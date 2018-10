Zodii, temperamente și ascendentul. Horoscop

Horoscop Mă întrebați de un manual de învățat singur astrologia. În limba română nu există așa ceva, au fost câteva încercări, toate niște eșecuri strălucite. Singurul manual ușor de cuprins, pedagogic, intuitiv, de la cunoscut la necunoscut și de la simplu la complex, este ”The Compleat Astrologer” un manual excelent, foarte frumos ilustrat, scris de Julia și Derek Parker.





31 octombrie

Horoscop. Pe 31 octombrie s-au născut Jan Vermeer, John Keats, Ciang Kai-Și, Eugen Lovinescu, Dan Hatman.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Apelie, Stahie, Urban, Aristobul, Narcis și Epimah. Nimic, în ”Kalendar”.

"Ziua Reformei în Biserica Luterană"; marchează începutul Reformei promovate de teologul german Martin Luther (1483-1546), întemeietorul Bisericii luterano-protestante; la 31 noiembrie 1517 el a afişat pe uşa bisericii din Wittenberg 95 de teze care atacau direct papalitatea; prin tezele sale a negat valoarea tradiţiei sacre a autorităţii papale, punând mai presus autoritatea Sfintei Scripturi. Sursă: RADOR.

"Sărbătoarea Halloween", "Ajunul Tuturor Sfinţilor"; sărbătoarea religioasă catolică "Solemnitatea Tuturor Sfinţilor" se prăznuieşte la 1 noiembrie; în Marea Britanie şi în Irlanda, obiceiurile populare legate de această sărbătoare creştină au fost influenţate de o veche sărbătoare celtică, ca şi de ajunul Anului Nou celtic şi anglo-saxon (31 octombrie); sărbătoare laică mai ales pentru copii, populară în SUA şi ţările anglo-saxone (în această "seară a vrăjitoarelor", copii mascaţi în personaje "horror" colindă pe la casele oamenilor şi sunt răsplătiţi cu bomboane, covrigi sau nuci, pentru a alunga spiritele rele ale fantomelor; adulţii se întâlnesc în diverse localuri sau cluburi, care, pentru o noapte, se transformă în adevărate spaţii ale magiei); de câţiva ani "Halloween" se sărbătoreşte şi în România. Sursă: RADOR

Da, este Halloween, dar nu este sărbătoarea noastră! Sigur, am preluat şi Halloween-ul cum l-am preluat pe Moș Crăciun, sărbătoarea lui Thor, de fapt repetarea lui Moş Nicolae, apoi Sf. Valentin, care este Dragobetele, etc. Fiind o sărbătoare a copiilor, treacă-meargă, ce le place mai mult decât să fie gâdilaţi, sau, speriaţi?

Ne dublăm sărbătorile. Fenomenul acesta l-am întâlnit în Africa, în colonii, care aveau "sărbătorile lor" şi "sărbătorile albilor". Şi noi suntem o colonie, de ce să mă mai mir!

Vedeţi, politica sărbătorilor este foarte veche, vine de la imperiul roman. Imparatul oferea prostimii "pâine şi circ"!

Dacă nu ai suficientă pâine, oferi mai mult circ, ba îl și globalizezi, este și strategia marelui licurici!

Este interesant că ziua de 31 octombrie nu a purtat noroc unuia dintre cei mai mari magicieni și escapiști ai lumii, Harry Houdini. După cum se spune în ”Book of Days” pagina 540, Houdini demonstra, în fața unui grup de studenți, la Universitatea din Montreal, cum să încordezi mușchii plați ai stomacului, pătrățelele, ca să reziste la lovituri. Un idiot de student l-a lovit cu putere în stomac, de două ori, pe neașteptate. Houdini a murit de peritonită, enciclopedia nu spune dacă studentul a făcut pușcărie pentru omucidere. Întotdeauna, într-o comunitate există unul sau mai mulți studenți din aceștia, persoane cu un comportament pervers în grup, după cum ar spune André Sirota.

Dar, așa cum v-am promis la mulți dintre domniile voastre, care m-au întrebat de una și de alta, revin la pasiunea mea, mon violon d’Ingres, astrologia.

Mă întrebați de un manual de învățat singur astrologia. În limba română nu există așa ceva, au fost câteva încercări, toate niște eșecuri strălucite. Singurul manual ușor de cuprins, pedagogic, intuitiv, de la cunoscut la necunoscut și de la simplu la complex, este ”The Compleat Astrologer” un manual excelent, foarte frumos ilustrat, scris de Julia și Derek Parker. Sunt mai multe ediții, mai multe versiuni, dar eu consider că edițiile din anii 1971 și 1975, sunt cele mai bune.

Ce sunt, de fapt, zodiile, mă întrebați, în general, cei mai tineri, dar și doamne de vârsta înțelepciunii mă roagă să precizez pentru că le-au înebunit de cap televizoarele cu tot felul de invenții.

Zodiile sunt perioade de timp de dimensiunea unei luni, în care, statistic, se nasc persoane cu unele, câteva, caracteristici comune.

Zodiile au fost stabilite în Sumer, de preoții-savanți care au studiat, pe o perioadă de circa 900 de ani, legatura dintre pozitia Soarelui pe cer si caracteristicile oamenilor născuți la anumite date. Au constat că, materialul uman pe care l-au studiat, se poate împărți în 12 tipuri: zodiile. Vezi Vojtec Zamarovsky, ”La început a fost Sumerul”, P.I.H Naylor, ”Astrology, A Fascinating History”, Peter Whitfield, ”Astrology, A History”, Fred Gettings, ”The Book of the Zodiac”, Robin MacNaughton, ”Sun Sign Personality Guide” Dr. Simmonite, ”Arcana of Astrology”, Gwenc’hlan Le Scouzec, ”L’Avenir et les Signes du Ciel”, Alfonso del Bello, ”Trattato di Astrologia”, K. Linder, ”Astronomie Selbst Erlebt”.

Zodiile sunt împărțite în funcție de elemente, foc, pământ, aer, apă; gen, masculin, feminin; calități, cardinale, fixe, mutabile.

Temperamentul sau caracterul unui organism viu, al unei persoane, ne arată felul cum reacționează, sau cum se comportă în anumite situații de schimbare a mediul înconjurător. În astrologie, casa I-a, este casa caracterului. Determinată, întotdeauna, indiferent de sistemul de domificație, de ascendent, este unul dintre pereții casei. Casa întâi se întinde peste diferite părți din două zodii adiacente, foarte rar ocupă o singură zodie. Pentru o singură zi de naștere, din timpul anului, ascendentul, punctul din zodiac care arată Estul la momentul nașterii, poate să cadă în toate cele 12 zodii, ascendentul schimbă zodia la fiecare două ore, din cauza rotației Pământului.

Să aprofundăm un pic temperamentele, caracterele. Ele sunt în număr de patru, după elementele și umorile corpului uman. În astrologie se folosește clasificarea filosofului grec Hipocrat: Temperamentul coleric care însumează zodiile de foc: Berbec, Leu și Săgetător. Bila galbenă, vara, secetă, testosteron, războinicul.

Temperamentul melancolic care însumează zodiile de pământ: Taur, Fecioară, Capricorn. Bila neagră, toamna, serotonina, seara, poetul.

Temperamentul sangvin, adică zodiile de aer: Gemeni, Balanța, Vărsător. Aerul, primăvara, sângele, dopamina, tinerețea, preotul. Temperamentul flegmatic, zodiile de apă: Rac, Scorpion, Pești. Iarna, limfa, estrogenul, iarna, politicianul.

Dacă cineva își închipuie că în cursul vieții se poate schimba zodia, în funcție de ascendent, adică un solar Leu poate deveni un secretos Scorpion, ei bine, acela se înșeală amarnic, și-a pierdut busola!

Am primit un telefon de la o doamnă astroloagă, celebră, care m-a lămurit, parțial, despre misterul ”ascendentului mai important ca zodia”. Bun, nu prea a fost logică în demonstrația ei, de fapt interesul domniei sale, s-a purtat ca o pisicuță bine dispusă, era să o recomand pe ”Dimineața Astrologilor”. Nu condamn, nu critic pe nimeni, fac doar haz, astrologia este o metafizică veselă și în definitiv, este un lucru fără importanță, cei care apar la televizor sunt în primul rând performeri, actori, care trebuie să strângă spectatori fideli, să capteze interesul lor. Și eu am fost pe sticlă cinci ani de zile, zi de zi și știu comandamentele profesiei și ce cerea regizorul și producătorul. Dar iată ce cred eu că a vrut să spună astroloaga, pacientul zero, prima, cea care a adus în vorbă ascendentul și zodia, și apoi a fost viciat și distorsionat:

”Temperamentul nu se manifestă în același mod pe tot parcursul vieții. El evoluează o dată cu întregul organism și sistem nervos, astfel încât trăsăturile de temperament se maturizează, sunt deplin formate la sfârșitul adolescenței, se mențin relativ constante pe toată perioada maturității, până la bătrânețe, când cunosc un proces de aplatizare din cauza pierderii vivacității, a vigorii. În schimb, unele trăsături temperamentale se rigidizează, se accentuează la bătrânețe (de exemplu: iritabilitatea la un coleric, depresia la un melancolic, închistarea la un flegmatic). Trăsăturile temperamentale sunt înnăscute, sunt date de zodie, au o condiționare biologică, dar dobândesc valențe numai în plan psihocomportamental, constituindu-se în fundamentul personalității. Ele stau la baza imprimării celorlalte trăsături, cărora le conferă o anumită nuanțare, expresivitate, dinamism, vivacitate sau dimpotrivă, inhibiție retragere. Temperamentul își pune pecetea pe viața noastră psihica (generozitatea, spre exemplu, nu ține de temperament, dar felul cum își dobândește cineva și, mai ales, cum își manifesta cineva generozitatea se află sub influența temperamentului). Temperamentul, deși larg determinat genetic, zodiacal, este, în expresia lui funcțională, modelat de condițiile socio-culturale, existențiale ale individului. Influența ereditarului asupra psihocomportamentalului nu este directă, ci mediată de factori socio-culturali.” Am pus ghilimele, pentru că este un citat din Irina Predeanu, care și ea, la rândul ei, mi-a spus că l-a luat din un tratat de astrologie medicală. Cât îmi lipsește Irina, cât îmi lipsește Harald...

Rețineți, dragi lupi, padawani și hobbiți, zodia nu se schimbă în cursul vieții, Capricorn te-ai născut, Capricorn mori, vorba lui Tăriceanu. Mai este o mică problemă cu cei, puțini la număr, născuți la cuspe, adica la trecerea Soarelui dintr-o zodie în alta. Știu problema aceasta foarte bine, pentru că și eu, amărâtul de subsemnat, sunt născut la cuspe.

