Deutsche Welle îl lucrează pe sultanul Erdogan iar letonii interzic televiziunile rusești. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





17 mai

Horoscop Pe 17 mai s-au născut Ayatolahul Ruholah Khomeyni, Jean Gabin, Enya, James Last, Virgil Ogăşeanu, Geo Dumitrescu.

Ziua este nefastă. Simbolic este o altă zi a Broaştei – Broasca Râioasă. Dacă plouă şi în această zi, sunt aşteptate inundaţii mari, dar recolta şi în special porumbul se va face foarte bine.

Deutsche Welle împreună cu trei mari parteneri internaționali media au lansat un canal You Tube în limba turcă, numit +90. Scopul acestuia este întărirea libertății de exprimare și a presei în Turcia. Canalul în limba turcă va furniza o gamă diversă de știri și informații pentru utilizatorii din Turcia, ca și pentru turcii care trăiesc în alte țări. DW a colaborat cu BBC, France 24 și Voice of America pentru a crea canalul Tv și li se va alătura cu conținuturi video. Potrivit celor patru producători, canalul va prezenta un larg evantai de subiecte socio-politice abordate în reportaje, interviuri, emisiuni. Informațiile vor fi credibile, opiniile independente: Dorim să utilizăm acest canal YouTube pentru a furniza telespectatorilor informații credibile care îi vor ajuta să își contureze propria opinie, a declarat directorul general al DW, Peter Limbourg. Este vorba despre o colaborare cu adevărat unică, împreună cu parteneri media mondiali, prin care dorim să furnizăm conținut unui public turcofon interesat de politica internațională, de economie, știință și cultură, a adăugat dl. Limbourg. Într-o conferință de presă ținută la Istanbul, cele patru canale de televiziune internaționale au încărcat, oficial, noul canal de televiziune. Deja sunt disponibile pe canalul You Tube +90 mai multe programe video despre subiecte diferite, de la criza actuală din Turcia, la fetițele forțate să se mărite. Accesul este 24 de ore din 24. Pe viitor, fiecare difuzor internațional va furniza o cantitate egală de conținuturi video la care utilizatorii vor putea avea acces în orice moment. Noi, cele patru posturi internaționale, vom furniza o ofertă completă de informații, în special cu scopul de a spori libertatea de expresie și de presă, a explicat Peter Limbourg. DW este insărcinat cu gestionarea proiectului, jurnaliștii Erkan Arikan și Isil Nergiz fiind responsabili cu dezvoltarea. Cei doi au lucrat la serviciul turc al DW. În noul proiect, DW intenționează să prezinte valorile europene, ceea ce constituie o provocare puternică pentru piața media din Turcia. Munca jurnaliștilor din Turcia devine din ce în ce mai grea și li se refuză sistematic cooperarea cu orice partener occidental și cu furnizorii independenți de informații din Vest. Planul pentru acest canal în limba turcă a fost aprobat de Bundestag la începutul lui aprilie. Reprezentanții tuturor partidelor și-au exprimat susținerea.

Ceea ce nu știți, dragi lupi padawani și hobbiți este că, în ultimile luni de zile sultanul Erdogan nu a mai prelungit contractele cu mari firme germane și le-a dat rușilor și chinezilor, ceea ce a fost considerat de nemți ca o acțiune ostilă. Pe de altă parte, sunt foarte mulți cetățeni germani de origine turcă care consideră că ceea ce se întâmplă în țara lor de baștină este inacceptabil. Sultanul Erdogan este ostil acestor turci europenizați, integrați, foarte puțin religioși, dar fideli valorilor europene, democrației, culturii, egalității, civilizației. De aici un conflict subteran surd, dar foarte puternic. +90 este un episod din derularea acestei situații conflictuale.

Comisia Europeană a decis că hotărârea organismului leton de reglementare de a suspenda pentru trei luni retransmisia unui canal Tv în limba rusă, Rossiya RTR, pe motiv că incită la ură, este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene. Decizia CE a fost notificată statelor membre. Autoritățile din Letonia au informat Comisia, în martie 2019 că televiziunea suedeză Rossiya RTR difuzează în Letonia conținuturi ce pot fi considerate incitare la ură. Limbajul utilizat în unele programe făcea trimitere la confruntări militare și conținea apeluri fără ambiguitate și amenințări cu violența, ocuparea sau distrugerea în țări străine, inclusiv în țările baltice. Autoritățile letone au decis să suspende retransmisia canalului TV pentru trei luni. Comisia Europeană a evaluat măsurile luate de organismul de reglementare leton pe baza directivei serviciilor media audiovizuale - DVMA, care interzice discursul de ură și incitarea la ură. Letonia a demonstrat cu materiale video exprimarea violentă și incitarea la ură. Astfel, Comisa a decis că suspendarea temporară a emisiunilor Rossiya RTR este justificată. Același lucru s-a întâmplat și în 2015, 2017 și 2018, când Comisia Europeană a considerat justă suspendarea emisiei postului în limba rusă RTR Planeta de către Lituania. Directiva revizuită asupra serviciilor media audiovizuale intensifică eforturile de luptă contra discursului de ură, considerând că acesta poate incita la violență și discriminare de sex, handicap, vârstă, opinii politice, religioase, etc.

Nu am reușit să vizitez Țările Baltice, dar membri ai familiei mele au făcut-o. Mi-au adus chihlimbar și cel mai scump vin din lume dintr-o vie de câteva pogoane doar, care este departe, în Nord, față de limita de creștere a viței de vie, dar se încăpțânează să rodescă, an după an, producând un vin roșu ciudat, ca sângele, vârtos, tare și parfumat, câteva sute de litri doar. Tare vinul, dar și mai tari sunt oamenii de pe acolo. În decursul veacurilor au obținut respectul și admirația prietenilor mei polonezi. S-au bătut ca chiorii, sau au fost aliați, nu contează! V-am mai spus și o să repet mereu despre ”modelul polonez” și de faptul că dacă aș avea o mie de ochi, precum titanul Argus, câteva sute i-aș ține ațintiți asupra Poloniei.

Este important, acolo se fac și se desfac multe. Să nu credeți că alianța Poloniei cu Ungaria este o lună de miere. Știu din experiență că panii pospoliți pot fi ai dracului, Doamne iartă-mă, de mândri și de scârboși când îi calci pe coadă, sau dacă au impresia asta, că joci pe tabla ta, fără să le spui și lor. Așa se face că primul ministru adjunct al guvernului polonez, Beata Szydło, in Magyar Nemzet de ieri, spune: “We would like to receive a statement from the Hungarian government on why a Russian Development Bank is relocating its headquarters to Budapest. How does Hungary justify this decision?"

În cercurile care contează International Investment Bank, despre ea este vorba, este considerată ca un stup de spioni ruși, care colectează date bancare, economice, industriale și nu numai. Relocarea sediului la Budapesta permite puhoiului de spioni acces direct în inima Europei și prin interconectare și la datele discrete ale Republicii Polonia. Ungaria a ”uitat” să informeze pe aliatul de la Vișegrad de ce avea de gând să facă.

Gurile rele spun că vocalul premier maghiar Viktor Orban a primit un telefon de la corespondentul său polonez, Mateusz Morawiecki. Au vorbit de una, de alta, ce treabă mare a făcut Ludovic, pardon, Viktor, în Biroul Oval, ce mai e la UE, ce mai cumpără, ce mai vinde, treburi de prim miniștri. Dar, la sfârșit, printre promisiuni patetice de alianță și ajutorare reciprocă, Mateusz i-a tras-o: ”Viktor, prietene, să nu faci enorma greșeală să ne consideri pe noi, polonezii, cum îi consideri pe români! Husarii cu aripi au trecut de atâtea ori peste pașalâcul tău turcesc, că ar trebui să-ți amintești. Nu te juca cu noi, este o glumă, desigur!”

Este o teorie a conspirație, dar altfel cum s-ar putea face public adevăruri incomode? Bună întrebare!

Mai trebuie să dau lista țărilor membre în International Investment Bank: Rusia, Bulgaria, Cehia, Mongolia, Slovacia, Ungaria, Vietnam, și cu voia domniilor voaste… România. Vechiul și bunul CAER. Ce tot scrieți prostii antirusești? România este infiltrată de interesele rușilor și ale musulmanilor, interese turcești, în special, cam jumătate, poate mai mult, restul influență și extorcare occidentală. Bilețelul de hârtie de la Yalta s-a transformat într-un alt petic de hârtie, de data aceasta igienică reciclată! Victor Rebenciuc știe, că a venit cu un sul întreg la TVR, la lovitura de stat. Acum câte suluri ar trebui să aducă, un camion? Altă întrebare bună!

Plouă și am chef de poezie. O să-l iau pe bunul Omar Khayyam să continui să scriu rubbaiatele lui. Nu, eu nu traduc, mă transpun în pezevenghiul de poet, matematician, filosof și astrolog persan, încercând să simt ce a simțit el, să gândesc gândurile lui, când sorbea înmiresmatul vin roșu Shiraz no 5, uitându-se la frumoasele cu sprâncenele împreunate. Vin de Shiraz am, din Australia, cu frumoasele este mai greu, dar toate cele șase cățelușe ale mele au sprâncenele împreunate! Așa că am toate condițiile create de muzele Erato și Eutherpe, pentru că plouă și am chef de poezie!

Nu uitați, mâine aveți o nouă șansă, o speranță de mai bine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Nu vă obosiți să scriți pe forum, cred că este o mare tâmpenie. Oricum, totul se șterge, mai devreme sau mai târziu. Nu accept anonimatul și stupizenia trolilor, un dialog civilizat și eficient se poate avea numai la dom.profesor@gmail.com . Câteva sute dintre domniile voastre mă onorează cu corespondența și sunt fericit să constat câți oameni buni, inteligenți și erudiți are, încă, România!

BERBEC Astăzi trebuie să te menajezi un pic, mai ales evită efortul fizic. Pe planul relaţiilor umane este timpul unor clarificări. Pune lucrurile la punct înainte să-ţi scape de sub control! In aceasta perioadă orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Berbec sunt cei mai mulţi militari şi sportivi – te ajuta să-ti ordonezi simţămintele şi planurile. Pentru că este vremea planurilor de vacanţă, dar şi timpul pregătirii pentru examene sau alte praguri de trecut. Incep să se lămurească unele probleme legate de bani. Dar ceea ce este caracteristic perioadei în cauză, zilei de 17 mai, vineri, ca şi pe termen mai lung este dorinţa ta de schimbare. Nimic nou sub soare… sau totul este nou şi îmbietor!

