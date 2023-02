HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  10 februarie 2023. Letal, precum Keanu Reeves!

10 februarie

Pe 10 februarie s-au născut Berthold Brecht, Boris Pasternak, Mark Spitz, Robert Wagner, Victor Rebenciuc, Maria Butaciu, Anton Holban, Mihai Duţescu.

O notă specială pentru marele Om Victor Rebenciuc. Împlineşte astăzi 90 de ani! Să-i spunem, din toată inima: La Mulţi Ani! Sunt tare curios, câte suluri de hârtie igienica ar aduce badea Victor la televiziune, astăzi. O sută, o mie, un camion? Pentru că mizeria umană este infinit mai mare, acum, când nu te obligă nimeni să fii lichea.

În calendarul creştin ortodox sunt Sf. Sfinţit Mc. Haralambie şi Sf. Valentina.

Pe 10 februarie este în „Kalendar” sărbătoare mare. Se pare că este vorba de o veche, foarte veche sărbătoare a Morţii cum mai sunt prin America Latină. Nu ştiu dacă din fondul indo-european, sau de la romanii cei cu „braţe tari”!

Stră-strămoşii noştri se rugau în această zi de 10 februarie să fie sănătoşi şi să nu moară în anul următor!

Peste calendarul păgân, adică ţărănesc, s-a aşternut calendarul creştin care pomeneşte pe Sfântul Sfinţit Mc. Haralambie. Sfântul este închipuit ca un schelet. El umblă cu o coasă şi o seceră la omenire şi, dacă nu-i ţii ziua, îţi retează zilele cu coasa. (Th.Speranţia). Cred că nu mai trebuie să menţionez că simbolistica sheletului cu coasă, ca reprezentare a Morţii, este larg răspândită printre culturile diverselor popoare. De exemplu, lama XIII din Tarotul de Marseille, Moartea, este simbolizată printr-un schelet cu o coasă.

Patron al ciumei şi al tuturor bolilor grave Sf. Haralambie este binevoitor cu oamenii. El a prins toate ciumele şi bolile de păr şi le ţine bine. Dar diavoliţele de boli se zbat şi se răsucesc, aşa că Sfântul mai pierde câte una în lume. Pentru că nu se poate duce după ea, doar le ţine pe celelalte belele, el fluieră într-un fel anume, după Lupul Şchiop.

Lupul vine şi Sfântul îi spune care boală a dat în lume. Lupul – lup, şi şchiop pe deasupra. Miroase, adulmecă, se scarpină, se uită lung, cheamă pe ceilalţi Filipi în ajutor, dar până la urmă, după un timp în care ”ciuma” îşi face de cap, tot prinde nevoia de boală şi o aduce înapoi la Sfântul Haralambie. Până acum Lupul Şchiop nu a dat greş niciodată. Un sistem perfect contra epidemiilor!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi astrologia studiază şi bolile, frecvenţa unui anumit tip de afecţiune în funcţie de zodie şi remediile indicate prin compatibilitate şi sincronism astrologic. Unii spun că este vorba de „astrologie medicală”.

Astrologia este holistică, nu are ramuri, domenii, nu se poate împărţi. Faci astrologie, sau nu faci! Dacă nu te duce capul să cuprinzi tot ce trebuie, mai bine te laşi păgubaş.

Există o categorie de oameni care nu se lasă niciodată păgubaşi. Este vorba despre cercetători, despre oamenii de ştiinţă. Îi admir tare mult de cum se agaţă cu ghearele şi dinţii de o idee, de o bursă de cercetare, de o universitate, sau o firmă cu resurse mari.

Ai o stea pe Hollywood, pe Walk of Fame? Un Oscar? Două, chiar? Este foarte bine, ești celebru.

Dar nu la fel de grozav, cel puțin în umila noastră părere, ca fiind atât de bun pe ecran, încât oamenii de știință merg până la a numi un grup de molecule extrem de eficiente, concepute în laborator, care ucid ciupercile, după numele tău. Asta este celebritate!

Faceți cunoștință cu: „Keanumicine”, un nou pesticid inventat și numit de o echipă de cercetători de la Bio Pilot Plant de la Leibniz-HKI din Germania, care a publicat un studiu privind descoperirea biochimică letală, în Journal of the American Chemical Society .

Moleculele „ucid atât de eficient încât le-am numit după Keanu Reeves”, a declarat cercetătorul german Sebastian Götze, autorul principal al studiului, într-un comunicat de presă, „pentru că și el este extrem de mortal în rolurile sale”.

Keanumicinele, produse din bacterii din genul Pseudomonas, vizează un dăunător al plantelor fungice numit Botrytis cinerea , care provoacă putregaiul de mucegai cenușiu care distruge recoltele.

Botrytis cinerea infectează peste 200 de specii de fructe și legume și este, de asemenea, una dintre multele ciuperci problematice care au devenit din ce în ce mai rezistente la pesticidele chimice existente, precum și – poate cel mai amenințător – produse farmaceutice.

„Multe ciuperci patogene umane sunt acum rezistente la antimicotice (antifungice) – parțial pentru că sunt folosite în cantități mari în câmpurile agricole”, a adăugat Götze în declarație.

Dar, în această notă, oamenii de știință spun că acest compus s-a dovedit promițător în distrugerea ciupercii patogenice Candida albicans , împreună cu alte câteva. Și pentru că este mai degrabă bacteriană decât chimică, se crede că este mult mai sănătos din punct de vedere ecologic și, între timp, nu a arătat nici un risc de dăunare pentru celulele vegetale, sau umane.

Practic, chiar acum, pare o victorie completă.

Merită menționat că Keanu Reeves nu este prima celebritate care are un compus natural, o plantă, sau o creatură care poartă numele lui. Există, de exemplu, o viespe parazită în Africa de Sud numită Conobregma bradpitti , în timp ce un întreg gen de ferigi genderfluid poartă numele cântăreței pop Lady Gaga.

Dar, sperăm, având în vedere amenințarea foarte reală pentru umanitate pe care ciupercile patogene ar putea-o reprezenta destul de curând, vor exista niște compuși antifungici mai siguri pentru mediu pe care să-i numească în viitor. Cercetătorii au în vedere numele lui Chuck Norris, Bruce Willis și pe Jason Statham. Dar și pe Gal Gadot, Sigourney Weaver și Uma Thurman.

O să văd un film, sau mai multe, cu unii dintre cei pomeniți mai sus, cu toate că mie îmi vine să mă culc şi să visez cum zbor, în culori! Dar asta numai până mâine, pentru că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 10 februarie 2023

BERBEC Începând de astăzi ai mai multe oportunităţi care te pot ajuta să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieţii. Nu le lăsa să treacă, prilejurile devin din ce în ce mai rare şi mai greu de realizat. Nu te grăbi, nu te repezi! Evita tutunul (mult, că doar nu o să renunţi de tot), alcoolul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Nu eşti în cea mai buna dintre zile şi ai un sfârșit de săptămână de lucru mai greoi – mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filozofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simţi bine şi a face cât mai puţine lucruri, fără însă să pierzi bani!

TAUR Pentru tine, cea mai bună lovitură este eschiva. Astăzi rămâi în parametrii paşnici, chiar dacă cineva îţi flutură o cârpă roşie. Nu eşti la coridă şi provocatorul nu prezintă importanţă. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou liniştit, chiar bovin! Totuşi, o veste bună.

GEMENI Ai o dimineaţă exact cum nu îţi place, densă, obositoare, plină de lucruri neaşteptate, care te consumă şi te enervează. Fii optimist, regăseşte-ţi umorul: mai rău nu se poate. Ba, se poate! Nu fii superficial! Sigur, să îi spui unui Geamăn să nu fie superficial, este cum i-ai spune unei pisici să înoate. Pisica înoată, nu aveţi nicio grijă, dar nu îi place! După orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, poate la sală.

RAC Să amâni mereu, să eviţi, să te supui – nu sunt soluţii acceptabine, eşecul nu este o opţiune! Trebuie să arăţi partea puternică, rezistentă şi de ce nu, îndrăzneaţă a caracterului tău! Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare.

LEU Nu fugi după doi, sau mai mulţi, iepuri în acelaşi timp! Eşti obligat, la serviciu, să faci mai multe treburi în acelaşi timp, dar trebuie să găseşti o succesiune logică, o prioritate! Eşti îngrijorat de cheltuielile zilnice care cresc, cresc, cresc… Welcome to the Club! Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător, dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARĂ Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile cu persoanele apropiate, cu familia, poţi obţine rezultate. Zi favorabilă pe plan personal, în domeniul sentimental! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

BALANŢĂ Cel mai important lucru este să reuşeşti în ceea ce ţi-ai propus. Dar, atenţie, nu cu orice preţ. Nu vrei o “victorie à la Pirus”! Vezi dacă nu poţi să faci unele alianţe avantajoase! Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelelor nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

SCORPION E foarte greu să-ţi schimbe cineva obsesiile. Astăzi vrei să te apuci de ceva, dar conjunctura îţi atrage atenţia că poţi să pierzi bani. Soarta ţi-o faci tu, stelele doar indică, nu obligă! Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, stelele cel puţin aşa zic, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva, astăzi, trebuie sa fii foarte atent, în special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit!

SĂGETĂTOR O zi care se anunţă liniştită. Nu amâna – fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Dar, nu exagera, nu sufoca, nu fii prea insistent! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi!

CAPRICORN Astăzi eşti uşor de ofensat. Îţi pare că toată lumea are ceva cu tine. Este doar oboseala cronică şi vremea anormală! Sigur că ai inamici, dar nu toată lumea îţi vrea răul, fii liniştit! Astrele, totuşi, te favorizează. În special în domeniul familiei. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist, sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

VĂRSĂTOR Evită, politicos şi cu zâmbetul pe buze, persoanele din jurul tău care insistă să ţi se bage sub piele, mai ales dacă îţi este necunoscut interesul lor. Măcar astăzi, nu te mai lăsa folosit! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.

PEŞTI Trebuie să afli mai întâi despre ce este vorba, să ai informaţii precise şi detaliate, înainte să-ţi faci o părere şi să te exprimi, fie că este vorba de serviciu, sau de cei dragi, familie. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect!