Horia Chiș a fost arestat de procurorii DNA. Fostul director al Penitenciarului Baia Mare este acuzat de mai multe fapte

Horia Chiș a fost demis din funcția de director al Penitenciarului Baia Mare. Bărbatul a fost acuzat de o subalternă de abuz sexual. În plus, femeia susține că fostul director a șantajat-o să renunțe la plângere. Chiș ar fi făcut presiuni asupra femeii, la rândul ei ofițer, să întrețină relații sexuale cu el. Insistențele bărbatului ar fi început încă din 2020. Femaia susține că timp de doi ani a primit o mulțime de avansuri.

În acest context, procurorii DNA care au cerut arestarea preventivă a fostului director de penitenciar. Anchetatorii au arătat că Horia Chiș ar fi început să reacționeze din ce în ce mai agresiv la refuzurile repetate ale subalternei sale. Primul episod de acest gen s-a petrecut când directorul a trimis-o pe femeia într-o misiune dintr-o altă localitate. Ulterior, ea a fost atrasă într-o cameră de hotel unde a fost supusă avansurilor lui Chiș. Ofițerul a refuzat insistent, iar bărbatul a dat-o afară din cameră.

Horia Chiș a fost demis din funcție

După acest incident, Horia Chiș ar fi devenit violent chiar în biroul său, pe 19 mai. Femeia ar fi avut nevoie de sașe-șapte zile de îngrijiri medicale. La doar câteva zile distanță, în perioada 30-31 mai, fostul director al penitenciarului ar fi încercat să o facă pe femeie să nu depună plângere. El chiar a șantajat-o că are anumite imagini compromițătoare. Mai mult decât atât, îi spune ofițerului că „întreg penitenciarul ar avea de suferit” dacă va depune plângere împotriva lui.

În plus, unul dintre psihologii Penitenciarului Baia Mare, Angela Carmen Kozma, ar fi încercat s-o determine pe victimă să renunțe la orice demers împotriva directorului. Kozma a fost și ea pusă sub acuzare de procurorii anticorupție. Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a decis ca Horia Chiș să fie demis din funcție. Bărbatul a condus cel mai important penitenciar din Maramureș timp de 14 ani. În plus, surse din administrația penitenciarului au susținut că Horia Chiș ar fi fost și unul dintre ofițerii care au participat la organizarea și dezvoltarea Serviciului Independent pentru Protecție și Anticorupție (SIPA).

Horia Chiș voia să știe date despre orientarea sexuală a judecătorilor

Aceleași surse au mai adăugat că Horia Chiș este suspectat de organizarea rețelei de informatori proveniți din rândul deținuților. Fostul director ar fi urmărit să obțină date legate de orientarea sexuală a unor judecători. În plus, Chiș ar fi dorit să obțină informații privind viața personală a acestora. Ulterior, au apărut zvonuri că platformat SIPA ar fi fost accesată în scopuri ilegale. Astfel, s-au obținut date pentru șantajarea unor magistrați și obținerea unor sentințe în funcție de interesele persoanelor care au intrat pe acea platformă.

SIPA a fost desființată încă din anul 2006. Totuși, arhiva serviciului a rămas intactă și se află în vechiul sediu al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Sectorul 2 al Capitalei. În acele arhive există date legate de judecători care s-au pensionat, dar sunt informații și despre destui magistrați care se află, încă, în activitate, notează Gândul.ro.