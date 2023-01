HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11 ianuarie 2023. RAND despre guvernarea spațiului cosmic.  

11 ianuarie

Pe 11 ianuarie s-au născut Alexander Hamilton, Rod Taylor, Karel Kadlec, Nikos Kavvadias, Jean Chretien, Boris Caragea, Leonid Dimov, Carol Popp de Szathmary.

Sinaxar, Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte.

Iniţial, protector al pruncilor şi al femeilor însărcinate, sau cu probleme la naştere, Cuv. Teodosie, primul călugăr de obşte, devine protector şi stăpân şi peste cutremure.

Analizând istoric acest detaliu asistăm la modul de edificare a mitologie, a legendei.

În 11 ianuarie 1838 a avut loc, la orele prânzului, un mare cutremur de pământ cu epicentrul în Vrancea. După descrierea cronicarului: „La Sf. Teodosie s-a întâmplat cutremur mare, de povestesc bătrânii că nu se putea sta omul în picioare, de s-aplecau copacii cu vârful la pământ, vitele şi oile zbierau, iar câinii urlau a mort”. Th. Speranţia

Nu se ştie exact câte vieţi s-au pierdut, câte sate s-au distrus, câte oraşe au fost mistuite de foc, urmare a cutremurului. Multe…

Poporul a interpretat dezastrul, nenorocirea care se abătuse asupra-i, ca pe o pedeapsă a Sfântului, care nu fusese respectat. În logica populară imbatabilă, cine poate dezlănţui urgia cutremurului, acela poate să o controleze şi deci să apare de cutremur.

Mai are Cuv. Teodosie o particularitate care îmi place foarte mult: alungă dăunătorii, pe profitori. Pilda care ni s-a transmis arată un călugăr foarte bătrân care nici nu mai putea să meargă, dar tot sare în ajutorul oamenilor. Dus pe braţe pe ogoarele bântuite şi pustiite de lăcuste şi omizi el se roagă Sf. Treimi şi spune: „Aşa vă porunceşte Stăpânul vostru cel de obşte al tuturor, să nu pierdeţi ostenelele omeneşti şi să nu mâncaţi hrana săracilor!”. Iar dăunătorii au pierit pe dată!

Ce bine ar fi să vină Cuv. Teodosie şi pe la noi şi să alunge lăcustele şi omizile cu două picioare!

O rachetă a decolat dintr-o bază din nord-vestul Rusiei într-o dimineață din noiembrie 2021. Și-a atins ținta câteva minute mai târziu: un satelit rusesc defect care orbita inutil din anii 1980. Ministrul rus al apărării a aplaudat precizia testului de rachetă ca fiind „demnă de un ceasornicar elvețian”.

Dar satelitul nu a dispărut. A explodat în sute de bucăți de resturi – panouri solare, antene, bucăți de metal – care acum se învârtesc în jurul Pământului la mii de mile pe oră. NASA i-a avertizat pe astronauții de pe Stația Spațială Internațională și le-a spus să evacueze în capsulele lor spațiale andocate în timp ce resturile au trecut pe lângă ei. La ultima numărătoare, câteva sute de bucăți urmăribile ale acelui satelit erau încă pe orbită.

Spațiul poate părea infinit, dar banda îngustă care îmbrățișează Pământul, unde funcționează sateliții și stațiile spațiale, nu este. Un studiu RAND recent a descris-o ca fiind aglomerată, contestată și plină de resturi, de gunoi spațial. Zeci de mii de sateliți suplimentari sunt programați să se lanseze în următorii câțiva ani, avangarda unei noi ere spațiale. Tratatele spațiale existente nu vor fi suficiente pentru a le menține în siguranță, pentru a preveni aglomerația și coliziunile și pentru a păstra promisiunea spațiului cosmic ca un bun al întregii umanități, fără arme și amenințări din spațiu.

„Dacă nu aveți un cadru global de guvernanță, dacă nu puteți împiedica sateliții să se întâlnească unul cu celălalt, atunci totul devine destul de inutil destul de repede”, a spus Katie Feistel, cercetător asistent în politici la RAND. „Există o astfel de oportunitate în spațiu. Beneficiile potențiale sunt uriașe. Dar numai dacă menținem spațiul durabil pașnic.”

RAND a anticipat zorii erei spațiale cu primul său raport, Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship , lansat cu 11 ani înainte de Sputnik .

RAND a produs peste 1.000 de rapoarte privind spațiul și politica spațială în cei 75 de ani de atunci. Recent a lansat RAND Space Enterprise Initiative pentru a reuni cercetarea și expertiza privind strategia, operațiunile și provocările spațiale, începând cu guvernarea spațiului cosmic.

În prezent nu există legi internaționale împotriva aruncării în aer a unui satelit și a punerii în pericol a unei stații spațiale. Există, în schimb, o mână de tratate și acorduri menite să încurajeze comportamentul decent și cooperarea în spațiu. Niciuna dintre ele nu are mecanisme de aplicare, iar limbajul lor este atât de vag încât nici măcar ”spațiul cosmic” nu are o definiție unică și clară. Ele au fost întocmite în anii 1960 și 1970, parțial pentru a împiedica Statele Unite și Uniunea Sovietică să-și ducă cursa înarmărilor nucleare în spațiu.

De atunci, spațiul a devenit unul dintre marii facilitatori ai vieții moderne, chiar dacă oamenii nu se uită adesea în sus și nu gândesc în acest fel. Sateliții ne permit să monitorizăm efectele în creștere ale schimbărilor climatice. Ei furnizează servicii de internet comunităților deconectate. Ajută la sincronizarea rețelelor electrice, la marcarea temporală a tranzacțiilor financiare și la menținerea trenurilor și a navelor de marfă la timp. Un comandant din prima linie din Ucraina a declarat pentru The Washington Post că a încerca să lupți fără sprijin prin satelit ar fi ca și cum ai încerca să lupți fără o armă.

Sute de mii de obiecte împart deja orbita Pământului, de la cioburi de resturi nu mai mari decât un șurub până la sateliți de dimensiunea unui autobuz școlar. Și la viteze orbitale, nu există limită de viteză, ca pe șosea. NASA a trebuit odată să înlocuiască mai multe ferestre ale navetei spațiale care fuseseră deteriorate pe orbită. S-a stabilit că daunele au fost cauzate de picături de vopsea, călătorind cu până la 17.500 de mile pe oră.

„Sunt multe lucruri care se întâmplă în spațiu în acest moment, există mult potențial pentru accidente”, a spus Bruce McClintock, inginer, strateg militar și fost pilot de testare, acum cercetător senior în politici la RAND și director al Space Enterprise Initiative. „Trebuie să îmbrățișăm această oportunitate de a fi atenți și strategici cu privire la rolul umanității în spațiu. Nu ar trebui să fie nevoie de o catastrofă înainte de a rezolva problema.”

Organizația Națiunilor Unite a convocat un grup de lucru pentru a explora posibile soluții. Marile puteri spațiale precum Statele Unite, Rusia și China și-au exprimat un anumit sprijin pentru măsuri mai puternice. SUA și alții, de exemplu, au cerut un moratoriu asupra testelor de rachete antisateliți. Acesta este un început bun, au concluzionat cercetătorii RAND, dar orice sistem de guvernare a spațiului va avea nevoie în cele din urmă de reguli stricte și de o modalitate de a le aplica.

Studiul lor recent prezintă o posibilă cale de urmat. Asta ar putea începe cu marile puteri care recunosc existența și locațiile tuturor sateliților lor – pe care astronomii amatori i-au urmărit oricum de ani de zile. Asta ar începe să construiască încrederea între națiunile prezente în spațiu. De asemenea, ar putea sprijini crearea unui sistem unic, internațional, de urmărire și direcționare a sateliților, un control al traficului aerian pentru spațiul orbital.

Un astfel de sistem ar permite o conștientizare și o comunicare mult mai bune decât există astăzi. În urmă cu câțiva ani, un satelit european era pe un curs potențial de coliziune cu un satelit privat Iridium SpaceX. Fără îndrumări internaționale cu privire la modul de a gestiona o astfel de situație, europenii au trimis un e-mail la SpaceX. Neavând niciun răspuns din cauza unei erori ale computerului, au ales să-și mute satelitul pe o altă orbită, o manevră costisitoare și risipitoare, dar care a prevenit o coliziune.

Pământul trebuie, de asemenea, să reducă cantitatea de gunoi spațial și resturi de nave spațiale de pe orbită. Au existat încercări de a capta resturile. RAND a participat la un efort de a face brainstorming soluții numite în mod adecvat „Studiul Catcher’s Mitt”. Dar planurile de curățare a orbitei Pământului s-au amânat de prea multe ori din cauza lipsei imense de încredere în rândul națiunilor care navighează în spațiu. Fără o comunicare mai bună, ar fi greu să distingem un satelit care se învârte pentru a colecta resturi de unul care se deplasează pentru a amenința sau a spiona sateliții unui rival.

Riscul ca atât de mulți sateliți să funcționeze în mijlocul atâtor de multe resturi cu atât de puțină guvernare a fost evident de zeci de ani. Un studiu din 1978 a arătat cum coliziunile dintre sateliți pe o orbită aglomerată ar crea fragmente care ar lovi în cele din urmă alți sateliți. Asta ar genera mai multe fragmente, ceea ce ar pune în pericol mai mulți sateliți. Rezultatul final, a avertizat, ar putea fi un „sistem inelar” de resturi care înconjoară Pământul, „asemănător cu cel din jurul lui Saturn”.

În curând, au concluzionat cercetătorii RAND, țările lumii vor trebui să cadă de acord asupra unor reguli de comportament verificabile și aplicabile în spațiu. Ar putea începe prin a oferi beneficii celor care se conformează, mai degrabă decât bețe în roate pentru cei care nu o fac. Acestea ar putea arăta ca evaluările de siguranță ale companiilor aeriene, oferind un impuls reputației și oportunități mai mari pentru țările care îndeplinesc standardele de bază de bun comportament. Sau ar putea veni cu stimulente fiscale sau rate de asigurare mai mici, cum ar fi o reducere pentru șofer sigur.

„Nimeni nu deține spațiu – nu există teritorii, nu există granițe – așa că va cere tuturor statelor suverane să se unească și să descopere cum să-l gestioneze”, a spus Douglas Ligor, om de știință în domeniul social și comportamental la RAND și fost avocat pentru departamentele de Securitate Internă, Justiție și Comerț.

„Am mai făcut-o înainte”, a adăugat el. „Mulți oameni au batjocorit ideea că SUA și Uniunea Sovietică ar putea să se așeze și să vină cu tratate spațiale pe lângă tratatele de control al armelor. Poate fi realizat; s-a mai făcut!”

Un loc bun pentru a începe: oceanul deschis. Secole de dezbateri, diplomație, competiție și conflicte au creat un sistem de legi și standarde pentru marea liberă. Acest sistem asigură trecerea în siguranță a navelor din toate națiunile, stabilește roluri și responsabilități și caută să păstreze marea liberă ca o resursă comună, un bun comun global. În mod esențial, are și un tribunal internațional pentru a respecta legile și a soluționa orice dispute.

Acesta ar putea oferi un model timpuriu pentru gestionarea spațiului, a spus Ligor, cu unele diferențe evidente. „Nimănui nu-i pasă dacă un marinar aruncă o cheie franceză în mijlocul oceanului”, a spus el. „Dacă un astronaut scăpă o cheie franceză, acesta devine un proiectil incontrolabil, care călătorește cu mii de mile pe oră, care va distruge orice în cale.”

Eu, nefiind astronaut, am mereu grijă să-mi feresc degetele de la picioare când scap o cheie franceză. Gravitația mă protejează, cheia franceză o să cadă mereu în jos, nu o să decoleze ca să mă lovească în cap. Legea lui Newton, la fel de clară și simplă după cum mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11 ianuarie 2023

BERBEC O zi ceva mai liniştită, cu toate că îţi desfăşori activitatea într-un mediu concurenţial, iar colegii tăi nu sunt nişte mieluşei. Dar azi nu apare nicio ameninţare care să te pună în gardă! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de primavară. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Berbecului o perioadă bună ca sa admire natura, adică natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Nu poţi să greşeşti!

TAUR Încerci o senzaţie de umilinţă şi revoltă, în acelaşi timp. Munceşti ca un bou şi nimeni nu îţi spune o vorbă bună! Astăzi poţi vedea că lucrurile nu stau chiar aşa, că lumea ţine la tine! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Astepti un calator, sau călătoresti. Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, prietenilor, familiei. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecăţile de valoare si sentinţele pentru uzul propriu.

GEMENI Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Supravegheză ce mănînci. Evită enervarea înainte de masă şi în general. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute – aşa te vei odihni complet. O perioada buna, pe care o meriti. Eşti rapid, ai imaginaţie şi darul vorbelor, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le poate pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa gasesti incepând de astăzi. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

RAC Cooperează mai strâns cu partenerii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Problema este cea a statului social. De fapt, nu vrei sa recunoști că lipsa banilor te face mizantrop. Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua de 11 ianuarie pare că, pe total, este favorabila. Succese minore în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient.

LEU Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea si ceaiurile din planete iţi refac vitalitatea, sau cel puţin aşa se spune! Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci. Pentru că cei din zodia leului trebuie neapărat să conducă ceva sau pe cineva… mai bine s-ar conduce singuri!

FECIOARĂ Domeniul sentimental este avantajat de stele, aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos cu colegii de serviciu şi cu cei de acasă! Dimineaţa nu uita că hărnicia este una dintre calităţile tale. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi, doar este vineri zi tradiţională de cumpărături – vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan!

BALANŢĂ Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

SCORPION Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. După program este o perioadă favorabilă cumpărăturilor, doar este vineri, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la mătuşi bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

SĂGETĂTOR Nu promite nimic. Azi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate în comunicare, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva…

CAPRICORN Orele dimineţii sunt bune pentru decizii inspirate sau întâlniri importante. Domeniul sentimental este bine aspectat în a doua parte a zilei. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti pe drum. Luptă impotriva raului, sub orice forma. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma, virtual sau chiar real, o sa adopţi o pisicuţă rătăcita, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată ziua, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bunicica, cine oare este complet sănătos in zilele astea bolnave?

VĂRSĂTOR Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la frig, la ger, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Leii şi Berbecii, semne de foc. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului, mai ales ale regulilor de circulaţie. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema nu se rezolvă astăzi, mai ai răbdare.

PEŞTI Frecventează anturajul, prietenii care te fac să te simţi confortabil. Mare atenţie la serviciu, se întâmplă ceva, în registrul benefic. Trebuie să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, în ruptul capului! Ca să nu-ţi rupă cineva capul, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”. Curajul tău este răsplătit astăzi. Curajul de care ai dat dovadă în trecut şi ai luat o atitudine tranşantă. Pe seară realizezi că ar trebui să-ţi mai triezi cunoştiinţele care se autointituleză prieteni. Renunţă la balastul sentimental cu proverbiala ta răceală, răceală de Peşte.