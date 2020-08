„Cu inima grea anunț că minunatul meu frate, Robert, s-a sfârșit cu pace în această seară”, a anunțat Donald Trump într-un comunicat. „Nu era doar fratele meu, era prietenul meu cel mai bun. Ne va lipsi mult, dar ne vom reîntâlni. Amintirea lui va trăi veșnic în inima mea. Robert, te iubesc. Odihnește în pace.”

Unele ziare și televiziuni au folosit decesul lui Robert Trump pentru a-l ataca pe președinte sau familia Trump, în general.

Titlul necrologului din Washington Post sună astfel:

„Robert Trump, fratele mai mic al președintelui, care a intentat o acțiune în justiție împotriva nepoatei sale, a decedat la 71 de ani.”

Ziaristul de la Washington Examiner, Jerry Dunleavy, subliniază diferența dintre titlul necrologului din Washington Post, privind moartea fostului lider al ISIS, Abu-Bakr Al-Baghdadi, și titlul necrologului lui Robert Trump.

Titlul WaPo pentru terorist părea mult mai amabil și empatic decât cel folosit la moartea fratelui președintelui:

„Abu Bakr Al-Baghdadi, auster erudit religios din fruntea Statului Islamic, a decedat la 48 de ani.”

Directorul pentru media sociale al Daily Caller, Logan Hall, a subliniat ipocrizia Washington Post, amintind că săptămâna aceasta ziarul american l-a atacat pe realizatorul Fox News, Tucker Carlson, pentru că a pronunțat greșit numele Kamalei Harris, candidata Democrată la vicepreședinția SUA, deși Joe Biden însuși l-a pronunțat în același fel.

Titlul din Washington Post despre acest subiect a fost:

„Deformarea de către Tucker Carlson a numelui Kamalei Harris este o chestiune de lipsă de respect.”

Dar terfelirea fratelui mort al lui Trump pentru a-l ataca pe președinte ce fel de chestiune este?

washington post this week went after tucker carlson for mispronouncing kamala’s name meanwhile…. pic.twitter.com/eC2SSUZVNy — Logan Hall (@loganclarkhall) August 16, 2020

Redactorul șef al NewsBusters, Curtis Houck, a vorbit despre un alt necrolog, de data aceasta al Associated Press, scriind:

„Acest necrolog AP al lui Robert Trump va fi publicat în ziarele și site-urie de presă din lumea întreagă. Absolut diabolic și sadic.”

Paragraful incriminat din necrologul AP afirmă că Robert Trump era „un om de afaceri cunoscut pentru echilibrul său care părea aproape incompatibil cu numele său de familie”.

This @AP obit of Robert Trump will go in newspapers and on websites for news outlets all over the world. Absolutely evil and sadistic. pic.twitter.com/ll2GamLpvE — Curtis Houck (@CurtisHouck) August 16, 2020

Houck a evidențiat și mesajele de pe Twitter ale comentatorilor de extremă stânga Wajahat Ali și Mehdi Hasan, de la CNN și MSNBC.

Ali a scris:

„Fratele lui Trump se afla la spital, murind, în timp ce Trump era pe terenul de golf. Ce te face să crezi că îi pasă de tine, Americo?”

La rândul lui, Hasan a scris:

„Este uimitor să vezi câte organe de presă relatează doar că fratele președintelui a decedat la spital în această seară, fără a ne spune cum a murit sau fără a sublina că este greșit să nu ni se spună cum a murit fratele președintelui.”

CNN and MSNBC hosts that have had any of these two on need to be asked if this is the kind of acceptable behavior worthy of enlightening our discourse. @ChrisCuomo, @JakeTapper, @DonLemon, @JoyAnnReid, and @ChrisLHayes to name a few. pic.twitter.com/vsk9zjVwW6 — Curtis Houck (@CurtisHouck) August 16, 2020

Realizatorul de radio conservator din Seattle, Jason Rantz, a vorbit despre un mesaj pe Twitter al lui Mxax Berger, fost membru al echipei de campanie electorală a senatoarei Elizabeth Warren, în care se scria:

„Auziți, știu că nu este corect politic să spun asta, dar e cu adevărat trist că fratele lui Donald Trump a murit din cauza pandemiei. COVID a luat un Trump greșit.”

This is the tweet @maxberger deleted. It exposed him as a dumpster fire person. He doesn’t want to be exposed as such, though it’s not really been a secret. https://t.co/JfHXXi2c9i pic.twitter.com/XnG2hwQSOM — (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) August 16, 2020

„Wrong Trump” a devenit la scurt timp viral pe Twitter printre cercurile stângiștilor.

Alți stângiști au folosit moartea pentru a-l ataca pe Trump, speculând în privința cauzei morții, și sugerând că există motive politice ca aceasta să fie ascunsă.

They just announced that #RobertTrump has died of Shame, apparently it’s rare but runs in the Trump Family — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) August 16, 2020

COVID-19 — Joe Waczewski (@JoeWaczewski) August 16, 2020

Note that on the day his "best friend" and brother Robert died, @realDonaldTrump played golf and tweeted self-serving conspiratorial bullshit all day. Not even his brother's death gives this sociopath pause… #Trump — Andy Ostroy (@AndyOstroy) August 16, 2020

How many of you think #RobertTrump’s undisclosed illness was #COVID19? — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 16, 2020