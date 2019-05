Pământul este terminat. Clima din România se orientează după ”marii licurici”! Fernandel și Candice Bergen. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





8 mai

Horoscop Pe 8 mai s-au născut: Harry Truman, Candice Bergen, Fernandel, Cezar Grigoriu, Anca Ţurcaşiu, Darie Novăceanu, Petre Dumitriu.

Horoscop În calendarul fix creştin-ortodox, pe 8 mai este pomenit Evanghelistul şi Apostolul Ioan Teologul - unul dintre Fii Tunetului - Iacov şi Ioan – fii lui Zevedei – pescar împreună cu Andrei – martor la botezul Domnului – ucenic al Botezătorului. Tradiţia spune că a fost cel mai tânăr dintre Apostoli. Legenda spune că în dimineaţa acestei zile din mormântul Apostolului se ridică un praf fin, pe care unii îl numesc „mană” care vindecă orice boală. Tot pe 8 mai pomenim pe Sfinţii Arsenie cel Mare şi Emilia. În ”Kalendar”, mobil, este Miercurea Neagră. Se ține, adică se postește, de cei cărora le-au murit rude neîmpărtășite și fără de lumînare și contra bubelor negre.

Zi fastă. Simbolic, este ziua Forţei, a Energiei Cosmice (Shakti). Orice proiect început astăzi, dacă este de partea luminoasă a Forţei, are mari sorţi de succes. Dragostea este avantajată.

"Ziua mondială a Crucii Roşii" - marchează ziua de naştere a fondatorului Mişcării Internaţionale a Crucii Roşii, a elveţianului Henry Dunant (8.V.1828-30.X.1910); laureat, împreună cu francezul Frédéric Passy, al Premiului Nobel pentru pace pe anul 1901. Sursă RADOR

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, corespondența domniilor vostre este multă și interesantă. O întrebare revine: ce părere am despre climă, despre tornadă?

Ce părere am? Este simplu, poate fi o glumă, dar poate fi și ceva mult mai neliniștitor. Clima din România, o colonie, ține cont de clima din metropolă. Înainte de lovitura de stat, clima din România urma strict ceea ce se întâmpla în URSS. Aveam ”ierni siberiene”, viscole ca în Ural și ”ploi, care vedeau de la ruși”. Buletinul meteorologic cel mai exact era la ”Vorbește Moscova”! În ultimii ani, clima din România o urmărește pe ce a marelui licurici. Sunt multe de reproșat lui Băse, că a tăiat salariile și pensiile, de exemplu, dar verbul acid și metafora ascuțită, sunt de admirat! A propos de ”licurici”!

De câte ori mă anunță familia din Virginia de un fenomen extrem, de atâtea ori se repetă în România, la o mică distanță în timp. Acum avem și tornade, ca în State. Mircea Eliade spunea că mintea umană poate influența viitorul. Aș adăuga că poate influența și clima.

Vedeți, domniile voastre, marea majoritate, prostimea cum o numea Dimitrie Cantemir, este violentă, vulgară și agresivă. Aceste apucături de maimuțe ucigașe erau ostoite de războaie. Nu am mai avut un război pe aici de 74 de ani, o viață de om. Frustrarea prostimii este mare, își proiectează violența, o sublimează, și poate produce clima rea și extremă pe care o suportăm. Este o explicație moralizatoare.

Adevărul este că dezastrul climatic pe care îl trăim este urmarea directă a iresponsabilelor explozii atomice în atmosferă. Mii de explozii care ai găurit stratul de ozon și au produs în atmosferă schimbări majore ireversibile cu efect catastrofal, letal, în timp, asupra florii si faunei de pe Pământ. The damage was done! Pământul este terminat, este o problemă de timp, poate o sută de ani, unii spun că mult mai puțin, ce facem, ne mutăm pe Marte? Bună întrebare!

Este ziua în care îl pomenim pe Fernandel. Ce să văd, seria ”Don Camillo”, ”Inamicul public numărul 1”, sau ”Le Caïd”? Sau poate o să văd un film cu apetisanta Candice Bergen. Candice a apărut brusc, o fată cu carne pe ea, cu o figură senină de scandinavă sănătoasă, prototipul studentei americance din anii 60. Mi-a atras atenția în fimul din anul 1967 ”The Day the Fish Came Out” un film de autor al lui Michael Cacoyannis, cel cu ”Zorba, Grecul”. Da, o să revăd Ziua în care vin peștii, este, din nefericire, un subiect actual...

Tot actual este și faptul că mâine este o altă zi, poate mai radioactivă, dar este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC E o zi favorabilă, dar, evită nepăsarea, graba şi nerăbdarea. Eşti cu gândul la viitor, la planurile tale, dar atenţie la detaliile cotidiene. Oricum, nimic notabil nu pare că se întâmplă! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Poate fi o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motov să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera.

TAUR Lumea revine la ritmul obişnuit de lucru, dar tu te bucuri de o situaţie mai bună, pentru că mica vacanţă ţi-a oferit prilejul unei perspective noi ale problemelor tale, cu noi soluţii. O veste de departe, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi.

TVR, amendata din cauza lui Sebastian Ghita! Suma e de-a dreptul COLOSALA

Pagina 1 din 2 12