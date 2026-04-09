Horoscopul lui Dom’ Profesor,  10 aprilie 2026. Vinerea Patimilor

Pe 10 aprilie s-au născut: Joseph Pulitzer, William Booth (Armata Salvării), Samuel Hahneman (homeopatia), Max von Sidow, Omar Sharif, Chuck Connors, Steven Seagal, Florin Comişel, Maria Bănuş, Doina Levinţa.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Terentie, Pompie, African, Maxim şi Dima. În calendarul mobil este Sf. şi Marea Vineri. Scoaterea Sf. Aer. Denia Prohodului Domnului. Nu se face liturghia. Post negru.

Haideţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să vă mai spun o poveste, timpul acesta este potrivit. Poate sunt superstiţii, poate religia şi-a pierdut interesul pentru domniile voastre, dar istoriile sunt întotdeauna aşa de plăcute...

Printre scrierile apocrife sunt cîteva care vorbesc despre Sfîntul Graal şi Lancea Destinului. Referiri sunt şi în manuscrise persane şi copte. Sunt subiecte iniţiatice, dezvoltate mult în timpul epocii ordinelor cavalereşti şi monahice. Sfîntul Graal este cupa din care a băut Iisus la Cina cea de Taină şi apoi a strîns sîngele Lui cînd a fost străpuns de lancea lui Longinus. Legenda spune că aducea posesorului „putere regească, belşug, sănătate şi dragoste”. Este reluarea motivului rythonului Fortunei, a cupei în formă de corn, care aducea bogăţie. Să ne amintim de romanele cavalereşti ale Evului Mediu, de Cavalerii Mesei Rotunde, de minoriţi şi de catari. Sfîntul Graal a părăsit aproape imediat după Înălţare, Orientul şi a ajuns în Europa.

Adevărul este că Graalul există şi este o cupă. Substanţa din care este făcută a rămas o taină. Un timp a aparţinut unor împăraţi romani, apoi unui şef vizigot. Apare în Francia şi în nordul Italiei în posesia unor oameni puternici şi bogaţi. Apoi, în secolul XII, dispare. Se spune că astăzi s-ar găsi, ţinut în mare secret, într-o mînăstire din munţii Europei Centrale sau în Portugalia şi că este obiectul adoraţiei unui Ordin bogat şi puternic.

Lancea Destinului este suliţa romană, „pilum” care aparţinea centurionului Cornelius Longinus. Longinus era un ofiţer de viţă veche, familia lui avînd sînge regal şi pretindea că se trage din însuşi Remus, unul dintre cei doi fondatori ai Romei. De aceea apare în mai toate episoadele, pentru că era o personalitate importantă.

Pe de altă parte, el curta o tînără evreică care era una dintre multele femei care îl urmaseră pe Iisus şi Îi ascultaseră Pildele şi Vorbele. Deci, Longinus ştia foarte bine cine este Iisus şi era pe jumătate convertit la noua religie. De aceea, martor la chinurile Mîntuitorului crucificat le scurtează, din milă, „străpungînd cu suliţa coasta dreaptă a lui Iisus, de a țâșnit apă și sânge”. Acesta este adevărul, cuprins în evanghelia după Toma, dar rămas în afara Noului Testament făurit la Niceea în anul 325.

Coada, mînerul suliţei, era făcut din cedru de Liban, impregnată cu elixire care o făceau „veşnică, uşoară şi focul de ea nu se prindea” şi întărită cu inele elegante de bronz. Cînd Longinus a plătit pentru suliţă 30 de arginţi (?!), sumă relativ mare, fierarul i-a spus „să nu-ţi pară rău că ai plătit o mică avere; suliţa acesta este mai importantă decît tot ce am făcut eu pînă acum, şi va fi mai celebră decît cetatea Damascului cu cele şapte porţi ale ei”.

Lancea Destinului conferea posesorului talente militare şi victorie asupra duşmanului oricît de disperată ar fi fost bătălia. A rămas în posesia familiei lui Longinus pentru o sută de ani. Apoi, o perioadă a fost în mîna împăratului Traian, dar care nu credea în virtuţile ei. Totuşi, a cucerit Dacia, o realizare aproape imposibilă. I-au trebuit 12 legiuni, cea mai mare forţă concentrată vreodată de romani, dar şi aşa, a uimit lumea de pe atunci. Lancea Destinului i-a dat victoria, spune legenda.

Lancea apare în Bizanţ, unde rămîne mai multe sute de ani. A fost în mâna împăratului Constantin cel Mare, una din multele relicve creştine adunate de mama lui, împărăteasa Elena. A fost, apoi în posesia Sf. Mauriciu, primul cavaler creştin, „cel fără teamă şi reproş”!

Legenda modernă spune că Lancea Destinului a fost recuperată de arheologul german Otto Rahn în anul 1938, din împrejurimile castelului Monségur şi că a fost în posesia lui Adolf Hitler pînă la 28 decembrie 1942, cînd un commando american a sustras preţioasa relicvă din bunkerul führerului. Zvonurile spun că Lancea Destinului s-ar afla la Fort Knox, păzită ca cel mai important tezaur al Americii. Nu este America cea mai puternică forţă în lume? Legende, mituri urbane, adevăruri înjumătăţite, imaginaţie nestrunită? Poate, dar întotdeauna miturile sunt aşa de frumoase...

Mituri, am spus? Păi, cum altfel decât ”Calendarele Poporului Român” opera de geniu a doamnei Antoaneta Oltenu. Citiți și luați aminte!

Prin excelență sărbătoare creștină, integrată într-un ciclu mai amplu, care culminează cu Duminica Paștilor, ziua abundă în credințe cu un caracter mai mult sau mai puțin apocrif și în practici magice indispensabile lecturii „în cheie populară“ a momentului celebrat. Elementele dominante fiind vopsirea ouălor și facerea pascăi, este de înțeles de ce ingredientele, produsele finite sau resturi ale acestora, au căpătat mai apoi o putere magică deosebită, ele fiind utilizate ca instrumente apotropaice în tot cursul anului.

Tradiții: Vinerea Seacă, din Săptămâna Paștelui, îi mai zice și Vinerea Mare, căci în acea zi sunt cuprinse toate vinerile unui an întreg (Speranția, IV, f. 161).

✦ Se fac ouăle numai roșii și se pregătește pasca. Ouăle se fac vineri (uneori și joi sau sâmbătă), deoarece Iisus vineri a vărsat sângele său pe cruce.

✦ Nu se colorează ouăle altfel decât roșii, fiindcă morții le găsesc seci pe lumea cealaltă (Speranția, VI, f. 16).

✦ Zice că după ce a născut Maica Domnului pe Iisus Hristos, jidovii voiră numaidecât să pună mâna pe ea și pe fiul ei, anume ca să le curme firul vieții. Maica Domnului, auzind despre aceasta, luă pe fiul său în brațe și prinse a fugi cu el încotro o duceau ochii și picioarele. Jidovii, după dânsa, și cât pe ce s-o ajungă. Maica Domnului însă, ca să n-o poată prinde, face ouă roșii și le aruncă în urma sa jos. Jidovii, ajungând la ouă și văzând că sunt roșii, se opreau, le ridicau de jos, se uitau la ele și nu se puteau mira destul de frumusețea lor. Și așa scăpă de ei Maica Domnului (Marian, 1994, II, p. 131).

✦ După ce a înviat Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului a fost cea dintâi care a făcut ouă roșii și pască și, mergând plină de bucurie cu dânsele ca să-l vadă pe fiul său, fiecărui om pe care îl întâlnea îi zicea: „Hristos a înviat!“ și-i dăruia câte un ou roșu și câte o păscuță. Și de atunci au început apoi oamenii a face ouă roșii de Paști (Marian, 1994, II, p. 133).

✦ Zice că pe timpul Învierii Domnului stătea o jidancă în piață cu două coșuri pline cu ouă albe de vânzare. Veni Maria Magdalena, care, c-o față veselă, îi zise femeii: „Hristos a înviat!“ Aceasta, auzind-o, îi spuse disprețuitor: „Da, cum nu... Atunci va învia Hristos, când se vor face roșii ouăle din coșurile mele!“ N-a apucat a rosti ea bine aceste cuvinte, că ouăle cele albe se făcură roșii (Marian, 1994, II, p. 133).

✦ Se crede că Antihrist are de ros un lanț mare și, când l-o termina de ros, se sfârșește lumea. Și el tot roade până în ziua de Paști, și atunci e gata. Dar copiii umblă atunci cu ouă roșii, și el se uită la ei și-și uită de muncă, iar între timp lanțul iar se îngroașă și lumea mai scapă un an de potop. Când oamenii n-or mai înroși ouă la Paști, atunci și lumea se va potopi (Marian, 1994, II, p. 145).

✦ Dacă moare cineva în sat în Joia Paștilor, apoi ouăle roșii nu ies frumoase (Gorovei, 1995, p. 181).

✦ Se ține de oameni în credința că, dacă vor lucra în această zi, le va merge tot în sec în lucrările lor în tot cursul anului. Nu e bine să se pună nici un răsad, că seacă; nici ouă la cloști, nici să se rază cineva, nici să se laie, că-i cade părul (Speranția, III, ff. 99 v; 194 v).

✦ Nu mănâncă urzici, pentru că l-a bătut pe Mântuitorul cu urzici, și zice că e păcat (Speranția, V, f. 348 v).

✦ Vinerile Scumpe sunt douăsprezece pe an, înaintea fiecărei sărbători mari. Vinerea Scumpă se ține de arsuri (Speranția, III, f. 12 v; II, f. 51 v).

✦ În Vinerea Paștilor se suie fetele în clopotnița bisericii și sună clopotul, ca să crească cânepa (Candrea, 1999, p. 301).

Apărător de rele și durere: Nu se coace pâine, nu se seamănă nimic în această zi. Nu intră la lucru în vie, ca să nu sece via. Tot ce s-ar semăna s-ar usca sau ar crește monstruos. Ziua este însă respectată pentru a se usca și a trece bubele. În Vinerea Seacă oamenii se scaldă, ca să nu se umple de bube sau să nu fie bolnavi peste an (Marian, 1994, II, pp. 111, 115).

Părinții își scaldă copiii la râu, ca să fie sănătoși tot anul; să nu aibă friguri; cei cu boli de piele se vindecă, dacă se cufundă de trei ori în apă curgătoare, înainte de răsăritul soarelui, ca să sece bolile (Fochi, p. 279).

În ziua de Vinerea Seacă, cine se scaldă nu are nici o boală peste an; seacă tot răul. În acea zi oamenii se scaldă la pârâu, de bube, dar cine e sănătos, să nu se scalde la urmă, că se umple de bube (Niculiță-Voronca, I, p. 199).

✦ Vinerea Seacă și Șchioapă se ține pentru sluțenie (Speranția, II, f. 62). ✦ Se ține pentru a feri vitele de rele (Speranția, II, f. 241 v).

✦ Cine ia un ou din seara Domnului Iisus Hristos (Vinerea Paștelui) și-l îngroapă în vie nu-i bate piatra via în acel an (Gorovei, 1995, p. 252).

✦ Pentru a se proteja de animale, casa și livezile erau înconjurate și afumate de trei ori (Marian, 1994, II, p. 111).

✦ În seara de vineri, lumea care vine de la biserică, având lumânările aprinse, ocolește casa de trei ori și face cruce cu lumânarea pe pereți, ca să fie ferită de foc, boli și trăsnet (Marian, 1994, II, p. 117).

✦ Nu-i mai mare păcat decât a coace în Săptămâna Mare, vinerea. Câtă dihanie este pe lume: șerpi, șopârle, toate la pâinea ceea vin! (Niculiță-Voronca, I, p. 200).

✦ Vinerea Mare se ține pentru gândaci. Cine n-a ținut-o, i-au mâncat gândacii legumele (Speranția, VII, f. 228).

✦ Se feresc foarte mult de pișcături (furt), căci, dacă îi pișcă cineva, tot anul avutul lor spun că va seca (Speranția, VII, f. 253 v).

Magie: Având asupra sa lingura cu care s-au amestecat vopselele de ouă, pot fi văzute strigoaicele din sat (Marian, 1994, II, p. 185).

✦ În acea zi de va strivi trei smincele de anin în dinți și se va usca, nu fac gușă (Speranția, III, f. 175 v).

Despre vreme: De plouă în Vinerea Seacă, are să fie anul îmbelșugat (Gorovei, 1995, p. 19).

✦ Dacă plouă în Vinerea Paștilor, zilele din Paști în Rusalii vor fi ploioase (Gherman-4, p. 123).

În Marea Britanie se pune că dacă Paştele cade de Buna Vestire o mare nenorocire se va întîmpla ţării în următorul an „If Our Lord falls in Our Lady’s lap,/ England will meet with a great mishap”. S-a întîmplat de două ori în istoria modernă. Prima dată în 1910 şi în mai Regele Edward al VII-lea a murit după o scurtă boală. S-a repetat în 1951 şi nu mai tîrziu decît 11 luni, Regele George al VI-le a încetat subit din viaţă. Sfintele Paşti vor cădea de Buna Vestire, din nou, în 2035.

Se mai spune că în dimineaţa de Înviere Soarele dansează. Frumos, nu? Liliacul alb este floarea care aduce mult noroc, pentru că seamănă cu trompeta Îngerului Gabriel. În unele părţi ale lumii nu se sparg ouăle la capătul ascuţit pentru că aduce nenoroc. Nu este bine să se lucreze pămîntul în Vinerea Mare pentru că aduce sărăcie şi moarte. La fel, nu se taie unghiile. Dacă se spală rufe în Vinerea Mare ele nu vor fi niciodată curate, iar nenorocul va fi adus în casă, dar, paradoxal, cusăturile făcute nu se vor rupe niciodată.

Rugăciunile făcute la ora 15 în Vinerea Mare sunt ascultate şi îndeplinite. Pîinea sau cozonacii făcuţi tot atuncea nu vor creşte. Un ou făcut de o găină albă în Vinerea Mare stinge focul, oricît de mare ar fi. De Înviere este bine să te înnoieşti. Iar dacă nu ai bani, şi cel mai adesea acesta este cazul, cumpără-ţi măcar o bonetă nouă. Băieţii care pun prima dată pantaloni lungi de Înviere vor fi norocoşi în dragoste şi vor avea o căsătorie fericită.

Fetele de măritat pot pune un ou înroşit pe vatră. Trebuie să audă cîinii lătrînd şi vîntul bătînd. Dacă trece o oră şi oul nu pocneşte, gîndurile de măritiş se vor îndeplini. Vîntul care bate în noaptea de Înviere va bate tot anul. Se spune că aşa cum a fost vremea de Florii va fi şi de Paşte, dar se pare că nu se mai ţine cont în condiţiile efectului încălzirii globale. Primăvara între Echinocţiu şi Paşte cine vede primul un şarpe trebuie să-l omoare sau să-l întoarcă din drum pentru ca să-i ia puterea. Dacă reptila taie drumul omului îi ia ea puterea.

La fel cine aude pe nemîncate cîntul cucului sau al pupezei. Cine vede miel alb este semn foarte bun, dar dacă vede mai întîi miel negru sau jupuit este semn de moarte, sau mare pagubă. Cine vede primul barza sau rîndunicile în zbor acela va face o călătorie lungă, nu mai tîrziu de sfîrşitul acelui an. Cine aude brotăcelul orăcăind, mai ales în Săptămîna Patimilor acela trebuie să se dea de trei ori peste cap, ca să nu fie anul secetos.

Cine vede primul cocorii să nu-i numere, că va mai trăi numai atîţia ani cîţi cocori a numărat. Cine vede fluture roşu, va fi sănătos şi roşu la faţă tot anul. Dacă vede fluture alb sau galben este pericol de boală. Cînd se aude primul tunet, mai ales în Săptămîna Mare este bine să se lovească cu o bucată de fier peste frunte, ca tot anul să fie tare şi sănătos ca fierul.

În Postul Paştelui nu se aduc în casă flori galbene pentru că nu vor mai oua găinile. Joia Patimilor nu se spală şi nu se coase; seara cînd se citesc cele 12 evanghelii se face cîte un nod la o sfoară de in pentru fiecare Evanghelie şi cine se va încinge cu funia, va săpa de friguri. În Vinerea Paştelui se face cruce cu lumînarea aprinsă pe fiecare perete al casei pentru a fi ferită de boli, foc şi trăsnet.

În ziua de Paşti să nu se săreze ouăle, ci să se dea cu muştar. Cine va pune mîna pe sare se va înroşi şi va face tensiune. Tot la masa de Paşti este bine ca mai întîi să se mănînce peşte pentru ca să fiţi vioi ca peştele tot anul următor. Ouăle de Paşti se fac numai roşii, roşu a fost sângele Mântuitorului, cîte ouă vopsite în alte culori veţi avea în casă, atîtea necazuri veţi avea în anul ce vine!

Iar în secolul XVIII s-a interzis prin ukaz domnesc obiceiul rusesc, slavon, venit din nordul Bucovinei, împrumut de la ucrainieni, ruşi şi bieloruşi de a se scrie sau de a se „încondeia”, cu modele, ouăle de Sf. Paşti. Oare se scrie sau se fac modele pe sângele simbolic al Domnului? Dar prostia femeilor este mare, spune cronicarul şi ele ”continuă să-l tragă de coadă pe dracul prin ouăle încondeiate”.

