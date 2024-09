Exploziile în lanț din Beirut. Liderul Hezbollah recunoaște pierderile

Hezbollah a suferit o lovitură foarte dură, după explozia a mii de pagere și aparate walkie-talkie, în Liban. Liderul grupării, Hassan Nasrallah, a descris drept „o declaraţie de război”, operațiunea Israelului.

Detonarea de la distanţă echipamentelor de comunicații a provocat 37 de morţi şi 3.539 de răniţi, în rândul teroriștilor. Bilanțul, transmis de Ministerul libanez al Sănătăţii este provizoriu. Autritățile se așteaptă la mai mulți morți dintre răniții foarte grav.

Șeful grupării teroriste, Hassan Nasrallah, a declarat că lovitura suferită în urma acestei operațiuni este majoră, fără precedent în istoria Hezbollah. În timpul discursului, avioane de luptă israeliene au survolat Beirutul la joasă altitudine.

Potrivit spuselor sale exploziile dispozitivelor de comunicații Hezbollah reprezintă o „operaţiune teroristă majoră, un act de genocid, un masacru şi echivalează cu o declaraţie de război”. Prin urmare, susține, Israelul va fi lovit acolo unde nu se așteaptă. Hassan Nasrallah nu a dat detalii cu privire la natura ripostei pentru care s-ar pregăti gruparea teroristă.

În exploziile din Beirut, provocate de detonarea aparatelor de comunicații ale Hezbollah, au murit 37 de persoane. Alte 3.539 de persoane, în majoritate membri ai grupării au fost răniți conform unui bilanţ provizoriu comunicat de Ministerul libanez al Sănătăţii.

În primul val de explozii, de marţi, au murit 12 persoane În cel de-al doilea val, când au explodat stațiile de emisie-recepți, numărul morților a ajuns la 25. Bilanțul nu este final, dat fiind că multe persoane rănite sunt în stare gravă. Numeroşi răniţi şi-au pierdut vederea ori au rămas fără degete.

Detonarea dispozitivelor walkie-talkie a cauzat mai mulţi morţi. Aceste aparate sunt mai mari decât pagerele, astfel că pot conține o cantitate mai mare de explozibil.

Beirut's local media reported that laptops and phones began to explode along with the pagers throughout the city. pic.twitter.com/oMcnT1fX19

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 18, 2024