu cea emisă de o mie de sori care strălucesc timp de 10 miliarde de ani. În mod uimitor, galaxia este atât de departe încât lumina provenită de la această explozie a început să se răspândească în urmă cu aproximativ 8 miliarde de ani, cu mult înainte ca Soarele și sistemul nostru solar să înceapă măcar să se formeze.”

Un studiu cuprinzător al luminii de raze X emise după explozia principală a utilizat observații de la Swift, Observatorul de raze X Chandra al NASA și misiunea NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) a agenției. Datele Swift și NuSTAR au relevat explozii rapide care au avut loc până la două zile după descoperirea exploziei.

Brendan O'Connor , cercetător postdoctoral McWilliams la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, a declarat:

”Acumularea continuă de materie de către gaura neagră a alimentat un flux care a produs aceste erupții, dar procesul a continuat mult mai mult timp decât este posibil în modelele standard de explozii gamma. Erupțiile de raze X târzii ne arată că sursa de energie a exploziei a refuzat să se oprească, ceea ce înseamnă că gaura neagră a continuat să se alimenteze cel puțin câteva zile după erupția inițială.”

Datele Fermi și Swift indică o explozie tipică, deși neobișnuit de lungă, de raze gamma. Observațiile spectroscopice Webb nu au găsit o explozie de supernovă. Acestea urmează de obicei o explozie de raze gamma cauzată de un colaps stelar. Cu toate acestea, praful și distanța ar fi putut-o ascunde. Sonda Einstein a observat raze X cu o zi înainte de explozie, în timp ce NuSTAR a urmărit erupțiile de raze X până la două zile după aceea. Niciuna dintre acestea nu este tipică pentru exploziile de raze gamma.

În plus, Jonathan Carney , student absolvent la Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, a condus un studiu detaliat care a demonstrat că galaxia gazdă este diferită de galaxiile mici care găzduiesc majoritatea exploziilor de raze gamma în colaps stelar. Carney a spus:

”Această galaxie se dovedește a fi surprinzător de mare, având o masă de peste două ori mai mare decât galaxia noastră.”

În oricare dintre cele două scenarii cele mai discutate, gaura neagră va fi mâncat steaua în aproximativ o zi.

Prima invocă o gaură neagră cu masă intermediară, una cu câteva mii de mase solare și un orizont al evenimentelor – punctul fără întoarcere – de câteva ori mai mare decât Pământul. O stea se apropie prea mult și se întinde de-a lungul orbitei sale de forțele gravitaționale. Apoi, gaura neagră o consumă rapid. Aceasta descrie ceea ce astronomii numesc un eveniment de perturbare mareică, dar unul cauzat de o gaură neagră „de greutate medie” rar observată. Găurile negre de greutate medie au o masă mult mai mare decât cele născute într-un colaps stelar și mult mai mică decât giganții găsiți în centrele galaxiilor mari.

Însă echipa de cercetare a razelor gamma este în favoarea unui scenariu diferit. Deoarece, dacă această explozie este ca altele, masa găurii negre trebuie să fie mai similară cu cea a Soarelui nostru. Modelul lor prevede o gaură neagră de aproximativ trei ori masa Soarelui - cu un orizont al evenimentelor de doar 18 kilometri în diametru - care orbitează și fuzionează cu o stea însoțitoare. Steaua are o masă similară cu gaura neagră, dar mult mai mică decât Soarele. Asta pentru că atmosfera sa de hidrogen a fost în mare parte îndepărtată, până la miezul dens de heliu, formând un obiect pe care astronomii îl numesc stea cu heliu.

În ambele cazuri, materia din stea curge mai întâi spre gaura neagră și se acumulează într-un disc vast, de unde gazul își face ultima plonjare în gaura neagră. La un moment dat în acest proces, sistemul începe să strălucească puternic în razele X. Apoi, pe măsură ce gaura neagră consumă rapid materia stelei, jeturile de raze gamma explodează spre exterior.

În mod special, modelul fuziunii stelelor cu heliu face o predicție unică. Odată ce gaura neagră este complet imersată în corpul principal al stelei, consumând energia din interior, aceasta explodează steaua și alimentează o supernovă.

Din păcate, această explozie s-a produs în spatele unor cantități enorme de praf, ceea ce înseamnă că nici măcar puterea telescopului Webb nu a fost suficientă pentru a observa supernova așteptată.

Deși dovezile concludente pentru a explica ce s-a întâmplat pe 2 iulie vor trebui să aștepte evenimente viitoare, 250702B a oferit deja noi perspective asupra celor mai lungi explozii de raze gamma. Acest lucru se datorează în mare parte monitorizării cosmice constante a flotei de observatoare și instrumente a NASA, ca parte a misiunii agenției de a explora și înțelege universul.

Revista Monthly Notices a Societății Astronomice Regale a acceptat spre publicare articolul despre raze gamma conduse de Neights . Revista Astrophysical Journal Letters – care a publicat articolul lui Carney pe 26 noiembrie, articolul despre raze X ale lui O'Connor pe 14 noiembrie și articolul lui Levan pe 29 august – a acceptat spre publicare articolul lui Gompertz NIRSpec .

Concluzie: Acum avem mai multe informații despre cea mai lungă explozie de raze gamma de până acum. Explozia a durat cel puțin șapte ore, aproape dublu față de recordul anterior.

Pe Dimineața Astronomilor cineva, după ce s-au prezentat cele de mai sus a zis: ”Într-o galaxie, foarte, foarte îndepărtată...”. A fost întrerupt de râsetele celorlalți astronomi: ”Am văzut filmul !”.

Acum o să mă duc şi o să mă rog la Sf. Spiridon, toată viaţa mea este legată de el, am fost botezat, am avut logodna şi apoi nunta în Biserica Sf. Spiridon...

Sfinte Spiridon, vreau o minune, nu pentru mine, ci pentru poporul ăsta de români, luminează-le capul şi alungă-le prostia, fă-i pe hoţi, buni samariteni, pe bogaţi, dăruitori şi pe politicieni iubitori de ţară, nu de arginţi!

Este patetic că ne amintim de sărăcie, de oamenii sărmani şi fără noroc, doar de Sf. Nicolae şi de Naşterea Pruncului. Dar, poate lucrul acesta se va schimba, am mare încredere în tineri, speranţa este tot ceea ce mi-a rămas, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

Am uitat să vă spun că, de Naşterea Domnului, cadoul meu de opt mii de cărţi în limba română va ajunge unde este extrem de mare nevoie de el!

Dăruiţi, dacă vreţi să aveţi!

BERBEC Rezolvă problemele urgente, minore. Astăzi, mai toată ziua eşti aprobat. Tragi concluzia că experienţa contează! Domeniul sentimental e bine aspectat, aşa că poţi organiza o seară plăcută. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia.

TAUR Trebuie să împarţi ziua în două: la serviciu, la şcoală, unde activezi, să vorbeşti mai mult şi să lămureşti lucrurile, acasă să asculţi mai mult şi să fii de acord cu ceea ce ţi se propune! Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific.

GEMENI Nu poţi să placi la toată lumea, este evident. Însă trebuie să faci în aşa fel ca cei dragi să te aprecieze. Asta contează! Nu te lăsa distrat de nimicuri, bârfe fără miez, nu pierde timpul! Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la un spectacol. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

RAC Te simţi proaspăt ca un boboc de trandafir şi gata la eforturi de Atlas. Eşti motivat, lucrurile îţi merg ca pe roate, viaţa îţi surâde. Totuşi, eşti neliniştit! Ţi se pare prea frumos? Perioada iti este favorabilă, in general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

LEU Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Nu îţi trebuie niciun un sfat, ci doar vrei să împarţi necazurile tale şi să nu te mai simţi aşa de singur. Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… când vrei! Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”.

FECIOARĂ Ziua de astăzi este plasată sub semnul optimismului! Nu ai obstacole de trecut, la serviciu este linişte, este o zi de vineri bună pentru cumpărături săptămânale şi vizite la prieteni! Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, pozitiv. Binele la bine trage! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese.

BALANŢĂ Eşti agitat şi concentrat, în acelaşi timp. Ai de luat o decizie, trebuie să faci o alegere. Nu-ţi este uşor! E vorba de sărbători, de cadouri? Marfă e multă, dar proastă, caută cu atenţie! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii, cu toate că talentul Balanţelor este să se dea mare ca să placă şi să obţină armonia de care are atâta nevoie… Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un om care contează, de la care se aşteaptă cinste şi responsabilitate, un muncitor, un salariat?

SCORPION La serviciu, la muncă, eşti apreciat şi auzi vorbe bune. Nu acelaşi lucru se întâmplă acasă. Ia vezi, nu cumva stai prea mult în afara casei? Implică-te în problemele căminului tău! Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj.

SĂGETĂTOR Trebuie să te exprimi, să spui verde în faţă ceea ce gândeşti şi o să ai numai de câştigat! Şi la serviciu, dar şi acasă. Comunică, vorbeşte, nimeni nu poate să-ţi ghicească gândurile! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii, fii mai atent!

CAPRICORN Ai nevoie de certitudini. Nu trebuie să scoţi banii de la bancă, ca să-i numeri, ci îţi trebuie solidaritate emoţională, sentimentală. Te simţi singur în mijlocul mulţimii. Ce patetic! Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau din simplul motiv că aşa vrei tu. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sigur, în primul rând este siguranţa proprie!

VĂRSĂTOR Eşti prea "ventuză" în relaţia ta! Lasă partenerului sau partenerei, suficiente grade de libertate, să vezi ce-i poate pielea! Mai bine acum, fii atent, decât mai târziu, cu complicaţii! Ai grijă, norocul este înşelător! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încercă să nu mai porţi de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară.

PEŞTI Te cuprinde furia! Rar, dar se întâmplă. Prostia şi ticăloşia unora te fac şi pe tine neom. Furia este păcat capital, stăpâneşte-te şi răspunde primitivilor cu profesionalism şi competenţă! Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi ziua de azi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care înţelegi dragostea. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile nu sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare.