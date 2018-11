Istoria adevărată a unei femei de caracter. Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii (9). Horoscop

Horoscop În anii care au urmat patruzeci şi şase de persoane, unele foarte importante, alţii doar nişte asasini plătiţi, de peste tot din lume, nu doar din America, au încetat din viaţă în cele mai diverse moduri posibile şi fără publicitate.





22 noiembrie

Horoscop Pe 22 noiembrie s-au născut Charles de Gaulle, George Eliot, Billie Jean King, Andre Gide, Jamie Lee Curtis, Robert Vaughan, Matteo Bartoli, Benjamin Britten, Ion Marinescu, Mişu Iancu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Filimon, Arhip, Onisim, Apfia și Cecilia. Ce frumos este numele de Cecilia, parcă e un clopoțel de argint! Un nume vechi, roman, dar, vai, însemna ”cel orb!” A treia zi a vechii celebrări dacice, nu se mai știe cum se numea, un reper înaintea Anului Nou dacic care, iată, este aproape.

Dragi mei dragi, continui cu a noua zodie europeană (caldeeană), Săgetătorul, care face combinații cu cei 12 ani-zodii chinezești.

Repet, pentru că nu este nimeni obligat să-mi citească articolele în fiecare zi, fiecare ”horoscop” trebuie să se țină bine pe picioarele lui, să fie de înțeles ca o unitate de sine stătătoare. Astfel, o americancă, Suzanne White, acum vreo cincizeci de ani, a combinat zodiacul chinezesc cu cel european. Așa a apărut școala astrologică sino-caldeeană. Zodiile chinezești țin un an de zile, încep prin ianuarie-februarie, și sunt: Șobolanul, Taur (Bou, Bivol), Tigru, Pisica (Iepure), Dragon, Șarpe, Cal, Capră (Oaie), Maimuță, Cocoș, Câine, Porc (Mistreț). Denumirile duble, sau chiar triple, ale unor zodii provin de la interpretarea diferită a numelor lor scrise cu ideograme. Presupunând că fiecare știe în ce zodie europeană, caldeeană, este născut, zodia chinezească se poate afla foarte simplu. Intrați pe http://www.zodiacul-chinezesc.ro/. În dreapta sus a paginii găsiți un calculator. Introduceți anul, luna și ziua nașterii și obțineți zodia chinezească, elementul și polaritatea. Cu zodia europeană și cu nou aflata zodie chinezească, căutați în Zodiacul cu 144 de zodii. Dacă mai aveți nelămuriri sunt gata să le risipesc, întrebați la dom.profesor@gmail.com. Deci, Săgetătorul, în anii zodiacului chinezesc:

IX. SĂGETĂTORUL

97. ŞOBOLAN - SĂGETĂTOR

Tactul nu se numără printre virtuţile persoanelor născute sub aceste semne. “Adevărul şi numai adevărul”, spun ele încăpăţînate.

În forul său interior este un idealist şi un fin intelectual. În public este un expansiv.

Are darul de a schimba realitatea în aşa fel încît să se conformeze dorinţelor lui.

E în stare să înfrunte obstacole mai mari decît el şi să le doboare prin calităţile sale.

Săgetătorul e agresiv. Şobolanul e insistent. Combinaţia, plină de energie, e foarte reuşită şi garantează succesul, cu condiţia ca mediul înconjurător să nu prezinte restricţii prea mari.

Va domni buna dispoziţie atîta timp cît acest Şobolan temperamental va fi aplaudat şi tratat aşa cum i-ar plăcea.

98. TAUR - SĂGETĂTOR

Sînt luptători prin excelenţă. Şi cîştigători.

Idealurile înalte şi munca susţinută se combină pentru a forma o natură invincibilă. Ei luptă uneori, neştiuţi şi necunoscuţi, în culise, împotriva nedreptăţii, a foametei, a discriminării, împotriva tuturor relelor societăţii.

La suprafaţă poate părea docil. Sub aparenţa senină, se ascunde flacăra eternă a bunăvoinţei faţă de aproapele său.

Pentru a rezolva o cauză nobilă, el îşi dă viaţa. Şi-o va face discret, modest şi fără nici o pretenţie!

99. TIGRU - SĂGETĂTOR

De data aceasta, lemnul şi focul ard împreună pentru aceeaşi cauză lipsită de sens.

Tigrii - Săgetători sînt idealişti, zgomotoşi. Au un ascuţit simţ al satirei.

Combinaţia acestor două semne sucombă rareori în mariaj. Are prea multe obstacole de trecut.

Excesul de gîndire profundă poate umbri privirea Tigrului, dar nu suficient. Cumpăraţi-i ochelari de soare!

100. PISICA - SĂGETĂTOR

Împinsă de la spate de optimismul nemăsurat al Săgetătorului, această Pisică este mai puţin timorată şi ezitantă în faţa schimbărilor.

Săgetătorii sînt cunoscuţi pentru abilitatea lor de a lupta împotriva oricăror obstacole şi de a ieşi învingători şi cu zîmbetul pe buze. Din combinaţia aceasta, Pisica nu are decît de cîştigat.

De regulă Pisicii îi vine foarte greu să împartă consecinţele unui dezastru, dar această Pisică are o doză sporită de curaj.

Deşi uneori curajul Săgetătorului este orb, combinaţia Pisică - Săgetător e un succes. Săgetătorii sînt răbdători în faţa greutăţilor. Pisicile sînt prudente. Combinaţia e solidă şi pozitivă.

101. DRAGON - SĂGETĂTOR

E un idealist, un purtător de stindard.

Combină cu mult zel focul cu lemnul. Adăugaţi ceva bani în chip de gaz şi va pleca ca o săgeată să lupte cu morile de vînt.

Prea mult optimism poate fi dăunător şi primejdios. Persoanele născute sub aceste semne combinate, suferă de prea multă încredere în sine. Proiectele lor sînt de regulă vise goale. Realitatea adesea spulberă speranţele lor nebuneşti şi utopice.

Încă din copilărie, Dragonii - Săgetători trebuie învăţaţi să fie răbdători şi mai lucizi şi să nu plece la atac nepregătiţi, înarmaţi numai cu super-optimismul lor.

102. ŞARPE - SĂGETĂTOR

Două flăcări puternice şi stabile arzînd una lîngă cealaltă, nu pot da decît o persoană plină de strălucire.

Plină de graţie şi uşurinţă, această persoană va reuşi în viaţă.

Îi plac: o casă confortabilă, un cont solid în bancă.

Are preocupări sportive şi sănătoase. Are însă şi un mare defect: e foarte încăpăţînat. Nimeni şi nimic nu-l poate scoate din ale lui. De ce? Pentru că are convingerea că el ştie mai bine ce trebuie făcut.

Dacă nu te conformezi ideii sale de ideal, îl va căuta, pur şi simplu, în altă parte.

103. CAL - SĂGETĂTOR

Este o combinaţie volatilă şi idealistă de două semne de foc.

Integru, onorabil şi de nezdruncinat în idealurile sale, caută mereu o misiune nobilă pe care s-o îndeplinescă şi pentru care să lupte. În această luptă pentru idealul ales, el învinge sau moare.

Voinţa şi talentul se îmbină în Calul - Săgetător pentru a-l ajuta să învingă. Zgomotoşi şi turbulenţi, răscolesc pămîntul pentru a-şi atinge ţelul.

Sînt persoane iubitoare şi au un caracter plăcut.

Cine şi-ar dori mai mult? Poate totuşi mai puţină gălăgie ar fi de dorit.

104. CAPRA - SĂGETĂTOR

Foc şi foc nu pot da altceva decît o combinaţie fierbinte.

Are nevoie de cineva care să-l îndemne, din cînd în cînd, din afară, dar e destul de tenace pentru a lupta să-şi atingă ţelul propus.

E o persoană optimistă. Are darul de a depăşi greutăţile cu zîmbetul pe buze. Îi e greu, cu toate acestea, să ia decizii. Dacă e însă sprijinit de prieteni, va fi încununat de succes.

Are nevoie de stimulent şi încurajare pentru a-şi pune în valoare calităţile.

Nu încercaţi însă să-l trageţi înapoi de la realizarea unor proiecte, la care el ţine foarte mult, sau să-l îngrădiţi. Ar fi un dezastru. Ca prieten, trebuie să găsiţi echilibrul fragil între siguranţă şi libertate, în aşa fel încît talentul său şi spiritul de aventură să poată acţiona în voie.

105. MAIMUŢA - SĂGETĂTOR

Aş vota oricînd pentru ea. Nu-i lipsesc nici inteligenţa, nici integritatea. Idealismul, temperat de bunul simţ, trebuie să dea rezultate foarte bune.

Maimuţa - Săgetător s-ar putea să nu se căsătorească niciodată. Nu că nu i-ar plăcea sexul opus. Dimpotrivă, tocmai pentru că-i place prea mult.

Nici Maimuţa şi nici Săgetătorul nu sînt genul care să accepte cu uşurinţă faptele vieţii. Mai ales dacă sînt amare. Îi place mult să fie în centrul atenţiei, uneori în detrimentul orgoliului celor din jur.

Dacă nu-i atentă, e posibil să ajungă a patra maimuţă în setul de trei, ştiţi dumneavoastră, simbolurile acelea demodate. Ştiţi care ar fi? Cea cu piciorul în gură!

106. COCOŞ - SĂGETĂTOR

Cocoşii - Săgetători nu rezistă tentaţiei de a trăi pe spinarea altora mai muncitori.

Îşi pot dedica viaţa unei noţiuni pe care ei o consideră idealistă. Pot pleca în Africa, pentru a deveni misionari sau neocolonialişti. Oriunde e rost de profituri mari de obţinut prin proiecte excentrice, îi veţi găsi şi pe Cocoşii - Săgetători, care sînt persoane dominate de egoism. Sînt, de asemenea, foarte independente şi greu de prins în plasa mariajului. În pus, adoră călătoriile. Casa şi familia, deşi uneori sincer dorite, rămîn în ultima poziţie pe lista lor de priorităţi.

Cu vîrsta, defectele sale se mai temperează dar, dacă-l iubiţi cu adevărat şi doriţi să-l aveţi lîngă dumneavoastră permanent, va trebui să vă înarmaţi cu multă răbdare şi să aşteptaţi să devină suficient de bătrîn pentru a nu se mai putea sui într-un avion cînd vă e lumea mai dragă.

107. CÎINE - SĂGETĂTOR

Este împins de la spate de o doză enormă de energie şi idealism înspre cauze umanitare.

Ce-i mult însă strică. Uneori Cîinele - Săgetător e mai mult energic decît realist. Lipsit de tact, exagerat de caustic, riscă adesea să-i jignescă chiar pe cei care-l iubesc cel mai mult. Pentru a reuşi în cruciadele sale, Cîinele - Săgetător are uneori nevoie să recurgă la un compromis. Acest lucru vine tare greu unui cavaler neîntinat.

Săgetătorilor le place acţiunea. Cîinii sînt neliniştiţi. Combinaţia promite multe conflicte şi zbucium interior. Poate vrea să împiedice lumea de la pieire.

Încăpăţînat şi energic, dacă vreodată cineva ar aspira la asigurarea salvări planetei noastre, Cîinele - Săgetător ar fi primul care s-ar oferi.

108. PORC - SĂGETĂTOR

Datorită exageratului său idealism, Porcul - Săgetător va fi adesea dezamăgit şi va ezita la începuturile vieţii sale.

Roadele eforturilor făcute vor începe să-i vină spre vîrsta mijlocie.

Pentru Porcul - Săgetător dragostea e un teren labil. El acordă prea multă importanţă puterii sentimentelor ca rezolvare a tuturor problemelor.

Puterea de a lupta împotriva lumii trebuie să vină dinăuntru.

Porcul-Săgetător trebuie să petreacă mult timp clădindu-şi viaţa şi făcîndu-şi planuri de viitor.

Cei din jur nu vor rezista tentaţiei de a-l folosi. Deşi, poate îi recunosc talentele, vor încerca să le utilizeze în propriile lor interese.

Dragii mei cititori, dragi lupi, padawani și hobbiți, o să vă spun o istorie adevărată despre "Evenimentul Zilei" din 22 noiembrie 1963. O veste teribilă emoţioneză, atunci, toată planeta. Un sondaj Gallup arată că a fost cea mai importantă veste, cel mai important subiect mediatizat al secolului XX, după vestea încetării războiului. 97,63% din populaţia globului a fost informată de ceea ce s-a întâmplat pe 22 noiembrie 1963 în Dallas. Au urmat filmele de „amatori” de la locul faptei şi ele vizionate de marea majoritate a populaţiei. Anchete peste anchete, cărţi, articole, reportaje, dezvăluiri...

Apoi, povestea adevărată unei femei de caracter. Care, din Prima Doamnă a lumii ajunsese, doar, o văduvă tragică. Dar Jackie avea sânge franţuzesc în vine şi ştia că "la vengeance est un plat qui se mange froid!" (răzbunarea este o mâncare care se mănâncă rece!) Aşa că acceptă o căsătorie, unii spun de conveniență, cu unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei, cu o condiţie secretă: să se răzbune, să fie găsiţi şi lichidaţi ucigaşii soţului, Preşedintele Statelor Unite!

În anii care au urmat patruzeci şi şase de persoane, unele foarte importante, alţii doar nişte asasini plătiţi, de peste tot din lume, nu doar din America, au încetat din viaţă în cele mai diverse moduri posibile şi fără publicitate. Accidente auto, morţi subite, supradoze, înecaţi în piscine, accidente de vânătoare, de pescuit subacvatic, asasinaţi de „hoţi”... Preţul a fost plătit. Grecul, Aristotel Onassis, a fost un om de onoare!

